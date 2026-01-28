Ajit Pawar Plane Crash LIVE: भीषण विमान अपघातात अजित पवारांसहीत सहा जणांचा मृत्यू

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमानाला बारामतीमध्ये अपघात झाला आहे. सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारात झालेल्या या अपघातासंदर्भातील क्षणोक्षणाचे अपडेट्स तुम्ही या लिंकवर पाहू शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी पेज रिफ्रेश करा...
28 Jan 2026, 10:02 वाजता
तीन मृतदेह अपघात झाला त्या ठिकाणी सापडले अन्...; पोलिसांनी दिली माहिती
पुणे पोलिस दलातील पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी बारामतीमधील विमान अपघाताची माहिती दिली. तीन मृतदेह घटनास्थळी सापडल्याची माहिती संदीप सिंह गिल यांनी दिली आहे. अपघातात विमानाचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. अपघात स्थळी तीन मृतदेह सापडले असून तीनही मृतदेह रुग्णालयात नेण्यात आले. अद्याप कुणाचीही ओळख पटली नाही असं पोलिसांनी सांगितलं.
28 Jan 2026, 10:01 वाजता
सुप्रिया सुळे सुनेत्रा पवार बारातमीला रवाना
अधिवेशन असल्याने खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार सुनेत्रा पवार दिल्लीत आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच त्या बारामतीला रवाना झाल्या आहेत. दिल्लीतून हे सर्व नातेवाईक पुणे मार्गे बारामतीला येणार आहेत. 11 वाजताच्या सुमारास विमानाने ते पुण्यात दाखल होतील.
28 Jan 2026, 09:50 वाजता
अजित पवारांचा मृत्यू
भीषण विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसहीत सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.
28 Jan 2026, 09:43 वाजता
लँडिंग होत असताना अपघात
अजित पवार यांचं विमान बारामती एअरपोर्टवर लँडिंग होत होतं त्याचवेळी त्याला अपघात झाल्याची माहिती मिळत आहे.
28 Jan 2026, 09:41 वाजता
अजित पवारांच्या विमानाला अपघात
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या अपघातामध्ये अजित पवार गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.