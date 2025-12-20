Maharashtra Breaking News Today LIVE: विमा पॉलिसी घेताना कमिशन सांगण्याची विमा एजंटना सक्ती

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 December 2025: राज्यातल्या २४ नगर परिषदा आणि नगर पंचायती तसंच १५४ सदस्यपदांसाठी आज मतदान होणार आहे. कोल्हापूर महापालिका निवडणूक महायुती म्हणून एकत्रच लढणार यावर तीनही प्रमुख पक्षांच्या बैठकीत झाल एकमत झाले. ठाणे जिल्ह्यातील सहा महापालिकांसाठी शिवसेनेतून ३३४८ इच्छुक तर उमेदवारी मिळवण्यासाठी महिलांकडूनही मोठा प्रतिसाद, १५४८ महिलांचे अर्ज आले आहेत. मुंढवा जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी बावधन पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू याची पोलिस कोठडी संपणार असून त्याला पौड न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
20 Dec 2025, 08:14 वाजता
मुंबईत दीड लाख दुबार मतदार
मुंबई महापालिकेच्या मतदारयादीतील दुबार मतदारांच्या यादीच्या पडताळणीचे काम पूर्ण होत आले आहे. एकूण १ लाख ६८ हजार ३५७ दुबार मतदार असल्याचे आढळून आले आहे. निवडणूक आयोगाकडून दिलेल्या मतदारयादीत ११ लाख नावे दुबार आढळली होती. मात्र, पडताळणीनंतर केवळ १ लाख ६८ हजार म्हणजेच १५ टक्केच दुबार मतदार असल्याचे समोर आले आहे.
20 Dec 2025, 08:13 वाजता
भाजपमध्ये जाणाऱ्यांमध्ये 22 माजी नगरसेवकांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांचा समावेश
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे वडगाव शेरी विधानसभेचे आमदार बापू पठारे यांचे चिरंजीव सुरेंद्र पठारे, राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक विकास दांगट माजी नगरसेवक बाळा धनकवडे माजी नगरसेविका सायली वांजळे माजी नगरसेविका रोहिणी चिमटे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर उपाध्यक्ष नारायण गलांडे यांच्यासह काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर पक्षातील लहान मोठे कार्यकर्ते धरून तब्बल 22 माजी नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांचा आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश होणार असल्याची माहिती मिळतेय.
20 Dec 2025, 08:12 वाजता
मनसेच्या 400 इच्छुकांच्या मुलाखती
महापालिकेची निवडणूक लढवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या इच्छुकांच्या मुलाखती शुक्रवारी पक्षाच्या कार्यालयात झाल्या दिवसभरात 41 प्रभागांसाठी 400 हून अधिक उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या आहेत.
20 Dec 2025, 08:11 वाजता
विमानांच्या उड्डाणाला धुक्याचा फटका
पुणे विमानतळावरून उड्डाण करणारी चार विमाने गुरुवारी रद्द झाल्याचे विमानतळ प्रशासनाकडून सांगण्यात आलेय.त्यापैकी दोन विमाने दाट धुक्यामुळे रद्द झाल्याने प्रवाशांना ऐनवेळी विमान रद्द झाल्याचा त्रास सहन करावा लागला.
20 Dec 2025, 06:53 वाजता
राज्यात थंडी पुन्हा वाढली; किती अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद?
IMD Weather Update: राज्यात मागील काही दिवसांपासून थंडी कायम आहे. बहुतांशी भागात किमान तापमानात घट झाली आहे. राज्यातील थंडी कायम राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे.
20 Dec 2025, 06:35 वाजता
कमिशन सांगण्याची विमा एजंटना सक्ती
विमा पॉलिसी घेताना एजंटाला नेमके किती कमिशन दिले जाते, याची माहिती आता ग्राहकांना देणे बंधनकारक होणार आहे. विमा क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, पुढील काळात विमा बिलात एजंटला मिळणाऱ्या कमिशनचा तपशील स्पष्टपणे नमूद करावा लागणार आहे.
20 Dec 2025, 06:24 वाजता
पुढील वर्षी फेब्रुवारीत रविवारी अर्थसंकल्प ?
केंद्र सरकार संसदेतील परंपरा, प्रथांचे पालन करणार असेल तर २०२६-२७ सालचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सरकारला पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात रविवारी लोकसभेत सादर करावा लागेल. २०१७ सालापासून केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी मांडण्याची प्रथा चालू करण्यात आली होती. पुढील वर्षी दि. १ फेब्रुवारी रोजी रविवार येत आहे.
20 Dec 2025, 06:23 वाजता
63 कोटी पासवर्ड झाले लीक
अमेरिकेची तपास यंत्रणा एफबीआयने एका व्यक्तीला अटक केल्यानंतर त्याच्याकडील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणामध्ये तब्बल ६३ कोटी पासवर्डचा डेटाबेस सापडला. यातील काही पासवर्ड वेबसाइटवरून खरेदी केले होते, काही टेलिग्राम चॅनेलद्वारे तर काही डार्क वेब साइट्सद्वारे मिळवल्याचे दिसून आले.
20 Dec 2025, 06:22 वाजता
'ड्रीम 11' कंपनीवर ईडीची छापेमारी
ड्रीम 11 आणि ड्रीम स्पोर्टस कंपनीत झालेल्या कथित दोन हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने कंपनीचे सहसंस्थापक भावित शेठ, आनंद जैन आणि त्यांच्या जैन कॉर्पोरेशन कंपनीवर शुक्रवारी छापेमारी केली. कंपनीने आर्थिक व्यवहारात मनी लॉड्रिंग केल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे.
20 Dec 2025, 06:22 वाजता
सरकारच्या तिजोरीत लोकांनी भरले १७ लाख कोटी रुपये !
चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक बातमी आहे. १ एप्रिल ते १७ डिसेंबर या कालावधीत भारताच्या प्रत्यक्ष करसंकलनात ८ टक्क्यांची वाढ झाली असून, एकूण महसूल १७.०४ लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे. विशेष म्हणजे, यंदा रिफंड प्रक्रिया संथ राहिल्याने निव्वळ करसंकलनाचा आकडा उंचावलेला दिसत आहे.