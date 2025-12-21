English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज घेणार पुणे महापलिका इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 December 2025: आज राज्यात  नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचे निकाल आहेत. याकडे आणि त्याशिवाय राज्यात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा या ब्लॉगच्या माध्यमातून...   

Tejashree Gaikwad | Dec 21, 2025, 09:14 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 December 2025: राज्यातल्या गर परिषदा आणि नगर पंचायतीसाठी आज मत मोजणी होणार आहे. याकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल. याशिवाय राज्य ते देश अगदी विदेशातीलही घडामोडींचे अपडेट्स आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत. 

 

21 Dec 2025, 08:36 वाजता

मनसे अध्यक्ष आज राज ठाकरे पश्चिम उपनगर दौऱ्यावर

मनसे अध्यक्ष आज राज ठाकरे पश्चिम उपनगर दौऱ्यावर..मालाड मालवणी जोगेश्वरी सह अनेक  ठिकाणी करणार मनसे कार्यालयचे उदघाट्न.. 

21 Dec 2025, 08:01 वाजता

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज घेणार पुणे महापलिका इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज पुणे महापलिका इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेत आहेत

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या इच्छुक उमेदवारांच्या आज दिवसभर मुलाखती आहेत

प्रत्येक प्रभागाला वीस मिनिट वेळ देऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्वतः मुलाखत घेणार आहेत

सकाळी सात ते रात्री साडेनऊ पर्यंत 41 प्रभागासाठी इच्छुकांच्या मुलाखती होणार आहे 

 711 इच्छुकांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे उमेदवारी अर्ज आले आहेत

अजित पवारांच्या उपस्थितीत काँग्रेस कार्यकर्त्याचा राष्ट्रवादीत पक्षात कार्यकर्त्याचा प्रवेश

21 Dec 2025, 07:38 वाजता

मुंबई महापलिकेसाठी भाजपची यंत्रणा मैदानात

  • भाजपच्या सोशल मीडिया वॉररुमचे आज सकाळी उदघाटन
  • केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय सहसंघटन मंत्री शिवप्रकाश, मंगलप्रभात लोढा, आशिष शेलारांच्या उपस्थितीत सकाळी दहा वाजता होणार उद्घाटन
  • मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांची माहिती
  • दादर पक्ष कार्यालयात होणार उद्घाटन

21 Dec 2025, 07:37 वाजता

जळगाव जिल्ह्यात 18 नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल 

जळगाव जिल्ह्यात 18 नगरपालिकांच्या निवडणुकीत नगरसेवक पदासाठी 1 हजार 555 उमेदवार तर नगराध्यक्ष पदासाठी 77 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात...

21 Dec 2025, 07:36 वाजता

नागपूर जिल्ह्यात कोण बाजी मारणार? 

नागपूर जिल्ह्यातील 15 नगरपरिषद आणि बारा नगरपंचायतीं कोण बाजी मारणार हे आज स्पष्ट होईल.2 हजार 383 उमेदवारांची भविष्य फैसला यानिमित्ताने ठरणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील या निवडणुकीत 27 नगराध्यक्ष आणि तब्बल 540 नगरसेवक निवडले जाणार आहे. सकाळी दहा वाजता सर्वप्रथम पोस्टल मतमोजणी सुरू होईल. त्यानंतर 10.30 वाजता ईव्हीएम मोजणी सुरू होईल. विदर्भातल्या 76 नगरपरिषद आणि 24 नगरपंचायतमध्ये कोण बाजी मारणार  हे  आता अवघ्या काही तासात ठरणार आहे.

21 Dec 2025, 07:36 वाजता

जागावाटप सुरू असताना भाजपच्या बैठकांचा सिलसिला सुरूच

- मुंबई भाजपच्या निवडणूक संचालन समितीची आज महत्त्वपूर्ण बैठक

- निवडणुकीची व्यूहरचना, प्रचाराचे नियोजन व इतर बाबींवर होणार शिक्कामोर्तब

- जबाबदाऱ्यांचे वाटपही होणार

- मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, निवडणूक प्रभारी आशिष शेलार व मुंबईतील महत्त्वपूर्ण नेत्यांची उपस्थिती असणार

21 Dec 2025, 07:35 वाजता

मुंबई लोकलमध्ये भयानक प्रकार; तरूणीला चालत्या ट्रेनमधून ढकलले

 

मुंबई लोकलमध्ये महिलांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी रेल्वे पोलिसांचा प्रयत्न असतो. तरीही काही माथेफिरूंमुळे महिलांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. पनवेल-सीएसएमटीच्या ट्रेनमधील महिलांच्या डब्यात एका माथेफिरू पुरूषाने धिंगाना घातल्याचा प्रकार घडला आहे. डब्यातील उपस्थित महिला प्रवाशांनी या पुरूषाला खाली उतरण्यास सांगितल्यानंतर त्याने एका महाविद्यालयीन तरूणीला चालत्या ट्रेनमधून खाली ढकलले. यानंतर पनवेल रेल्वे पोलिसांनी हत्येच्या प्रयत्नाखाली आरोपीला अटक केली.

21 Dec 2025, 07:33 वाजता

246 नगरपरिषद, 42 नगरपंचायतींचा आज निकाल

 

Maharashtra Elections : राज्यातील 288 नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचा आज निकाल...सकाळी 10 पासून सुरू होणार मतमोजणी...अचूक आणि वेगवान निकाल पाहा फक्त झी 24 तासवर...

