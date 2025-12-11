English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE: दिवसभरात काय घडणार, काय बिघडणार? महत्त्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 Dec 2025 : महाराष्ट्र राज्याच्या विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सध्या अनेक मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी होत आहे, तर राज्यात इतरही घडामोडी लक्ष वेधत आहेत.   

Sayali Patil | Dec 11, 2025, 07:31 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE: दिवसभरात काय घडणार, काय बिघडणार? महत्त्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 Dec 2025 : झी २४ तासनं उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांवर FIR का होत नाही? असा सवाल,  मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी केला. शीतल तेजवानीनं दुस-या FIR विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मात्र त्यावर सुनावणी पुणे सेशन कोर्टातच होईल असं न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावलं. पुणे सेशन कोर्टात सुनावणीसाठी न थांबता, मुंबई उच्च न्यायालयात घाईने येण्याची काय गरज होती असा सवाल त्यांनी केला.

इथं पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात तासातासाला नवी माहिती समोर येत असतानाच तिथं राज्याच्या राजकीय पटलावर सध्या बिबट्यांचे वाढते हल्ले, काही महिलांकडून लाडकी बहीण योजनेचा चुकीच्या मार्गानं घेण्यात आलेला लाभ आणि सत्तासमीकरणासमवेत देशभरात चर्चेचा मुद्दा ठरत आहे तो म्हणजे इंडिगो या विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपनीची कोलमडलेली सेवा. थोडक्यात दिवसभरात अनेक घडामोडी घडणार असून, आता त्याचा सामान्यांच्या जीवनावर नेमका कसा परिणाम होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

11 Dec 2025, 07:30 वाजता

ई-वाहनांना येत्या 8 दिवसांत टोलमाफी

राज्य सरकारने ई-वाहनांना टोल माफी जाहीर केली असतानाही टोलवसुली होत असून जनतेला सरकारने दिलेला शब्द मोडला जात आहे. त्यामुळे पुढच्या आठ दिवसांत एकाही ई-वाहनाकडून टोल वसूल केला जाऊ नये, असे स्पष्ट आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी विधानसभेत दिले.
ई-वाहन धोरण 2025 अंतर्गत समृद्धी आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे आणि अटल सेतू या तीन महामार्गावर टोलमाफी लागू करण्याचा जीआर 25 मे 2025 रोजी जारी करण्यात आला आहे. टोलमाफीचा जीआर जारी झाल्यापासून ज्या ई-वाहनांकडून टोल वसुली झाली, त्यांची रक्कम परत देण्यात यावी, असे आदेशही अध्यक्षांनी सरकारला दिले.

 

11 Dec 2025, 07:29 वाजता

नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील नाव द्या

नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे, अशी विविध आमदारांनी विधानभवन परिसरात केली. या संदर्भात बुधवारी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार प्रशांत ठाकूर, दि. बा. पाटील यांचे पुत्र अतुल पाटील, माजी खासदार संजय नाईक, आमदार किसन कातोरे, आमदार महेश बाल्दी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. विधानभवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना ठाकूर म्हणाले, नामकरणाच्या मागणीसाठी झालेल्या विविध आंदोलनांत आमच्यावरही गुन्हे दाखल झाले आहेत; पण ही लढाई भूमिपुत्रांच्या हक्काची आहे. विमानतळ सुरू होण्यापूर्वी दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची आमची स्पष्ट मागणी आहे.

11 Dec 2025, 06:57 वाजता

मुंबईत आतापर्यंत 41057 दुबार मतदार

निवडणूक आयोगाच्या यादीमध्ये सुमारे 11 लाख 1 हजार दुबार नावे होती. मात्र मुंबई महापालिकेने प्रत्यक्षात तपासणी केली असता पालिकेच्या 26 प्रभागांमध्ये 2 लाख 25 हजार 68 मतदारांची दुबार नावे दिसून आली. यापैकी 50 टक्के मतदारांची तपासणी केली असता यात आतापर्यंत 41 हजार 57 दुबार मतदार सापडले. त्यामुळे उर्वरित तपासणीनंतर 15 ते 20 टक्केपर्यंत दुबार नावे राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

 

11 Dec 2025, 06:38 वाजता

इंडिगोवर नजर ठेवणार डीजीसीएची टीम; सीईओ पीटर एल्बर्सना हजर राहण्याचे आदेश

विमान प्रवाशांना मनस्ताप देणान्या इंडिगो कंपनीच्या रोजच्या कामकाजावर थेट डीजीसीएची ८ सदस्यांची टीम लक्ष ठेवणार आहे. या गोंधळाबद्दलचा अहवाल घेऊन गुरुवारी हजर राहावे, असे आदेश डीजीसीएने इंडिगोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) पीटर एल्बर्स यांना दिले. डीजीसीए विशेष 'ओव्हरसाइट टीम' स्थापन केली आहे. 

 

11 Dec 2025, 06:36 वाजता

युती करा मात्र, भाजप, शिंदे सेना किंवा...

महाविकास आघडी सोबतच किंवा सहयोगीपक्षासोबतच युती करा मात्र, भाजप, शिंदे सेना किंवा दादांची राष्ट्रवादी यांच्यासोबतची युती करू नये उद्धव ठाकरे यांचे जिल्हाप्रमुखांना आदेश.  जिल्हाप्रमुख आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठकीत दिले आदेश. येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि महानगर पालिकेच्या निवडणुका जोमाने लढायच्या आहेत राज्याच्या जनतेची लुट करून निवडणुका सत्ताधारी पक्षाकडून लढवली जात आहे... येणाऱ्या निवडणुकीत धनशक्तीला जनशक्ती आणि श्रमशक्तितुन उत्तर द्यायचं आहे... त्यासाठी सज्ज राहा उद्धव ठाकरे यांचे पक्षातील जिल्हाप्रमुख आणि पदाधिकाऱ्यांना आदेश – ही बातमी सकाळीही चालवणे. अशी बातमी चालवलेली नाही.

 

11 Dec 2025, 06:35 वाजता

शीतल तेजवानीची पोलीस कोठडी संपतेय, पुढे काय?

शीतल तेजवानीची पोलीस कोठडी संपत आहे. तिला आज पुन्हा पुणे कोर्टासमोर हजर करणार आहे. शीतल तेजवानीला पुन्हा पोलीस कोठडी होणार का  यावर सुनावणी आज होईल. झी २४ तासनं उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले शीतल तेजवानी या दोघांना समोरासमोर बसवून त्यांचा जबाब नोंदवून घेण्यात आला.   हवेलीचे निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तपास अधिकारी नी गेली साडे चार तास रितसर बसवून ठेवलंय   येवले सध्या अंतरिम जामिनावर बाहेर आहेत.

 

11 Dec 2025, 06:35 वाजता

'मुंढवा वतन जमिनीच्या विक्रीचा व्यवहार रद्द करावा'

अमेडिया कंपनीसोबत झालेला मुंढवा वतन जमिनीच्या विक्रीचा व्यवहार रद्द करावा या मागणीसाठी शीतल तेजवानीनं पुणे न्यायालयात धाव घेतली आहे. अमिडीया कंपनीकडून कोणतेही रक्कम आम्हाला मिळाली नाही.  त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणात व्यवहार रद्द करावा या मागणीसाठी शीतल तेजवानीने पुणे न्यायालयात दावा दाखल केला. अमेडिया कंपनीने तर 6 नोव्हेंबरलाच मुद्रांक शुल्क विभागाकडे दस्त नोंदणी रद्दसाठीचा अर्ज केलेला आहे.  यावर 15 तारखेला सुनावणी होणार आहे. 

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

हिवाळ्यात लोकरीचे कपडे धुताना घ्या &#039;ही&#039; काळजी, फॉलो करा &#039;या&#039; सोप्या स्टेप्स

हिवाळ्यात लोकरीचे कपडे धुताना घ्या 'ही' काळजी, फॉलो करा 'या' सोप्या स्टेप्स

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नवा बॉम्ब,&#039;त्या&#039; जमिनीवर अजित पवारांचा 2018 पासून डोळा?&#039;

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नवा बॉम्ब,'त्या' जमिनीवर अजित पवारांचा 2018 पासून डोळा?'
&#039;Little Kaushal&#039;ने उडवली कतरिनाची झोप अन्... पोस्ट शेअर करत विक्की असं का म्हणाला?

'Little Kaushal'ने उडवली कतरिनाची झोप अन्... पोस्ट शेअर करत विक्की असं का म्हणाला?
मुख्यमंत्री फडणवीसांची फर्माईश नार्वेकरांनी केली पूर्ण, हुर्डा पार्टीतल्या &#039;त्या&#039; गाण्याने साऱ्यांना नेलं नव्वदीच्या दशकात!

मुख्यमंत्री फडणवीसांची फर्माईश नार्वेकरांनी केली पूर्ण, हुर्डा पार्टीतल्या 'त्या' गाण्याने साऱ्यांना नेलं नव्वदीच्या दशकात!
&#039;या तुमची आरती ओवाळते&#039;,वाहतूक पोलिसांनाही नाही जमलं ते पुणेकर महिलेने केलंय; VIDEOची संपूर्ण महाराष्ट्रात होतेय चर्चा!

'या तुमची आरती ओवाळते',वाहतूक पोलिसांनाही नाही जमलं ते पुणेकर महिलेने केलंय; VIDEOची संपूर्ण महाराष्ट्रात होतेय चर्चा!
&#039;...तर मी राजीनामा देईन&#039;; नोटांच्या गड्डीसोबतच्या व्हिडीओवर महेंद्र दळवींची पहिली प्रतिक्रिया

'...तर मी राजीनामा देईन'; नोटांच्या गड्डीसोबतच्या व्हिडीओवर महेंद्र दळवींची पहिली प्रतिक्रिया
भारतातील सर्वात श्रीमंत तिरुपती देवस्थानममध्ये लाडू घोटाळ्यानंतर 54 कोटींचा दुप्पटा घोटाळा; 10 वर्षांपासून...

भारतातील सर्वात श्रीमंत तिरुपती देवस्थानममध्ये लाडू घोटाळ्यानंतर 54 कोटींचा दुप्पटा घोटाळा; 10 वर्षांपासून...
वाईन शॉप, किरकोळ देशी मद्यविक्री दुकानांना परवानगी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्था घेणार; अजित पवार यांची माहिती

वाईन शॉप, किरकोळ देशी मद्यविक्री दुकानांना परवानगी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्था घेणार; अजित पवार यांची माहिती
आजपासून लहान मुलांचे सोशल मीडिया बंद,ठरला जगातील पहिला देश; पंतप्रधानांनी VIDEO तून दिलाय संदेश!

आजपासून लहान मुलांचे सोशल मीडिया बंद,ठरला जगातील पहिला देश; पंतप्रधानांनी VIDEO तून दिलाय संदेश!
विमानात अभिनेत्री बेशुद्ध! जेवणानंतरचा धक्कादायक अनुभव; एअरलाइनवर गंभीर आरोप

विमानात अभिनेत्री बेशुद्ध! जेवणानंतरचा धक्कादायक अनुभव; एअरलाइनवर गंभीर आरोप