Breaking News LIVE: बीडमध्ये रोकड आणि धारदार शस्त्र सापडल्याने खळबळ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 2 December 2025 : महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळामध्ये कैक घडामोडींनी वेग धरला असून, आता या घडामोडींचा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आला आहे. अर्थात 2 डिसेंबर 2025 ला मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. राज्यातील 264 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज (2 डिसेंबरला) मतदान होणार असून, त्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा सज्ज झाली आहे. दरम्यानच बड्या नेत्यांनी या निवडणुकांच्या रणधुमाळीत घेतलेला सहभाग पाहता आता पक्षाला स्थानिक पातळीवर यश मिळवून देण्यास या नेत्यांचं योगदान कशी मदत करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. याव्यतिरिक्त गुन्हे, स्थानिक घडामोडी आणि सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या अनेक घडामोडीसुद्धा दिवसभरात घडतील. याच सर्व घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट एका क्लिकवर...
2 Dec 2025, 08:41 वाजता
2 Dec 2025, 08:41 वाजता
जत नगरपरिषद निवडणुकीला हिंसक वळण!
जत मध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गट नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराच्या घरावर हल्ला. नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सुरेश शिंदे यांच्या घरावर आणि गाडीवर करण्यात आली दगडफेक. दगडफेकीमध्ये सुरेश शिंदेंच्या घराचं आणि गाडीचं मोठं नुकसान. पहाटेच्या सुमारास अज्ञातंकडून करण्यात आली दगडफेक. दरम्यान भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या कार्यकर्त्यांकडून दगडफेक करण्यात आल्याचा राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या नेत्यांचा आरोप. माजी आमदार विलासराव जगतापांनी केला आरोप
2 Dec 2025, 08:40 वाजता
साताऱ्यात मतदान सुरू होताच वोटिंग मशीन पडली बंद..
सातारा शहरात मतदानाला सुरुवात होताच, वोटिंग मशीन पडली बंद. साताऱ्यातील प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये घडला प्रकार. अचानकपणे मतदान मशीन बंद पडल्याने मतदारांमध्ये गोंधळाचे वातावरण. सातारा शहरातील प्रभाग क्रमांक 16 येथील बुज क्रमांक 2 वरती आझाद कॉलेजच्या मतदान केंद्रावर घडला प्रकार. वोटिंग मशीन ला ऑपरेशन इन वॉलिड एरर आल्यामुळे, वोटिंग मशीन बदलली. मतदानाच्या प्रक्रियेच्या वेळेत उशीर झाल्यामुळे मतदारांकडून संध्याकाळी वीस मिनिटे वाढवून देण्याची मागणी.
2 Dec 2025, 08:39 वाजता
केंद्रावरील मशीन बंद पडल्यामुळे मतदानावर केंद्रावर मतदारांचा काही काळ खोळंबा
महाड नगरपालिका प्रभाग क्रमांक दोन मध्ये मतदान केंद्रावरील मशीन बंद पडल्यामुळे मतदानावर केंद्रावर मतदारांचा काही काळ खोळंबा झाला होता. तांत्रिक बिघाड दुरुस्त केल्यानंतर मतदान प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. तिथे येवल्यात बोहल्यावर चढण्यापूर्वी नवरीने बजावला मतदानाचा हक्क.
2 Dec 2025, 08:38 वाजता
सोलापुरातील मोहोळ मध्ये मतदान केंद्रावरील मशीन बंद पडली
मोहोळ शहरातील नेताजी प्रशाला मतदान केंद्रावरील मशीन बंद पडली. प्रभाग क्रमांक चार मधील दोन नंबर बुत वरील मशीन 1 तासापासून बंद. भाजपा उमेदवार प्रतिनिधी सोमेश क्षीरसागर आणि माजी आमदार रमेश कदम मतदान केंद्रावर दाखल. मशीन बंद पडल्या बाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारत आहेत
2 Dec 2025, 08:22 वाजता
खिशात मोबाईल ठेऊन आमदार बांगर यांचं मतदान; मत कुठं द्यायचं हेही महिलेला सांगितलं
राज्य मतदानाला सुरुवात झाली असून हिंगोलीच्या कळमनुरी विधानसभेचे आमदार संतोष बांगर यांनी मंगळवार भागातील जिल्हा परिषद प्राथमिक कन्या शाळेवर मतदानाचा हक्क बजावला महायुतीमध्ये आरोप प्रत्याराच्या खैरी चढताना पाहायला मिळाला होत्या त्याबद्दल संतोष बांगर यांना विचारला असता शोबळावर निवडणुका लढवण्याचा माझा स्वतःचा निर्णय होता शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना ज्ञाय भेटवा असा माझा त्यामहें हेतू होता. अस आमदार बांगर म्हणाले. हिंगोलीतील बांगर यांनी मतदान केल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो,एकनाथभाई शिंदे आप आगे बढो ,हम तुम्हारे साथ है अश्या घोषणा दिल्यात. शिवाय मतदान करणाऱ्या महिलेला मतदान कुठे करायच हे सांगून गोपनीयतेचा भंग केलाय.
2 Dec 2025, 08:21 वाजता
2 Dec 2025, 08:20 वाजता
भंडारा गोंदिया जिल्ह्यात मतदानाला सुरुवात
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यामध्ये नगरपरिषद नगरपंचायती करिता आज निवडणुका पार पडत आहे. थंडीचा पाढा 11 अंश सेल्सिअस इतका असला तरी मतदारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळत आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्ये चार नगरपरिषद तर गोंदिया जिल्ह्यामध्ये दोन नगरपरिषद दोन नगरपंचायतीकरता निवडणुकीच्या मतदान सुरू झालेला आहे. भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचा विचार केला असता या ठिकाणी महायुतीमध्ये संघर्ष पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे नाना पटोले, प्रफुल पटेल, नरेंद्र भोंडेकर, आणि परिणय फुके यांची प्रतिष्ठापनाला लागली आहे. त्यामुळे आता मतदार राजा कोणाच्या पारड्यात मतदान करणार आहे. हे पाहणं तेवढंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.
2 Dec 2025, 08:17 वाजता
आळंदीमध्ये मतदानावर थंडीचा परिणाम...मतदानाला अल्प प्रतिसाद
आळंदी मध्ये मतदानाला सुरुवात झाली असून पहिल्या तासात मतदानावर थंडीचा परिणाम जाणवत आहे. मतदान केंद्रावर तुरळक मतदार मतदानासाठी येत असून दुपारनंतर मतदान वाढेल अशी अपेक्षा आहे. आळंदी मध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि भाजप यांच्यात सरळ लढत असून दोन्ही पक्षांनी या ठिकाणी विजयासाठी जोर लावला आहे. मात्र थंडीमुळे सुरुवातीला मतदानाचा अल्प प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे.
2 Dec 2025, 08:16 वाजता
खारफुटीचे रोपण त्याच भागात का नाही? हायकोर्टाची विचारणा
ठाण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने बाळकुम ते गायमुख हा रस्ता सहा पदरी करण्यासाठी तोडण्यात येणाऱ्या 1200 खारफुटी आणि 53 झाडांची भरपाई ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई येथे करण्यासाठी जागा आहे का? खारफुटींचे रोपण त्याच भागात का करीत नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी ठाणे महापालिकेला केली. तसेच ठाण्यातल्या वृक्षतोडीची भरपाई गडचिरोलीत झाडे लावून करणे अयोग्य आहे, अशी टिप्पणीही मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे करण्यात आली.