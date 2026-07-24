Breaking News Today Live: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देईपर्यंत शांत बसू नका, आदित्य ठाकरेंचं आवाहन

धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देईपर्यंत शांत बसू नका असं आवाहन आदित्य ठाकरेंनी केलं आहे तुम्ही आम्हाला मत दिलं नसेल पण मी तुमच्या हक्कांचा नेहमी आदर करेन. प्रेमाने बोललात तर प्रेम मिळेल, पण जर घाबरवण्यासाठी आलात तर वेदना मिळतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
तुम्ही आम्हाला नवीन भाषा शिकवत आहात असं वाटत होतं, पण तुम्ही आम्हाला हिंमत शिकवली आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
पुण्यातील शनिवारवाडासमोर कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन
आंदोलनाला विध्यार्थ्यांची मोठी गर्दी
पोलिसांचा आंदोलनस्थळी मोठा फौजफाटा
लालमहाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यत मोर्चाचे आयोजन
धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे, असे आम्ही सांगितलं असल्याची माहिती CJP च्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. सरकारसोबत सविस्तर चर्चा झाली. प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारने उद्या दुपारपर्यंतची मुदत मागितली आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'पेपर लीक' विरोधी विधेयक—'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा, २०२४'—मधील सुधारणेला मंजुरी दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे विधेयक सोमवारी संसदेत विचारार्थ मांडले जाण्याची आणि मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
राहुल गांधींनी सांगितले की, एका विद्यार्थ्याला शारीरिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागला असून त्याचा डोळा वाचवता येईल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यांनी सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या: पहिली, विद्यार्थ्यांची भीती घालवणे किंवा धमकावणे थांबले पाहिजे; दुसरी, विद्यार्थ्यांवरील शारीरिक हल्ले थांबले पाहिजेत; आणि तिसरी, सरकारने या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर निशाणा साधत राहुल गांधींनी त्यांना "गुन्हेगार शिक्षण मंत्री" असे संबोधले. दरम्यान, साहिल नावाच्या एका विद्यार्थ्याने "इन्कलाब जिंदाबाद"च्या घोषणा दिल्या.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दावा केला की, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनने हल्ला करण्यात आला. त्यांनी सांगितले की, एका विद्यार्थ्याची दृष्टी गेली आहे.
'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रंका तसेच केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यातील बैठक संपन्न झाली आहे.
ड्रग्ज पाकीट ठेवण्याची धमकी देणा-या पोलिसाचा व्हिडीओ बनवणारा तरुण हर्षवर्धन कदम याचा मनसे नेते अमित ठाकरे सत्कार करणार आहेत. कोणाला घाबरायचं नाही मी तुमच्या पाठीशी आहे. अमित ठाकरेंकडून हर्षवर्धनला धीर देण्याचा प्रयत्न
नीट आणि सीबीएसई परीक्षांतील कथित गैरव्यवहार प्रकरण
उद्या 25 जुलै रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात कँडल मार्च आणि सत्याग्रह आंदोलन
जिल्हा काँग्रेस समित्यांच्या नेतृत्वाखाली महात्मा गांधी किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापर्यंत मोर्चा
काँग्रेस हायकमांड कडून सर्व पदाधिकाऱ्यांना निर्देश
दिल्ली विद्यापिठाचे विद्यार्थ्यांना निर्देश
सर्व विद्यार्थ्यांना जंतर मंतरपासून दूर राहण्याचे निर्देश
जंतर मंतर येथे कोणत्याही बेकायदेशीर सभा किंवा निदर्शनांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
अशा कृतींमुळे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो
त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर व व्यावसायिक संधींवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.
Breaking News Today LIVE Updates 24 July 2026: सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपलं उपोषण सोडलं आहे. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी गुरुग्राममधील रुग्णालयात जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान दुसरीकडे कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरु असून सरकारने चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे. सीजेपीच्या आंदोलनासह राज्य आणि जगभरातील प्रत्येक अपडेट येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या.