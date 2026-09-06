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Breaking News Today LIVE: दिल्ली दुर्घटनेत मोठी अपडेट, एकाचा मृत्यू तर काही जण धिगाऱ्याखाली अडकले

Breaking News Today LIVE Updates 6 September 2026: राज्यामधील त्याचबरोबर देशभरातील घडणाऱ्या आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडींवर या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून तुम्हाला अपडेट्स मिळतील. अपडेट्स मिळवण्यासाठी ब्लॅाग रिफ्रेश करत रहा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 06, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:47 PM IST
Breaking News Today LIVE: दिल्ली दुर्घटनेत मोठी अपडेट, एकाचा मृत्यू तर काही जण धिगाऱ्याखाली अडकले
06 September 2026 06:47 PM (IST)

अंतरवाली सराटीच्या वेशीवर ओबीसी समाजाच्या उपोषणाचे स्टेज उभारण्यास पोलिसांचा नकार

अंतरवाली सराटीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या ओबीसी समाजाच्या आमरण उपोषणासाठी स्टेज उभारण्यास पोलिसांनी नकार दिला आहे. त्याचबरोबर उपोषणाचे ठिकाण इतरत्र हलवावे, अशी विनंती पोलिसांनी आंदोलकांना केली आहे.ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटीच्या वेशीवर आमरण उपोषण सुरू आहे. या ठिकाणी उपोषणाचे स्टेज उभारण्याची तयारी आंदोलकांकडून करण्यात येत होती. मात्र, पोलिसांनी स्टेज उभारण्यास परवानगी नाकारत उपोषण अन्य ठिकाणी हलवण्याची विनंती केली.यावेळी आंदोलक ससाणे यांनी पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मनोज जरांगे यांना एक न्याय आणि आम्हाला वेगळा न्याय का?असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, प्रशासनाकडून पोलीस बळाचा वापर करण्याची शक्यता असल्याचा आरोपही ससाणे यांनी केला.

 

06 September 2026 06:42 PM (IST)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी बोलावली महत्त्वाची बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी महत्त्वाची बैठक बोलावली, या बैठकीत विविध मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाणार आहे. विविध मंत्रालयांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी सायंकाळी महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत विशेषतः सामाजिक न्याय आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी सायंकाळी या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. या बैठकीत विविध मंत्रालये, मंत्री आणि त्यांच्या एकूण कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.

06 September 2026 06:27 PM (IST)

मुसळधार पावसाने मेळघाटातील कारंजखेडा गावाचा संपर्क तुटला

अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यातील कारंजखेडा गावातील आदिवासी बांधवांचा जीवघेणा प्रवास अद्यापही सुरूच आहे. गावाजवळील नाल्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून पूल नसल्यामुळे नागरिकांना पावसाळ्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या मुसळधार पावसामुळे नाल्याला मोठ्या प्रमाणात पाणी आले आहे. कारंजखेडा गावाचा संपर्क तुटला आहे. त्यामुळे गावातील नागरिकांना जीव धोक्यात घालून नाला ओलांडावा लागत आहे. पूल नसल्याने विद्यार्थ्यांसह महिला ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर ग्रामस्थांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. वारंवार मागणी करूनही या प्रश्नाकडे सरकार आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कारंजखेडा गावातील पुलाचा प्रश्न सरकार आणि प्रशासन कधी सोडवणार. तसेच आदिवासी बांधवांचा हा जीवघेणा प्रवास कधी संपणार. याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

06 September 2026 06:23 PM (IST)

दिल्ली दुर्घटनेत मोठी अपडेट, एकाचा मृत्यू तर काही जण धिगाऱ्याखाली अडकले

दक्षिण कॅम्पसमधील सत्य निकेतन परिसरातील मुलांचे पाच मजली पीजी हॉस्टेल पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळले. इमारतीच्या तळघरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामामुळे हा अपघात झाला. या अपघातामध्ये एकाचा मृत्यू तर काही जण धिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. 

06 September 2026 06:21 PM (IST)

अमित शाह यांनी सत्य निकेतन दुर्घटनेची पाहणी केली

दिल्लीतील सत्य निकेतन इमारत कोसळल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे (एनडीआरएफ) महासंचालक यांच्याशी संवाद साधला. शाह यांनी सांगितले की, स्थानिक प्रशासन आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) वेगाने मदतकार्य करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत. त्यांनी जखमींच्या शीघ्र आरोग्यासाठी प्रार्थना केली.

06 September 2026 06:16 PM (IST)

धुळे सोलापूर महामार्गवर पुन्हा मराठा आंदोलकांनी रस्ता अडवला

धुळे सोलापूर महामार्गवर पुन्हा मराठा आंदोलकांनी रस्ता अडवला... मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आजचा नववा दिवस असून त्यांनी सलाईन आणि उपचार घेण्यास बंद केल्याने मराठा समाज आक्रमक झाला आहे... आज दुसऱ्यांदा धुळे सोलापूर महामार्गवर वडीगोद्री फाट्यासमोर मराठा आंदोलकांनी धुळे सोलापूर महामार्ग रोखून धरला आहे, या रास्ता रोको आंदोलनामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याच पाहायला मिळतंय. 

06 September 2026 06:03 PM (IST)

विद्यानंद बापट मारहाण प्रकरणावरून पुण्यात नवा वाद

विद्यानंद बापट यांना मारहाण करणाऱ्या संतोष चव्हाणचा चांदीचं कडं देऊन सत्कार करणार, असं वक्तव्य कीर्तनकार संग्राम बापू भंडारे यांनी केल्याने पुण्यात नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. त्यांच्या वक्तव्यावर पुणेकरांनी संताप व्यक्त केला. कीर्तनकारांनी समाजप्रबोधन करावं, समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांचं समर्थन करू नये,तसेच भंडारे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही पुणेकरांनी केली आहे.

06 September 2026 05:54 PM (IST)

दहीहंडीतील अश्लील नृत्यांवर कारवाई करा, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विभागाची गृहमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई, ठाणे व उपनगरांतील दहीहंडी उत्सवांत डीजेच्या तालावर झालेल्या अश्लील नृत्यांचा राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाने तीव्र निषेध केला आहे. रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाच्या नियमांचे उल्लंघन करून पोलिसांनी आयोजकांना सर्रास परवानग्या दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी संबंधित मंडळे, आयोजक, कलाकार आणि दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी पत्राद्वारे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

06 September 2026 05:49 PM (IST)

पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर दोन कारची समोरा-समोर जोरदार धडक...

सांगलीच्या येडेनिपाणी फाट्याजवळ पुणे-बंगळूरु राष्ट्रीय महामार्गावर दोन इनोव्हा कारची अपघात झाला आहे.या अपघातात प्राथमिक माहितीनुसार ५ ते ६ जण जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.कोल्हापूरहून पुण्याकडे जाणारी इनोव्हा कारचे अचानक टायर फुटला.त्यामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि कार कोल्हापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या रोडवर गेली.यावेळी समोरून येणाऱ्या कारला जोरदार धडक दिली.धडकेनंतर दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्यामध्ये ५ ते ६ जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..या अपघातामुळे महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती.

06 September 2026 05:47 PM (IST)

एक तासांपासून राष्ट्रीय महामार्ग बंद, महार्गावर ठिय्या

धुळे सोलापूर राष्ट्रीय महार्गावर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले आहे. मनोज जरांगेंच्या समर्थनात मराठा समाज रस्त्यावर आंदोलन करण्यात आले आहे. एक तासांपासून राष्ट्रीय महामार्ग बंद, पाच किलोमीटर पर्यंत वाहतूक खोळंबली, वडीगोद्री च्या उड्डाणपुलावर रस्ता रोको. आंदोलनकर्त्यांची सरकार विरोधात घोषणाबाजी, पोलिस घटनास्थळी दाखल. राष्ट्रीय महार्गावर आंदोलनकर्त्यांचे नृत्य. 

06 September 2026 05:41 PM (IST)

नेपाळ पुरात 5000 जण बेपत्ता, 1,344 मृतदेह; पर्यटकांची बुकिंग रद्द

नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या पुरामुळे सुमारे 400 अब्ज नेपाळी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 1,344 मृतदेह सापडले आहेत, तर सुमारे 5 हजार जण अजूनही बेपत्ता आहेत. पुराचा परिणाम आता नेपाळच्या पर्यटन व्यवसायावरही दिसून येत आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या पर्यटन हंगामात हॉटेल आणि ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या बुकिंग रद्द होऊ लागल्या आहेत. काठमांडूमधील एका हॉटेलच्या सुमारे 20% बुकिंग रद्द झाल्या आहेत. हॉटेलच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मते, पूरानंतर एका आठवड्यात, विशेषतः ऑनलाइन बुकिंग वेगाने रद्द झाली.

06 September 2026 05:38 PM (IST)

राज ठाकरेंचा आज ठाण्यात पदाधिकाऱ्यांसोबत मेळावा...

ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे ठाणे कल्याण भिवंडी येथील पदाधिकाऱ्यासोबत मेळावा.. मेळाव्या पूर्वी राज ठाकरे शासकीय विश्राम गृहात महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून घेत आहेत माहिती... KDMC मध्ये शिवसेना मनसे सत्ता वाद.. व इतर विषयाबाबत चर्चा.. मनसे नेते अविनाश जाधव, ठाणे शहर अध्यक्ष, इतर कार्यकर्ते शासकीय विश्राम गृहात उपस्थितउपस्थित...

06 September 2026 05:31 PM (IST)

झारखंडमधील मंत्र्यांचे निधन, दुखवटा जाहीर

झारखंडचे विरोधी पक्षनेते बाबूलाल मरांडी यांनी झारखंडचे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि त्यांचे निधन ही "झारखंडच्या राजकारणाची कधीही भरून न येणारी हानी" असल्याचे म्हटले.

06 September 2026 05:25 PM (IST)

दिल्ली सरकारचं, बचावकार्य सुरू

बचावकार्य सुरू असून, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वतः या घटनेवर लक्ष ठेवून आहेत. सत्य निकेतन इमारत कोसळण्याच्या घटनेसंदर्भात दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात आहेत. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना पीडितांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री प्रादेशिक जिल्हाधिकारी, दिल्ली पोलीस, एनडीआरएफचे अधिकारी आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात आहेत.

 

06 September 2026 05:22 PM (IST)

दिल्लीमधील इमारत कोसळल्याने गृहमंत्री अमित शाह यांचा गोव्यातील कार्यक्रम रद्द

दिल्लीच्या सत्य निकेतनमधील इमारत कोसळल्याचे कळल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपला गोव्यातील कार्यक्रम रद्द केला आहे. 

06 September 2026 05:16 PM (IST)

पोलिसांनी दिल्लीत कोसळलेल्या इमारतीच्या मालकाविरुद्ध केला गुन्हा दाखल

पोलिसांनी इमारतीच्या मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री सत्य निकेतन इमारत कोसळण्याच्या घटनेसंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात आहेत. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना पीडितांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री प्रादेशिक जिल्हाधिकारी, दिल्ली पोलीस आणि एनडीआरएफच्या अधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात आहेत. त्यांनी स्थानिक खासदार बासुरी स्वराज आणि आमदार अनिल शर्मा यांच्याशी चर्चा करून अहवाल सादर केला आहे.

06 September 2026 05:08 PM (IST)

मध्य रेल्वेवर मंगळवारी 12 तासांचा मेगा ब्लॉक

मध्य रेल्वेवर मंगळवारी 12 तासांचा मेगा ब्लॉक, जळगाव–शिरसोली–म्हसावद दरम्यान अप-डाऊन मार्गावर ब्लॉक. ८ सप्टेंबरला सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत वाहतूकवर प्रभावित होणार आहे. स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली बसविण्याचे काम सुरु असणार आहे. इगतपुरी–भुसावळ, भुसावळ–देवळाली आणि नाशिक रोड–बडनेरा मेमू पूर्णपणे रद्द. अजनी–पुणे वंदे भारत व भुसावळ–दादर एक्सप्रेसच्या वेळेत बदल, अमृत भारतसह अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या विविध स्थानकांवर २ ते ३ तास थांबवणार. 

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marathi news

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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