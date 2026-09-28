/Maharashtra Breaking News Today LIVE: ठाण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला महिलांची जबर मारहाण, पोलिसांसमोरच राडा

अंबरनाथमध्ये मंडळाच्या वर्गणीच्या हिशोबात घोळ केल्याचा आरोप करत एका तरुणाला मारहाण करून त्याची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर गावाला पळून जात असलेल्या आरोपीला उल्हासनगर क्राईम ब्रँचच्या पथकाने धावत्या एक्स्प्रेसमधून बेड्या ठोकल्या आहेत.
अंबरनाथमध्ये मंडळाच्या वर्गणीच्या हिशोबात घोळ केल्याचा आरोप करत एका तरुणाला मारहाण करून त्याची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर गावाला पळून जात असलेल्या आरोपीला उल्हासनगर क्राईम ब्रँचच्या पथकाने धावत्या एक्स्प्रेसमधून बेड्या ठोकल्या आहेत.
ठाण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला कोपरी परिसरातील महिलांनी जबर मारहाण केली आहे. युवासेनेचे कार्यकर्ते सिद्धू अभंगे यांच्यावर पैशांची मागणी केल्याचा आरोप महिलांकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान यावेळी पोलीस देखील उपस्थित होते, मात्र कपड्यांचा व्यवसाय करणा-या महिलांनी पोलिसांसमोरच सिद्धू अभंगे यांना मारहाण केली आहे.
मंत्री पंकजा मुंडेंकडून जालना जिल्ह्यात दुष्काळी भागाची पाहणी केली. पंकजा मुंडेंसमोर शेतक-यानं हंबरडा फोडला. सरकार शेतक-यांना पुरेपूर मदत करेल असं आश्वासन पंकजा मुंडे यांनी दिले. व्यथा मांडताना शेतक-याला अश्रू अनावर झाले. पंकजा मुंडेंकडून कडेगाव शिवारातील गावांना भेटी.
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मोदी, शाहांचे नोकर आहेत. त्यांना पदावरून काढा, अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली. दरम्यान काँग्रेस नेत्या प्रणिती शिंदे यांनीदेखील ज्ञानेश कुमारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतलीय. त्यांनी सोलापुरात आंदोलन केलं. मोदी, शाहांच्या आदेशानुसार ज्ञानेश कुमारांनी व्होट चोरी केलीय. त्यांना अटक करा, अशी मागणी प्रणिती शिंदेंनी केलीय.
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची केंद्र शासनाकडून दखल. कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह दौरा करणार. केंद्रीय पथक 3 ऑक्टोबरनंतर महाराष्ट्रात दाखल होणार आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 September 2026 : दुष्काळाच्या झळा वाढत असताना आता राजकीय हालचालींनाही वेग आलाय. शरद पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहून शेतकरी शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांसाठी 17 मागण्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची केंद्रशासनाकडून गंभीर दखल घेण्यात आलेय. कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहेत. तर, दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने कार्यपद्धतीतील त्रुटींची अप्रत्यक्ष कबुली दिल्यानंतर विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला अधिक जोर दिला. तर, आंदोलन देखील केले जात आहे. या घडामोडींसह सर्व अपडेट जाणून एका क्लिकवर.