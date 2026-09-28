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Maharashtra Breaking News Today LIVE: ठाण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला महिलांची जबर मारहाण, पोलिसांसमोरच राडा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 September 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 28, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:49 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: ठाण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला महिलांची जबर मारहाण, पोलिसांसमोरच राडा
28 September 2026 07:48 PM (IST)

अंबरनाथमध्ये तरुणाची हत्या, आरोपीला धावत्या एक्सप्रेसमधून अटक, हत्येचं कारण जाणून पोलिस हादरले...

अंबरनाथमध्ये मंडळाच्या वर्गणीच्या हिशोबात घोळ केल्याचा आरोप करत एका तरुणाला मारहाण करून त्याची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर गावाला पळून जात असलेल्या आरोपीला उल्हासनगर क्राईम ब्रँचच्या पथकाने धावत्या एक्स्प्रेसमधून बेड्या ठोकल्या आहेत. 

28 September 2026 07:48 PM (IST)

अंबरनाथमध्ये तरुणाची हत्या, आरोपीला धावत्या एक्सप्रेसमधून अटक, हत्येचं कारण जाणून पोलिस हादरले...

अंबरनाथमध्ये मंडळाच्या वर्गणीच्या हिशोबात घोळ केल्याचा आरोप करत एका तरुणाला मारहाण करून त्याची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर गावाला पळून जात असलेल्या आरोपीला उल्हासनगर क्राईम ब्रँचच्या पथकाने धावत्या एक्स्प्रेसमधून बेड्या ठोकल्या आहेत. 

28 September 2026 06:44 PM (IST)

ठाण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला महिलांची जबर मारहाण, पोलिसांसमोरच राडा

ठाण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला कोपरी परिसरातील महिलांनी जबर मारहाण केली आहे. युवासेनेचे कार्यकर्ते सिद्धू अभंगे यांच्यावर पैशांची मागणी केल्याचा आरोप महिलांकडून करण्यात आला  आहे. दरम्यान यावेळी पोलीस देखील उपस्थित होते, मात्र कपड्यांचा व्यवसाय करणा-या महिलांनी पोलिसांसमोरच सिद्धू अभंगे यांना मारहाण केली आहे.

28 September 2026 06:38 PM (IST)

मंत्री पंकजा मुंडेंकडून जालना जिल्ह्यात दुष्काळी भागाची पाहणी, शेतक-यानं हंबरडा फोडला

मंत्री पंकजा मुंडेंकडून जालना जिल्ह्यात दुष्काळी भागाची पाहणी केली.  पंकजा मुंडेंसमोर शेतक-यानं हंबरडा फोडला.  सरकार शेतक-यांना पुरेपूर मदत करेल असं आश्वासन पंकजा मुंडे यांनी दिले. व्यथा मांडताना शेतक-याला अश्रू अनावर झाले. पंकजा मुंडेंकडून कडेगाव शिवारातील गावांना भेटी. 

28 September 2026 06:36 PM (IST)

निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मोदी, शाहांचे नोकर, त्यांना पदावरून काढा, वर्षा गायकवाड यांची मागणी

निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार मोदी, शाहांचे नोकर आहेत. त्यांना पदावरून काढा, अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली. दरम्यान काँग्रेस नेत्या प्रणिती शिंदे यांनीदेखील ज्ञानेश कुमारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतलीय. त्यांनी सोलापुरात आंदोलन केलं. मोदी, शाहांच्या आदेशानुसार ज्ञानेश कुमारांनी व्होट चोरी केलीय. त्यांना अटक करा, अशी मागणी प्रणिती शिंदेंनी केलीय.

28 September 2026 06:34 PM (IST)

केंद्रीय पथक 3 ऑक्टोबरनंतर महाराष्ट्रात दाखल होणार

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची केंद्र शासनाकडून दखल. कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह दौरा करणार. केंद्रीय पथक 3 ऑक्टोबरनंतर महाराष्ट्रात दाखल होणार आहे. 

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TAGS:
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Breaking News
drought in maharashtra
Shrad Pawar
NCP
politics
Gyanesh Kumar
monsoon

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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