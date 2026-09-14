Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: शाहू महाराजांचा मनोज जरांगेंना पाठिंबा

शिवसेना नेते, आमदार तथा माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या निवासस्थानी आज गणरायाचे आगमन झाले. विधिवत पूजा-अर्चा करून श्रींची स्थापना करण्यात आली. यावेळी अंबादास दानवे यांनी गणरायाच्या चरणी प्रार्थना केली. शेतकरी सुखी व समृद्ध होऊ दे, बळीराजाचे राज्य येऊ दे, सर्व गणेशभक्त सुखी होऊ दे आणि महाराष्ट्र सुखी व समृद्ध होऊ दे, अशी प्रार्थना दानवे यांनी केली.
मंत्री नितेश राणे वराह जयंती निमित्त नवी मुंबई मद्ये आले होते यावेळी एका खाद्यपडर्थाच्या दुकानाचे उदघाटन त्यांनी केले यावेळी केलेल्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा होत आहे. *राणे म्हणाले, ‘तुकाराम मुंढे इथे फिरूही शकत नाहीत, इतके चांगले पदार्थ आहेत. मी तुकाराम मुंढे यांना कॉल केला , की जरा हाजी अली ज्युस सेंटरवर धाड टाका. बडे मिया वगैरे या स्टॉल्सवर धाडी टाका, ते फालुदामध्ये रंग मिसळून आमच्या पोटात विष टाकण्याचं काम करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
शिवसेना नेत्या तथा महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या मॉडेल कॉलनी येथील ‘सिल्व्हर रॉक्स’ निवासस्थानी श्री गणरायाची भक्तिमय वातावरणात प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. यावेळी कुटुंबीय, नातेवाईक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, हितचिंतक आणि गणेशभक्त उपस्थित होते. याप्रसंगी डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, “आमच्या जुन्या मुंबई वरळी येथील ‘बसंत-पार्वती’ निवासस्थानी सुरू झालेली घरगुती गणेशोत्सवाची परंपरा आता ‘सिल्व्हर रॉक्स’ येथेही तितक्याच श्रद्धेने आणि उत्साहाने जपली जात आहे. सन १९७४ पासून, म्हणजेच पाच दशकांहून अधिक काळ आमच्या घरात श्री गणरायाची प्रतिष्ठापना केली जाते. या परंपरेचा आम्हाला मनापासून अभिमान आहे.”
अमित शाह एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन निवासस्थानी दाखल, एकनाथ शिंदे यांच्या बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी अमित शाह उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरी.
अमित शहा पावणे चार वाजता लालबाग राजाच्या दर्शनासाठी येतील, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वर्षा बंगल्याच्या दिशेने रवाना. थोड्याच वेळात अमित शाह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी गणरायाचं दर्शन घेतील, एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी जातील, मग लालबाग आणि शेवटी आशिष शेलार यांच्या गणपती मंडळाला भेट देतील.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 September 2026: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वर्षा बंगल्याच्या दिशेने रवाना झाले आहेत, एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी जातील, मग लालबाग आणि शेवटी आशिष शेलार यांच्या गणपती मंडळाला भेट देतील. मनोज जरांगे यांनी स्वतः केलेला अर्ज देखील आझाद मैदान पोलिसांनी नाकारला, मनोज जरांगे यांच्या आझाद मैदान वरील उपोषणाची दुसऱ्यांदा परवानगी नाकारली. गुन्हेगारी कट, सामूहिक बलात्कार, खून, गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी पुरावे नष्ट करणे किंवा खोटी माहिती देणे, लोकांना शिक्षेपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक सेवकांनी कायद्याच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणे आणि लोकांना शिक्षेपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक सेवकांनी चुकीची नोंद तयार करणे. आदित्य ठाकरे आणि इतरांनीही या कटात आणि त्यानंतरच्या प्रकरण दडपण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. संबंधित लोकसेवक आणि पोलीस अधिकारी हे देखील खटल्याची कागदपत्रे, फायली आणि इतर सार्वजनिक नोंदी नष्ट करणे किंवा दडपणे, अधिकृत नोंदींमध्ये फेरफार करणे, आणि बेकायदेशीर हेतूंसाठी व गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी सार्वजनिक निधी, मनुष्यबळ आणि पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर केल्याबद्दल चौकशीस पात्र आहेत.