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Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: शाहू महाराजांचा मनोज जरांगेंना पाठिंबा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: गणेशोत्सावाच्या त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील महत्त्वाच्या ताज्या बातम्यांच्या अपडेट्स जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 14, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:05 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: शाहू महाराजांचा मनोज जरांगेंना पाठिंबा
14 September 2026 04:50 PM (IST)

अंबादास दानवे यांच्या निवासस्थानी गणरायाची स्थापना

शिवसेना नेते, आमदार तथा माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या निवासस्थानी आज गणरायाचे आगमन झाले. विधिवत पूजा-अर्चा करून श्रींची स्थापना करण्यात आली. यावेळी अंबादास दानवे यांनी गणरायाच्या चरणी प्रार्थना केली. शेतकरी सुखी व समृद्ध होऊ दे, बळीराजाचे राज्य येऊ दे, सर्व गणेशभक्त सुखी होऊ दे आणि महाराष्ट्र सुखी व समृद्ध होऊ दे, अशी प्रार्थना दानवे यांनी केली.

14 September 2026 04:49 PM (IST)

नितेश राणे यांचा तुकाराम मुंडेंना सल्ला

मंत्री नितेश राणे वराह जयंती निमित्त नवी मुंबई मद्ये आले होते यावेळी एका खाद्यपडर्थाच्या दुकानाचे उदघाटन त्यांनी केले यावेळी केलेल्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा होत आहे. *राणे म्हणाले, ‘तुकाराम मुंढे इथे फिरूही शकत नाहीत, इतके चांगले पदार्थ आहेत. मी तुकाराम मुंढे यांना कॉल केला , की जरा हाजी अली ज्युस सेंटरवर धाड टाका. बडे मिया वगैरे या स्टॉल्सवर धाडी टाका, ते फालुदामध्ये रंग मिसळून आमच्या पोटात विष टाकण्याचं काम करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. 

14 September 2026 04:42 PM (IST)

महिला नेतृत्वाला अधिक बळ मिळावे : डॉ. नीलम गोऱ्हे

शिवसेना नेत्या तथा महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या मॉडेल कॉलनी येथील ‘सिल्व्हर रॉक्स’ निवासस्थानी श्री गणरायाची भक्तिमय वातावरणात प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. यावेळी कुटुंबीय, नातेवाईक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, हितचिंतक आणि गणेशभक्त उपस्थित होते. याप्रसंगी डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, “आमच्या जुन्या मुंबई वरळी येथील ‘बसंत-पार्वती’ निवासस्थानी सुरू झालेली घरगुती गणेशोत्सवाची परंपरा आता ‘सिल्व्हर रॉक्स’ येथेही तितक्याच श्रद्धेने आणि उत्साहाने जपली जात आहे. सन १९७४ पासून, म्हणजेच पाच दशकांहून अधिक काळ आमच्या घरात श्री गणरायाची प्रतिष्ठापना केली जाते. या परंपरेचा आम्हाला मनापासून अभिमान आहे.”

14 September 2026 04:40 PM (IST)

अमित शाह एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन निवासस्थानी दाखल

अमित शाह एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन निवासस्थानी दाखल, एकनाथ शिंदे यांच्या बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी अमित शाह उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरी. 

14 September 2026 04:35 PM (IST)

आज अमित शहा लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी येणार

अमित शहा पावणे चार वाजता लालबाग राजाच्या दर्शनासाठी येतील, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वर्षा बंगल्याच्या दिशेने रवाना. थोड्याच वेळात अमित शाह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी गणरायाचं दर्शन घेतील, एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी जातील, मग लालबाग आणि शेवटी आशिष शेलार यांच्या गणपती मंडळाला भेट देतील. 

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TAGS:
maharashtra
Breaking News
marathi news

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: अमित शहा लालबागच्या राज्याच्या दर्शनासाठी थोड्याच वेळात...
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