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Breaking News Today LIVE: नेपाळमध्ये हाय अलर्ट, वाचा महत्त्वाच्या लाईव्ह अपडेट्स

Breaking News Today LIVE Updates 26 August 2026: देशातील आणि राज्यातील महत्त्वाच्या अपडेट्स तुम्हाला या ब्लॅागमध्ये मिळतील. लाईव्ह अपडेट्स वाचण्यासाठी हे पेज सतत रिफ्रेश करत राहा.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 26, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:24 PM IST
Breaking News Today LIVE: नेपाळमध्ये हाय अलर्ट, वाचा महत्त्वाच्या लाईव्ह अपडेट्स
26 August 2026 05:24 PM (IST)

हार्बर रेल्वेवरची वाहतूक ठप्प

नवी मुंबई खारघर रेल्वे स्थानकावर ओव्हरहेड वायरमध्ये शॉर्टसर्किट; रेल्वे वाहतूक ठप्प. नवी मुंबईतील खारघर रेल्वे स्थानकावर ओव्हरहेड वायरमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने आग लागून धूर निघत आहे. खबरदारी म्हणून खारघरहून सीएसटी आणि ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्या थांबवण्यात आल्या आहेत. या घटनेत कोणतीही दुखापत झालेली नाही; मात्र अचानक रेल्वे सेवा थांबल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

26 August 2026 05:04 PM (IST)

खासदार सुप्रिया सुळे यांची उद्या पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक

गुरुवारी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे स्थानिक आमदार शंकर मांडेकर , भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक माजी आमदार संग्राम थोपटे आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यात होणार बैठक. भोर तालुक्यातील भोंगवली सब स्टेशन बाबात मुख्यमंत्री यांनी बोलावली बैठक. मुंबईत गुरुवारी दुपारी तीन वाजता सह्याद्री अतिथीगृह इथे बैठक बोलावण्यात आली आहे. 

26 August 2026 05:02 PM (IST)

MPSC औषध निरीक्षक पेपरफुटीप्रकरणी मोठी कारवाई

MPSC औषध निरीक्षक पेपरफुटीप्रकरणी मोठी कारवाई, पेपरफुटीप्रकरणी MPSC च्या 3 अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. मुंबई गुन्हे शाखेकडून सहा जणांना अटक केली आहे एक क्लासचालक आणि एमपीएससी विद्यार्थ्याचा नातेवाईक अटकेत. 

26 August 2026 05:01 PM (IST)

नेपाळमध्ये महाप्रलय, 105 भारतीय बेपत्ता असल्याचं समोर

भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये निसर्गाचा कोप झाला आहे. ग्लेशियर फुटल्यामुळे नेपाळमध्ये हाहाकार माजला आहे. उत्तर नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यातील भोटेकोशी नदीमध्ये महाप्रलय आला आहे. या महाप्रलयामध्ये १००० हून अधिक लोक वाहून गेल्याची शक्यता असून आतापर्यंत ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. 291 परदेशी पर्यटकांचा संपर्क होत नाहीये, यामध्ये १०५ भारतीयांचा समावेश आहे. तसंच ४०० कैलाश तीर्थयात्रेसाठी गेलेल्या भाविकांचाही संपर्क होत नाहीये. घटनास्थळी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे.

26 August 2026 04:59 PM (IST)

पुराचा थरारक सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर

नेपाळ सीमेजवळील चीनमधील 'ग्यिरोंग पोर्ट'वर अचानक आलेल्या पुराचा थरारक सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला आहे; या पुरात आज अनेक लोक आणि वाहने वाहून गेली.

26 August 2026 04:58 PM (IST)

ग्लेशियर फुटल्याने नेपाळमध्ये हाहाकार

तिबेटमधून अचानक आलेल्या मोठ्या पुरामुळे नेपाळमध्ये खळबळ उडाली आहे. रासुवा भागातून भोटेकोशी नदीत मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलं असून, या पुरामागे तिबेटमधील हिमनदीचं सरोवर फुटल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या महाभयंकर प्रलयामुळे आलेल्या पुरात नेपाळमधील १००० लोक वाहून गेल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

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TAGS:
Maharashtra News
nepal news
marathi news

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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