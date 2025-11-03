English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Breaking News LIVE: अजित पवारांवर चौथ्यांदा मोठी जबाबदारी; यावेळी मिळालेलं पद आहे...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3rd November 2025 : दिवसभरात राजकारणापासून समाजकारणापर्यंतच्या वर्तुळात नेमकं काय घडणार? जाणून घ्या सर्व घडामोडी एकाच क्लिकवर....   

Sayali Patil | Nov 03, 2025, 08:59 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3rd November 2025 : राज्यातील हवामानाचा सध्या काही नेम लागत नसतानाच आता राजकीय वर्तुळातही काहीशी अशीच स्थिती पाहायला मिळत आहे. नेत्यांमध्ये सुरू असणारी चढाओढ असो किंवा सत्ताधारी अन् विरोधकांमध्ये सुरू असणारं द्वंद्व असो. या सर्व घडामोडी राज्यात कैक स्वरुपात परिणाम करणाऱ्या आहेत. त्यामुळं नोव्हेंबर महिन्याचा नवा आठवडा, अन् या नव्या दिवशी राज्यात, देशात आणि जगभरात नेमकं काय घडतंय हे संक्षिप्त स्वरुपात सांगणारा हा बातम्यांचा Live Blog... पाहा दिवसभरातील घडामोडींच्या अपडेट एका क्लिकवर.... 

3 Nov 2025, 08:58 वाजता

3 Nov 2025, 08:41 वाजता

Breaking News LIVE: राष्ट्रवादी शरद पवारांच्या पक्षातील अंतर्गत गटबाजी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर

राष्ट्रवादी शरद पवारांच्या पक्षातील अंतर्गत गटबाजी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर. शरद पवारांनी घेतलेल्या बैठकीला शहराध्यक्षांऐवजी भाजप कार्यकर्ता पाठवल्याचे प्रकरण. शहराध्यक्षांचा प्रतिनिधी म्हणून गेलेल्या राष्ट्रवादीच्या महेश गाडेकर यांचे स्पष्टीकरण. माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शहराध्यक्षांवर गोळी चालवण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्या लोकांना काम करता येत नाही, त्यांना काड्या करणे चांगले जमत. निष्ठावंत म्हणून जे सांगतात ते भाजपची बी टीम म्हणून काम करतात, असं म्हणत मांडली भूमिका. 

 

3 Nov 2025, 08:25 वाजता

Breaking News LIVE: मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीलगत विहिरीत अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीलगत असलेल्या विहिरीत एका अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला. ही घटना रविवारी  उघडकीस आली. या घटनेमुळे विद्यापीठ परिसरात खळबळ उडाली. या प्रकरणी बेगमपुरा पोलिसांनी प्राथमिक तपासणी करून ही आत्महत्या आहे की घातपात या दिशेने तपास सुरू केला आहे. विद्यापीठ परिसरात सकाळी नऊच्या सुमारास वाजता तीव्र दुर्गंधी येत असल्याची माहिती सुरक्षा रक्षकांनी दिली. त्यांनी विहिरीच्या दिशेने पाहणी केली असता त्यात मृतदेह असल्याचे स्पष्ट झाले. ही माहिती बेगमपुरा पोलिस ठाण्याला  देण्यात आली. पोलिसांनी अग्निशमन विभागाला माहिती कळवली. पदमपुरा अग्निशमन केंद्राचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी विहिरीतून मृतदेह बाहेर काढला. मृतदेह पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आला असून त्याची ओळख पटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

 

3 Nov 2025, 08:23 वाजता

‘मुलींनी इतिहास रचला, इतक्या...’; भारताच्या वर्ल्डकप विजयानंतर विराटही भावूक

3 Nov 2025, 08:21 वाजता

'लोढा, तोंड सांभाळून बोला! तुमच्या टॉवर्सना...'; ठाकरेंची सेना एवढी का संतापली? 'हे भाग्य पंतप्रधानांनाही...'

3 Nov 2025, 08:14 वाजता

Breaking News LIVE: शेतकऱ्याच्या घरावर वीज कोसळली, स्लॅबला तडे; सुदैवाने जीवित हानी नाही

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील सावळदबारा गावात घराच्या छतावर वीज कोसळल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, मात्र घटनेनंतर संपूर्ण गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून तालुक्यात अधूनमधून पाऊस आणि विजांचा कडकडाट सुरू आहे. काल अचानक झालेल्या जोरदार पावसात नामदेव ठोसर यांच्या राहत्या घराच्या छतावर वीज कोसळली. या विजेच्या धक्क्याने गॅलरीची भिंत कोसळून तिचे तुकडे शंभर ते दीडशे फुटांवर उडाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. विजेचा आवाज इतका प्रचंड होता की गावातील सर्व नागरिक अचानक जागे झाले. या घटनेवेळी घरात ठोसर कुटुंबातील सर्व सदस्य उपस्थित होते. सुदैवाने ते सर्वजण ग्राउंड फ्लोअरवर असल्याने मोठा अपघात टळला. मात्र या स्फोटासारख्या आवाजामुळे घरातील आजी, जी दुसऱ्या मजल्यावर झोपलेली होती, ती घाबरून गेली. भिंतीचे तुकडे, सिमेंट-काँक्रीटचे खडे आणि धूळ यामुळे घराचे आतले भागाचेही नुकसान झाले. पंचनामा करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. 

3 Nov 2025, 08:08 वाजता

Breaking News LIVE: राज्यात 7 नोव्हेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज

राज्यात 7 नोव्हेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज. अरबी समुद्रात पुन्हा कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने महाराष्ट्रात पावसाचा काळ वाढला आहे. 7 नोव्हेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पाऊस राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. बंगालच्या उपसागरातील चक्रीवादळानंतर आता अरबी समुद्रातील हवामान बदलामुळे कोकण, गोवा तसेच मध्य महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस पावसाची शक्यता आहे.

 

3 Nov 2025, 07:33 वाजता

3 Nov 2025, 07:11 वाजता

'मुलींनी माझे 2027 चे स्वप्न...'टीम इंडियाच्या विजयानंतर रोहित शर्माच्या डोळ्यात पाणी!

3 Nov 2025, 06:50 वाजता

Breaking News LIVE: ठाकरे गट आणि रवींद्र धंगेकर घेणार पत्रकार परिषद 

पुण्यातील जैन ट्रस्टच्या HND जमीन विक्री गैर व्यवहाराप्रमाणे आणखी एका जैन मंदिर ट्रस्टची जागा सत्ताधारी महायुतीच्या हिंदुत्वाचा प्रखर चेहरा होऊ पाहणाऱ्या विद्यमान आमदाराने हडप केली आहे. त्याबाबत पुराव्यानिशी संबोधित करण्या बाबत ठाकरे गट आणि रवींद्र धंगेकर घेणार पत्रकार परिषद. 

 

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

World Cup विजयानंतर टीम इंडियाचा &#039;कबीर खान&#039; अमोल मुजुमदारची पहिली प्रतिक्रिया

टीम इंडियाच्या विजयानंतर रोहित शर्माच्या डोळ्यात पाणी;फॅन्स म्हणाले, &#039;2027 चं स्वप्न जगतोय&#039;

ELSS, PPF की FD; गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम पर्याय कोणता? गुंतवणूक कमी अन् परतावा जास्त...

&#039;...अन्यथा मान्यता होणार रद्द&#039;,दहावी-बारावीच्या परीक्षांआधी बोर्डाचा मोठा निर्णय; दिली 15 दिवसांची मुदत!

India vs South Africa Final 2025: सुनिधी चौहानच्या सुरेल आवाजाने गाजणार डी वाय पाटील स्टॅडियम, लेझर शो आणि...

IPL 2026 Auction Venue: भारताबाहेर होणार IPL लिलाव? ठिकाणाबाबत समोर आली मोठी माहिती

वृषभ, सिंहसह 5 राशीच्या लोकांना मिळणार भाग्याची साथ, कसा असले दिवस

राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा धुरळा उडणार

भारतमाला एक्सप्रेसवेवर भयानक अपघात; 18 जण जागेवरच ठार; मिनी बस टेम्पोमध्ये घुसली आणि...

चाहत्यांना धक्का! पुढल्या वर्ल्डकपचा संघ निवडताना माझी अडचण नको म्हणत दिग्गज क्रिकेटरने जाहीर केली निवृत्ती

