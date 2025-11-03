Breaking News LIVE: अजित पवारांवर चौथ्यांदा मोठी जबाबदारी; यावेळी मिळालेलं पद आहे...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3rd November 2025 : राज्यातील हवामानाचा सध्या काही नेम लागत नसतानाच आता राजकीय वर्तुळातही काहीशी अशीच स्थिती पाहायला मिळत आहे. नेत्यांमध्ये सुरू असणारी चढाओढ असो किंवा सत्ताधारी अन् विरोधकांमध्ये सुरू असणारं द्वंद्व असो. या सर्व घडामोडी राज्यात कैक स्वरुपात परिणाम करणाऱ्या आहेत. त्यामुळं नोव्हेंबर महिन्याचा नवा आठवडा, अन् या नव्या दिवशी राज्यात, देशात आणि जगभरात नेमकं काय घडतंय हे संक्षिप्त स्वरुपात सांगणारा हा बातम्यांचा Live Blog... पाहा दिवसभरातील घडामोडींच्या अपडेट एका क्लिकवर....
3 Nov 2025, 08:58 वाजता
भंगार विकून ₹3000000000 कोटींची कमाई; कोणाला लागली ही गडगंज लॉटरी? https://t.co/z15cIR9ebt
भंगार विकून कितीसे पैसे मिळतील? शे- दोनशे? फारफारतर हजार.... पण भंगार विकून कोट्यवधी रुपये कमवल्याचं कधी ऐकलंय का? #news #mumbai #scrap
3 Nov 2025, 08:41 वाजता
Breaking News LIVE: राष्ट्रवादी शरद पवारांच्या पक्षातील अंतर्गत गटबाजी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर
राष्ट्रवादी शरद पवारांच्या पक्षातील अंतर्गत गटबाजी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर. शरद पवारांनी घेतलेल्या बैठकीला शहराध्यक्षांऐवजी भाजप कार्यकर्ता पाठवल्याचे प्रकरण. शहराध्यक्षांचा प्रतिनिधी म्हणून गेलेल्या राष्ट्रवादीच्या महेश गाडेकर यांचे स्पष्टीकरण. माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शहराध्यक्षांवर गोळी चालवण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्या लोकांना काम करता येत नाही, त्यांना काड्या करणे चांगले जमत. निष्ठावंत म्हणून जे सांगतात ते भाजपची बी टीम म्हणून काम करतात, असं म्हणत मांडली भूमिका.
3 Nov 2025, 08:25 वाजता
Breaking News LIVE: मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीलगत विहिरीत अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीलगत असलेल्या विहिरीत एका अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला. ही घटना रविवारी उघडकीस आली. या घटनेमुळे विद्यापीठ परिसरात खळबळ उडाली. या प्रकरणी बेगमपुरा पोलिसांनी प्राथमिक तपासणी करून ही आत्महत्या आहे की घातपात या दिशेने तपास सुरू केला आहे. विद्यापीठ परिसरात सकाळी नऊच्या सुमारास वाजता तीव्र दुर्गंधी येत असल्याची माहिती सुरक्षा रक्षकांनी दिली. त्यांनी विहिरीच्या दिशेने पाहणी केली असता त्यात मृतदेह असल्याचे स्पष्ट झाले. ही माहिती बेगमपुरा पोलिस ठाण्याला देण्यात आली. पोलिसांनी अग्निशमन विभागाला माहिती कळवली. पदमपुरा अग्निशमन केंद्राचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी विहिरीतून मृतदेह बाहेर काढला. मृतदेह पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आला असून त्याची ओळख पटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
3 Nov 2025, 08:23 वाजता
‘मुलींनी इतिहास रचला, इतक्या...’; भारताच्या वर्ल्डकप विजयानंतर विराटही भावूक
‘मुलींनी इतिहास रचला, इतक्या...’; भारताच्या वर्ल्डकप विजयानंतर विराटही भावूकhttps://t.co/vVtduld4Hs < येथे वाचा सविस्तर...
या विजयाचा अर्थ नेमका काय आहे हे सचिन तेंडुलकरनेही अगदी सुंदर शब्दांमध्ये सांगितलंय...#IndianCricket #CWC25 #SouthAfrica #IndvsSA #indwvssaw #WorldCup2026…
3 Nov 2025, 08:21 वाजता
'लोढा, तोंड सांभाळून बोला! तुमच्या टॉवर्सना...'; ठाकरेंची सेना एवढी का संतापली? 'हे भाग्य पंतप्रधानांनाही...'
'लोढा, तोंड सांभाळून बोला! तुमच्या टॉवर्सना...'; ठाकरेंची सेना एवढी का संतापली? 'हे भाग्य पंतप्रधानांनाही...'https://t.co/US6mpBWYh6 < येथे वाचा सविस्तर...#uddhavthackeray #shivsena #mumbai #bjp #satyachamorcha #PMModi #Modi
3 Nov 2025, 08:14 वाजता
Breaking News LIVE: शेतकऱ्याच्या घरावर वीज कोसळली, स्लॅबला तडे; सुदैवाने जीवित हानी नाही
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील सावळदबारा गावात घराच्या छतावर वीज कोसळल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, मात्र घटनेनंतर संपूर्ण गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून तालुक्यात अधूनमधून पाऊस आणि विजांचा कडकडाट सुरू आहे. काल अचानक झालेल्या जोरदार पावसात नामदेव ठोसर यांच्या राहत्या घराच्या छतावर वीज कोसळली. या विजेच्या धक्क्याने गॅलरीची भिंत कोसळून तिचे तुकडे शंभर ते दीडशे फुटांवर उडाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. विजेचा आवाज इतका प्रचंड होता की गावातील सर्व नागरिक अचानक जागे झाले. या घटनेवेळी घरात ठोसर कुटुंबातील सर्व सदस्य उपस्थित होते. सुदैवाने ते सर्वजण ग्राउंड फ्लोअरवर असल्याने मोठा अपघात टळला. मात्र या स्फोटासारख्या आवाजामुळे घरातील आजी, जी दुसऱ्या मजल्यावर झोपलेली होती, ती घाबरून गेली. भिंतीचे तुकडे, सिमेंट-काँक्रीटचे खडे आणि धूळ यामुळे घराचे आतले भागाचेही नुकसान झाले. पंचनामा करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे.
3 Nov 2025, 08:08 वाजता
Breaking News LIVE: राज्यात 7 नोव्हेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज
राज्यात 7 नोव्हेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज. अरबी समुद्रात पुन्हा कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने महाराष्ट्रात पावसाचा काळ वाढला आहे. 7 नोव्हेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पाऊस राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. बंगालच्या उपसागरातील चक्रीवादळानंतर आता अरबी समुद्रातील हवामान बदलामुळे कोकण, गोवा तसेच मध्य महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस पावसाची शक्यता आहे.
3 Nov 2025, 07:33 वाजता
Maharashtra weather News : नुसती रिपरिप! मुंबईपासून मराठवाड्यापर्यंत पावसाची डोकेदुखी वाढवणारा अंदाज, आणखी किती दिवस मुक्काम? https://t.co/tewqmi9tNh
राज्यासह देशाच्या हवामानातही सातत्यपूर्ण बदल घडत असताना इथं पाऊस काही माघार घेण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीये. पावसाचा हा मुक्काम…
3 Nov 2025, 07:11 वाजता
'मुलींनी माझे 2027 चे स्वप्न...'टीम इंडियाच्या विजयानंतर रोहित शर्माच्या डोळ्यात पाणी!
World Cup विजयानंतर टीम इंडियाचा 'कबीर खान' अमोल मुजुमदारची पहिली प्रतिक्रिया#AmolMuzumdarhttps://t.co/2kuzTEZ8Km
3 Nov 2025, 06:50 वाजता
Breaking News LIVE: ठाकरे गट आणि रवींद्र धंगेकर घेणार पत्रकार परिषद
पुण्यातील जैन ट्रस्टच्या HND जमीन विक्री गैर व्यवहाराप्रमाणे आणखी एका जैन मंदिर ट्रस्टची जागा सत्ताधारी महायुतीच्या हिंदुत्वाचा प्रखर चेहरा होऊ पाहणाऱ्या विद्यमान आमदाराने हडप केली आहे. त्याबाबत पुराव्यानिशी संबोधित करण्या बाबत ठाकरे गट आणि रवींद्र धंगेकर घेणार पत्रकार परिषद.