English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE: मुंबई महापालिका निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाची बातमी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 oct 2025 : विविध क्षेत्रांमध्ये, विविध विषयांना अनुसरून दिवसभरात घडणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट एका क्लिकवर   

Sayali Patil | Oct 06, 2025, 08:36 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE: मुंबई महापालिका निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाची बातमी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 oct 2025 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकिक़डे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात प्रतीक्षेचच वातावरण पाहायला मिळत असताना ठाकरे बंधुंच्या वाढत्या भेटींनी सर्वांच्या नजरा वळवल्या आहेत. दुसरीकडे पाऊस वेगळ्याच बेतात दिसत आहे. तर, GST रिफॉर्ममुळे शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार असल्याचं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह यांनी केलं आहे. अहिल्यानगर येथे एका कार्यक्रमात त्यांनी याबाबतचं वक्तव्य केलं. 

शाह यांच्या या वक्तव्यासमवेत सरसंघचालकांकडून अखंड भारताचा पुनरुच्चार झाला आहे. आपल्या घराची एक खोली कोणीतरी हिसकावून घेतली, ती खोली आपल्याला पुन्हा मिळवायची आहे असं ते मध्यप्रदेशातील कार्यक्रमात म्हणाले, त्यामुळं दिवसभरात नेमकं काय घडणार यासंदर्भातील सर्व माहिती आणि ताज्या घडामोडींचे अपडेट... पाहा एका क्लिकवर.

6 Oct 2025, 08:32 वाजता

Breaking News LIVE : मुनावळे जलपर्यटन पुन्हा पर्यटकांसाठी खुले

राज्यातील पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! देशातील गोड्या पाण्यातील पहिले जलपर्यटन केंद्र असलेले साताऱ्यातील मुनावळे जलपर्यटन केंद्र आजपासून पुन्हा खुले झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव तीन महिने बंद ठेवण्यात आलेले हे केंद्र आता पर्यटकांसाठी उपलब्ध असून स्कुबा डायविंग, जेट स्की, पॅरासेलिंग, हॉट एअर बलून, लेक क्रूझिंगसह विविध साहसी खेळांचा आनंद कोयना जलाशयात घेता येणार आहे. या केंद्रामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असून रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत.

 

6 Oct 2025, 07:57 वाजता

Breaking News LIVE : मोसमी वाऱ्यांची वाटचाल अडखळलेलीच

नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी 26 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण राजस्थान, जम्मू- काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमधून माघार घेतली आहे. तसेच गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशच्या आणखी काही भागांतून मोसमी वाऱ्यांनी माघार घेतली आहे. त्यानंतर आठवडाभरापासून मोसमी वाऱ्यांच्या परतीचा प्रवास थांबल्याने वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शहाजहानपूरपर्यंत मोसमी वाऱ्यांची सीमा शनिवारी कायम होती.

 

6 Oct 2025, 07:56 वाजता

Breaking News LIVE : मुंबई महापालिकेचा अंतिम प्रभाग आराखडा जाहीर होणार

मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागांच्या भौगोलिक सीमांबाबतचा अंतिम आराखडा सोमवार, (आज) 6 ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर आता अंतिम आराखडा सादर होणार आहे. त्यामुळे यात नागरिकांनी सुचवलेले बदल अंतर्भूत केले की नाही हे समजू शकणार आहे.

 

6 Oct 2025, 07:55 वाजता

Breaking News LIVE : महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला मारहाणीचे प्रकरण; अनिल परब यांच्यावर खटला चालणार

शिवसेना शाखा पाडण्याची कारवाई करणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या अभियंत्याला मारहाण केल्याप्रकरणी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) विधान परिषदेचे आमदार अनिल परब यांच्याविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. परब यांच्यासह अन्य 10 जणांवर आरोप निश्चिती करण्यात आल्याने आता त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. 
खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी स्थापन केलेल्या 1शेष न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी ही आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पार पडली.

 

6 Oct 2025, 07:54 वाजता

Breaking News LIVE : मुंबई विमानतळ ते कफ परेड अवघ्या 45  मिनिटांत!

पश्चिम उपनगरातून दक्षिण मुंबई गाठणे कमी वेळेत शक्य होणार आहे. आरे ते कफ परेडदरम्यानची भुयारी मेट्रो मार्गिका येत्या 8 ऑक्टोबरला पूर्णपणे खुली होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भुयारी मेट्रोच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण केले जाणार आहे. त्यानंतर मेट्रोमधून घून मुंबई मुंबई विमानतळाहून कफ परेडला अवघ्या 45 मिनिटांत पोहोचता येणार आहे.

6 Oct 2025, 07:53 वाजता

Breaking News LIVE : सातपूरच्या पबमध्ये गोळीबारात तरुण जखमी

नाशिकच्या सातपूर परिसरातील बारच्या नावाखाली चालणाऱ्या पबमध्ये झालेल्या गोळीबाराने नाशिक पुन्हा हादरले. सातपूर येथील नाइस व्यापारी संकुलातील पबमध्ये शनिवारी मध्यरात्री २:३० वाजता ही घटना घडलीये. पबमध्ये वारंवार स्वतःच भांडणे करून आम्ही तुम्हाला प्रोटेक्शन देतो, असे सांगून पब मालकाकडून १० टक्के खंडणी वसूल करणे, तसेच गोळीबार करून तरुणास जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी माझी नगर सेवक पुत्र भूषण लोंढे, प्रिन्स सिंग व इतर सात जणांवर सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

 

6 Oct 2025, 07:32 वाजता

6 Oct 2025, 07:17 वाजता

6 Oct 2025, 07:13 वाजता

Breaking News LIVE : पंढरपूर विठ्ठल मंदिर 24 तास खुलं राहणार; कार्तिकी एकादशी सोहळ्यानिमित्त मोठा निर्णय

पंढरपूर मंदिर समितीने 2 नोव्हेंबरला कार्तिकी एकादशी सोहळ्यानिमित्त एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या सोहळ्यानिमित्त 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर या काळात, श्री विठ्ठल रुक्मिणीचं 24 तास दर्शन सुरू राहणार आहे. मंदीर समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती, सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली. भाविकांच्या सोयीसाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. दरम्यान कम्युनिटी रेडिओ सुरू करण्यासाठी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती 4 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. त्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव दिला जाणार आहे.

6 Oct 2025, 06:54 वाजता

Breaking News LIVE : 'नुकसानग्रस्तांना दिवाळीपूर्वी मदत द्या'; राजू शेट्टी यांचा सरकारला इशारा

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टींनी लातूर जिल्ह्यातील नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी केली आहे...शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत द्या, अन्यथा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कुठल्याच अधिकाऱ्यांना दिवाळी साजरी करू देणार नाही,असा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.  

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या नियमात मोठा बदल, कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यावर &#039;असा&#039; होईल परिणाम!

7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या नियमात मोठा बदल, कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यावर 'असा' होईल परिणाम!
संजय राऊतांच्या नातवाचं बारसं! नावाचा अर्थ कडाडत्या तोफेप्रमाणे

संजय राऊतांच्या नातवाचं बारसं! नावाचा अर्थ कडाडत्या तोफेप्रमाणे

बॅंकांकडे बेवारस पडलीय ₹1840000000000 रक्कम, आता कॅम्प लावून तुम्हाला वाटणार सरकार, कसं ते जाणून घ्या!

बॅंकांकडे बेवारस पडलीय ₹1840000000000 रक्कम, आता कॅम्प लावून तुम्हाला वाटणार सरकार, कसं ते जाणून घ्या!
राज आणि उद्धव पुन्हा आले एकत्र, यावेळेस काय ठरलं निमित्त? जाणून वाटेल आश्चर्य!

राज आणि उद्धव पुन्हा आले एकत्र, यावेळेस काय ठरलं निमित्त? जाणून वाटेल आश्चर्य!
&#039;आम्ही कुटुंबाप्रमाणे आहोत...&#039;, भारत-पाकिस्तान मधील तणावपूर्ण संबंधांवर काय म्हणाली पाक कर्णधार?

'आम्ही कुटुंबाप्रमाणे आहोत...', भारत-पाकिस्तान मधील तणावपूर्ण संबंधांवर काय म्हणाली पाक कर्णधार?

सासू असावी तर अशी! आईने नकार दिला पण सासूच्या एका निर्णयाने सुनेला मिळालं जीवनदान

सासू असावी तर अशी! आईने नकार दिला पण सासूच्या एका निर्णयाने सुनेला मिळालं जीवनदान

पनवेल ते चिपळूण दरम्यान 24 दिवाळी स्पेशल ट्रेन; दिवाळीनिमित्त मध्य रेल्वेच्या 30 जादा रेल्वे

पनवेल ते चिपळूण दरम्यान 24 दिवाळी स्पेशल ट्रेन; दिवाळीनिमित्त मध्य रेल्वेच्या 30 जादा रेल्वे
2 मुलांची आईने 45 व्या वर्षी बिकिनीमध्ये दाखवला बोल्ड अंदाज, तिच्या हॉटनेस पुढे 24 वर्षांची मुलगी फेल

2 मुलांची आईने 45 व्या वर्षी बिकिनीमध्ये दाखवला बोल्ड अंदाज, तिच्या हॉटनेस पुढे 24 वर्षांची मुलगी फेल
महिला वर्ल्ड कपमध्येही &#039;नो हॅन्डशेक&#039;, हरमनप्रीतने पाकिस्तानच्या कर्णधाराला दिली टशन

महिला वर्ल्ड कपमध्येही 'नो हॅन्डशेक', हरमनप्रीतने पाकिस्तानच्या कर्णधाराला दिली टशन

कफ सिरपमुळे 11 बालकांचा मृत्यू, आतापर्यंतच्या तपासात आढळलं ते फारच धक्कादायक!

कफ सिरपमुळे 11 बालकांचा मृत्यू, आतापर्यंतच्या तपासात आढळलं ते फारच धक्कादायक!