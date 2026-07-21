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Breaking News LIVE : राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांचे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन

Breaking News LIVE Today 21st JULY 2026 : दिल्लीमधील सुरु असलेल्या जंतरमंतर आंदोलनाच्या संदर्भात सर्व अपडेट्स तुम्हाला या ब्लॅागमध्ये मिळतील, लाईव्ह अपडेट्स वाचण्यासाठी ब्लॅाग रिफ्रेश करत रहा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 21, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:22 PM IST
Breaking News LIVE : राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांचे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन
21 July 2026 04:22 PM (IST)

दिल्ली पोलिसांनी काँग्रेस खासदारांना घेतले ताब्यात 

लोक कल्याण मार्गावर आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. काँग्रेस खासदार सुखजिंदर सिंग रंधावा म्हणाले, "जर खासदारांची ही अवस्था असेल, तर विद्यार्थ्यांची काय अवस्था होत असेल याची कल्पना करा..."

21 July 2026 04:17 PM (IST)

जंतर मंतरच्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ विद्यार्थी तरुण एकवटणार

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. त्याच्या निषेधार्थ आता कल्याण मध्ये सुशिक्षित तरुण आणि विद्यार्थी एकवटले आहेत. जुलैला याचा निषेध करण्यासाठी कल्याणच्या सुभाष मैदानावर आंदोलन केल जाणार आहे. कॉकरोज जनता पार्टीचे कार्यकर्ते देखील या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

21 July 2026 04:12 PM (IST)

VBA ने दिली 23 जुलै रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक 

20 जुलै रोजी दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीने 23 जुलै रोजी 'महाराष्ट्र बंद'ची हाक दिली आहे. "मी सर्व समविचारी पक्षांना, विद्यार्थ्यांना आणि सर्व स्तरांतील नागरिकांना एकत्र येऊन 23 जुलैच्या 'महाराष्ट्र बंद'ला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करतो," असे पक्षाचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

21 July 2026 04:06 PM (IST)

जंतरमंतरवर शरद पवार पोहोचले

राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमुख शरद पवार जंतर मंतर येथे पोहोचले. 

21 July 2026 04:03 PM (IST)

पंतप्रधान-गृहमंत्री यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे - मल्लिकार्जुन खर्गे 

सीजेपी आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर काँग्रेस नेत्यांनी आंदोलन केले असता, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोमवारी सांगितले की, पक्ष विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या "कायदेशीर मागण्यांच्या" पाठीशी ठामपणे उभा आहे. केंद्र सरकारला 'हुकूमशाही सरकार' संबोधत खर्गे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्ज आणि बळाच्या वापरासाठी सरकारला उत्तर द्यावे लागेल. त्यांनी तरुणांवरील कारवाईसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाही जबाबदार धरले आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

21 July 2026 03:58 PM (IST)

नीट पेपरफुटी प्रकरणी हिंगोलीत विद्यार्थी आक्रमक... 

हिंगोली मध्ये आज विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाल आहे शेकडो विद्यार्थांनी हिंगोलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला आहे हिंगोली शहरातील महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्यापासून निघालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकला आहे या मोर्चामध्ये नीट परीक्षेसह विविध पदांच्या पदभरतीसाठी तयारी करणारे शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले होते नीट परीक्षा पेपर फुटी सह राज्य शासनाने मृत घोषित केलेले स्टेनोपद कायम ठेवावे यासह विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा हिंगोलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला आहे विविध परीक्षांचे पेपर फुटत असल्याने विद्यार्थी चांगले आक्रमण झाले होते.

21 July 2026 03:57 PM (IST)

हा भाजपचा दहशतवाद, पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चन्नी यांचा दावा

सीजेपीच्या आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर काँग्रेसच्या आंदोलनात सहभाग घेतला. दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर चन्नी यांनी भाजपवर जोरदार टीका करत विद्यार्थ्यांवरील कारवाईला "भाजपचा दहशतवाद" म्हटले.

21 July 2026 03:56 PM (IST)

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारविरोधात घेतला आक्रमक पवित्रा

काल तरुण विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अत्याचारांबद्दल पंतप्रधान मोदींकडून उत्तर मागण्यासाठी आम्ही त्यांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढला आहे. सरकारला कोणतीही जबाबदारी घ्यायची नाही किंवा संसदेत यावर चर्चा करायची नाही. भारताच्या तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केल्याबद्दल पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे, असे राहुल गांधी यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केले आहे.

21 July 2026 03:52 PM (IST)

पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त

पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आंदोलन करत असल्याने दिल्ली पोलिसांचे मोठ्या संख्येने जवान तैनात आहेत. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि नवनिर्वाचित राज्यसभा खासदार पवन खेरा यांच्यासह काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आंदोलनस्थळी उपस्थित आहेत. त्यांच्यासोबत पंजाबचे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष राजा वारिंग, हरियाणा काँग्रेस नेते दीपेंद्र हुडा आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हेदेखील आंदोलन करत आहेत.

21 July 2026 03:50 PM (IST)

जंतर-मंतरवरील आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे आज रात्री दिल्लीकडे रवाना होणार

उद्धव ठाकरे आज रात्री दिल्लीकडे रवाना होणार आहेत, उद्या जंतर-मंतरवरील आंदोलकांची भेट घेणार. आंदोलनकर्ते अभिजीत दीपके यांच्याशी संवाद साधणार, जंतर-मंतरवर बसलेल्या आंदोलकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करणार. उद्धव ठाकरेंसोबत शिवसेना (ठाकरे गट)चे खासदारही उपस्थित राहणार, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणार, 

21 July 2026 03:46 PM (IST)

मल्लिकार्जुन खर्गेदेखील आंदोलनात सामील

काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खर्गे आणि विरोधी पक्षनेते श्री राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाचे खासदार पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर ७ एलकेएम  आंदोलन सुरु केल आहे  

21 July 2026 03:46 PM (IST)

मल्लिकार्जुन खर्गेदेखील आंदोलनात सामील

काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खर्गे आणि विरोधी पक्षनेते श्री राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाचे खासदार पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर ७ एलकेएम  आंदोलन सुरु केल आहे  

21 July 2026 03:44 PM (IST)

राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांचे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन 

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करत आहेत.

21 July 2026 03:42 PM (IST)

अभिनेत्री भूमी पेडणेकर यांनी इंस्टा पोस्ट लिहून कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला समर्थन

हिंसा हे उत्तर नाही, आज आपण हिंसेची दृश्ये पाहिली. हे आंदोलन हिंसेचा मार्ग स्वीकारणार नाही किंवा भरकटणार नाही, हे सुनिश्चित करणे आपल्या देशातील तरुणांप्रति आपले कर्तव्य आहे. लोकशाही संवादावर आधारलेली असते. विद्यार्थ्यांना बिकट परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी शिक्षणाशिवाय दुसरा कोणताही आशेचा किरण नाही आणि आपण त्यांना तो विश्वास गमावू देऊ शकत नाही. मला आशा आहे की, आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे प्रभावित झालेले आपलेच विद्यार्थी विजयी होतील.

21 July 2026 03:37 PM (IST)

राहुल, प्रियांका गांधी यांनी जखमी विद्यार्थ्यांची भेट घेण्यासाठी आरएमएल रुग्णालयाला भेट दिली

इंडिया टुडे टीव्हीच्या मौसमी सिंग यांच्या वृत्तानुसार, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वद्रा हे सरन्यायाधीशांच्या 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान सोमवारी झालेल्या संघर्षात जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) रुग्णालयात दाखल झाले.

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TAGS:
sonam wangchuk
Abhieet dipke
PM Narendra Modi
CJP Protest

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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