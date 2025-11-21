Breaking News LIVE: 'सुनील तटकरे यांची वाटचाल भाजपच्या दिशेने'

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 November 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या धर्तीवर राज्यात बऱ्याच राजकीय घडामोडींना उधाण आलं आहे. पक्ष, पक्षांतरांनाचे वारे स्वैर आहेत, अशा स्थितीत सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांना चितपट करण्यासाठी सातत्यानं रणनिती आखली जात आहे. याव्यतिरिक्त राज्यात गुन्हेगारी, सरकारी योजना, नागरी सुविधा या क्षेत्रांमध्येसुद्धा काही घडामोडी सामान्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम करताना दिसत आहेत. कुठं थंडीचा कडाका वाढतोय, तर कुठं दुपारचा उष्मा घाम फोडतोय. क्रिकेट वर्तुळातही सध्या अनेक घडामोडींना वेग मिळाल्याचं पाहायला मिळत असल्यानं आता 21 नोव्हेंबर हा दिवस नेमका कशामुळं चर्चेत राहतो, याबाबतची बित्तंबातमी पाहण्यासाठी पाहा LIVE BLOG....
21 Nov 2025, 08:48 वाजता
'सुनील तटकरे यांची वाटचाल भाजपच्या दिशेने'
समन्वय समितीच्या बैठकीत झाडाझडती होऊन होऊन देखील रायगड जिल्ह्यात शिवसेना सुनील तटकरे यांना डिवचण्याची एकही संधी सोडत नाही. अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी पुन्हा एकदा तटकरे यांच्यावर निशाणा साधलाय. पार्थ पवार यांना जमीन प्रकरणात गुंतवण्यात सुनील तटकरे यांचा हात असल्याचा पुनरुच्चार दळवी यांनी केलाय. ज्याच्या पक्षात राहायचं त्यांच्याच मुलाला बदनाम करीत आहेत. सुनील तटकरे यांची वाटचाल भाजपच्या दिशेने सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट आमदार दळवी यांनी केलाय. रोह्याचे नाव बदनाम होऊ नये यासाठी या लोकांना हद्दपार करावं लागेल असं महेंद्र दळवी म्हणाले.
21 Nov 2025, 08:07 वाजता
थंडीचा 'टॉप गियर'; हाडं गोठवणारा गारठा देशाच्या उंबरठ्यावर, महाराष्ट्रातही पारा घसरला
सावध व्हा... तुमच्या शहरात, गावखेड्यात, जिल्ह्यात कसं असेल हवामान? कशी घ्याल काळजी? सविस्तर हवामान वृत्त एका क्लिकवर....
21 Nov 2025, 08:06 वाजता
अंबरनाथमध्ये पोलिसांचा नाशिक पॅटर्न 'ठाणे जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला'
ल्या काही दिवसांपासून अंबरनाथ शहरात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढल असून, या गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी , पोलिसांनी आता नाशिक पॅटर्न राबविला आहे ,दोन दिवसांपूर्वी अंबरनाथ शहरात आठ ते नऊ जणांच्या टोळक्यांनी एका दिवसात तीन जणांवर प्राण घातक हल्ला करून शहरात दहशत माजवली होती ,या गुन्ह्यातील आरोपींची पोलिसांनी अटक करून त्यांची शहरातुन धिंड काढली , तसेच या आरोपींकडून "ठाणे जिल्हा हा कायद्याचा बालेकिल्ला" हे घोषवाक्य वदवुन घेतलं, त्यामुळे आता ठाणे जिल्ह्यातही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी नाशिक पॅटर्न राबवला जाणार असल्याची चर्चा सध्या शहरात आहे
21 Nov 2025, 08:05 वाजता
उल्हासनगरात तरुणीचा विनयभंग करत मारहाण
ल्हासनगर शहरातील कॅम नंबर एक परिसरात राहणारी एका तरुणी रस्त्यावरून जात असताना अंश करोतीया या तरुणाने तिला 'तू लडका है या लडकी' असे म्हणत हिणवले , एवढ्या वर नथांबता त्याने त्या तरुणीचा विनयभंग करत तिला मारहाण केली, याचा जाब विचारायला गेलेल्या कुटुंबीयांनी अंश आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी मारहाण केली ,हा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे .उल्हासनगर पोलिसांनी अंश करोतीय याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.
21 Nov 2025, 07:26 वाजता
Hardik-Mahieka: हार्दिक पांड्याने केला माहिका शर्मासोबत साखरपुडा? डायमंड रिंगसोबतच्या Viral Photo मुळे चर्चेला उधाण
Hardik-Mahieka: हार्दिक पांड्याने केला माहिका शर्मासोबत साखरपुडा? डायमंड रिंगसोबतच्या Viral Photo मुळे चर्चेला उधाण
21 Nov 2025, 06:59 वाजता
दिल्ली आत्महत्या प्रकरणी शाळेच्या चौकशीचे आदेश
दिल्ली सरकारने कोलंबस शाळेच्या चौकशीचे दिले आदेश शिक्षिकेच्या जाचाला कंटाळून 16 वर्षांच्या मुलाने केली होती आत्महत्या. दिन दिवसात कमिटी आपला रिपोर्ट सादर करणार 5 जणांची कमिटी स्थापनकेली. सहआयुक्त हर्षित जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी.
21 Nov 2025, 06:59 वाजता
सरस्वती शिंदे उद्या अर्ज माघार घेणार ?
सोलापूरमधील अनगर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाच्या अपक्ष उमेदवार सरस्वती शिंदे उद्या अर्ज माघार घेणार आहेत. आम्ही राजन मालकांचीच माणसं आहोत. त्यांच्या विचारानेच काम करतो. उद्या अर्ज माघारी घेणार असल्याची प्रतिक्रिया सरस्वती शिंदे यांनी म्हटलंय.
21 Nov 2025, 06:58 वाजता
शिंदे नाईक एकाच व्यसपीठावर ?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक एकाच मंचावर येण्याची शक्यता. नेरूळ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे अनावरण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार अनावरण यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक देखील राहणार.
21 Nov 2025, 06:57 वाजता
मनसेची बैठक
सलग दोन दिवस अमित ठाकरे मुंबई महापालिकेकरता बैठका घेतायेत आजच्य़ा बैठकांप्रमाणेच उद्याही जागावाटपाबाबत आढावा घेतला जाणार मनसेची 70 जागांवर तयारी आहे, आणखी जागांकरता मनसेची पक्षांतर्गत चाचपणी सुरु.
21 Nov 2025, 06:56 वाजता
शीतल तेजवानीची सव्वा तास चौकशी
झी २४तासनं उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी शीतल तेजवानीची सव्वा तास चौकशी. तेजवानीकडून 3 फाईल्स सादर. 1994 मध्ये जमीन रिग्रँट झाल्याचा तेजवानीचा दावा. पुढील चौकशीत कागदपत्रं सादर करणार.