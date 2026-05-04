Baramati, Rahuri Election Results Live Updates: बारामतीमध्ये कोण मारणार बाजी? राहुरीमध्ये कोण जिंकणार?

Baramati Vidhan Sabha Bypoll Rahuri Election LIVE Updates: बारमतीबरोबरच राहुरी मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीचे निकाल आज जाहीर होत आहेत. बारामतीमधून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दिवंगत नेते अजित पवारांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तर दुसरीकडे राहुरीचे आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनानंतर भारतीय जनता पार्टीने अक्षय कर्डीलेंना उमेदवारी जाहीर केली असून त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) गोविंद मोकाटे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे संतोष चोळके निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. याच निवडणुकीच्या मतमोजणीचे ताजे अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता, ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...
4 May 2026, 09:13 वाजता
राहुरीमध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का
Rahuri By-Election Results 2026 LIVE: भाजपा उमेदवार अक्षय कर्डीलेंचे प्रतिस्पर्धी असलेले शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे गोविंद मोकाटे यांच्यापेक्षा 4266 मतांनी आघाडीवर आहेत.
4 May 2026, 09:05 वाजता
बारामतीमधून अपडेट: मतमोजणी सुरु असतानाच जय पवार मतमोजणी केंद्रावर
Baramati By-Election Results 2026 LIVE: मतमोजणी सुरु असतानाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र जय पवार मतमोजणी केंद्रावर दाखल झाले आहेत.
4 May 2026, 09:01 वाजता
राहुरीमधून मोठी अपडेट! पहिल्या फेरीतील चित्र स्पष्ट
पहिल्या अखेर भाजपाच्या अक्षय कर्डिलेंना 4988 मते मिळाली असून ते 1391 मतांनी आघाडीवर आहेत.
4 May 2026, 08:52 वाजता
राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीमध्ये 405 मतांची आघाडी
Rahuri By-Election Results 2026 LIVE: पहिल्या फेरीत भाजपा उमेदवार अक्षय कर्डीले आघाडीवर आहेत. पोस्टलनंतर ईव्हीएम मतमोजणीमध्ये देखील अक्षय कर्डीले आघाडीवर आहेत. त्यांनी 405 मतांनी आघाडी घेतली आहे. शरदचंद्र पवार पक्षाकडून गोविंद मोकाटे वंचित बहुजन आघाडी पक्षाकडून संतोष चोळके आणि शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख रावसाहेब खेवरे यांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात असून हे तिघेही अक्षय कर्डीलेंपेक्षा पिछाडीवर आहेत.
4 May 2026, 08:43 वाजता
बारामतीमध्ये मतमोजणीच्या पहिल्या फेरीनंतरचे कल हाती
Baramati Vidhan Sabha Bypoll Live Updates: बारामतीमध्ये पहिल्या फेरीतील मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. 20 टेबलवर ईव्हीएममधील मतमोजणी सुरु आहे. पहिल्या फेरी अखेर सुनेत्रा पवार 6500 मतांनी आघाडीवर आहेत.
4 May 2026, 08:25 वाजता
Rahuri Vidhan Sabha Bypoll Live Updates: राहुरीमधील पहिला कल हाती
राहुरीमधील मतमोजणीचा पहिला कल हाती आला असून पोस्टल मतमोजणीमध्ये भाजपाच्या अक्षय कर्डिले आघाडीवर आहेत.
4 May 2026, 08:22 वाजता
बारामतीमधून पहिले कल हाती
Baramati Vidhan Sabha Bypoll Live Updates: बारामतीमधून पहिले कल हाती आले असून पोस्टल मतदानामध्ये सुनेत्रा पवारांनी आघाडी घेतली आहे.
4 May 2026, 08:19 वाजता
अजित पवारांच्या आठवणींनी किरण गुजर भावुक
निवडणूक प्रक्रियेची परंपरा स्वर्गीय अजित पवारांनी जपली, तीच परंपरा आता सुनेत्रा पवार पुढे नेत असल्याचे किरण गुजर यांनी सांगितले. निकालाच्या दिवशी अजित पवार उपस्थित नसत, त्यांची जबाबदारी गेली 40 वर्षे आपण पार पाडत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आज त्यांच्या आठवणींनी गुजर भावुक झाले. हा दिवस पाहावा लागेल असे कधी वाटले नव्हते, असं किरण गुजर म्हणाले.
4 May 2026, 08:17 वाजता
बारामती पोटनिवडणुकीच्या मोजणीसाठी स्ट्राँग रूम उघडली
बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीची मतमोजणी आज पार पडत आहे. बारामती मधील वखार महामंडळाच्या गोदामामध्ये ही मतमोजणी पार पडणार आहे. या ठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या ईव्हीएम मत पेट्यांची स्ट्रॉंग रूम आठ वाजून चार मिनिटांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उघडण्यात आली. आता काही वेळातच मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे.
4 May 2026, 07:48 वाजता
राहुरी मतदारसंघात कोणकोणता भाग येतो?
Rahuri By-Election Results 2026 LIVE: राहुरी हा मतदारसंघात राहुरीचा बराचसा भाग, पाथर्डी व अहिल्यानगरच्या काही गावांचा समावेश होतो. हा मतदारसंघ एकूण तीन तालुक्यांचा मिळून बनलेला आहे. 2024 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत पोटनिवडणुकीसाठी 8 हजार 17 मतदारांनी वाढ होऊन एकूण मतदार संख्या 3 लाख 33 हजार 183 झाली. त्या वेळी 74.27 टक्के म्हणजे 2 लाख 41 हजार 405 मतदान झालं होतं. भाजपाचे शिवाजी कर्डिले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) प्राजक्त तनपुरे यांचा 35 हजार 487 मतांनी पराभव केला होता.