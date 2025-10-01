Maharashtra Breaking News Today LIVE : अनिल अंबानींच्या कंपनीवर ईडीचे छापे

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 01 October 2025 : मुंबईसह राज्यात पावसाचा लंपडाव सुरु आहे. मराठवाडा आणि सोलापूरमध्ये मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांसह ग्रामस्थांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पूरग्रस्त भागातील लोकांच्या मदतीसाठी सरकारसोबत राज ठाकरे आणि मराठी कलाकार सरसावले आहेत. तसंच झी 24 तासनेही पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. दुसरीकडे दिवाळीच्या तोंडावर एसटीने भाडेवाढ केल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. तर आजपासून, 1 ऑक्टोबरपासून अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. हे बदल ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेन तिकिटे, व्याजदर, यूपीआय आणि पेन्शन योजनांसह अनेक क्षेत्रांवर थेट परिणाम करणार आहेत. तसंच क्रीडा जगतात आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेत पहिलाच सामन्यात भारतीय संघाने श्रीलंकेवर मात केली आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : दसरा मेळावा पार्श्वभूमीवर शिंदेंचं शक्तीप्रदर्शन
शिवसेनेचा दसरा मेळावा होणार आहे त्याच अनुषंगाने मुंबईत वातावरण निर्मिती करण्यासाठी सर्वत्र धनुष्यबाण चिन्ह असलेला शिवसेनेचा भगवा झेंडा आणि बॅनर लावण्यात आलेत तसंच रस्त्याच्या दुतर्फा आणि दुभाजकावर बॅनर लावण्यात आलेत .ह्या बॅनर वर एकनाथ शिंदेंचा फोटो असून बाळासाहेब ठाकरेंचा भगवी शाल ओढलेला फोटो लावण्यात आलाय. 'सोनं विचारांचं देऊ घेऊ मनसोक्त' 'भगवे विचार आणि भगवंच रक्त' असा मजकूर लिहिण्यात आलाय. शिवसेनेचा हा दसरा मेळावा गोरेगावच्या नेस्कोमध्ये आयोजित करण्यात आलाय.
Breaking News Today LIVE Updates : जळगावात भरधाव डंपरची कारला धडक
जळगावातील विदगावच्या तापी नदी पुलावर भरधाव वाळूने भरलेल्या डंपरने कारला धडक दिल्याने भीषण अपघातात झालाय. या अपघातात आईसह मुलाचा मृत्यू झाला आहे. मीनाक्षी नीलेश चौधरी असे या महिलेचे नाव असून त्या शिक्षिका होत्या. तर पार्थ चौधरी हा 12 वर्षांचा होता. तर या अपघातात शिक्षिकेचे शिक्षक पती निलेश चौधरी आणि त्यांचा 4 वर्षांचा लहान मुलगा ध्रुव हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Breaking News Today LIVE Updates : 'दसरा मेळाव्याचा खर्च 63 कोटींच्या घरात'
शिवसेना UBT पक्षाचा दसरा मेळावा एका दिवसावर असताना, या मेळाव्याच्या कथित खर्चावरून भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून जोरदार टीका केलीय. नऊ हा ‘आकडा’ लाभदायक असल्याचे कुणीतरी सांगितल्यापासून शिवसेना UBT पक्षाचे सगळे व्यवहार या आकड्यांवर अवलंबून असतात अशी टीका केशव उपाध्ये यांनी केलीय. दसरा मेळाव्याचे नियोजनही 63 कोटींच्या घरात असणार असा दावाही त्यांनी केलाय.
विद्यार्थ्यांनी कपाळावर टिळा - टिकली, हातात धागा अथवा बांगड्या घातल्यास...; मुंबईतील प्रसिद्ध शाळेतील अजब फतवा
Breaking News Today LIVE Updates : लेकीसाठी आई गायीशी भिडली
आता एक धक्कादायक बातमी नाशिकच्या कळवणमधून. आई आपल्या लेकरांसाठी काहीही करायला तयार असते. अगदी मृत्यूशीही दोन हात करण्याची आईची तयारी असते. महाअष्टमीच्या दिवशी कळवण शहरातील गांधी चौकात एका मोकाट गायीनं मोटारसायकलवरुन जाणा-या महिलेवर आणि तिच्या मुलीवर अचानक हल्ला केला. मुलगी गाडीवरुन खाली पडताच गायी तिच्यावर वारंवार हल्ला करु लागली. मात्र मुलीच्या आईनं जीवाची पर्वा न करता लेकीची गायीच्या तावडीतून सुटका केली. पोटच्या मुलीसाठी मातेचा सुरु असलेला जीवघेणा संघर्ष पाहून स्थानिक दोघींच्या मदतीला धावले आणि त्यांनी गायीला हाकलून दिलं. मात्र लेकीसाठी आईनं दाखवलेल्या धाडसाचं सर्वत्र कौतुक होतंय.
'भारतातील हुकूमशहा घाबरले, लटपटू लागले व त्यांनी...', ठाकरे सेनेचा मोदींना टोला; 'भाजपची फजिती..'
भल्या पहाटे गौतमी पाटीलच्या कारचा पुण्यात भीषण अपघात; सर्व्हिस रोडवर भरधाव वेगात...
Breaking News Today LIVE Updates : अनिल अंबानींच्या कंपनीवर ईडीचे छापे
अनिल अंबानी समूहाची कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने मुंबई ते इंदूर अशा सहा ठिकाणी छापे टाकले. ही कारवाई परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये कंपनीवर परदेशात बेकायदेशीरपणे पैसे पाठवल्याचा आरोप आहे.
भयानक! हे काय वडापावमध्ये आढळली पाल, प्रसिद्ध हॉटेलमधील धक्कादायक घटना
