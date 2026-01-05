English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE:कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत वारसदारामुळे तुल्यबळ लढती

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 05 January 2026: उद्धव ठाकरे यांची 9 जानेवारीला नाशिक येथे जाहीर सभा होणार तर 10 जानेवारीला संभाजीनगर येथे जाहीर सभा होणार आहे. आगामी ठाणे महानगर निवडणुक निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ठाणेकर नागरिकंबरीबर चर्चा होणार आहे. धुळे महानगरपालिकेच्या भाजपा  प्रचाराचा नारळ फोडण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण धुळ्यात दाखल झाले आहेत. रवींद्र चव्हाण राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि शिवसेनेवर टीका करतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Pravin Dabholkar | Jan 05, 2026, 09:04 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE:कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत वारसदारामुळे तुल्यबळ लढती

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 05 January 2026: अकोला महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एमआयएमच्या ३२ उमेदवारांच्या प्रचारासाठी एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व खासदार असदुद्दीन ओवेसी अकोल्यात दाखल झाले होते.या सभेत लाठीचार्जनंतर पोलीस व नागरिकांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. मात्र उपस्थित नेत्यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि वाद निवळला.  देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच मुंबईचा विकास झाला अशी प्रतिक्रिया महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नांदेडमध्ये दिली.धुळ्यातील शिख समाज बांधवांचे धुळे शहर पोलीस ठाण्यामध्ये ठिय्या आंदोलन सुरु आहे. महिलांसह मोठ्या सख्येत शीख समाज बांधव शहर पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडून आहेत.

5 Jan 2026, 09:03 वाजता

महायुतीच्या बिनविरोध विजयाविरोधात विरोधक आक्रमक; मनसे कोर्टात जाणार

राज्यात महायुतीचे 65-70 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत...यावरून विरोधक आक्रमक झाले. मनसे या बिनविरोध पॅटर्नविरोधात कोर्टात जाणार आहे... पैशांचं आमिष, तपास यंत्रणांचा दबाव टाकून विरोधी उमेदवारांना माघार घ्यायला लावल्याचा आरोप मनसेनं केलाय..सोबत आपल्याकडे काही पुरावेही असल्याचं मनसे नेते अविनाश जाधवांनी सांगितलंय. हे सर्व पुरावे मनसे कोर्टात सादर करणार आहे.

 

5 Jan 2026, 08:56 वाजता

कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत ताकदवान आणि वारसदारामुळे अनेक प्रभागात तुल्यबळ लढती

कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत ताकदवान आणि वारसदारामुळे अनेक प्रभागात तुल्यबळ लढती पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी प्रस्थापित विरुद्ध नवखा चेहरा, दोन यूवा कार्यकर्त्यातील लढत, महायुतीची प्रतिष्ठेची लढाई, दोन माझी नगरसेवकात काट्याची टक्कर असं चित्र निर्माण झाल्याने प्रत्येक उमेदवाराकडून जोरदार जोर बैठका काढल्या जात आहेत. प्रत्येक प्रभागात कडवी झुंज पाहायला मिळणार असून अनेक प्रभागात नेते आणि पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक देखील एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले आहेत.

5 Jan 2026, 08:26 वाजता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्हर्चुअल सभेचे आयोजन

भारतीय जनता पक्षाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्हर्चुअल सभेचे आयोजन केले आहे. ८ जानेवारी रोजी देवेंद्र फडणवीस यांची छत्रपती संभाजीनगरला एका बंदिस्त हॉलमध्ये सभा होणार आहे. या सभेचे प्रसारण एकाचवेळी ८० वॉर्डात करण्यात येणार आहे. निवडणुकीला कमी दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे भाजपने अशी शक्कल लढविली आहे. एकाचवेळी जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मतदानाला केवळ १० दिवस शिल्लक राहिल्याने उमेदवारांना मतदारांपर्यंत पोहोचता यावे. सभेसाठी जास्त श्रम खर्ची घालण्याऐवजी प्रत्येक उमेदवाराचा गर्दी आणण्याचा ताण वाचणार आहे.

5 Jan 2026, 08:10 वाजता

सतरा वर्षीय युवकाची आत्महत्या, गळफास घेऊन संपविल जीवन

अकरावी सायन्समध्ये शिकणाऱ्या 17 वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊ आपलं जीवन संपविल्याची घटना परभणीच्या गंगाखेड शहरातील मन्नाथनगर भागात घडलीय. कृष्णा घरजाळे अस या तरुणाचे नाव आहे. तो मूळचा डोंगर जवळा येथील रहिवासी असून गंगाखेड शहरातील मन्नाथनगर परिसरात कुटुंबियांसोबत राहत होता, कृष्णा पुणे येथे क्लासेस करीत होता,आठ दिवसापूर्वीच तो गंगाखेड येथे आला होता,त्याने आत्महत्येसारख टोकाचं पाऊल का उचलल हे मात्र समजू शकले नाहीये,गंगाखेड पोलीस ठाण्यात त्याच्या मृत्यूची आकस्मिक नोंद करण्यात आलीय.

 

5 Jan 2026, 06:42 वाजता

मुंबई महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता आल्यास मुंबईचं अदानिस्तान होईल  

मुंबई महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता आल्यास मुंबईचं अदानिस्तान होईल.. उद्धव ठाकरेंचा टोला. तर ठाकरेंचा महापौर झाल्यास मुंबईचं पाकिस्तान होईल. भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांचा घणाघात.

 

5 Jan 2026, 06:41 वाजता

ठाकरे बंधूंचा वचननामा नाहीतर वाचूननामा  - फडणवीस

ठाकरे बंधूंचा वचननामा नाहीतर वाचूननामा. दोघांची युती कन्फ्यूज आणि करप्शनची. आमची युती करेक्शन आणि करेजची. मुंबईतील जाहीर सभेतून फडणवीसांची आगपाखड. 

 

5 Jan 2026, 06:40 वाजता

मनपा प्रचारासाठी उद्धव ठाकरे मैदानात

महापालिका निवडणूक प्रचारासाठी उद्धव ठाकरे मैदानात उतरत आहेत. उद्धव ठाकरेंची 9 जानेवारीला नाशिकमध्ये सभा होणार आहे. तर 10 जानेवारीला संभाजीनगरमध्ये ते जाहीर सभा घेणार आहेत.

 

5 Jan 2026, 06:39 वाजता

7 जानेवारीला फडणवीसांचा ठाणेकरांशी संवाद

आगामी ठाणे महानगर निवडणुक निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाणेकरांशी संवाद साधणार आहेत. तर ज्येष्ठ पत्रकार मिलिंद बल्लाळ आणि अभिनेत्री तेजश्री प्रधान देवेंद्र फडणवीस यांची प्रकट मुलाखतही घेणार आहेत. 7 जानेवारीला ठाण्यात गडकरी रंगायतनमध्ये संध्याकाळी 7 वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे.

 

5 Jan 2026, 06:37 वाजता

विश्वजीत कदम,विशाल पाटलांच्या उपस्थित काँग्रेस उमेदवारांची प्रचार रॅली

सांगली महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसने जाहीर प्रचाराला सुरुवात केली आली आहे.शहरातल्या वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये काँग्रेस आघाडीच्यावतीने उमेदवारांच्या प्रचारार्थी रॅलींचा आयोजन करण्यात आलं होतं.शहरातल्या प्रभाग 16 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आमदार विश्वजीत कदम,खासदार विशाल पाटील यांच्यासह आघाडीच्या नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये पदयात्रा काढण्यात आली.यावेळीआघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते,यावेळी विश्वजीत कदम यांनी भाजपावर निशाणा साधताना राज्यात भाजपाची सत्ता आहे, आमदार भाजपाचे आहेत, खासदार देखील भाजपाचे होते,मग सांगलीचा विकास का, केला नाही ? सांगली बाबत मुख्यमंत्र्यांच्या केवळ निवडणुकी पुरताच घोषणांचा पाऊस झाला,अशी टीका याप्रसंगी आमदार विश्वजीत कदम यांनी केला

 

4 Jan 2026, 23:06 वाजता

अमित शाह यांचा दोन दिवसांचा तमिळनाडू दौरा

तमिळनाडूत मार्च मध्ये निवडणूका होणार आहेत. त्याआधी अमित शहांचा का दौरा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. डीएमकेनं हिंदी, हिंदुत्व आणि उत्तर दक्षिण या तीन मुद्द्यांच्या आधारे स्ट्रांग नॅरेटीव तयार केलं आहे. हे नॅरेटिव मोडीत काढण्यासाठी अमित शाह यांचा दौरा.

ट्रेंडिंग न्यूज़

Aajche Rashi Bhavishya 5 जानेवारी : चंद्राच्या &#039;या&#039; राशीतील भ्रमणाने तयार होतोय अलौकिक योग; हा योगायोग तुमच्यासाठी शुभ की अशुभ?

Aajche Rashi Bhavishya 5 जानेवारी : चंद्राच्या 'या' राशीतील भ्रमणाने तयार होतोय अलौकिक योग; हा योगायोग तुमच्यासाठी शुभ की अशुभ?
&#039;मुंबईचा महापौर गुजराती-उत्तर भारतीय..&#039; ठाकरेंच्या वचननाम्याविरोधात सदावर्ते EC कडे करणार तक्रार; &#039;राज-उद्धव यांना कायद्याची अक्कल असेल तर....&#039;

'मुंबईचा महापौर गुजराती-उत्तर भारतीय..' ठाकरेंच्या वचननाम्याविरोधात सदावर्ते EC कडे करणार तक्रार; 'राज-उद्धव यांना कायद्याची अक्कल असेल तर....'
तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात? संपूर्ण जगाला ज्याची भिती आहे तेचं घडतयं? जगातील सर्वात पावरफुल नेत्याच्या महागुरुचा खळबळजनक दावा

तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात? संपूर्ण जगाला ज्याची भिती आहे तेचं घडतयं? जगातील सर्वात पावरफुल नेत्याच्या महागुरुचा खळबळजनक दावा
Mutton Curry Recipe: रविवारी बनवा संडे स्पेशल &#039;देसी स्टाइल मटण करी&#039;; नोट करा झटपट रेसिपी

Mutton Curry Recipe: रविवारी बनवा संडे स्पेशल 'देसी स्टाइल मटण करी'; नोट करा झटपट रेसिपी

&#039;तुझ्या नवऱ्याला ठार मारणार&#039; नारायण राणेंनी कोणाला दिलेली धमकी? स्वत:च सांगितला किस्सा; &#039;बाळासाहेबांनी बोलावलं आणि..&#039;

'तुझ्या नवऱ्याला ठार मारणार' नारायण राणेंनी कोणाला दिलेली धमकी? स्वत:च सांगितला किस्सा; 'बाळासाहेबांनी बोलावलं आणि..'
2047 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था कुठे पोहोचेल?, किती होईल दरडोई उत्पन्न? A टू Z माहिती!

2047 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था कुठे पोहोचेल?, किती होईल दरडोई उत्पन्न? A टू Z माहिती!

मुस्तफिजुर रहमानला KKR ने बाहेर केल्यावर बांगलादेशने IPL बाबत घेतला मोठा निर्णय

मुस्तफिजुर रहमानला KKR ने बाहेर केल्यावर बांगलादेशने IPL बाबत घेतला मोठा निर्णय
सायकलिंग की जॉगिंग, झटपट वजन कमी करण्यासाठी काय आहे जास्त प्रभावी ?

सायकलिंग की जॉगिंग, झटपट वजन कमी करण्यासाठी काय आहे जास्त प्रभावी ?

जीवन मरणाशी लढतोय &#039;हा&#039; स्टार क्रिकेटर, आता कशी आहे वर्ल्ड कप विनरची तब्येत? समोर आली अपडेट

जीवन मरणाशी लढतोय 'हा' स्टार क्रिकेटर, आता कशी आहे वर्ल्ड कप विनरची तब्येत? समोर आली अपडेट

77,12,00,000 रुपये; पुण्यातील सर्वात श्रीमंत महिला उमेदवार; संपत्तीपेक्षा या उमेदवाराच्या वडिलांचे नाव जाणून शाॉक व्हाल

77,12,00,000 रुपये; पुण्यातील सर्वात श्रीमंत महिला उमेदवार; संपत्तीपेक्षा या उमेदवाराच्या वडिलांचे नाव जाणून शाॉक व्हाल