Maharashtra Breaking News Today LIVE: आचारसंहिता लागू तरीही सरकारला घेता येणार निर्णय

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 06 November 2025: लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी मुदत वाढणार. तांत्रिक अडचणींमुळे २.४० कोटी महिलांपैकी केवळ ८० लाख महिलांचेच ईकेवायसी पूर्ण झाले आहे, त्यामुळे विभागासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जरी ९ राज्यांमध्ये अपघातांमध्ये घट झाली असली तरी भारतातील २०२४ मध्ये अपघाती मृतांची संख्या वाढली.

Pravin Dabholkar | Nov 06, 2025, 07:49 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 06 November 2025: आतापर्यंत निवासी इमारतीची जमीन गृहनिर्माण सोसायटी किंवा सदस्यांच्या एकत्रित नावावर नोंदवली जात होती. मात्र आता इमारतींमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक गाळेधारकाला स्वतंत्र मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळणार आहे. राज्यातील पाचवी आणि आठवी इयत्तांसह चौथी आणि सातवी या इयत्तांसाठीही यंदा शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. विस्तारित महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सध्या समाविष्ट असलेल्या उपचारांमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.आतापर्यंत फक्त मुंबई महानगर प्रदेशापुरती लागू असलेली रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठीची उभारणी व प्रदूषण नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वे आता संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात आली आहेत.

6 Nov 2025, 07:48 वाजता

सिडकोला भूखंडाच्या विक्रीतून 2125 कोटी

मागील ५५ वर्षांच्या काळात सिडकोने पहिल्यांदाच निविदेद्वारे विक्रीस काढलेल्या तब्बल ४२ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडाला सुमारे दोन हजार १२५ कोटी इतकी विक्रमी किंमत मिळाली आहे. सिडकोच्या इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्या आकाराचा भूखंड ई-लिलावद्वारे विक्रीस काढण्यात आला होता.

6 Nov 2025, 07:47 वाजता

मंत्रालयात उद्या सामूहिक 'वंदे मातारम्'

'वंदे मातारम्' गायनावरून राज्यात राजकीय वाद पेटलेला असतानाच, उद्या, शुक्रवारी मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात 'वंदे मातारम्'चे समूह गायन होणार आहे. या गीताला ७ नोव्हेंबर रोजी १५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचेआयोजन करण्यात आले आहे.

6 Nov 2025, 07:46 वाजता

एल्फिन्स्टनसाठी अजून 78 ब्लॉक!

प्रभादेवीदरम्यान असलेला ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन रोड ओव्हरब्रिज आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे. महारेलकडून पुल पाडण्यासाठी सुरुवातीला ७२ मेगाब्लॉकची मागणी केली होती; मात्र आता यामध्ये आणखी सहा ब्लॉकची भर पडली आहे. महारेलने रेल्वे प्रशासनाकडे ७८ मेगाब्लॉकची मागणी केली आहे.

6 Nov 2025, 07:45 वाजता

एमसीए निवडणुकीचे भवितव्य आज ठरणार

मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या (एमसीए) निवडणुकीचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला असून, त्यावर आज सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर न करण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीवेळी दिले. त्यामुळे गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीवर या निवडणूक प्रक्रियेचे भवितव्य ठरणार आहे.

6 Nov 2025, 07:44 वाजता

आता २,३९९ आजारांवर उपचार, गरजूंना मिळणार मोठा दिलासा

विस्तारित महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सध्या समाविष्ट असलेल्या उपचारांमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार ३४ विशेषज्ञ सेवांतर्गत १,३५६ उपचारऐिवजी आता ३८ विशेषज्ञ सेवांतर्गत एकूण २,३९९ आजारांवर उपचार होणार आहेत.

6 Nov 2025, 07:43 वाजता

अर्धे बिहार आज करणार मतदान

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान गुरुवारी होत आहे. १८ जिल्ह्यांतील १२१ मतदारसंघांवर मतदान होईल. यात १६ मंत्र्यांसह बाहुबली, कलाकारांचे भवितव्य 'ईव्हीएम'मध्ये बंद होणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी ४५,३४१ मतदान केंद्रे स्थापित करण्यात आली आहेत. ३.७५ कोटी मतदार या टप्प्यात मतदान करणार आहेत. 

6 Nov 2025, 07:42 वाजता

पाचवी आणि आठवी इयत्तांसह चौथी, सातवीसाठीही यंदा शिष्यवृत्ती

राज्यातील पाचवी आणि आठवी इयत्तांसह चौथी आणि सातवी या इयत्तांसाठीही यंदा शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. त्यानुसार चौथी आणि सातवीच्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम राज्य परीक्षा परिषदेने जाहीर केला आहे. विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षेची तयारी करावी लागणार आहे.

6 Nov 2025, 07:41 वाजता

मुलांमध्ये बीपीच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ

पूर्वी केवळ प्रौढांमध्ये आढळणारा उच्च रक्तदाब (हाय ब्लड प्रेशर) आता मुलांनाही ग्रासू लागला आहे. अलीकडील संशोधनांनुसार देशातील ६ ते १८ वयोगटातील शालेय मुलांमध्ये हायपरटेन्शनचे आणि हाय ब्लड प्रेशरचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.

6 Nov 2025, 07:41 वाजता

पोलीस नोंदवणार रोहित आर्याच्या पत्नीचा जबाब

पवईतील ओलीस नाट्य प्रकरणात मृत आरोपी रोहित आर्या याची पत्नी अंजली आर्या आणि इतर कुटुंबीयांचे जबाब गुन्हे शाखा पुढील दोन दिवसांत नोंदवणार आहे. या जबाबांतून आर्याच्या कृतीमागील नेमका हेतू स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. गुन्हे शाखेतील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अंजली आर्या यांच्या सोयीप्रमाणे मुंबई किंवा पुणे येथे हा जबाब नोंदविला जाणार आहे.

6 Nov 2025, 07:38 वाजता

महाराष्ट्र विषाणू संस्थेसाठी 60 कोटींचा निधी मंजूर

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र विषाणू संस्थेकरिता ६० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. काही वर्षात कोव्हिड-१९, स्वाइन फ्लू यांसारख्या आजारांनी थैमान घातल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात रुग्णांचे नमुने तपासणीसाठी राष्ट्रीय विषाणू संस्थेमध्ये पाठविण्यात आले होते. मात्र संबंध देशातून या संस्थेत हे नमुने तपासणीकरिता येत असतात. त्यामुळे या प्रयोगशाळेवर मोठा ताण येत होता.

