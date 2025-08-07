Maharashtra Breaking News Today LIVE: कल्याण डोंबिवली क्षेत्रातील चिकण,मटन शॉप आणि मोठे जनावराचे कत्तलखाने बंद राहणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 07 August 2025: महाराष्ट्रात कोल्हापुरातील नंदिणी मठावरील हत्तीण महादेवी उर्फ माधुरीचा विषय तापला आहे. तर दिल्लीत उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेणार आहेत. अमेरिकेकडून भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफची घोषणा केलीय. भारतीय मालावर अमेरिकेत आता 50 टक्के कर असणार असून त्याची अंमलबजावणी आजपासून होणार आहे. तर मुंबई पोलीस गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई मुंबई गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने 5 शूटर्सना अटक केली आहे. या सर्व घडामोडींसह दिवसभरातील महत्त्वाच्या अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगमधून पाहणार आहोत.
7 Aug 2025, 09:18 वाजता
कल्याण डोंबिवली क्षेत्रातील चिकण,मटन शॉप आणि मोठे जनावराचे कत्तलखाने बंद राहणार
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा पहिल्यांदाच मोठा निर्णय. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील चिकण शॉप ,मटन शॉप आणि मोठे जनावराचे कत्तलखाने बंद राहणार.
7 Aug 2025, 09:14 वाजता
पुणे विमानतळावर पुणे भुवनेश्वर विमानाला पक्षी धडकला उड्डाण केले रद्द
पुणे विमानतळावर पुणे भुवनेश्वर विमानाला पक्षी धडकला उड्डाण रद्द करण्यात आले आहे. विमानतळांवर वारंवार कुत्रे बिबट्या,पक्षी, येण्याचे प्रमाण वाढल्याने प्रवासाच्या सुरक्षेतेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुणे विमानतळवरून भुवनेश्वरला उडदाण्याच्या तयारीत असलेलं 1098 हे विमान रद्द करावा लागला आहे. पक्षी धडकल्यामुळे विमानाच्या एका बाजूचे पाच ब्लेडने कमी झाल्या पायलटला वेळीच हा प्रकार लक्षात आल्यामुळे काल विमान उड्डाण रद्द करण्यात आले.
7 Aug 2025, 09:11 वाजता
पुणे मनपात मनसेच्या आंदोलनानंतर कर्मचारी आक्रमक
पुणे मनपात मनसेच्या आंदोलनानंतर अधिकारी कर्मचारी आक्रमक झालेत. अधिकारी कर्मचारी आज कामबंद आंदोलन करणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्य पुणेकरांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
7 Aug 2025, 08:27 वाजता
मुंबईत प्रशिक्षकाकडून 13 वर्षीय मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार, आरोपी अटकेत
7 Aug 2025, 07:06 वाजता
यवतमाळ जिल्ह्यात वीज कोसळून 5 जणांचा मृत्यू
यवतमाळ जिल्ह्यात वीज कोसळून पाच वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर तिघे जखमी झाले. वणी तालुक्यातील अडेगाव, पांढरकवडा तालुक्यातील गोपालपूर व कृष्णापूर, मारेगाव तालुक्यातील पांढरकवडा पिसगाव आणि यवतमाळ तालुक्यातील रोहटेक शेतशिवारात या घटना घडल्या. येळाबारा येथील एका व्यक्तीच्या 12 शेळ्याही अंगावर वीज पडल्याने मृत्युमुखी पडल्या
7 Aug 2025, 06:50 वाजता
यवतमध्ये जमावबंदीमधून पाच तासांची सूट
यवतमध्ये जमावबंदीचे निर्बंध सकाळी 6 ते 11 पर्यंत शिथिल करण्यात आले आहेत. दौंड तालुक्यातील यवतमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या जमावबंदी आदेशात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अंशत: शिथिलता दिली आहे. 1 ऑगस्टपासून लागू असलेला जमावबंदी आदेश आता पुढील आदेश होईपर्यंत दररोज सकाळी 6 ते 11 या वेळेत शिथिल करण्यात आला आहे. त्यानंतर पुन्हा जमावबंदी लागू राहील. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम 163 अंतर्गत हा आदेश लागू करण्यात आला होता. याच्या उल्लंघनास भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील कलम 223 नुसार शिक्षेस सामोरे जावे लागू शकते, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
7 Aug 2025, 06:50 वाजता
देशातील सर्व विमानतळं 'हाय अलर्ट'वर
दहशतवादी कारवाया किंवा समाजकंटकांकडून काही घातपाती कारवाया होण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल देत देशातील विमान सेवेच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या ब्यूरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी या संस्थेने देशातील सर्व विमानतळांना हाय अलर्ट जारी केला आहे. 22 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीसाठी प्रामुख्याने हा हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 4 ऑगस्ट रोजी हा हाय अलर्ट जारी करण्यात आला असून, देशातील सर्व विमानतळांवरील सुरक्षाव्यवस्थेमध्ये अधिक वाढ करत सतर्कता वाढवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. विमानतळ, धावपट्टया, हॅलीपॅड्स, विमान प्रशिक्षण संस्था अशा सर्वच ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विमानतळ आणि परिसरातील सीसीटीव्हीवरदेखील लक्ष ठेवण्यात यावे. विमानतळावरील सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांच्या परिसरातील पोलिसांशी नियमित संपर्क ठेवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानातील प्रवाशांचे सामान तसेच मालवाहतूक करणाऱ्या विमानांतील सामानांची तपासणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. कर्मचारी, कंत्राटदारांची नियमित व काटेकोर पडताळणी करण्याचे आदेश आहेत.
7 Aug 2025, 06:47 वाजता
राज्याबाहेरुन 25000 EVM आणून निवडणुका घेण्यास UBT चा विरोध; म्हणाले, 'फडणवीसांचे...'
7 Aug 2025, 00:01 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates 07 August 2025: मुंबई पोलीस गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई
मुंबई गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने 5 शूटर्सना अटक केली आहे.
अटक केलेल्या आरोपी कडून 4 पिस्तूल आणि 51 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक केलेले आरोपी हरियाणाचे असल्याचे सांगितले जात आहे
पोलिसांनी आरोपींना कॉटन ग्रीन स्टेशनजवळ मंगळवारी अटक केल्याची माहिती
याबाबत अधिक चौकशी गुन्हे शाखा खंडणी विरोधी पथक मार्फत शुरु आहे
6 Aug 2025, 23:58 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates 07 August 2025: अमेरिकेकडून भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफची घोषणा
अमेरिकेकडून भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफची घोषणा केलीय. भारतीय मालावर अमेरिकेत आता 50 टक्के कर असणारय. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ कर लादल्यानंतर आता भारतानं त्यांची बाजू मांडलीय. अमेरिकेचा टॅरिफ कर चुकीचा असल्याचं सांगण्यात आलंय.. अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा निर्णय घेणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचं भारतानं म्हटलंय. तर ट्रम्प सरकारने जाहीर केलेले वाढीव टॅरीफ आजपासून लागू होणार आहे.