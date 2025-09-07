Maharashtra Breaking News Today LIVE: लालबागच्या राजाच्या नवीन तराफ्यामध्ये अडचण, विसर्जनाला विलंब

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7th September:काल राज्यभरात गणेश विसर्जनाची धामधूम दिसली. ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या पुण्यातील विसर्जन मिरवणुका तर मुंबईतील उत्साह बघायला मिळाला. गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी पुणे, मुंबई अशा मोठ्या ते छोट्या शहरात मोठी गर्दी झाली होती. सार्वजनिक गणेश मंडळांची विसर्जन मिरवणूक सुरळीत आणि निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून सुद्धा काळजी घेण्यात आली. याशिवाय आजच्या सगळ्या महत्त्वपूर्ण घटनांकडे आज या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून अपडेट्स घेऊयात...
7 Sep 2025, 10:15 वाजता
लालबागच्या राजाच्या नवीन तराफ्यामध्ये अडचण
लालबागच्या राजाच्या नवीन तराफ्याला अडचण आली त्यामुळे राजाच्या विसर्जनाला विलंब होत आहे. यामुळे जुनाच तराफा घेऊन येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
7 Sep 2025, 10:09 वाजता
वेगवेगळ्या दुर्घटनांनी या उत्सवाला गालबोट
राज्यात सर्वत्र गणपती विसर्जनाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. एकीकडे आनंद आणि उत्साहमय वातावरण असताना दुसरीकडे मात्र मुंबईच्या साकीनाका आणि विरारमध्ये दोन वेगवेगळ्या दुर्घटनांनी या उत्सवाला गालबोट लागले आहे. मुंबईतील साकीनाका परिसरातील एका विसर्जन मिरवणुकीत हाय टेन्शन वायरमधून शॉक लागल्याने एकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली आहे. यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तर, दुसरीकडे विरारमध्ये खाडीत बुडणाऱ्या तीन भाविकांना वाचवण्यात यश आल्याने मोठा अनर्थ टळला. या दोन्ही घटनांमुळे गणेशोत्सवाला गालबोट लागले आहे.
7 Sep 2025, 10:05 वाजता
गणपती विसर्जन सोहळ्याला गालबोट
गणपती विसर्जन सोहळ्याला गालबोट...राज्यात विविध घटनांमध्ये 9 जणांनी गमावला जीव...शहापूरमध्ये तिघांचा तर पुण्यात चौघांचा बुडून मृत्यू....तर मुंबईत शॉक लागून एकाचा बळी...
7 Sep 2025, 09:58 वाजता
चिमुकलीलाही गणपती बाप्पाला निरोप देणं खूप कठीण
दहा दिवस गणरायाची मनोभावे पूजा, आरती केल्यानंतर अखेर बाप्पाला निरोप देताना सर्वांचंच अंत:करण जड होतं. अमरावतीच्या विद्यापीठ परिसरातील दत्तविहार कॉलनीतल्या श्रीजा थोरात या चिमुकलीलाही गणपती बाप्पाला निरोप देणं खूप कठीण झालं. बाप्पाला निरोप देत असतांना ही चिमुकली धाय मोकलून रडत असल्याचं दिसून येतंय. तिचा हा व्हिडिओ सध्या व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. चिमुकलीची बाप्पांवर असलेली आस्था आणि निरागसता या व्हिडिओतून पाहायला मिळतेय... दरम्यान थोरात कुटुंबियांनी आपल्या घरीच एका टब मध्ये बाप्पाचं विसर्जन केलं. बाप्पा विसर्जित झाल्यानंतर त्याच मातीत थोरात कुटुंब एक झाड लावणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या इको फ्रेंडली निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होतंय...
7 Sep 2025, 09:57 वाजता
क्रिकेट सामन्यादरम्यान बॉम्बस्फोट, एकाचा मृत्यू, अनेक जखमी; हादरवणारा Video Viral
क्रिकेट सामन्यादरम्यान बॉम्बस्फोट, एकाचा मृत्यू, अनेक जखमी; हादरवणारा Video Viral https://t.co/agz3ywGAqG#viralvideo #bombblast #CricketNews
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 7, 2025
7 Sep 2025, 09:56 वाजता
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रींनी शनिवारी रात्री गिरगाव चौपाटीवर लावली हजेरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी रात्री गिरगाव चौपाटी येथे हजेरी लावून सार्वजनिक मंडळांच्या गणरायावर पुष्पवृष्टी केली. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत यंदाचा गणेशोत्सव निर्विघ्नपणे पार पडल्याबाबत समाधान व्यक्त केलं...यावेळी पत्रकरांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी मार्मिक उत्तरं दिली..
7 Sep 2025, 09:52 वाजता
पुण्यातील मुख्य रस्त्यावरील गणेश विसर्जन मिरवणूक अजूनही सुरूच
पुण्यातील मुख्य रस्त्यावरील गणेश विसर्जन मिरवणूक अजूनही सुरूच आहे. अलका चौकातून आतापर्यंत सव्वासेच्या वर मंडळं मार्गस्थ झालीत....लक्ष्मीरोडवरील पुणे गणेश विसर्जन मिरवणुकीचे प्रामुख्याने तीन टप्पे पडतात...पहिल्या टप्प्यात मानाची मंडळं पारिवारिक वाद्य वाजत जातात तर दगडूशेठ, भाऊ रंगारी, बाबू गेणू, अखिल मंडई यांचे विद्युत रोषणाईने नटलेले भव्यदिव्य नेञदिरक महारथ हे राञीच्या मिरवणुकीचं खास आकर्षण ठरतात...त्यांच्यासमोरही ढोल ताशा पथकं आपली कला सादर करत असतात....दुसऱ्यादिवशी सकाळच्या सञात माञ डिजे वाली मंडळं पुन्हा चार्ज होऊन नव्या दमाने कर्नकर्कश म्युझिक लावून अलका चौकातून मार्गस्थ होतात...पोलिसांच्या अंदाजानुसार दुपारपर्यंत ही चालेल...
7 Sep 2025, 08:45 वाजता
पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुका अजूनही सुरूच
पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुका अजूनही सुरूच...24 तासांपासून गुलालाची उधळण आणि डिजेच्या तालावर मिरवणुका सुरू...
7 Sep 2025, 08:40 वाजता
केंद्रीय मंत्री मुरली मोहोळ यांनी केलं ढोलवादन
केंद्रीय मंत्री मुरली मोहोळ यांनी ढोलवादन केलं. स्वत:च्याच गणेश मंडळातल्या गणपती विसर्जनावेळी ढोल वादन केलं....मोहोळ यांची कारकिर्द ही गणेश मंडळाचा कार्यकर्ता म्हणूनच झालीय...मग पुढे नगरसेवक, महापौर आणि आता थेट केंद्रीय मंत्री अशी त्यांची राजकीय कारकिर्द बहरली म्हणूनच यावर्षीही आवर्जून त्यांनी आपल्या गणेश मंडळात ढोलवादन केलं
7 Sep 2025, 08:24 वाजता
गिरगाव चौपाटीवर लालबागचा राजा दाखल
राजाची ही शाही मिरवणूक आता गिरगाव चौपाटीपर्यंत आलीये... गिरगाव चौपाटीवर आल्यानंतर लालबागच्या राजाला विशेष तराफ्यातून समुद्रात नेलं जाईल आणि खोलसमुद्रात लालबागच्या राजाला निरोप दिला जाईल... लालबागच्या राजाला निरोप देण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर गणेश भक्तांचा महासागर लोटलाय