Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईतील सर्व पार्किंगचे दर 'इतक्या' टक्क्यांनी महागण्याची शक्यता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 08 May 2026: नाशिक धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला अखेरीस अटक करण्यात आली आहे. आज दहावीचा निकाल जाहीर होणार आहे. याशिवाय मुंबईत पावसाळ्याची तयारी सुरु झाली आहे. या आणि अशा अनेक घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा या ब्लॉगच्या माध्यमातून... 

Written By Tejashree Gaikwad
Published: May 08, 2026, 08:48 AM IST|Updated: May 08, 2026, 08:48 AM IST
08 May 2026 07:55 AM (IST)

एका मॉलमधील फ्राईड राईसमध्ये झुरळ सापडल्याने खळबळ 

कांदिवलीत एका मॉलमधील जेवणात झुरळ आढळल्याने खळबळ उडाली आहे... एका मॉलमधील फ्राईड राईसमध्ये झुरळ सापडल्याने स्वच्छतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय... या घटनेमुळे मॉलमधील फूड आउटलेट्सच्या तपासणीची मागणी जोर धरू लागली आहे... ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केलाय... 

08 May 2026 07:37 AM (IST)

मुंबईतील सर्व पार्किंगचे दर 'इतक्या' टक्क्यांनी महागण्याची शक्यता

 

मुंबईतील सर्व पार्किंगचे दर महागण्याची शक्यता, पार्किंग शुल्कात तब्बल 40 टक्क्यांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव, पुढील 4 ते 5 महिन्यात नवे दर लागू होण्याचे संकेत

08 May 2026 07:20 AM (IST)

पायधुनी मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट

पायधुनी मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, कलिंगड आणि शरीरातील नमुन्यात आढळलं विष, उंदीर मारण्याच्या औषधामुळे चौघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती, हत्या की आत्महत्या सस्पेन्स वाढला... 

08 May 2026 07:20 AM (IST)

08 May 2026 07:19 AM (IST)

कोकणासह विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाची हजेरी

राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पावसाचा फटका.. कोकणासह विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाची हजेरी.. शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा चिंतेचे वातावरण.

08 May 2026 07:18 AM (IST)

टीव्हीकेचे सर्वेसर्वा विजय यांचं टेन्शन वाढलं

तामिळनाडूत सत्तास्थापनेचा पेच कायम, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर बहुमताच्या 118च्या आकड्यावर ठाम, टीव्हीकेचे सर्वेसर्वा विजय यांचं टेन्शन वाढलं

08 May 2026 07:18 AM (IST)

कडूंचं भाजपला थेट आव्हान 

एकनाथ शिंदेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, शिवसेना नेते बच्चू कडूंचा निर्धार, तर फडणवीसांचा विचार करू शकत नाही, कडूंचं भाजपला थेट आव्हान 

08 May 2026 07:17 AM (IST)

मुख्यमंत्री होण्यासाठी संख्याबळ लागतं

मुख्यमंत्रिपदाबाबतच्या सर्व चर्चा निरर्थक....मुख्यमंत्री होण्यासाठी संख्याबळ लागतं...जय पवारांच्या विधानावर जयकुमार गोरेंचा टोला

08 May 2026 07:16 AM (IST)

सुनेत्रा पवारांनी मुख्यमंत्री व्हावं ही इच्छा

सुनेत्रा पवारांनी मुख्यमंत्री व्हावं ही इच्छा, जय पवारांच्या वक्तव्यामुळे महायुतीत नव्या वादाची शक्यता, तर जय यांच्या वक्तव्यानंतर बारामतीतही झळकले सुनेत्रा पवारांच्या मुख्यमंत्रिपदाचे बॅनर

08 May 2026 07:16 AM (IST)

उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरचं इमर्जन्सी लँडिंग

उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरचं इमर्जन्सी लँडिंग....वादळात अडकल्यानंतर जुहूत लँडिंग.....वादळी वा-याचा हेलिकॉप्टरला फटका. 

08 May 2026 07:16 AM (IST)

दहावीच्या निकालाची प्रतिक्षा संपली

दहावीच्या निकालाची प्रतिक्षा संपली.. आज सकाळी 11 वाजता बोर्ड निकाल जाहीर होणार.. दुपारी एक वाजता निकाल ऑनलाईन पाहता येणार.. 

08 May 2026 07:14 AM (IST)

निदा प्रकरणात इम्तियाज जलील यांचा सहभाग

निदा प्रकरणात इम्तियाज जलील यांचा सहभाग....इम्तियाज जलील यांच्यावर मंत्री संजय शिरसाटांचे थेट आरोप, जलील काय उत्तर देणार याकडे लक्ष

08 May 2026 06:55 AM (IST)

नाशिक कंपनी धर्मांतर प्रकरणात निदा खानला अटक

नाशिक कंपनी धर्मांतर प्रकरणात निदा खानला अटक, 20 दिवसांपासून फरार असलेल्या निदाला छत्रपती संभाजीनगरमधून बेड्या, आज कोर्टात हजर करणार

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

