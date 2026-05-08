Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईतील सर्व पार्किंगचे दर 'इतक्या' टक्क्यांनी महागण्याची शक्यता

कांदिवलीत एका मॉलमधील जेवणात झुरळ आढळल्याने खळबळ उडाली आहे... एका मॉलमधील फ्राईड राईसमध्ये झुरळ सापडल्याने स्वच्छतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय... या घटनेमुळे मॉलमधील फूड आउटलेट्सच्या तपासणीची मागणी जोर धरू लागली आहे... ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केलाय...
मुंबईतील सर्व पार्किंगचे दर महागण्याची शक्यता, पार्किंग शुल्कात तब्बल 40 टक्क्यांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव, पुढील 4 ते 5 महिन्यात नवे दर लागू होण्याचे संकेत
पायधुनी मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, कलिंगड आणि शरीरातील नमुन्यात आढळलं विष, उंदीर मारण्याच्या औषधामुळे चौघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती, हत्या की आत्महत्या सस्पेन्स वाढला...
राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पावसाचा फटका.. कोकणासह विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाची हजेरी.. शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा चिंतेचे वातावरण.
तामिळनाडूत सत्तास्थापनेचा पेच कायम, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर बहुमताच्या 118च्या आकड्यावर ठाम, टीव्हीकेचे सर्वेसर्वा विजय यांचं टेन्शन वाढलं
एकनाथ शिंदेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, शिवसेना नेते बच्चू कडूंचा निर्धार, तर फडणवीसांचा विचार करू शकत नाही, कडूंचं भाजपला थेट आव्हान
मुख्यमंत्रिपदाबाबतच्या सर्व चर्चा निरर्थक....मुख्यमंत्री होण्यासाठी संख्याबळ लागतं...जय पवारांच्या विधानावर जयकुमार गोरेंचा टोला
सुनेत्रा पवारांनी मुख्यमंत्री व्हावं ही इच्छा, जय पवारांच्या वक्तव्यामुळे महायुतीत नव्या वादाची शक्यता, तर जय यांच्या वक्तव्यानंतर बारामतीतही झळकले सुनेत्रा पवारांच्या मुख्यमंत्रिपदाचे बॅनर
उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरचं इमर्जन्सी लँडिंग....वादळात अडकल्यानंतर जुहूत लँडिंग.....वादळी वा-याचा हेलिकॉप्टरला फटका.
दहावीच्या निकालाची प्रतिक्षा संपली.. आज सकाळी 11 वाजता बोर्ड निकाल जाहीर होणार.. दुपारी एक वाजता निकाल ऑनलाईन पाहता येणार..
निदा प्रकरणात इम्तियाज जलील यांचा सहभाग....इम्तियाज जलील यांच्यावर मंत्री संजय शिरसाटांचे थेट आरोप, जलील काय उत्तर देणार याकडे लक्ष
नाशिक कंपनी धर्मांतर प्रकरणात निदा खानला अटक, 20 दिवसांपासून फरार असलेल्या निदाला छत्रपती संभाजीनगरमधून बेड्या, आज कोर्टात हजर करणार
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 08 May 2026: नाशिक धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला संभाजीनगरमधून नाशिक पोलीसांनी केली अटक केली गेली. निदा खान प्रकरणी इम्तियाज जलील यांचा सहभाग असल्याचे आरोप संजय शिरसाट यांनी झी 24 तासला प्रतिक्रीया देतांना आरोप केले आहेत. आज दहावीचा निकाल जाहीर होणार. 1 वाजल्यापासून ऑनलाईन निकाल पाहता येणार. पावसाळा सुरु होण्यासाठी आता काही दिवस राहिलेत... अशातच नालेसफाईच्या कामांना वेग देण्यासाठी मुंबई मनपा प्रशासन आणि सत्ताधारी दोघेही कामाला लागलेत...मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी पूर्व उपनगरातील नालेसफाईच्या कामाची पाहणी केली.. तर शुक्रवारीही महापौर नालेसफाई पाहणी दौरा करणार आहेत..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हेलिकॉप्टर अपघात सुदैवाने टळलाय.. शिंदे महालक्ष्मी रेसकोर्सहून एका लग्न समारंभासाठी मुरबाडला जात होते.. या लग्न सोहळ्याला जाताना एकनाथ शिंदेंचं हेलिकॉप्टर नवी मुंबईजवळ वादळात अडकलं.. राष्ट्रवादी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी आशावादी असल्याचं पाहायला मिळालंय. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या मुख्यमंत्री व्हाव्यात अशी इच्छा जय पवारांनी व्यक्त केलीय.... अजितदादांना राज्याच्या सर्वोच्चपदी पाहण्याची राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा अपूर्ण राहिलीये. ही इच्छा सुनेत्रा पवार पूर्ण करतील असं नेत्यांना वाटू लागलंय... या आणि अशा अनेक घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा या ब्लॉगच्या माध्यमातून...