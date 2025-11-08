Maharashtra Breaking News Today LIVE: 13 कोटी 20 लाख, पुण्यात मांत्रिक महिलेनं IT इंजिनीअरला फसवलं

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 08 November 2025: पुण्यातील कोरेगाव पार्क जमीन व्ववहार अखेर रद्द करण्यात आला आहे. स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत ही घोषणा केली. या प्रकरणाची चौकशी करताना कोणाच्याही दबावाखाली येऊ नका असे स्पष्ट आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. जमीन व्यवहार रद्दचा दस्त रजिस्टर झालेला नाही. 7% स्टॅम्प ड्युटी भरल्यानंतरच व्यवहार रद्द होणार. रजिस्टर ऑफिसचं त्रुटीपत्रक झी 24 तासच्या हाती जमीन व्यवहार रद्दचा दस्त रजिस्टर झालेला नाही. याबाबतीचे आणि इतर घटनांचे अधिकचे अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात..
8 Nov 2025, 11:28 वाजता
Shafali Verma: शेफाली वर्माकडे आली मोठी जबाबदारी! महिला आयोगाने 'या' गोष्टीसाठी केली नियुक्ती
8 Nov 2025, 10:17 वाजता
13 कोटी 20 लाख, पुण्यात मांत्रिक महिलेनं IT इंजिनीअरला फसवलं
मुलींचा आजार बरा करण्याच्या बहाण्याने एका दाम्पत्याची 13 कोटी 20 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांनी तिघा आरोपींना नाशिकमधून अटक केली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.आय. पेरमपल्ली यांनी या तिघांना 14 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावलीय. कोथरूडमधील अभियंता दीपक डोळस यांनी कोथरूड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती त्या तक्रारीनुसार कथित मांत्रिक वेदिका कुणाल पंढरपूरकर, कुणाल वैजनाथ पंढरपूरकर, दीपक जनार्दन खडके तसेच वेदिकाची आई आणि भाऊ अशा पाच जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आलाय.
8 Nov 2025, 09:57 वाजता
खुर्चीसाठी भांडणाऱ्या शोभा मधाळे निलंबित
नागपुरातील रोजगार मेळाव्यात खुर्चीसाठी भांडणा-या पोस्ट मास्टर जनरल शोभा मधाळे यांचं निलंबन करण्यात आलंय...त्यांचं हे निलंबन अनिश्चित काळासाठी असणार आहे...रोजगार मेळाव्यातील त्यांच्या वर्तणुकीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता.. त्यापार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाल्याची माहिती विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलीय...
नागपुरात 24 नोव्हेंबर रोजी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.... याप्रसंगी पोस्टमास्टर शोभा मधाळे आणि प्रभारी पोस्टमास्टर जनरल सुचिता जोशी या दोघी उपस्थित झाल्या होत्या..यावेळी दोन महिला अधिकाऱ्यांमध्ये खुर्चीवरून वाद उफाळून आला होता... या दोघीमध्ये मंचावर खुर्चीवरून शाब्दिक खटके उडाले होते...चिमटे काढणे, धक्का मारणे असा प्रकार सुरु होता... हा प्रकार चक्क केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसमोरच सुरू होता... पोस्ट मास्टर जनरल शोभा मधाळे यांची बदली धारवाड येथे झाली होती.. त्यांच्या जागी नवी मुंबईच्या पोस्टमास्टर जनरल सुचिता जोशी यांच्याकडे नागपूर पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालयाचा प्रभार देण्यात आला होता...मात्र शोभा मधाळे यांनी पदभार सोडलाच नव्हता....यातूनच हा वाद सुरू झाला होता...
8 Nov 2025, 09:31 वाजता
8 Nov 2025, 09:08 वाजता
मुंबईकरांचा सकाळी खोळंबा! मध्य रेल्वेची वाहतूक उशिराने
मध्य रेल्वेची वाहतूक उशिराने आहे. भायखळा जवळ सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याने मुंबईकडे येणारी जलद वाहतूक उशिराने होत आहे. धीम्या मार्गावरील लोकलसेवेवरहि परिणाम
8 Nov 2025, 09:05 वाजता
Video: धक्कादायक! वृद्धेच्या पापण्यांतून निघाल्या 250 उवा अन् 80 अंडी; गुजरातमधील घटना
8 Nov 2025, 08:59 वाजता
अमेडिया एन्टरप्राइजेसची बॅलन्स शीट झी 24तासवर
कंपनीचं भाग भांडवल 2 लाख 57 हजार 568 रूपये
भांडवल अडीच लाख, 300 कोटींचा व्यवहार कसा?
31 मार्च 2025 पर्यंत कंपनीला 708 रू. तोटा
2025मध्ये कंपनी तोट्यात तरी व्यवहार कसा?
खरी कंपनी पार्थ पवारांची की दिग्विजय पाटलांची?
प्रकरणात दिग्विजय पाटील बळीचा बकरा?
नावापुरतीच दिग्विजय पाटलांच्या नावावर कंपनी?
8 Nov 2025, 08:15 वाजता
'कुंभमेळ्यात बिगर हिंदूकडून खरेदी करू नये'- नितेश राणे
भाजप नेते नितेश राणे यांनी नाशिकमधील लोकांना आवाहन केले की, त्र्यंबकेश्वरमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यात बिगर हिंदूंना व्यवसाय करू देऊ नका आणि त्यांच्याकडून काहीही खरेदी करू नका, असं विधान केलं. त्यांच्या या विधानामुळे वाद निर्माण झालाय. नाशिकमधील अनेकांन यावर नाराजी व्यक्त केलीय.
8 Nov 2025, 07:35 वाजता
'पार्थ पवारांनी केलेला गैरव्यवहार फक्त नमुना' - उन्मेष पाटील
राज्यात पार्थ पवार यांचं जमीन गैरव्यवहार प्रकरण हा फक्त नमुना आहे.. जमीन लाटणारं खरं विद्यापीठ गिरीश महाजन आहेत.,अशी टीका जळगावचे माजी खासदार उन्मेष पाटील यांनी केलीये..मंत्री गिरीश महाजन बीएचआर पतसंस्था आणि इतर माध्यमातून भूखंड लाटतात. असा थेट आरोप पाटील यांनी केलाय.. आमदार मंगेश चव्हाणांकडे असलेल्या हजारो कोटींच्या संपत्तीवरही पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित करत चौकशीची मागणी केलीये.
8 Nov 2025, 07:21 वाजता
"झी २४ तासचे आभार, धाडसाचं कौतुक"- वडेट्टीवार
पुणे जमीन व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा अजित पवारांनी केली. यासाठी झी २४ तास वृत्तवाहिनीचे आभार, झी २४ तासच्या धाडसाचं कौतुक अशा शब्दांत, विजय वडेट्टीवार यांनी झी २४ तास वृत्तवाहिनीबाबत गौरवोद्गार काढले. या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कारवाई केली जावी अशी मागणी त्यांनी केली.