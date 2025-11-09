Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील बातम्यांचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 09 November 2025: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पार्थ पवार यांचं नाव वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं असून यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजनाम्याची मागणी केली जात आहे. याशिवाय रविवारी महाविकास आघडीची महत्वाची बैठक होणार आहे तर राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थावर बैठकींचं सत्र सुरु असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सातारच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. याबाबतीचे आणि इतर घटनांचे अधिकचे अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात..
9 Nov 2025, 07:12 वाजता
"त्या जागेवर ताबा मिळवायचा प्रयत्न झाला?"
पुण्यातील त्या जमिनीवर ताबा मिळवायचा प्रयत्न झाला का या झी २४ तासच्या प्रश्नावर अजित पवारांनी शाब्दिक कोटी करत वेळ मारुन नेली.
9 Nov 2025, 07:11 वाजता
पार्थला व्यवस्थित सल्ला देऊन त्याच्याशी चर्चा करु अजित पवार
आपण मुंबईला गेल्यावर पार्थला व्यवस्थित सल्ला देऊन त्याच्याशी चर्चा करु अशी माहिती अजित पवारांनी झी २४ तासनं विचारलेल्या प्रश्नावर दिली.
9 Nov 2025, 07:10 वाजता
झी २४ तासच्या पत्रकारांचं अजितदादांकडून कौतुक
पुणे जमीन गैरव्यवहार उघड करणा-या झी २४ तासचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कौतुक केलं. लिटिगेशनच्या जागांच्या प्रॉपर्टी कार्डवर भूमीअभिलेख कार्यालयातून इतर हक्कातली नावं मुख्य हक्कात चढवायची, अशी काही टोळ्यांची मोडस ऑपरेडी आहे, हे कसं थांबवणार? असा सवाल झी २४ तासनं अजित पवारांना विचारला. यावर उत्तर देताना यापुढे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करायला सांगितलं असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.
9 Nov 2025, 07:09 वाजता
पुणे जमीन व्यवहार रद्द झाल्याची अजित पवारांकडून घोषणा
पुणे जमीन व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी काल मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन केली. मात्र प्रत्यक्षात अजूनही जमीन खरेदी व्यवहार रद्द झाला नसल्याचं, झी २४ तासनं अजित पवारांच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर शनिवार, रविवार सुट्टी आहे. तसंच प्रकरणाची चौकशी सुरु असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.
9 Nov 2025, 06:10 वाजता
शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने ४० स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर
स्थानिक् स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने ४० स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांच्यासह ४० जणांचा यात समावेश असून राज्य निवडणूक आयोगाकडे यादी सादर करण्यात आलीये.
9 Nov 2025, 06:05 वाजता
रविवारी अजित पवार सातारा दौऱ्यावर
शरद पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने हे उद्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात कार्यकर्त्यांसह पक्षप्रवेश करत आहेत. या पक्षप्रवेश कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे रविवार संध्याकाळी 5.30 वाजता रहिमतपूर येथे उपस्थित राहणार आहेत
9 Nov 2025, 06:03 वाजता
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर पासून सुरू होणार
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर पासून सुरु होणार असून ते १९ डिसेंबर पर्यंत चालणार आहे. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू यांनी एक्स पोस्ट वरून सदर माहिती दिली आहे. हे अधिवेशन लोकशाहीला बळकटी देणारं आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारं असेल असेही रिजीजू यांनी म्हटलं आहे.
9 Nov 2025, 06:00 वाजता
राज ठाकरे यांनी बोलवली महत्त्वाची बैठक
मनसेचे नेते, मुंबई अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची तसेच इतर शहर अध्यक्षांची रविवारी ११ वाजता शिवतीर्थ येथे होणार बैठक,आगामी निवडणुकीच्या निमित्ताने मनसेच्या रणनितीबाबत उद्या बैठकीत होणार चर्चा, नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज ठाकरे युतीबाबत स्पष्टता देतील का? या कडे लक्ष असणार आहे.
9 Nov 2025, 05:55 वाजता
रविवारी मविआची बैठक होणार- शरद पवार
मनसेबाबत मविआ एकत्र बसून निर्णय घेईल,आमच्या पक्षाचे निर्णय सर्वांना विचारात घेऊनच,आम्ही सामूहिक निर्णय घेऊ असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.