Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरतील महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 09 September 2025: आज केंद्रामध्ये उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुक (vice president elections) होणार आहे. यासाठी सगळीकडेच जय्यत तयारी सुरु आहे. याशिवाय राज्यात ओबीसी (OBC) समाजातील नाराजी चर्चेचा विषय ठरतेय. मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा सरकारला अल्टिमेटम दिलाय. आशिया कप २०२५ (Asia Cup 2025) या बहुचर्चित स्पर्धेला आजपासून सुरुवात होत आहे.या आणि इतर सर्व ताज्या घडामोडींवर आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष ठेवणार आहोत. दिवसभरातील ताज्या घडामोडी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता...
9 Sep 2025, 08:33 वाजता
मुंबईतील नेव्ही नगर परिसरात काडतुसांसह सर्विस रायफल घेऊन दिसला संशयित
Mumbai News: सर्व्हिस रायफल व तीदेखील काडतुसांसह घेऊन नौदलातील संशयित अग्निवीर सैनिकाने पलायन केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. शनिवारी, ६ सप्टेंबरच्या रात्री ही धक्कादायक घटना येथील पश्चिम नौदल कमांड मुख्यालयाच्या निवासी वसाहतीत घडली. सुरक्षेतील ढिलाईचा हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलिस आणि गुन्हे शाखेची अनेक पथके संशयित अग्निवीरचा शोध घेत आहेत.
9 Sep 2025, 08:12 वाजता
मंत्रालयाच्या 7व्या मजल्यावर नो एंट्री! कॅबिनेटच्या दिवशी व्हिजिटर्सना नो एंट्री
मंत्रालयातील व्हिजिटर्सच्या वाढत्या गर्दीचा फटका राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही बसला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर व्हिजिटर्सची प्रचंड गर्दी उसळते. त्यामुळे त्या दिवशी मंत्रिमंडळ बैठकीशी संबंधित सचिव, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाच सातव्या मजल्यावर प्रवेश दिला जाणार आहे..
9 Sep 2025, 08:04 वाजता
भारताला मिळाला भालाफेकीचा नवा स्टार! 'या' मराठमोळ्या खेळाडूने मोडला नीरज चोप्राचा विक्रम
भारताला मिळाला भालाफेकीचा नवा स्टार! 'या' मराठमोळ्या खेळाडूने मोडला नीरज चोप्राचा विक्रमhttps://t.co/8X1NkcRKoC #NeerajChopra #ShivamLohakare #javelinthrow
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 9, 2025
9 Sep 2025, 07:58 वाजता
रायगडच्या पालकमंत्री पदाचे दोन्ही दावेदार एकाच व्यासपीठावर
रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाचे दोन्ही दावेदार एकाच व्यासपीठावर आल्याचं पाहायला मिळालंय. अलिबागमध्ये शासकीय कार्यक्रमाला दोघांचीही उपस्थिती पाहायला मिळालीय.. आदिती तटकरे आणि भरत गोगावले एकाच व्यासपीठावर आलेत.. गेल्या काही महिन्यांपासून रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून दोघांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे.. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान उद्घाटन कार्यक्रमाला दोन्ही मंत्र्यांची हजेरी लावलीय. तसेच दोन्ही मंत्री एकमेकांच्या शेजारी बसल्याचं पाहायला मिळालंय.. तसेच दोघांनीही एकमेकांशी संवाद साधला. यावेळी चांगल्या कामासाठी एकत्र आलोय आणि एकत्र येत राहणार असल्याची भूमिका दोघांनी मांडलीय...
9 Sep 2025, 07:24 वाजता
'GRमुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला'- वडेट्टीवार
Vijay Wadettiwar: सरकरानं मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला आणल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय.. त्याविरोधात याच आठवड्यात मुंबई हायकोर्टात याचिका कऱणार असल्याची भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी घेतलीय.. मुंबईतील वायबी चव्हाण सेंटरमध्ये ओबीसींची बैठक पार पडली या बैठकीत आरक्षणाच्या जीआरचा अर्थ प्रत्येकांना समजावून सांगण्यात येणार असल्याचं ठरवण्यात आल्याचं विजय वडेट्टीवार म्हणालेत..
9 Sep 2025, 07:18 वाजता
उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक, शिवसेना UBTचे खासदार मतदानासाठी एकत्र जाणार
Vice President Election 2025 LIVE: उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार आज एकत्र मतदानासाठी जाणार आहेत... सकाळी 9 वाजता संविधान सभागृहातल्या आपच्या कार्यालयात खासदार उपस्थित राहतील... तिथून संसदीय दलाचे नेते संजय राऊतांच्या नेतृत्वाखाली खासदार मतदानासाठी रवाना होतील... उद्धव ठाकरेंच्या मार्गदर्शनानुसार आज खासदार एकत्रितपणे मतदान करणार आहेत...
9 Sep 2025, 07:15 वाजता
देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी आज निवडणूक
Vice President Election 2025 Live Updates: देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी आज निवडणूक होत आहे...एनडीएकडून महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन तर इंडिया आघाडीकडून सुदर्शन रेड्डी मैदानात आहे... संसदेत सकाळी 10 वाजल्यापासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान होईल...तर संध्याकाळी 6 वाजता नवा उपराष्ट्रपती कोण याचा फैसला होईल...उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी संसदेत एनडीएचं संख्याबळ अधिक असलं तरी विशेष खबरदारी घेतली जात आहे...त्यासाठी दोन दिवस आधीच एनडीएनं खासदारांना मतदानाचं प्रशिक्षण दिलंय...तसंच बिजू जनता दल आणि बीआरएसने मतदानापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतल्यानं एनडीए उमेदवाराचं पारडं जड मानलं जातंय...तर दुसरीकडे इंडिया आघाडीनंही आपली मतं कशी वाढतील यासाठी रणनीती आखल्याचं दिसतंय...