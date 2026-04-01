Maharashtra Breaking News Today LIVE: ऊसतोड कामगारांसाठी कायदा येणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Update 1 April 2026 : कथित भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. शिर्डी जमिन खरेदी प्रकरणात अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरात यासह पाच जणांवर फसवणूक आणि सावकारकी अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. शिर्डी पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कल्पना खरात फरार झाली आहे. तर मुलगा हर्षवर्धन खरात याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. दरम्यान कल्पना खरात यांना अटक करण्यासाठी शिर्डी पोलीस कल्पना खरातच्या मागावर आहेत. तर, दुसरीकडे इराण अमेरिका युद्ध भडकले आहे. Apple, Google, Microsoft सह अमेरिकेच्या 18 टेक कंपन्यावर हल्ला करण्याचा इशारा अमेरिकेने दिला आहे.
1 Apr 2026, 07:38 वाजता
ऊसतोड कामगारांसाठी कायदा येणार
--फसवणूक करणा-या मुकादमांना दणका बसणार
--1 वर्षाचा कारावास आणि 50 हजरांचा दंड
--सहकार विभाग मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडणार
1 Apr 2026, 07:19 वाजता
दिव्यांग व्यक्तीला मारहाण केल्याप्रकरणी पोलिसांनी महिलेला ताब्यात घेतलं
ट्रेनमध्ये दिव्यांग व्यक्तीला मारहाण केल्याप्रकरणी पोलिसांनी महिलेला ताब्यात घेतलंय.. मुंबईतील दादर रेल्वे स्थानकावरून एक धक्कादायक घटना घडली होती.. कर्जत फास्ट लोकलच्या दिव्यांग डब्यात एका दिव्यांग प्रवाशाला एका महिलेने आणि तिच्या अल्पवयीन मुलाने मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता.. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपी महिला नंदा दिपक पवार हिला ताब्यात घेतलंय.. ती कलीना-कुर्ला परिसरात राहणारी असल्याची माहिती समोर आली आहे. तिच्या अल्पवयीन मुलालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून पुढील चौकशी सुरूय.. दिव्यांग व्यक्तींना दिलेल्या विशेष डब्यात अशी अमानुष वागणूक दिल्याने या घटनेचा सर्वत्र निषेध होतोय.. रेल्वे प्रशासन आणि पोलिसांकडून या घटनेची सखोल चौकशी केली जातेय..
1 Apr 2026, 07:18 वाजता
आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा भडका, गॅस सिलिंडर महागले
आजपासून १९ किलोचा व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडर महाग होणार आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे, व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या (१९ किलो) दरात १ एप्रिल २०२६ पासून अंदाजे ₹१९५.५० ची लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. याउलट, घरगुती एलपीजीचे दर अपरिवर्तित आहेत.
महानगरांमधील १९ किलो व्यावसायिक सिलेंडरचे नवीन दर, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू:
- दिल्ली: ₹२,०७८.५० (पूर्वी ₹१,८८४.५०)
- मुंबई: ₹२,०३१.००
- कोलकाता: ₹२,२०८.००
- चेन्नई: ₹२,२४६.५०
1 Apr 2026, 06:47 वाजता
अहिल्यानगर पोलीस अशोक खरातला घेणार ताब्यात
- - शिर्डी जमीन व्यवहार प्रकरणात होणार चौकशी
- - कोर्टाच्या परवानगीनंतर खरातला घेणार ताब्यात
- - अशोक खरातच्या पत्नीलाही होणार अटक
1 Apr 2026, 06:47 वाजता
अशोक खरात शिर्डी जमीन खरेदी प्रकरण
- - दोन आरोपींना तीन दिवासांची पोलीस कोठडी
- - आरोपी अरविंद बावके आणि किरण सोणवणेला पोलीस कोठडी
- - अशोक खरातच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल
- - कल्पना खरातला लवकरच अटक होण्याची शक्यता
1 Apr 2026, 06:46 वाजता
बलात्कारी अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरात फरार
बलात्कारी अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरात फरार आहे. शिर्डी पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कल्पना खरात फरार झाली आहे. तर मुलगा हर्षवर्धन खरात याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. दरम्यान कल्पना खरात यांना अटक करण्यासाठी शिर्डी पोलीस कल्पना खरातच्या मागावर आहेत. कल्पना खरातच्या अटकेसाठी दोन पथकं नाशिक आणि पुण्याच्या दिशेनं रवाना झाली आहेत. अशोक खरात याची पत्नी कल्पना खरात हिला कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे...
1 Apr 2026, 06:45 वाजता
आजपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार
आजपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार…६४ वर्ष जुना कायदा रद्द होऊन नवीन आयकर कायदा २०२५ लागू होणार…कर प्रणालीतही मोठे फेरबदल होणार…
1 Apr 2026, 06:45 वाजता
राज्य सरकारचा बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा
महायुती सरकारने नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्यातील रेडी रेकनर दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे... महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली असून, यामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे...नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे हे दर मागील वर्षाप्रमाणेच ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत...
1 Apr 2026, 06:44 वाजता
दैनंदिन खर्चाशी संबंधित नियमांत बदल
प्रत्येक महिन्याप्रमाणे, एप्रिल २०२६ मध्ये अनेक बदल होत आहेत... नवीन आर्थिक वर्षासोबत आठ मोठे बदलही होत आहेत...ज्यात नवीन आयकर कायदा आणि नवीन कामगार संहिता यांचा समावेश आहे..हे सर्व नियम आजपासून लागू होणार आहेत..ज्याचा थेट तुमच्या खिशावर परिणाम होणार आहे... याशिवाय बँकिंग, गॅस, प्रवास आणि दैनंदिन खर्चाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल होणार आहेत... या बदलांचा थेट परिणाम दैनंदिन खर्चावर होणार असल्याने ग्राहकांचा खिसा खाली होणार आहे...