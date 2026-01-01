Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यात भीमा कोरेगावसाठी पीएमपीची मोफत अन् जादा बससेवा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 January 2026: आज वर्षाचा पहिला दिवस असून त्याची सुरुवात मुंबईत जोरदार पावसाने झाली आहे. जानेवारी हा महिना महाराष्ट्रातील राजकरणसाठी फार महत्त्वाचा आहे कारण महापालिका निवडणुकी होणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी अनेक ठिकाणी गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. अशा राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, सामाजिक आणि दैनंदिन घडामोडींचे सर्व अपडेट्स दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स एकाच ठिकाणी पाहू शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेशन करा...
1 Jan 2026, 08:11 वाजता
पुण्यात उमेदवारानं विरोधकाचा एबी फॉर्म गिळला
निवडणूक जिंकण्यासाठी कोण काय करेल याचा नेम नाही... पुण्यात एका उमेदवारानं चक्क विरोधकाचा एबी फॉर्म खाल्ल्याचा आरोप झालाय....फॉर्म खाऊन टाकणा-या उद्धव कांबळेंवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय....सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयात ही घटना घडलीय....शिवसेनेनं आधी मछिंद्र ढवळे यांना एबी फॉर्म दिला होता त्याच जागेसाठी उद्धव कांबळे यांनीही नंतर पक्षाचा एबी फॉर्म मिळवला आणि ते थेट निवडणूक अधिकाऱ्याकडे गेले आणि आपल्याकडेही एबी फॉर्म आहे तो जोडून घ्या निवडणूक अधिकाऱ्याला सांगितले असता त्यांनी या जागेसाठी आधीच मछिंद्र ढवळे यांनी शिवसेनेचा एबी फॉर्म आला असल्याचं सांगितलं. उद्धव कांबळेंनी तो एबी फॉर्म खरा आहे का बघू म्हणत ओढून घेतला आणि फाडून टाकला आणि नंतर तोच फाडलेला कागद गिळल्याचा आरोप होतोय...
1 Jan 2026, 08:10 वाजता
पुण्यात भीमा कोरेगावसाठी पीएमपीची मोफत अन् जादा बससेवा
भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभास मानवंदना देण्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांसाठी पीएमपीएमएलने आज विशेष बससेवेचे नियोजन केले आहे.
लोणीकंद, तुळापूर फाटा, वढू, शिक्रापूर परिसरातील पार्किंग स्थळांपासून विजयस्तंभापर्यंत मोफत बससेवा उपलब्ध असेल.
1 Jan 2026, 08:02 वाजता
कोरेगाव भीमामध्ये आंबेडकरी अनुयायींची गर्दी
208वा शौर्य दिन, कोरेगाव भीमामध्ये गर्दी
अजित पवारांकडून विजयस्तंभाला अभिवादन
प्रकाश आंबेडकरांकडूनही विजयस्तंभाला वंदन
विविध नेतेमंडळी आज अभिवादनासाठी येणार
1 Jan 2026, 07:57 वाजता
संभाजीनगरात शिवसेना UBTत खैरे विरुद्ध दानवे वाद
संभाजीनगरात शिवसेना UBTत खैरे विरुद्ध दानवे वाद...उमेदवार निवडीत डावलल्याचा खैरेंचा आरोप.... चंद्रकांत खैरेंचा अंबादास दानवेंवर आरोप....
1 Jan 2026, 07:42 वाजता
धुळ्यात भाजपचा आणखी एक विजय निश्चित
धुळ्यात भाजपचा आणखी एक उमेदवार बिनविरोध....उज्ज्वला भोसले यांच्यानंतर ज्योत्सना पाटलांचा विजय निश्चित.
1 Jan 2026, 07:41 वाजता
नवीन वर्षाचं स्वागत
न्यूझीलंडमध्ये नवीन वर्षाचं स्वागत.... ऑकलंडमध्ये जल्लोषात स्वागत.
1 Jan 2026, 07:41 वाजता
वाहनांची कसून तपासणी
धुळ्यात महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाहनांची कसून तपासणी...महानगरपालिका निवडणूक आणि नववर्ष स्वागताच्या निमित्तानं शहरातील 11 प्रमुख रस्त्यांवर पोलिसांनी बंदोबस्त.. .
1 Jan 2026, 07:35 वाजता
पुण्यात नववर्षाचं जल्लोषात स्वागत
पुण्यात नववर्षाचं जल्लोषात स्वागत.. नववर्षाच्या स्वागतासाठी पुण्यातील तरुणाईची एफसी रोडवर मोठी गर्दी.. पुण्यातील अनेक रस्त्यावर नववर्षाच्या स्वागतासाठी पुणेकरांनी गर्दी
1 Jan 2026, 07:17 वाजता
नव्या वर्षाची सुरुवात पावसाने
-मुंबईसह उपनगरांत पहाटेपासूनच पावसाला सुरुवात
-ऐन हिवाळ्यात मुंबईत पावसाळा
-पावसाला सुरुवात झाल्यानं मुंबईकरांची तारांबळ
-अचानक आलेल्या पावसामुळे कामावर जाणा-या नोकरदारांची तारांबळ
1 Jan 2026, 06:59 वाजता
बाय बाय 2025, वेलकम 2026
नवीन स्वप्न आणि संकल्पासह जगभरात नवं वर्षाचं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलंय.…न्यूझीलंडच्या ऑकलंडमध्ये पहिलं सेलिब्रेशन करण्यात आलं... सिडनी-जपान दक्षिण कोरियातही नवीन वर्षांचं जल्लोषात स्वागत केलं गेलं... आकर्षक रोषणाई अन् फटाक्यांच्या आतषबाजीत सरत्या वर्षाला निरोप देत नवीन वर्षाचा आनंद साजरा करण्यात आला...