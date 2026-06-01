Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 June 2026: विधान परिषदेच्या निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून पक्षांची तयारी पाहायला मिळत आहे. त्याचबरोबर आज 1 जूनपासून महागाईच्या आगीत गॅस दरवाढीचा भडका झाला आहे. तसेच राज्यातील काही भागात आजपासून वादळी पावसाची शक्यता आहे. राज्यातील घडामोडींपासून ते आंतरराष्ट्रीय घटनांपर्यंत सगळ्या ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स पाहायला मिळतील.

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 01, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 09:29 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: वांद्र्यातील गरीब नगर झोपडपट्टी हटवल्यानंतर आता पुढे काय ?
01 June 2026 09:45 AM (IST)

नाशिकच्या बागलाण मध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय

नाशिकच्या बागलाण मध्ये पिक कापणी प्रयोगावर संशय व्यक्त करण्यासोबतच, नुकसान झालेल्या शेतात 103 क्विंटल उत्पादन दाखवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला. गारपिटीत पीक गेले मात्र कागदावर मात्र भरघोस उत्पन्न दाखवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी तसेच शेतकरी संघटनेने तीव्र संताप व्यक्त केला... कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाले असून त्या संबंधी बांधावर आलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी चांगलेच धारेवर धरले... पंचनामा एक अहवाल दुसरा... त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले. पिक विमा लाभ धोक्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी कृषी विभागावर गंभीर आरोप केले. रोटाव्हेटर फिरलेल्या शेतातही उत्पादन दाखवले गेले. बागलाणाच्या कृषी विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह यावेळी निर्माण झाले असून न्याय न मिळाल्यास अमरण उपोषणाचा इशारा आता शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

01 June 2026 09:22 AM (IST)

गोकुळ दूध संघाशी संलग्न 997 दूध संस्थांचा आज होणार निर्णय 

गोकुळ दूध संघाशी संलग्न 997 दूध संस्थांचा आज निर्णय होणार असून गोकुळशी संलग्न सभासद संस्थांना ठरावाचा मसुदा पाठवण्याचा आज अखेरचा दिवस  आहे. रविवार पर्यंत 3112 दूध संस्थांना पत्रे पाठवण्यात आली असून करवीरमध्ये 432  तर पन्हाळ्यातील 411 संस्थांना आज पाठवली जाणार आहेत. 
त्यामुळे आता दुग्ध विभागाच्या निकषात न बसणाऱ्या सुमारे 997 दूध संस्थानवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. आजचा महत्त्वपूर्ण फैसल्यानंतर संस्था न्यायालयात जाणार का हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे

01 June 2026 09:15 AM (IST)

गरीबनगरमधील अतिक्रमणमुक्त कारवाईचा दिलासा क्षणभंगुर, रिक्षाचालकांची मनमानी 

गरीबनगर वांद्रे पूर्वेकडील परिसरातील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईनंतर प्रवाशांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र अतिक्रमण हटल्यावर मोकळ्या झालेल्या जागेला आता रिक्षाचालकांचा वेढा पडला आहे. गरीबनगर बसथांबा आणि परिसरात रिक्षाचालकांची मनमानी वाढल्याने वाहतूक कोंडी आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊन प्रवाशांची गैरसोय वाढली आहे. अतिक्रमण हटविल्यानंतर बसथांब्यालगतची जागा प्रवाशांच्या सोयीसाठी वापरली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र या जागेवर आता अनधिकृत रिक्षा थांबे निर्माण झाले आहेत. बसथांब्याच्या समोरच आणि रस्त्याच्या कडेला रिक्षा उभ्या राहत असल्याने बेस्ट बसगाड्यांना थांबण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत नाही. परिणामी, प्रवाशांना रस्त्यावर उभे राहून बसगाडीत चढावे लागते, ज्यामुळे अपघाताचा धोका वाढत आहे. विरार, दहिसर, बोरिवली आणि पश्चिम उपनगरांमधून वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) कामासाठी येणाऱ्या हजारो प्रवाशांचा गरीबनगर परिसरातून दररोज प्रवास असतो.

01 June 2026 09:03 AM (IST)

वांद्र्यातील गरीब नगर झोपडपट्टी हटवल्या नंतर आता पुढे काय ?

गरीब नगरच्या जागेवर पालिकेचा अॅक्शन प्लान तयार करण्यात आला आहे. गरीब नगरच्या जागेवर रिक्षा मार्गिका आणि उन्नत मार्गाचा प्रस्ताव समोर आला आहे. गरीब नगरमधील झोपड्या हटवल्यानंतर मोकळ्या झालेल्या जागेवर स्वतंत्र रिक्षा मार्गिका आणि रिक्षा स्टँड उभारण्याचे नियोजन करण्यात आला आहे. वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पालिकेचा अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. स्थानकाबाहेर तीन स्वतंत्र रिक्षा मार्गिका विकसित करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. गरीब नगर ते पश्चिम द्रुतगती महामार्ग (WEH) जोडणारा उन्नत मार्ग उभारण्याचीही संकल्पना आहे. बीकेसी, न्यायालय, महावितरण कार्यालय आणि परिसरातील वाहनांसाठी पर्यायी दुवा उपलब्ध होणार. पश्चिम रेल्वेशी समन्वय साधून प्रकल्प राबविणार आहेत. एच-पूर्व विभागाचा प्रस्ताव पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. 

01 June 2026 08:58 AM (IST)

भोंदू अशोक खरात याच्या बनावट बँक खात्यांचा तपास SIT कडे वर्ग होण्याची शक्यता 

भोंदू अशोक खरात याच्या बनावट बँक खात्यांचा तपास SIT कडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. समता पतसंस्थेच्या राहाता शाखेत अशोक खरात नॉमिनी असणारी शंभर खाती आहेत. खात्यांवरून जवळपास 70 कोटींचे व्यवहार झाले आहेत. शिर्डी पोलिस करत असलेला तपास आता SIT कडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. SIT ने मागवला अशोक खरात आणि पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकावरगुन्ह्याचा तपशील दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई येथील उद्योजक दिनेश प*रब यांच्या फिर्यादीवरून शिर्डी पोलिसांत भोंदू अशोक खरातसह समता पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकावर झालाय दोन महिन्यांपूर्वी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशोक खरात नॉमिनी असणारी समता पतसंस्थेत 57 लोकांच्या नावे 100 खाती आहेत. शिर्डी पोलिसांकडून 57 पैकी 31 खातेदारांच्या सह्यांचे पंचनामे पूर्ण केले आहेत. उर्वरित पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील तपास SIT कडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. 

01 June 2026 08:52 AM (IST)

 मावळमध्ये 3 वेगवेगळ्या घटनांमध्ये नदीत बुडून 3 जणांचा मृत्यू

मावळ तालुक्यात रविवारी अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक अशा तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तिघांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे. उन्हाच्या तीव्रतेपासून दिलासा मिळवण्यासाठी नदीत पोहण्याचा मोह अनेकांच्या जीवावर बेतत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

पहिली घटना शिरगाव-परंदवडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बेबडओहळ परिसरातील पवना नदीत घडली, तर दुसरी घटना देहूरोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील संत तुकाराम महाराजांच्या देहू येथील गाथा मंदिराजवळील चार पूल परिसरातील इंद्रायणी नदीच्या डोहात घडली. तिसरी घटना तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीपात्रात घडली. या तिन्ही घटनांमध्ये तिघांना आपला जीव गमवावा लागला आहे

विशेष म्हणजे, नदीतील पाण्याची खोली, प्रवाहाचा वेग आणि डोहांची धोकादायक रचना याचा अंदाज न आल्याने अनेक तरुण जीवघेण्या संकटात सापडतात. वन्यजीव रक्षक मावळ, शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम आणि स्थानिक प्रशासनाकडून वारंवार नदी, धरण परिसर आणि खोल डोहांमध्ये पोहण्याचे धाडस करू नये, असे आवाहन केले जात असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होत आहे.

01 June 2026 08:42 AM (IST)

 त्र्यंबकेश्वरमध्ये एकाच दिवसात 20 लाख रुपयांची तिकीट विक्री 

त्र्यंबकेश्वर मध्ये एकाच दिवसात 20 लाख रुपयांची तिकीट विक्री करण्यात आली आहे. 836 भाविकांनी तत्काळ दर्शन तिकिटे घेतली आहेत. चार दिवसात एकूण 1400 तिकिटासाठी 35 लाख रुपये संस्थानाला उत्पन्न झाले आहेत. संस्थांनच्या 2500 रुपयांच्या योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळत असून यामुळे काळाबाजार करणाऱ्यांनी विकेंडला कोट्यावधींची कमाई केल्याच समोर आले आहे. पोलिसांच्या तपासात अधिक काटेकोर तपास करण्याची गरज नाही. हाच काळाबाजार रोखण्यासाठी सुरू केले होते तत्काळ दर्शन. 

01 June 2026 08:32 AM (IST)

 हॉटेलमधील अन्नपदार्थांचे दर 20 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता

गॅस दर वाढ आणि टंचाई मुळे पिंपरी चिंचवड मधील जवळपास 15 टक्के छोटी मोठी हॉटेल बंद पडली असताना आता मोठ्या हॉटेल व्यावसायिकांना ही सतत वाढत असलेले गॅसचे दर त्याच बरोबर पालेभाज्या आणि चिकन चे दर वाढल्याने मोठा फटका बसत आहे.. हॉटेल व्यावसायिकांनी खाद्य पदार्थांचे दर 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना ही मोठा फटका बसण्याची चिन्ह आहेत.

01 June 2026 08:30 AM (IST)

मिसिंग लिंक वरील वाहतूक पूर्ववत 

पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरील मिसिंग लिंक परिसरात पहाटे झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला, तर दोघेजण जखमी झाले होते. या अपघातामुळे पुण्याहून मुंबईकडे जाणारा मिसिंग लिंक मार्ग काही काळ बंद ठेवावा लागला होता. मात्र अपघातग्रस्त वाहने हटवल्यानंतर आता वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली आहे.

01 June 2026 08:26 AM (IST)

लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार करणाऱ्या दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल

लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार तसेच जातीवाचक अपमान आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या आरोपावरून नाशिकच्या उपनगर पोलिस ठाण्यात एका दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपी कृष्णा जगन्नाथ साळुंखे याची तरुणीसोबत ओळख झाली होती. त्याने स्वतःचे लग्न झालेले असताना ही बाब त्याने पीडितेपासून लपवून ठेवली. आरोपीने नाशिकरोड येथील मुक्तिधामजवळील एका लॉजवर नेऊन तरुणीच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर तरुणीने विवाहाबाबत विचारणा केली असता आरोपी टाळाटाळ करू लागला. आरोपीच्या पत्नीने तिला व तिच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. संशयित आरोपीने पीडितेला वेगवेगळे आमिष दाखविले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर तिने उपनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली.

01 June 2026 08:13 AM (IST)

काळया काचा असणाऱ्या चारचाकी वाहनांवर कारवाई

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या दिघी आळंदी वाहतूक विभागाकडून चार चाकी गाड्यांच्या काचेला लावलेल्या ब्लॅक फिल्म वर कारवाई सुरु करण्यात आलीय. वाहन चालकांकडून आत्तापर्यंत 41 हजार 500 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे...! यापुढेही ही कारवाई अशीच सुरू राहणार असल्याच वाहतूक विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

01 June 2026 08:08 AM (IST)

भोंदू अशोक खरातला सिन्नर न्यायालयात हजर करणार

सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील जमीन फसवणूकप्रकरणी सिन्नर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात भोंदूबाबा अशोककुमार खरात याला सिन्नर पोलिसांनी शुक्रवारी नाशिकरोड जिल्हा कारागृहातून ताब्यात घेतले होते शनिवारी त्याला सिन्नर न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने सोमवार पर्यंत तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. खरातला आज पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. जगदंबा माता पतसंस्थेत बनावट खाती उघडून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सिन्नर पोलिसांनी खरातला अटक केली होती. त्या प्रकरणातील पाच दिवसांची पोलीस कोठडी पूर्ण झाल्यानंतर त्याची रवानगी नाशिकरोड जिल्हा कारागृहात करण्यात आली होती. आता दुसऱ्या गुन्ह्यातही त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे.

01 June 2026 07:29 AM (IST)

विधान परिषदेसाठी महायुतीचं अखेर ठरलंय

17 जागांवर महायुतीतील तिन्ही पक्षांत एकमत झालं आहे.भाजप 11, शिवसेना 4, राष्ट्रवादी 2 जागा लढणार असल्याची माहिती आहे. राज्य आणि केंद्रातील नेत्यांच्या चर्चेनंतर जागांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचं कळतं आहे. अतिरिक्त एक जागा पदारात पाडून घेण्यात राष्ट्रवादी यशस्वी झालीये...7 जागांवर अडून बसलेल्या शिवसेनेला 4 जागांवर समाधान मानावे लागणार आहे.

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

