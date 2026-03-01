Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 March 2026: अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भातला AAIBचा प्राथमिक अहवाल समोर आलाय...मात्र, या अहवालात VSR कंपनीला क्लीन चिट देण्यात आलीय का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय, कारण विमानात तांत्रिक बिघाड नसल्याचा निष्कर्ष AAIB दिलाय...खराब हवामान आणि पायाभूत सुविधेवर खापर फोडण्यात आलंय, काही दिवसापूर्वी DGCAच्या अहवाला समोर आला होता, त्यात VSR कंपनीच्या विमानात त्रुटी असल्याचा सांगण्यात आलं होतं, मात्र AAIB नं त्यांच्या अहवालात थेट VSR कंपनीलाच क्लीन चिट दिलीय. याचे अपडेट्स असतील... याशिवाय अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर मोठा हवाई हल्ला...तेहरानसह अनेक शहरांवर हवाई हल्ला..इराणकडून इस्त्रायलला चोख प्रत्युत्तर... इस्रायलमध्ये आणीबाणी जाहीर याचेघी अपडेट्स असतील... नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...
1 Mar 2026, 09:33 वाजता
Gold, Silver Price Today, 1 March 2026: अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोन्याच्या दराचा भडका! किती हजारांनी महाग झालं सोने-चांदी?
Gold Price Today in India 1 March 2026: सोने आणि चांदीच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. 1 मार्च रोजी अमेरिका-इराण युद्धामुळे (Iran Israel war) सोन्याच्या दराचा भडका उडालेला बघायला मिळत आहे. चला आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या
1 Mar 2026, 09:32 वाजता
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी
--नवी मुंबईत 'हिंद दी चादर' कार्यक्रम
--खारघरच्या ओवे मैदानात आज कार्यक्रम
--देश-विदेशातून 18 ते 20 लाख भाविक उपस्थित राहण्याची शक्यता
--पंतप्रधान मोदी ऑनलाईन उपस्थित राहणार
--कार्यक्रमामुळे ठाणे, नवी मुंबईतील वाहतुकीत बदल
1 Mar 2026, 09:31 वाजता
विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी शाळावरील कारवाईचा अहवाल पाठवा
शिक्षण विभागांचा शाळांना परिपत्रक काढून अहवाल पाठवण्याचे सूचना
विद्यार्थी निवड झालेल्या अत्याचार प्रकरणाची दखल घेत संबंधित शाळेवर काय कारवाई केली याचा अहवाल देण्याच्या सूचना
गेल्या तीन वर्षात राज्यातील झालेल्या कारवाईची माहिती शिक्षण विभागाला देण्यात यावी असे परिपत्रक काढण्यात आले आहे
विभागीय शिक्षण उपसंचालक शिक्षण अधिकारी प्रशासन अधिकारी शिक्षण निरीक्षकांना परिपत्रकाद्वारे सूचना
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ महेश पोलकर यांच्या कार्यालयाकडून परिपत्रक जारी
1 Mar 2026, 09:30 वाजता
राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर मुख्य परीक्षा महिनाभरात होणार
पूर्व परीक्षेतत राज्यभरातून 2754 विद्यार्थी पात्र सर्वाधिक 1113 विद्यार्थी पुणे केंद्रावरील
अहिल्यानगर मधून 155 कोल्हापूर मधून 148 छत्रपती संभाजीनगर वरून 134 सातारा 124 नाशिक जिल्ह्यातील १२८ विद्यार्थी मुख्य परीक्षेला पात्र
निकाल उशिरा लागल्याने मुख्य परीक्षेला विद्यार्थ्यांना एकच महिना वेळ असल्याने विद्यार्थ्यांसमोर अभ्यासाचा आव्हान
1 Mar 2026, 08:58 वाजता
पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक निधीत केवळ 93 कोटीची वाढ!
राज्य सरकारकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक निधी बाबत हात आखडता
अजित पवार यांच्या निधनानंतर नियोजन समितीची वर्षातील पहिल्याच बैठक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली
25 26 ला 1032 कोटी 88 लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा होता त्या तुलनेत यावर्षी 93 कोटीची वाढ करण्यात आली असून 1472 कोटीपर्यंत निधी मंजूर करण्यात आला आहे
2024 25 ला बाराशे 56 कोटीचा आराखडा असताना तत्कालीन पोलीस मंत्री अजित पवार यांनी 123 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी दिला होता
चालू वर्षाच्या आराखड्यात जिल्ह्याला 700 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती प्रत्यक्षात 93 कोटी म्हणजे 7% चा वाढून निधी मिळाला आहे
अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रथमच जिल्ह्याला कमी निधी मिळाल्याने यापुढे जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष होणार का शंका उपस्थित होत आहे
1 Mar 2026, 08:43 वाजता
मतदान यादी दुरुस्तीच्या कामात आठ शिक्षकांना दुष्काळजीपणा भोवला, गुन्हा दाखल
हिंगोली तालुक्यांमध्ये मतदान यादी दुरुस्ती कामाच्या पूर्वतयारी मध्ये वारंवार सूचना देऊनही गैरहजर राहणाऱ्या आठ शिक्षकावर हिंगोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हिंगोली तहसील कार्यालयाच्या वतीने तालुक्यामध्ये मतदान यादी दुरुस्ती तसेच एस आय आर अंतर्गत पूर्वतयारी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता या कार्यक्रमाला आठ शिक्षक गैरहजर राहिल्याने निष्काळजीपणा करणाऱ्या आठ शिक्षकावर हिंगोली शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..
1 Mar 2026, 08:32 वाजता
Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धामुळे महागाईचा भडका! पेट्रोल-डिझेल महागणार; तुमच्या खिशावर होणारे मोठे परिणाम
Iran Israel War India Economy Impact: पश्चिम आशियातील तणाव वाढत राहिला आणि इराण–इस्रायल संघर्ष लांबला, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. तुमच्या खिशावर नक्की कसा परिणाम होणार याबद्दल जाणून घ्या...
1 Mar 2026, 08:32 वाजता
नागपूर मधील राऊळगाव येथील बारुद कंपनीत स्फोट
राऊळगाव येथील बारुद कंपनीत स्फोट
१५ जखमींना नागपूरला हलविले.
बचावकार्य सुरु. पहाटेच्या सुमारास झाला स्फोट
1 Mar 2026, 07:50 वाजता
शिमग्याच्या मुहूर्तावर कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी
- आजपासून मुंबई ते विजयदुर्ग रो रो प्रवास सुरू
- सागरी मार्गाने मुंबई ते कोकण प्रवास फक्त ६ तासात
- बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते पार पडतोय शुभारंभ
- अवघ्या ६ ते ७ तासांत मुंबईहून विजयदुर्ग गाठता येणार
1 Mar 2026, 07:49 वाजता
युद्धाच्या भडक्यामुळे 90 लाखांहून अधिक भारतीय अरब देशांमध्ये अडकले
युद्धाच्या भडक्यामुळे 90 लाखांहून अधिक भारतीय अरब देशांमध्ये अडकले…भारत सरकारकडून सर्वांना सतर्कतेच्या सूचना...सरकारनं नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात... काँग्रेस नेते राहुल गांधींचं आवाहन...