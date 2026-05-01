Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी, कोकणात येणा-या मार्गावर वाहनांच्या रांगा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 May 2026: 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन साजरा केला जात आहे यानिमित्ताने अनेक कार्यक्रम राज्यात होणार आहेत. तसेच उद्या मुंबई पुणे मिसिंग लिंकचं उदघाटन सुद्धा करण्यात येणार आहे. तसेच राजा शिवाजी हा छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित असलेला चित्रपट जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. राष्ट्र, राज्य आणि शहरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा आजच्या लाईव्ह ब्लॉगमधून घ्या.
1 May 2026, 08:02 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी
मुंबई गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झालीये. नागोठणे जवळ कोकणात येणाऱ्या मार्गिकेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यात. कामत हॉटेल ते वाकण फाटा इथं पर्यंत वाहनाच्या रांगा पोहोचल्यात. महाराष्ट्र दिन आणि सलग तीन दिवस सुट्ट्यांमुळे पर्यटक मोठ्या प्रमाणात कोकणात निघाले आहेत. मात्र महामार्गाच्या अर्धवट कामामुळे वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो आहे. शिवाय बेशिस्त वाहन चालकांचा फटका वाहतुकीला बसतो आहे. कोकणात जाणाऱ्या लेन वर मोठी वाहतूक कोंडी पहायला मिळते आहे वाहने अतिशय संथ गतीने पुढे सरकत आहेत.
1 May 2026, 08:01 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : बारावीचा निकाल शनिवारी लागणार
बारावीच्या निकालाची प्रतिक्षा अखेर संपलीय.. उद्या बारावीच्या परीक्षेचा निकाल लागणार आहे. सकाळी 11 वाजता राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्डाच्या पत्रकार परिषदेत निकाल जाहीर केला जाईल. त्यानंतर दुपारी 1 वाजता विद्यार्थ्यांना त्यांचे निकाल ऑनलाईन पाहता येणार आहेत. बोर्डाचे अध्यक्ष त्रिभुवन कुलकर्णी यांनी झी 24तासला ही माहिती दिलीय..
1 May 2026, 08:00 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : महाराष्ट्र दिनानिमित्त पंढरपूरचं श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सजलंय
महाराष्ट्र दिनानिमित्त पंढरपूरचं श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सजलंय. विठ्ठल मंदिरात आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात आलीय. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात आणि गाभाऱ्यात विविध फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आलीय. सजावटीमुळे गाभारा मनमोहक आणि आकर्षक दिसतोय. यासाठी शेवंती, जरबेरा, झेंडू, गुलाब यासह दोन टन फुलाचा वापर करण्यात आलाय.
1 May 2026, 07:34 वाजता
फडणवीसांनी हुतात्मा चौकात केलं अभिवादन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र दिनानिमित्त हुतात्मा चौकात अभिवादन केलं. तसेच मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे देखील यावेळेस उपस्थित होत्या.
1 May 2026, 06:40 वाजता
'स्पाईसजेट'ची अनेक उड्डाणे रद्द, मुंबई विमानतळावर गोंधळ
स्पाईसजेटच्या मुंबईतून बंगळुरू, अहमदाबाद, दिल्ली, गोरखपूर येथे जाणाऱ्या अनेक विमानांना विलंब झाला तर, काही विमानसेवा रद्द केल्याचा फटका शेकडो प्रवाशांना बसला. त्यामुळे बुधवारी रात्री आणि गुरुवारी सकाळी विमानतळावर स्पाईसजेटच्या विमानाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त केला. संतप्त प्रवाशांमुळे विमानतळावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. बुधवारी रात्री मुंबई ते बंगळुरू या विमानाने तब्बल नऊ तास विलंबाने उड्डाण केले. तर, दिल्ली व बंगळुरूला जाणाऱ्या अन्य विमानाला प्रथम तांत्रिक कारणांमुळे असल्याचे विलंब होत प्रवाशांना सांगण्यात आले. कालांतराने ही दोन्ही विमाने रद्द करण्यात आली. गुरुवारी सकाळी गोरखपूरला जाणारे विमानदेखील पूर्वसूचना न देता रद्द करण्यात आले. दरम्यान, प्रवाशांसाठी विमानाची सोय करत असल्याचा दावा कंपनीने केला.
1 May 2026, 06:40 वाजता
आरटीई प्रवेशासाठी 8 मेपर्यंत मुदतवाढ; आतापर्यंत 72 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी घेतले प्रवेश
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राबविण्यात येत असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून 8 मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राबविण्यात येत असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून 8 मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत प्रवेश न घेतलेल्या 33 हजारांपेक्षा अधिक बालकांना प्रवेश घेण्यासाठी एक संधी मिळणार आहे. आरटीई प्रवेशासाठी जाहीर झालेल्या पहिल्या निवड यादीमध्ये 1 लाख 5 हजार 811 विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली होती. त्यापैकी आतापर्यंत 72 हजार 284 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे.
1 May 2026, 06:37 वाजता
'बलात्कार पीडित : गर्भपात परवानगीचा कायदा बदला'
अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने गर्भधारणा पुढे कायम राखण्यास भाग पाडता येणार नाही. अशा बलात्कार पीडितांना आठवड्यांनंतरही गर्भपाताची परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम बलात्कार पीडितांवर, विशेषतः मुलांवर तसेच त्यांच्याशी निगडीत अन्य मुद्द्यांवर होणार आहेत. 15 वर्षीय मुलीला तिची 30 आठवड्यांची गर्भधारणा समाप्त करण्यासाठी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध 'एम्स'ने केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, बलात्कारामुळे गर्भधारणा झाल्यास गर्भपातासाठी कोणतीही कालमर्यादा लागू होणार नाही, असा कायद्यात बदल करा. कायदा बदलत्या काळाशी सुसंगत आणि सजीव असला पाहिजे.
1 May 2026, 06:37 वाजता
एल-निनोच्या प्रभावातही राज्यात मान्सून वेळेवरच
एकीकडे 'एल-निनो 'चा प्रभाव वाढत असून, त्याचा यंदाच्या मान्सूनवर परिणाम होणार असल्याचे भाकीत विविध हवामानतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात मान्सून वेळेवर, तसेच काही प्रमाणात आधी पोहोचणार असल्याचा दावा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कृषी हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी केला आहे. विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या मध्य व पूर्व भागातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा किमान 0.5 अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक वाढल्यास एल निनो परिस्थिती घोषित केली जाते. सध्या हे तापमान वाढले आहे. त्यामुळे एल निनोचा प्रभाव वाढून मान्सून व तापमानवाढीवर प्रतिकूल परिणाम होणार, असा अंदाज आहे. तथापि, हिंदी महासागरातील तापमान स्थितीचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे डॉ. साबळे यांनी स्पष्ट केले.
1 May 2026, 06:36 वाजता
इराणची नाकेबंदी सुरूच, ट्रम्प यांचा 'नवा प्लॅन'
'होर्मुझची सामुद्रधुनी' इराणच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक नवी योजना सादर केली आहे. या योजनेत इराणच्या बंदरांची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. ट्रम्प यांच्या या योजनेमुळे इराण-अमेरिका संघर्ष पुन्हा चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. इराणमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 126 डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. या महागाईचा फटका अमेरिकेसह संपूर्ण जगाला बसत असल्याने, ट्रम्प यांना हा मार्ग लवकरात लवकर खुला करायचा आहे. सरकारी दूरचित्रवाणीवर खामेनेई यांचे निवेदन प्रसारित करण्यात आले. यात पर्शियाच्या आखातात अमेरिकेची जागा समुद्राच्या तळाशी असल्याचा टोमणा मारत आखाती प्रदेशाचे भविष्य अमेरिकेच्या हाती नाही, असे ते म्हणाले.
1 May 2026, 06:35 वाजता
राज्यात आजपासून डिजिटल जनगणना; प्रथमच 'स्व-गणना'चा पर्याय उपलब्ध
राज्यात 1 मेपासून राष्ट्रीय जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात होत असून, यावेळी प्रथमच 'स्व-गणना'चा पर्याय नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. हा टप्पा ऐच्छिक असणार असून 1 मे ते 15 मे या कालावधीत नागरिकांना अधिकृत संकेतस्थळावरून स्वतःच्या कुटुंबाची माहिती ऑनलाइन भरता येणार आहे. राज्याच्या मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी डॉ. निरुपमा डांगे यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. देशातील ही पहिली पूर्णतः डिजिटल जनगणना ठरणार असून नागरिकांच्या सहभागाला यामध्ये विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. प्रक्रिया यशस्वी जनगणना होण्यासाठी नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने माहिती द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.