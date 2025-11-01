Maharashtra Breaking News Today LIVE: ठाकरे बंधूंचा पुन्हा एकदा एल्गार; असा असेल 'सत्याचा मोर्चा'चा मार्ग

Satyacha Morcha 1 November Live Updates: सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्यात कोणत्याही क्षणी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका जाहीर होतील अशी स्थिती आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष वारंवार मतदार याद्यांमधील घोळ आणि बनावट मतदारांचा मुद्दा मांडत सरकार आणि निवडणूक आयोगाला धारेवर धरत आहेत. याच धर्तीवर लोकशाहीचा आवाज बुलंद करण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी विरोधी पक्षांनी वज्रमूठ एकवटत 'सत्याचा मोर्चा'ची हाक दिली आहे. या मोर्चाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येत आहेत. या मोर्चासंबंधी तसंच राज्य आणि देशातील प्रत्येक घडामोड एका क्लिकवर जाणून घ्या.
31 Oct 2025, 22:52 वाजता
सत्याचा,असत्याचा किंवा महासत्त्याचा मोर्चा काढा, काही फरक पडत नाही - चंद्रकांत पाटील
सत्याचा काढा,असत्याचा काढा किंवा महासत्त्याचा मोर्चा काढा,काही फरक पडत नाही,असा उपरोधक टोला भाजपाचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटलांनी विरोधकांना लगावला आहे. तसंच लोकसभेला आम्हाला कमी जागा मिळाल्यावर आम्ही घोटाळा म्हणालो का? पण विधानसभेत तुम्ही हरला तर मतचोरी, जिंकला की बरोबर, हे नकळण्या इतपत सामान्य माणूस मूर्ख आहे का ? असा सवाल देखील चंद्रकांत पाटलांनी केला आहे,
31 Oct 2025, 22:50 वाजता
मविआ आणि सहयोगी पक्ष कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार
उद्याच्या सत्याचा मोर्चा नंतर मविआ आणि सहयोगी पक्ष मतदार यादी घोळासंदर्भात कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार आहेत. मतचोरीच्या मुद्यावर रस्त्यावर आणि न्यायालयातही लढाई लढण्याची विरोधी पक्षांची तयारी सुरु झाली आहे. यासंदर्भात बैठकीत महत्वाची चर्चा झाली.
31 Oct 2025, 22:48 वाजता
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून कोण उपस्थित असेल?
उद्या निवडणूक आयोगाच्या विरोधात निघणाऱ्या मोर्चाला राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून शरद पवार, सुप्रिया सुळे, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आणि रोहित पवार यांच्यासह मुंबईतील महत्वाचे पदाधिकारी आणि नेते उपस्थित राहतील.
31 Oct 2025, 22:46 वाजता
असा असेल मोर्चाचा मार्ग?
उद्याच्या मोर्चाला येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना आणि सोबतच क्यूआर कोड देखील देण्यात आला आहे पूर्व उपनगरातून वाहनाने मध्य रेल्वेने येणाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकातून उतरल्यानंतर रस्ता पार करून आराम हॉटेल (कॅपिटल सिनेमा) शेजारील रस्त्याने आझाद मैदान आणि मुंबई (बॉम्बे) जिमखाना ह्याच्यामधील पायवाटेने फॅशन स्ट्रीटवर पोहोचावे असं सांगण्यात आलं आहे.
नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली येथून येणाऱ्यांनी वरीलप्रमाणे अथवा जर फ्री वे ने आलात तर पी डिमेलो रोड ने जी.पी.ओ. जवळ उतरून चालत वरील मार्गाने फॅशन स्ट्रीटवर पोहोचावे.
पश्चिम उपनगरातून येणाऱ्यांनी चर्चगेट स्टेशनवर उतरावे, आयकर भवन (सरस्वती रोड, महात्मा गांधी रोड) च्या गल्लीतून मुंबई (बॉम्बे) हॉस्पिटलच्या रस्त्याने चालत फॅशन स्ट्रीटवर पोहोचावे. अथवा पुढे चर्चगेट स्टेशन समोरील पश्चिम रेल्वेच्या मुख्यालयासमोरील सिग्नल का डाव्या बाजूला वळून हुतात्मा चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याने फॅशन स्ट्रीटवर पोहोचावे. पश्चिम उपनगरातून मेट्रो ने येणाऱ्यांनी हुतात्मा चौक स्टेशनवर उतरावे. तेथून फॅशन स्ट्रीट वर यावे.
विशेष सूचना
पश्चिम उपनगरातून वाहनाने कोस्टल रोडने येणाऱ्यांनी मरीन लाईन्स चर्चगेट मार्गे हुतात्मा चौक येथे उतरून फॅशन स्ट्रीट येथे पोहोचावे.
दक्षिण वा मध्य मुंबईतून जे कोस्टल रोडने येणार नाहीत त्यांनी आपली वाहने गिरगाव चौपाटीला डाव्या बाजूस वळवून अथवा महालक्ष्मी मंदिर, जसलोक हॉस्पिटलमार्गे, ऑपेरा हाऊस थिएटर शेजारून, सैफी हॉस्पिटल, महर्षी कर्वे रोडने आयकर भवन येथे उतरून अथवा चर्चगेट स्टेशन येथे सिग्नलला डाव्या बाजूस वळून हुतात्मा चौकात उतरून फॅशन स्ट्रीटवर यावे. वरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि कोणीही मोर्चाच्या आधी थेट व्यासपीठाकडे जाणार नाही ह्याची दक्षता घ्यावी.
31 Oct 2025, 22:44 वाजता
या मोर्चात कोणकोणते नेते सहभागी होणार आहेत?
शरद पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उद्धव ठाकरे (शिवसेना यूबीटी) आणि राज ठाकरे (एमएनएस) यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा होईल. महाविकास आघाडी (एमव्हीए) च्या घटक पक्षांचा यात समावेश आहे, ज्यात काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे नेते असतील.
31 Oct 2025, 22:40 वाजता
सत्याचा मोर्चा म्हणजे काय?
सत्याचा मोर्चा हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाखालील एक मोर्चा आहे, जो मतदार यादीतील कथित अनियमिततांविरोधात आयोजित केला जात आहे. याला 'व्होट थेफ्ट' (मत चोरी) आणि 'डॉक्टर्ड व्होटर्स लिस्ट' (बदलखोर मतदार यादी) असे संबोधले जात आहे. हा मोर्चा मतदार यादी स्वच्छ करण्याच्या मागणीसाठी आहे.