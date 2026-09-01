Maharashtra Breaking News Today LIVE : दिवसभरातील धावत्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर

MNS : मराठी तसंच इतर प्रादेशीक भाषिक हक्कांसाठी मनसे आणि 'कन्नड रक्षक वेदिके' या दोन्ही संघटना हिंदी भाषेच्या आक्रमणाविरोधात आता एकत्र आल्या आहेत. कर्नाटकात पार पडलेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत दोन्ही संघटनांच्या नेत्यांनी संयुक्त आंदोलनाचा आणि लढा उभारण्याचा रोडमॅप निश्चित केलाय.. या बैठकीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे आणि कन्नड रक्षक वेदिकेचे प्रदेशाध्यक्ष टी. ए. नारायण गौडा यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कर्नाटक, महाराष्ट्र तसेच देशातील इतर राज्यांमध्ये भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि बदलती लोकसंख्या यामुळे निर्माण होत असलेल्या विविध आव्हानांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसंच 10 कलमी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामची घोषणा करण्यात आली..
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 September 2026 : अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे यांचं आमरण उपोषण सुरु आहे. जरांगेंचा पुन्हा चलो मुंबईचा नारा दिला असून त्यांनी मराठ्यांना हळूहळू मुंबईत जमण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तर 1 सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी मुंबईमधील आंदोलनाची परवानगी नाकारली असली तरी अफाट ओबीसी बांधव मुंबईच्या दिशेने मोर्चा घेऊन निघणार असा इशारा प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांनी दिला आहे. पुण्याच्या कॉलेजमधील मोदींचा फोटो काढल्याप्रकरणी अमित ठाकरेंविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून भाजपच्या मागणीनंतर पोलिसांची कारवाई करण्यात आली. महान फुटबॉलर लिओनेल मेस्सीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून निवृत्तीची घोषणा केली. महाराष्ट्रासह, देश आणि तुमच्या जवळच्या शहरातील प्रत्येक लहान मोठ्या घडामोडींचा आढावा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेतला येईल. ताज्या अपडेट्ससाठी लाईव्ह ब्लॉग रिफ्रेश करा.