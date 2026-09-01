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Maharashtra Breaking News Today LIVE : दिवसभरातील धावत्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 September 2026: महाराष्ट्रासह, देश आणि तुमच्या जवळच्या शहरातील प्रत्येक लहान मोठ्या घडामोडींचा आढावा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेतला येईल. ताज्या अपडेट्ससाठी लाईव्ह ब्लॉग रिफ्रेश करा.  

Written ByPooja Pawar Edited ByPooja Pawar
Published: Sep 01, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:11 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : दिवसभरातील धावत्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर
01 September 2026 10:09 AM (IST)

हिंदी भाषेविरोधात मनसे-कन्नड संघटना एकत्र

MNS : मराठी तसंच इतर प्रादेशीक भाषिक हक्कांसाठी मनसे आणि 'कन्नड रक्षक वेदिके' या दोन्ही संघटना हिंदी भाषेच्या आक्रमणाविरोधात आता एकत्र आल्या आहेत. कर्नाटकात पार पडलेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत दोन्ही संघटनांच्या नेत्यांनी संयुक्त आंदोलनाचा आणि लढा उभारण्याचा रोडमॅप निश्चित केलाय.. या बैठकीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे आणि कन्नड रक्षक वेदिकेचे प्रदेशाध्यक्ष टी. ए. नारायण गौडा यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कर्नाटक, महाराष्ट्र तसेच देशातील इतर राज्यांमध्ये भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि बदलती लोकसंख्या यामुळे निर्माण होत असलेल्या विविध आव्हानांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसंच 10 कलमी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामची घोषणा करण्यात आली..

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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