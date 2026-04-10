Maharashtra Breaking News Today LIVE : चांदिवली विधानसभा निवडणुकीतील EVMची तपासणी करा, मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 April 2026 : बारामती निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. काँग्रेसची माघार असली सुनेत्रा पवारांविरोधात अभिजीत बिचुकले, करुणा मुंडेंसह 22 उमेदवार मैदानात उतरले आहेत. इराणच्या इशाऱ्यानंतर इस्रायलची नरमाईची भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा.   

Neha Choudhary | Apr 10, 2026, 07:19 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 April 2026 : बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत बिनविरोध करण्यासाठी राजकीय स्तरावर मोठे प्रयत्न सुरू होते, मात्र आता ही निवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर अहिल्यानगरमधील राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत माघारीनंतरचं चित्र स्पष झालंय..राहुरीत एकूण 7 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. हवामानाबद्दल बोलायचं झालं तर 10 एप्रिल रोजी 4 जिल्ह्यांसाठी उष्णतेचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे  पुढील 24 तास महत्त्वाचे महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे असून नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. दुसरीकडे इराणच्या इशाऱ्यानंतर इस्रायलची नरमाईची भूमिका घेतली आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे. 

10 Apr 2026, 07:19 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : 'चांदिवली निवडणुकीतील EVMची तपासणी करा'

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई हायकोर्टानं  ईव्हीएमची  तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य आणि  माजी मंत्री नसीम खान आहेत तर प्रतिवादी दिलीप लांडे आहेत. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, शिंदेसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चांदिवली मतदारसंघातून नसीम खान यांचा पराभव केला. खान यांनी निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उप-निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नसीम खान यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, EVM उत्पादक कंपनी असलेल्या 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळुरू' यांच्यामार्फत १६ आणि १७ एप्रिल रोजी मुंबईत केवळ 'निदान चाचणी' करण्यास परवानगी दिली जाईल.  
  

10 Apr 2026, 07:18 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : सरकारला धडा शिकवण्यासाठी राहुरीची पोटनिवडणूक- प्रकाश आंबेडकर

सरकारला धडा शिकवण्यासाठी राहुरीची पोटनिवडणूक- प्रकाश आंबेडकर
-----
राहुरीमध्ये भाजप विरुद्ध वंचित अशी लढत- आंबेडकर
-----
शेती नष्ट करण्याचे केंद्राचे धोरण- आंबेडकर
-----
शेतकऱ्यांनी सरकारला आपली ताकद दाखवली पाहिजे- आंबेडकर

10 Apr 2026, 07:18 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : राहुरी पोटनिवडणुकीत 7 उमेदवार मैदानात 

अहिल्यानगरमधील राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत माघारीनंतरचं चित्र स्पष झालंय..राहुरीत एकूण 7 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. भाजपकडून शिवाजीराव कर्डिले यांचे चिरंजीव अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे...तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून गोविंद मोकाटे यांना उमेदवारी मिळाली. 
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख रावसाहेब खेवरेंनी अपक्ष उमेदवारी दाखल करत भाजपला आव्हान दिलंय..तर निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीनं देखील संतोष चोळकेंना मैदानात उतरवलं आहे.

10 Apr 2026, 07:17 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : बारामती पोटनिवडणुकीतून काँग्रेसची माघार

--बारामती पोटनिवडणुकीतून काँग्रेसची माघार
---आकाश मोरेंनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला
---राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या शिष्टाईला यश
--हर्षवर्धन सपकाळांची पत्रकार परिषद घेत माघारीची घोषणा
--निवडणुकीतून माघार, मात्र कुणालाही पाठिंबा नाही 

10 Apr 2026, 07:16 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : बारामतीत पोटनिवडणूक बिनविरोध नाहीच

बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी राजकीय स्तरावर मोठे प्रयत्न सुरू होते, मात्र आता ही निवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतर चित्र पूर्णपणे पालटले आहे.​या निवडणुकीसाठी एकूण 53 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी 30 उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत.मात्र,अद्यापही 23 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात ठाम आहेत. मुख्य पक्षांच्या उमेदवारांसोबतच अपक्ष उमेदवारांनीही माघार न घेतल्याने आता बारामतीत मतदान अटळ आहे. त्यामुळे येत्या काळात बारामतीच्या या रणधुमाळीत सुनेञा पवार आरामात निवडून येणार हे जवळजवळ निश्चित मानलं जातंय.

ट्रेंडिंग न्यूज़

Earths Population: पृथ्वीवरील लोकसंख्येने ओलांडली मर्यादा, 2070 साली विस्फोट? शास्त्रज्ञांचा धक्कादायक इशारा!

खरातच्या भोंदूपणाचा पर्दाफाश, केवळ 4 मंत्रच तोंडपाठ; पाहा ब्राम्हणांच्या मदतीने भाविकांना कसा घातला गंडा?

पत्नीच्या चप्पलला GPS लावून प्रियकरासोबत &#039;त्या&#039; अवस्थेत पकडलं, पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत चालाल हाय वोल्टेज ड्रामा

₹16420000000 च्या पार Dhurandhar 2 सिनेमा, &#039;पुष्पा 2&#039; सिनेमाला मागे टाकण्यासाठी अजून किती करावं लागले कलेक्शन

IPL 2026 Points Table Updated : David Miller च्या एक धावेने बदललं गुणतालिकेचं गणित! RR यादीत अव्वल स्थानावर

KKR vs LSG Weather Report: कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स आजच्या सामन्यावर पावसाचे सावट? जाणून घ्या कोलकाता हवामानाचा अंदाज

हिंदू कर्मचाऱ्याला बीफ खायला लावलं, नोकरी टिकवायची असेल तर..; महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; IT कंपनीत &#039;कॉर्पोरेट जिहाद&#039;

Mumbai Crime : केअरटेकरकडून दोन पाळीव श्वानांवर अनैसर्गिक अत्याचार, CCTV त कैद झाले संतापजनक कृत्य

Babar Azam PSL : पत्रकार परिषदेमध्ये कोहलीचं नाव घेताचं बाबर आझम संतापला! &#039;तुम्ही कोहलीसारखा खेळ का संपवत...&#039;

संकेश्वरी मिर्चीमुळे ग्राहकांच्या खिशाला झणझणीत फोडणी; शेतकऱ्यांना फायदा! एक किलोचा रेट पाहिला का?

