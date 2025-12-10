Maharashtra Breaking News Today LIVE: नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय घडामोडी सुरु आहेत. अशातच आज हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसरा दिवस असून आज विरोधक आक्रमक होणार का? तसेच पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावर अधिवेशनामध्ये चर्चा होणार का याबाबतच्या सर्व घडामोडी पहा फक्त एका क्लिकवर.
10 Dec 2025, 07:46 वाजता
समुद्रकिनारी भटकतोय बिबट्या, हल्ल्याच्या भीतीनं सर्व शाळा बंद; दिवसाढवळ्या हिंस्र प्राण्याचा मुक्तसंचार https://t.co/CPkk6a1IYr
मोठा बिबट्या, कंबरेइतका उंच... झडप मारण्याचा प्रयत्न केला आणि... #news #Leopard #video
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 10, 2025
10 Dec 2025, 07:42 वाजता
नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस
नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे....विरोधक विविध मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे....शेतक-यांची कर्जमाफी, पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण असे विविध मुद्दे तापण्याची शक्यताय...तर सत्ताधाऱ्यांच्या प्रस्तावावरील चर्चा आजही सुरू राहणारय....या चर्चेवेळी विरोधक निधीवाटपाचा प्रश्न उपस्थित करण्याची शक्यता आहे..
10 Dec 2025, 07:26 वाजता
आपला दवाखाना योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणं
आपला दवाखाना योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणं, शिंदेंनी सुरु केलेल्या योजनेवर भाजप आमदार निरंजन डावखरेंचं बोट, ठाण्यातील दवाखान्यात साडी सेंटर सुरु असल्याचा आरोप
10 Dec 2025, 06:57 वाजता
मध्य रेल्वेची लोकल सेवा विस्कळीत
मध्य रेल्वेची लोकल सेवा विस्कळीत..वांगणी-बदलापूरदरम्यान अग्निरोधक यंत्रणा सक्रिय..कर्जतकडे जाणा-या लोकल रखडल्या.. कामावर जाणा-या प्रवाशांना फटका
10 Dec 2025, 06:54 वाजता
राड्याचा अहवाल तयार
मुंबई अधिवेशनात गोपीचंद पडळकर आणि आव्हाड समर्थकांमध्ये झालेल्या राड्याचा अहवाल तयार, विशेष अधिकार हक्क भंग समितीकडून विधानसभा अध्यक्षाकडे अहवाल सादर केला जाणार
10 Dec 2025, 06:54 वाजता
Mumbai Water Shortage: मुंबईतील महत्त्वाच्या विभागातील पाणीपुरवठा शुक्रवारी बंद!
Mumbai Water Shortage: मुंबईतील महत्त्वाच्या विभागातील पाणीपुरवठा शुक्रवारी बंद! https://t.co/euRLa8kbxx < येथे वाचा सविस्तर #Mumbai #watersupply #Watershortage
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 10, 2025
10 Dec 2025, 06:11 वाजता
"वडेट्टीवारांना पाठिंबा तुम्ही देणार का?" भास्कर जाधवांचा पत्रकारांना सवाल
विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा विधीमंडळात चांगलाच गाजत आहे. अशातच विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विजय वडेट्टीवारांचं नाव पुढे येत असल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी भास्कर जाधव यांना विचारला असता, जाधव यांचा पारा चढला.
9 Dec 2025, 23:28 वाजता
फडणवीसांसारखा देशात दुसरा मुख्यमंत्री नसेल- शिंदेंकडून फडणवीसांचं कौतुक
Eknath Shinde on Fadanvis : देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा देशात दुसरा मुख्यमंत्री नसेल. ते सावजीसारखे तिकट आणि संत्र्यासारखे गोड आहेत..अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचं तोंडभरून कौतुक केलं... तसंच फडणवीस अंगावर आलेल्या विरोधकांचा करेक्ट कार्यक्रम करत असल्याचंही शिंदे यांनी सांगितलं... भारतीय संविधानाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल या विषयावर फडणवीसांनी विधानसभेत केलेल्या भाषणाचा पुस्तक प्रकाशन सोहळा नागपूरमध्ये राज्यपालांचं शासकीय निवासस्थान लोकभवन इथे पार पडला..त्या कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे बोलत होते.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
9 Dec 2025, 22:31 वाजता
सीईटी नोंदणीसाठी अपार आयडी बंधनकारक
पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या व्यावससिक अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी डिसेंबर अखेरपासूनच नोंदणी सुरू होणार आहे. विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध व्हावी, तसेच त्यांची पडताळणी करणे सहज शक्य व्हावे यासाठी राज्य सामईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने सीईटी नोंदणीसाठी ‘अपार आयडी’ बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सीईटीसाठी अर्ज नोंदणी करताना अपार आयडी अनिवार्य असणार आहे. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना नोंदणी करताना युनिक डिसॲबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या व्यावससिक अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी डिसेंबर अखेरपासूनच नोंदणी सुरू होणार आहे.
9 Dec 2025, 22:29 वाजता
सोनिया गांधींना 1980 च्या मतदार यादीवरून कोर्टाने बजावली नोटीस
भारताचं नागरिकत्व स्वीकारण्यापूर्वीच मतदार यादीत नावाचा समावेश झाल्याच्या आरोपामुळे काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासमोरील कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सोनिया गांधी यांनी भारताचं नागरिकत्व स्वीकारण्यापूर्वीच त्या भारतातील मतदार बनल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी करण्यात आला होता.