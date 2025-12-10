English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 Demeber 2025: राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स एकाच क्लिकवर अगदी थोडक्यात आणि मोजक्या शब्दांमध्ये जाणून घ्या...    

Soneshwar Patil | Dec 10, 2025, 08:09 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय घडामोडी सुरु आहेत. अशातच आज हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसरा दिवस असून आज विरोधक आक्रमक होणार का? तसेच पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावर अधिवेशनामध्ये चर्चा होणार का याबाबतच्या सर्व घडामोडी पहा फक्त एका  क्लिकवर. 

10 Dec 2025, 07:46 वाजता

10 Dec 2025, 07:42 वाजता

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस 

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे....विरोधक विविध मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे....शेतक-यांची कर्जमाफी, पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण असे विविध मुद्दे तापण्याची शक्यताय...तर सत्ताधाऱ्यांच्या प्रस्तावावरील चर्चा आजही सुरू राहणारय....या चर्चेवेळी विरोधक निधीवाटपाचा प्रश्न उपस्थित करण्याची शक्यता आहे.. 

10 Dec 2025, 07:26 वाजता

आपला दवाखाना योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणं

आपला दवाखाना योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणं, शिंदेंनी सुरु केलेल्या योजनेवर भाजप आमदार निरंजन डावखरेंचं बोट, ठाण्यातील दवाखान्यात साडी सेंटर सुरु असल्याचा आरोप 

10 Dec 2025, 06:57 वाजता

मध्य रेल्वेची लोकल सेवा विस्कळीत

मध्य रेल्वेची लोकल सेवा विस्कळीत..वांगणी-बदलापूरदरम्यान अग्निरोधक यंत्रणा सक्रिय..कर्जतकडे जाणा-या लोकल रखडल्या.. कामावर जाणा-या प्रवाशांना फटका

10 Dec 2025, 06:54 वाजता

राड्याचा अहवाल तयार

मुंबई अधिवेशनात गोपीचंद पडळकर आणि आव्हाड समर्थकांमध्ये झालेल्या राड्याचा अहवाल तयार, विशेष अधिकार हक्क भंग समितीकडून विधानसभा अध्यक्षाकडे अहवाल सादर केला जाणार

10 Dec 2025, 06:54 वाजता

Mumbai Water Shortage: मुंबईतील महत्त्वाच्या विभागातील पाणीपुरवठा शुक्रवारी बंद!

 

10 Dec 2025, 06:11 वाजता

"वडेट्टीवारांना पाठिंबा तुम्ही देणार का?" भास्कर जाधवांचा पत्रकारांना सवाल

विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा विधीमंडळात चांगलाच गाजत आहे. अशातच विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विजय वडेट्टीवारांचं नाव पुढे येत असल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी भास्कर जाधव यांना विचारला असता, जाधव यांचा पारा चढला. 

9 Dec 2025, 23:28 वाजता

फडणवीसांसारखा देशात दुसरा मुख्यमंत्री नसेल- शिंदेंकडून फडणवीसांचं कौतुक

 

Eknath Shinde on Fadanvis : देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा देशात दुसरा मुख्यमंत्री नसेल. ते सावजीसारखे तिकट आणि संत्र्यासारखे गोड आहेत..अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचं तोंडभरून कौतुक केलं... तसंच फडणवीस अंगावर आलेल्या विरोधकांचा करेक्ट कार्यक्रम करत असल्याचंही शिंदे यांनी सांगितलं... भारतीय संविधानाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल या विषयावर फडणवीसांनी विधानसभेत केलेल्या भाषणाचा पुस्तक प्रकाशन सोहळा नागपूरमध्ये राज्यपालांचं शासकीय निवासस्थान लोकभवन इथे पार पडला..त्या कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे बोलत होते.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा -

 

9 Dec 2025, 22:31 वाजता

सीईटी नोंदणीसाठी अपार आयडी बंधनकारक

पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या व्यावससिक अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी डिसेंबर अखेरपासूनच नोंदणी सुरू होणार आहे. विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध व्हावी, तसेच त्यांची पडताळणी करणे सहज शक्य व्हावे यासाठी राज्य सामईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने सीईटी नोंदणीसाठी ‘अपार आयडी’ बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सीईटीसाठी अर्ज नोंदणी करताना अपार आयडी अनिवार्य असणार आहे. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना नोंदणी करताना युनिक डिसॲबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या व्यावससिक अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी डिसेंबर अखेरपासूनच नोंदणी सुरू होणार आहे.

9 Dec 2025, 22:29 वाजता

सोनिया गांधींना 1980 च्या मतदार यादीवरून कोर्टाने बजावली नोटीस

भारताचं नागरिकत्व स्वीकारण्यापूर्वीच मतदार यादीत नावाचा समावेश झाल्याच्या आरोपामुळे काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासमोरील कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सोनिया गांधी यांनी भारताचं नागरिकत्व स्वीकारण्यापूर्वीच त्या भारतातील मतदार बनल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी करण्यात आला होता. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

Smirti Mandhana : &#039;मी शांत म्हणजे... &#039; पलाश मुच्छलसोबत लग्न मोडल्यानंतर स्मृती मंधाना हे काय बोलून गेली, शेअर केली पोस्ट

Smirti Mandhana : 'मी शांत म्हणजे... ' पलाश मुच्छलसोबत लग्न मोडल्यानंतर स्मृती मंधाना हे काय बोलून गेली, शेअर केली पोस्ट
&#039;या&#039; 5 लोकांनी चुकूनही काकडी खाऊ नये, डाएटने तब्बेत सुधारण्यापेक्षा आणखी बिघडेल

'या' 5 लोकांनी चुकूनही काकडी खाऊ नये, डाएटने तब्बेत सुधारण्यापेक्षा आणखी बिघडेल
भारतातील 80000000 कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात येणार 52 हजार; काय प्रकरण? जाणून घ्या!

भारतातील 80000000 कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात येणार 52 हजार; काय प्रकरण? जाणून घ्या!
पालिका निवडणुकीआधीच महायुती फुटणार? भाजप-शिवसेनेच्या गट्टीनंतर राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी? जाणून घ्या नेमंक काय चाललंय!

पालिका निवडणुकीआधीच महायुती फुटणार? भाजप-शिवसेनेच्या गट्टीनंतर राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी? जाणून घ्या नेमंक काय चाललंय!
8 वर्षांच्या मुलाने मैत्रिणींना खूश करण्यासाठी केला असा कांड, कुटुंबाची उडाली झोप

8 वर्षांच्या मुलाने मैत्रिणींना खूश करण्यासाठी केला असा कांड, कुटुंबाची उडाली झोप
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्यातील आरोपी शिंदेंच्या शिवसेनेत?

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्यातील आरोपी शिंदेंच्या शिवसेनेत?
Smriti Mandhana नं लग्न मोडल्यानंतर बेस्ट फ्रेंड Jemimah ची गूढ पोस्ट चर्चेत; काय केलं शेअर?

Smriti Mandhana नं लग्न मोडल्यानंतर बेस्ट फ्रेंड Jemimah ची गूढ पोस्ट चर्चेत; काय केलं शेअर?
&#039;पुढच्यावेळी नग्न होऊन धावायचं बोलाल तर...&#039; माजी क्रिकेटरच्या मुलीने वडिलांना दिली धमकी

'पुढच्यावेळी नग्न होऊन धावायचं बोलाल तर...' माजी क्रिकेटरच्या मुलीने वडिलांना दिली धमकी

&#039;सूर्यकुमारला कर्णधारपदापासून दूर करा&#039;, टी-20 सीरिजपूर्वी सौरव गांगुलीचं मोठं वक्तव्य, &#039;या&#039; खेळाडूकडे नेतृत्व सोपवण्याची मागणी

'सूर्यकुमारला कर्णधारपदापासून दूर करा', टी-20 सीरिजपूर्वी सौरव गांगुलीचं मोठं वक्तव्य, 'या' खेळाडूकडे नेतृत्व सोपवण्याची मागणी

वडिलांचा पैसा संपला, मुलगा देत राहिला फ्लॉप चित्रपट, पण एका चित्रपटाने बदलून टाकलं या अभिनेत्याचं करिअर

वडिलांचा पैसा संपला, मुलगा देत राहिला फ्लॉप चित्रपट, पण एका चित्रपटाने बदलून टाकलं या अभिनेत्याचं करिअर