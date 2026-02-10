Maharashtra Breaking News Today LIVE: बारामतीत पोटनिवडणुकीची तयारी; आता 10 मार्चला...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 February 2026: राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज मुंबईमध्ये आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला त्या उपस्थित राहणार असून उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतरची ही त्यांची पहिलीच कॅबिनेट बैठक असणार आहे. दुसरीकडे पुण्यामध्ये शरद पवारांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांची प्रकृती स्थीर आहे. त्यांच्या प्रकृतीसंदर्भातील अपडेट्सवर लक्ष असणार आहे. तसेच रोहित पवार आज अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात पत्रकार परिषद घेणार असून ते काय बोलतात याकडे लक्ष असणार आहे. याशिवाय दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...
10 Feb 2026, 08:27 वाजता
बारामती पोटनिवडणुकीची तयारी! विशेष संक्षिप्त मतदार यादी कार्यक्रम जाहीर
अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनामुळे बारामती विधानसभा मतदारसंघातील जागा रिक्त झाल्याने पोटनिवडणुकीची शक्यता असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 1 जानेवारी 2026 अर्हता दिनांकावर आधारित प्रारूप मतदार यादी 9 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध होणार आहे. 9 ते 25 फेब्रुवारीदरम्यान दावे-हरकती स्वीकारल्या जातील. अंतिम मतदार यादी 10 मार्चला जाहीर होणार आहे.
10 Feb 2026, 08:04 वाजता
मुंबईसह कोकणात पाच दिवस कमाल तापमान वाढण्याचा इशारा
मागील काही दिवसांपासून राज्यातील कमाल तापमानात वाढ झाली असून सर्वाधिक कमाल तापमानाची नोंद मुंबईसह कोकण पट्ट्यात होत आहे. दरम्यान, कोकण पट्टयात पुढील चार ते पाच दिवसात कमाल तापमानात आणखी वाढ होईल, असा अंदाज हवामान विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे मुंबईसह कोकणात वाढत्या उन्हाचा तडाखा नागरिकांना
सहन करावा लागणार आहे.
10 Feb 2026, 08:04 वाजता
म्हाडाच्या 4186 सदनिकांची आज सोडत; अर्जदारांची प्रतीक्षा संपली
पुणे महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या आचारसंहितेत अडकलेली म्हाडाच्या पुणे विभागाची सोडत अखेर आज पार पडणार आहे.
दुपारी बारा वाजता जिल्हा परिषद सभागृहात 4186 सदनिकांची सोडत काढण्यात येणार आहे.
या सोडतीसाठी 2 लाख 15 हजार 965 अर्ज प्राप्त झाले असून, अर्जदारांनी 488 कोटी रुपयांची अनामत रक्कम जमा केली आहे.
आचारसंहिता संपताच सोडतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
10 Feb 2026, 07:26 वाजता
आज छत्रपती संभाजी नगरच्या महापौर, उपमहापौरपदाची निवडणूक
छत्रपती संभाजी नगरमध्ये आज महापौर आणि उप महापौर निवडणूक होणार आहे. सकाळी 11 वाजता ही निवडणूक होणार आहे.
10 Feb 2026, 07:15 वाजता
...म्हणून शरद पवार रुबी हॉल हॉस्पिटलमध्ये दाखल; लेकीनेच सांगितलं कारण
तब्येत बिघडल्याने शरद पवारांना सोमवारी बारामतीहून पुण्यात उपचारासाठी आणण्यात आलं. त्यांच्यावर रुबी हॉल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहेत. शरद पवार यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. घाबरण्यासारखं काही नसून कार्यकर्त्यांनी हॉस्पिटल परिसरात न येण्याचं आवाहन रोहित पवार यांनी केलं आहे. सुप्रिया सुळे यांनी व्हॉट्सअप स्टेट्सवरून शरद पवार यांच्या तब्येतीबद्दल माहिती दिली आहे. शरद पवारांच्या छातीत कफ भरला आहे. त्यांना 5 दिवस अँटिबायोटिक्सचा डोस द्यावा लागणार असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. तसंच चिंतेचं कारण नसल्याचंही सुप्रिया सुळे यांनी म्हंटलं आहे.
10 Feb 2026, 07:11 वाजता
रोहित पवार आज अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात काय गौप्यस्फोट करणार?
आज आमदार रोहित पवार यांची महत्वाची पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे, सायंकाळी साडेचार वाजता होणार महत्वाची पत्रकार परिषद. या पत्रकार परिषदेमध्ये रोहित पवार अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात काही माहिती देणार असल्याचं त्यांनीच दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केलं आहे. ही पत्रकार परिषद मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये होणार आहे.
10 Feb 2026, 07:09 वाजता
राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार आज विधानभवनात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करणार
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यानंतर विधानभवनात राष्ट्रवादी आमदारांच्या उपस्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करणार आहेत. तिथून सुनेत्रा पवार मंत्रालयात पदभार स्वीकारून पहिल्या कॅबिनेट बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
10 Feb 2026, 07:09 वाजता
आज संध्याकाळी सहा वाजता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दिल्लीला जाणार
उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांचा पहिला दिल्ली दौरा असणार आहे. त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
10 Feb 2026, 07:07 वाजता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज मुंबईत; सिद्धिविनायकाचं घेणार दर्शन! चैत्यभूमीवरही होणार नतमस्तक
महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार व राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुलभाई पटेल, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, हे आज सकाळी साडेआठ वाजता श्री सिद्धिविनायक मंदिर या ठिकाणी गणरायाचं दर्शन घेणार आहेत. त्यानंतर 9 वाजता दादर येथील चैत्यभूमी या ठिकाणी दर्शनास जाणार आहेत. राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार आज सकाळी 10 वाजत पक्ष कार्यालयात हजर असतील.
10 Feb 2026, 07:01 वाजता
मुख्यमंत्री फडणवीस अचानक दिल्ली गेले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली दौऱ्यावर गेले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. सोबतच राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची देखील भेट घेणार आहेत.