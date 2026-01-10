English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील प्रत्येक अपडेट्स आणि महत्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 January 2026: राज्यातील पालिकांसंदर्भातील प्रत्येक घडामोड यासह देश आणि विदेशातील प्रत्येक बातमीचा आढावा एका क्लिकवर जाणून घ्या. 

Pooja Pawar | Jan 10, 2026, 05:45 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 January 2026: राज्यात सध्या महापालिकेच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजलं असून सर्वत्र प्रचार अगदी जोरात सुरु आहे.  एकीकडे ठाकरे बंधूंच्या सभा तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सभांचा धडाका सुरु आहे. दरम्यान नेते एकमेकांवर अनेक आरोप प्रत्यारोप करतायत.  राज्यातील पालिकांसंदर्भातील प्रत्येक घडामोड यासह देश आणि विदेशातील प्रत्येक बातमीचा आढावा एका क्लिकवर येथे जाणून घ्या. 

10 Jan 2026, 06:21 वाजता

नाशिकमध्ये सेना UBT, मनसे हाती सत्ता द्या  - राज ठाकरे

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसेच्या हाती सत्ता द्या पुन्हा नाशिकमध्ये चमक्तार दिसल्याशिवाय राहणार नाही असं आश्वासन राज ठाकरे यांनी सभेतून दिलं. नाशिकमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसेचे मिळून शंभर नगरसेवक निवडून आले पाहिजेत, असं आवाहनही यावेळी राज ठाकरेनी केलं.

10 Jan 2026, 06:11 वाजता

झाडं छाटण्याआधी कार्यकर्ते छाटले…राज ठाकरेंचा गिरीश महाजनांवर हल्लाबोल

गिरीश महाजनांनी नाशिकमध्ये झाडं छाटण्याआधी कार्यकर्ते छाटले. त्यानंतर बाहेरुन माणसं पक्षात घेतली. हे कोणतं राजकारण सुरु आहे महाराष्ट्रात असा सवाल, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नाशिकमधील संयुक्त सभेतून केला.

10 Jan 2026, 06:05 वाजता

नाशिकच्या सभेतून भाजपवर उद्धव ठाकरेंनी घणाघात केलाय.. 

"भाजपवाले मतदारांना स्वप्नात गुंडाळून टाकतायेत...." भाजपवाले आमची पोरं दत्तक घेतात… हे काय शहर दत्तक घेणार?"..भाजपवाल्यांनो काय नशिबी आलंय जगणं?" असा घणाघात उद्धव ठाकरेने केला आहे. 

