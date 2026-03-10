Breaking News Live 10 March 2026: जव्हारमध्ये भूमीपुत्र एल्गार संघटनेच्या 'धुलाई आंदोलना'ला दणदणीत यश

Breaking News Today 10 March 2026 : दिवसभरात राज्यात अनेक घडामोडी घडू शकतात. विधानसभेत पत्राचाळीची लक्षवेधी राखून ठेवण्यात आली आज पुन्हा चर्चा होणार. आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार राज्याच्या महिला धोरणावर विधिमंडळ सभागृह / परिषदेत आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त प्रथम भाषण करणार आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरात उष्णतेच्या लाटा सुरु झाल्या आहेत. या आणि अशा इतरही अनेक घडामोडींवर राज्यातील नागरिकांचं लक्ष असेल, त्यामुळं या सर्व घडामोडींचे अपडेट पाहा एका क्लिकवर... सर्व अपडेट्स पाहण्यासाठी सतत पेज रिफ्रेश करत राहा...
10 Mar 2026, 09:54 वाजता
जव्हारमध्ये भूमीपुत्र एल्गार संघटनेच्या 'धुलाई आंदोलना'ला दणदणीत यश
पालघर मधील जव्हार येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयासमोर भूमीपुत्र एल्गार संघटनेच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या लक्षवेधी ''''धुलाई आंदोलना''''ला मोठे यश मिळाले आहे. तब्बल सात तास चाललेल्या या अभूतपूर्व संघर्षानंतर, प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आहे. आदिवासी विकास प्रकल्पाने ६० स्थानिक महिला धुलाई कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढून टाकले होते,त्यानंतर त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय प्रशासनाने जाहीर केला आहे. शिवाय मागील सात ते आठ महिन्यांपासून थकीत असलेले वेतनही तातडीने अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे हे पहिलेच आंदोलन मात्र मिळालेले अनपेक्षित यश लक्षवेधी ठरले.
10 Mar 2026, 09:47 वाजता
पुणे विमानतळावर एयर इंटेलिजेंस विभागाची मोठी कारवाई
८ कोटीच ड्रग्ज्स केला जप्त
बँकॉक वरून इंडिगोच्या विमानात प्रवाशाने लपून आणला होता माल
चार प्रवाशांच्या संशयास्पद हालचाली वाटल्याने केली चौकशी
१६ एयर टाईट पाकीट त्यांच्याकडे सापडली आहेत
10 Mar 2026, 09:46 वाजता
आखाती देशातल्या युद्धाच्या आगीत खनिज तेलाचा भडका
आखाती देशातल्या युद्धाच्या आगीत खनिज तेलाचा भडका…आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चं तेल प्रतिबॅरल 112 डॉलरवर…तेलाचे दर चार वर्षांतील उच्चांकावर…
10 Mar 2026, 09:46 वाजता
अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा छ.संभाजीनगरालाही फटका
अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा छ.संभाजीनगरातील उद्योगांना फटका.. शहरात 2 दिवस पुरेल इतकाच गॅस साठा शिल्लक.. 30 कारखान्यांचं काम बंद पडण्याच्या मार्गावर..
10 Mar 2026, 09:40 वाजता
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर रोहित पवारांची धावाधाव सुरुच
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर रोहित पवारांची धावाधाव सुरुच... दिल्लीत केजरीवाल, अखिलेश यादवांच्या भेटीनंतर रोहित पवार आज राहुल गांधींची भेट घेण्याची शक्यता
10 Mar 2026, 09:20 वाजता
संसदेत आजही गदारोळ होण्याची शक्यता
संसदेत आजही गदारोळ होण्याची शक्यता, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावरील अविश्वास प्रस्तावावर होणार चर्चा, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू करणार चर्चेची सुरुवात
10 Mar 2026, 08:58 वाजता
पालघरमध्ये भूमिपुत्र एल्गार संघटनेपुढे प्रशासन नमलं
पालघरच्या जव्हारमधील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयासमोर भूमिपुत्र एल्गार संघटनेच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या लक्षवेधी धुलाई आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे... तब्बल सात तास चाललेल्या या अभूतपूर्व संघर्षानंतर, प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आहे... आदिवासी विकास प्रकल्पाने ६० स्थानिक महिला धुलाई कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढून टाकले होते...त्यानंतर त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने जाहीर केला आहे... शिवाय मागील सात ते आठ महिन्यांपासून थकीत असलेले वेतनही तातडीने अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे... भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे हे पहिलेच आंदोलन मात्र मिळालेले अनपेक्षित यश लक्षवेधी ठरले
10 Mar 2026, 08:32 वाजता
युद्धामुळे मुंबईतली 20 टक्के हॉटेल्स बंद!
इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षाचा परिणाम आता भारतातील हॉटेल उद्योगावरही दिसू लागला आहे... इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षामुळे गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला असून मुंबईतील जवळपास 20 टक्के हॉटेल्स बंद ठेवण्यात आली आहेत, अशी माहिती आहार या संघटनेने दिली आहे... गॅसचा तुटवडा आणखी काही दिवस कायम राहिल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. पुढील तीन दिवसही गॅस पुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर मुंबईतील सुमारे 50 टक्के हॉटेल्स बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा आहार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे...
10 Mar 2026, 08:29 वाजता
नागपूर येथील कंपनीत झालेल्या स्फोटात 23 जणांचा मृत्यू
SBL एनर्जी लिमिटेड कंपनीत झालेल्या स्फोटातील मृतांची संख्या 23 वर पोहोचली आहे.. काल रुग्णालयात आणखी एका महिला कामगाराचा मृत्यू झाला आहे...
* नागपूर जिल्ह्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटके व दारूगोळा निर्मिती करणाऱ्या कंपनीत 1 मार्च रोजी झालेल्या स्फोटातील आणखी एका जखमी महिला कामगाराचा मृत्यू झाला आहे..
* सोमवारी 27 वर्षीय महिला कामगार सीमा धुर्वे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे...
* स्फोटात त्या सुमारे 70 % भाजल्या होत्या. त्यांच्यावर ऑरेंज सिटी रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार सुरू होते; मात्र सोमवारी डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले
* त्यामुळे या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या 23 वर पोहोचली आहे.
* दरम्यान, ऑरेंज सिटी रुग्णालयात 12 जखमी कामगार अद्यापही मृत्यूशी झुंज देत आहेत.
10 Mar 2026, 08:28 वाजता
2 लाखांची कर्जमाफी नको... संपूर्ण सातबारा कोरा करा- विरोधक
2 लाखांची कर्जमाफी नको... संपूर्ण सातबारा कोरा करा... विधिमंडळ पाय-यांवर विरोधकांचं आंदोलन.... विरोधकांची मागणी अतार्किक, मुख्यमंत्र्यांचा हल्लाबोल