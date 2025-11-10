Maharashtra Breaking News Today LIVE: निवडणुकीची रणधुमाळी; नगरपालिका, नगरपंचायतीसाठी आजपासून भरता येणार अर्ज

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 November 2025 : आजपासून निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु होणार आहे. कारण नगरपालिका, नगरपंचायतीसाठी आजपासून अर्ज भरता येणार आहे. तर वातावरणाबद्दल बोलायचं झालं तर हिमालयातील संपूर्ण क्षेत्रामध्ये मागील चार दिवसांपूर्वी तूफान बर्फवृष्टी झाली आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्रात थंडी जाणवतेय. गुजरातच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) देशात एरंडीच्या बियांपासून तयार केल्या जाणाऱ्या 'रिसिन' नामक विषाच्या माध्यमातून भयंकर हल्ला करण्याचा एक कट उधळून लावला आहे. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण झी २४ तासनं उघड केलं याबद्दल केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी झी २४ तासचं कौतुक केलं. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.
10 Nov 2025, 08:45 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक मैदानात आक्रमकतेने उतरा
- विकासकामे जनतेपर्यंत पोहोचवा पण त्यासोबतच हिंदुत्वाचा मुद्दाही अधोरेखित करा
- अजेंड्याचे विषय प्राधान्याने सोडवा आणि जनमानसात पोहोचवा
- नरेटिव्हच्या लढाईत गाफिल राहू नका
- भाजप आणि संघाच्या संयुक्त बैठकीत पदाधिकाऱ्यांना थेट निर्देश
- लव जिहाद, लॅण्ड जिहादसारख्या विषयांवर काम आणि जनजागृतीची संघाच्या आयामांवर जबाबदारी
- मुंबई महापालिकेच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी मुंबईत पार पडली महत्त्वपूर्ण बैठक
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सह संघटनमंत्री शिवप्रकाश, मुंबई भाजपाध्यक्ष अमित साटम यांच्यासह भाजप आणि संघाचे महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी होते उपस्थित
10 Nov 2025, 08:41 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : ठाण्यात शिवसेना विरुद्ध भाजप राजकीय वाद
ठाण्यात शिवसेना विरुद्ध भाजप राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता आहे. कल्याण डोंबिवलीचे माजी नगरसेवक विकास म्हात्रे आणि त्यांची पत्नी कविता म्हात्रे यांनी शिवसेनेत पक्षप्रवेश केलाय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. काल माजी नगरसेवक दीपेश म्हात्रे आणि माजी नगरसेविका पूजा म्हात्रेंनी शिवसेनेची साथ सोडून कमळ हाती घेतल्यानंतर शिवसेना आक्रमक झालीय. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजकीय खेळी करत भाजपवर पलटवार केलाय. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण डोंबिवलीमधून हा पक्षप्रवेश महत्वाचा ठरला जातोय.
10 Nov 2025, 08:38 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मुंबईत मनसेची आज बैठक
मुंबईत मनसेची बैठक पार पडणार आहे. मनसे नेते, मुंबई अध्यक्ष, विभाग अध्यक्षांची याबैठकीला उपस्थिती राहणार आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली शिवतीर्थ या निवासस्थानी ही संध्याकाळी 6 वाजता या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. या बैठकीत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे पदाधिका-यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
10 Nov 2025, 08:37 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मुंबईचा मोसम शुक्रवारपर्यंत गारेगार
हिमालयात चार दिवसांपूर्वी झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि मुंबईसोबतच आसपासच्या परिसरात तापमान कमी झाले आहे. रविवारी मुंबईचे किमान तापमान 19 अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. चालू मोसमातील आतापर्यंतचा हा नीचांक आहे. उत्तर भारतातून दक्षिण भारताकडे वाहणाऱ्या शीत वाऱ्यामुळे येत्या शुक्रवारपर्यंत किमान तापमानाचा पारा खाली राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आठवडाभर मुंबईकरांना गारव्याचा अनुभव घेता येईल.पावसाळ्याचे चार महिने संपल्यानंतर बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले चक्रीवादळ आणि अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मुंबई व राज्यभरात पाऊस सुरू होता. त्यामुळे ऑक्टोबर हिटचा तडाखा बसला नाही. आता नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुखद गारव्याचा अनुभव येत आहे.
10 Nov 2025, 08:36 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : पुण्यात गारठा वाढला, थंडीची जोरदार एंट्री
पुण्यात गारठा वाढला, थंडीची जोरदार एंट्री
पुण्यात किमान तापमान 14.3 अंशांवर
महाबळेश्वरपेक्षाही पुण्यात कमी तापमान
पुणेकर थंडीने गारठले, तापमान आणखी घटणार
10 Nov 2025, 08:35 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मी महायुतीत, केंद्रात मंत्री - रामदास आठवले
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण झी २४ तासनं उघड केलं याबद्दल केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी झी २४ तासचं कौतुक केलं. आपण महायुतीत आहोत, मंत्रीही आहोत. मात्र पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात आपण वतन जमीन मालकांसोबत आहोत. या गैरव्यवहाराला आपला अजिबात पाठिंबा नाही, अशी ठाम भूमिका रामदास आठवले यांनी मांडली. तसंच झी २४ तासनं हे संपूर्ण प्रकरण समोर आणलं आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. त्यामुळे यात झी २४ तासचं योगदान फार मोठं असल्याचे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले.
10 Nov 2025, 08:34 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : आजपासून निवडणुकीची रणधुमाळी
आजपासून राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू होणार आहे. 17 नोव्हेंबर हा अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असणार आहे. मविआ आणि महायुतीतील घटकपक्षांमध्ये राज्यपातळीवर युती आघाडीबाबत कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये अनेक नवी समीकरणे जुळून येण्याची शक्यता आहे. नगरपालिकांसाठी 2 डिसेंबरला मतदान तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे.
10 Nov 2025, 08:16 वाजता
राज ठाकरेंचं मिशन मुंबई...
मुंबईत मनसेची बैठक पार पडणार आहे.. मनसे नेते, मुंबई अध्यक्ष, विभाग अध्यक्षांची याबैठकीला उपस्थिती राहणार आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली शिवतीर्थ या निवासस्थानी ही संध्याकाळी 6 वाजता या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. या बैठकीत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे पदाधिका-यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
10 Nov 2025, 07:35 वाजता
