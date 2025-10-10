Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुण्यातील भोर नगरपालिकेसाठी चौरंगी लढतीची शक्यता

पुढील एक– दोन दिवसांत पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू होण्याची शक्यता
गेल्या काही दिवसांपासून मोसमी पावसाच्या परतीचा प्रवास लांबला आहे. राजस्थानच्या काही भागातून मोसमी वाऱ्यांनी माघार घेतली. त्यानंतर मात्र पावसाच्या परतीचा प्रवास खोळंबला. दरम्यान, पुढील एक – दोन दिवसांत महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागातून मोसमी वारे माघार घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
10 Oct 2025, 07:42 वाजता
पुण्यातील भोर नगरपालिकेसाठी चौरंगी लढतीची शक्यता
भोर नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 20 सदस्यांच्या आरक्षणाची सोडत प्रांताधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आली. 10 प्रभागांत प्रत्येकी 2 नगरसेवक असतील. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 2 जागा राखीव असून, 1 महिला व 1 पुरुषाचा समावेश असेल. यावेळी दोन जागा वाढल्याने चुरस वाढली आहे. स्थानिक पातळीवर सर्वच पक्ष उमेदवार देणार असल्याने चौरंगी लढत होणार असल्याची शक्यता आहे.
10 Oct 2025, 07:08 वाजता
कात्रज-देहूरोड बायपासवर अवजड वाहनांना बंदी
कात्रज देहू रोडवर अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध लावण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी जारी केला आहे. 15 ऑक्टोबरपासून सकाळी 8 ते 11 वाजेपर्यंत कात्रजकडून किवळ्याकडे आणि सायंकाळी 5 ते 9 वाजेपर्यंत किवळेकडून कात्रजकडे अवजड वाहनांना बंदी असेल. सातारा, सांगली, कोल्हापूरकडून येणारी वाहने शिंदेवाडी टोलनाक्यापुढे थांबवली जातील. मात्र, अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना या बंदीचा अपवाद असेल. आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
10 Oct 2025, 06:53 वाजता
पुण्यात अनधिकृत होर्डिंगवर पालिकेची धडक कारवाई
पुण्यात अनधिकृत होर्डिंगवर पालिकेची धडक कारवाई. पुणे महानगरपालिकेकडून शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत फलक, बॅनर आणि होर्डिंगविरोधात मोठी कारवाई सुरू आहे.71 जणांविरोधात पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्याचे पत्र देण्यात आले असून, 27 प्रकरणांत गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. गेल्या चार-पाच दिवसांत पाच हजारांहून अधिक बेकायदा फलक हटवण्यात आले.