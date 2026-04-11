Maharashtra Breaking News Today LIVE : मथुरेत यमुना नदीत होडी उलटली, 10 जणांचा बुडून मृत्यू, होडीत 32 प्रवासी असल्याची माहिती

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 April 2026 : बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी प्रचाराला सुरुवात होणार आहे. अशोक खरात प्रकरणात दररोज धक्कादायक खुलासे होत आहेत. तर महाराष्ट्रातील अवकाळी पावसाचे संकट टळलं असलं तरी उष्णतेमुळे नागरिक हैराण होणार आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.
11 Apr 2026, 08:26 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : कोकणात जाणा-या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी
कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे... मुंबई-गोवा महामार्गावरचा प्रवास आता अधिक सुसाट आणि सुखकर होणार आहे... संगमेश्वरमधील शास्त्री नदीवर उभारण्यात येत असलेल्या पुलाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले असून,हा पूल वाहतुकीसाठी सज्ज होत आहे... त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी आणि प्रवाशांना सोसावा लागणारा त्रास आता कायमचा मिटणार आहे.. येत्या १ मे रोजी हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे......या आता नव्या पुलामुळे प्रवाशांची त्रासातून सुटका होणार आहे...
11 Apr 2026, 08:26 वाजता
नाशिकमधील नामांकित IT कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचं लैंगिक शोषण आणि धर्मांतरण प्रकरण
- प्रकरणाचा केंद्रीय यंत्रणांकडून तपास होण्याची शक्यता
- NIA, ATS सोबतच CBI कडून लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराच्या प्रकरणाच्या चौकशीची शक्यता
- SIT कडून प्रकरणाची महत्वाची माहिती तिन्ही तपास यंत्रणांना कळवण्यात आली
- लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर प्रकरणात मोठं रॅकेट असल्याचा संशय
11 Apr 2026, 08:23 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मुंबई-गोवा महामार्गासाठी मे महिन्याची डेडलाईन
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी भाजप नेते नारायण राणे यांच्या अमृतमहोत्सवी वाढदिवसानिमित्त मुंबई गोवा महामार्गाचं काम कधी पूर्ण होणार या संदर्भात माहिती दिली. मे महिना पूर्ण होण्याअगोदर मुंबई गोवा महामार्गाचं काम पूर्ण होईल, असा शब्द नितीन गडकरी यांनी दिला. गडकरींनी यावेळी कोल्हापूर रत्नागिरी महामार्गाचं काम 90 टक्के झाल्याचं सांगितलं. तो मार्ग देखील मे महिना संपण्याअगोदर पूर्ण करु असा विश्वास गडकरींनी व्यक्त केला. महामार्गामुळे मी खूप बदनामी सहन केली, त्यामुळे मुंबई गोवा महामार्गाच्या शुभारंभाला येणार नसल्याचं यावेळी गडकरींनी सांगितलं.
11 Apr 2026, 08:22 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : शरद पवार अॅक्शन मोडवर
दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाची चर्चा फिस्कटल्यानंतर शरद पवार अॅक्शन मोडवर आलेत. शरद पवार ग्रामीण भागाचा दौरा करणार आहे. पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून भर दिला जात आहे..या दृष्टीने शरद पवार ग्रामीण भागाच दौरा करुन कार्यकर्ते, पदाधिका-यांशी संवाद साधणार आहेत....पवारांच्या दौ-यामुळे कार्यकर्त्यांमुळे उत्साह निर्माण होणार असून यामुळे पक्षाला उभारी मिळणार आहे..
11 Apr 2026, 08:21 वाजता
---माझं मरण इथेच, SIT चौकशीत खरातची प्रतिक्रिया
--खरातने फसवणुकीचा गुन्हा कबूल केल्याची माहिती
--चौकशीत आर्थिक गैरव्यवहार, महिलांची फसवूक उघड
--आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता
11 Apr 2026, 08:21 वाजता
- भोंदू अशोक खरात प्रकरणात मोठी कारवाई
- अशोक खरात आणि पत्नी कल्पना खरात यांच्या तीन बँक खाते ईडीकडून सील सूत्रांची माहिती
- संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू
- बनावट अधिकारी दाखवून लोकांकडून पैसे उकळल्याचा आहे आरोप
- ईडी व आयकर विभागाची भीती दाखवून फसवणूक केल्याची शक्यता
- नाशिकसह पुणे, मुंबई, अहिल्यानगरमधील खात्यांची तपासणी
- कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांची पडताळणी सुरू
- खरातच्या मालमत्तांवरही टाच येण्याची शक्यता
- मनी लॉन्डरिंग प्रकरणी ईडीकडून करण्यात आला आहे गुन्हा दाखल
11 Apr 2026, 08:20 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : पाकिस्तानात अमेरिका-इराणी प्रतिनिधींची चर्चा
आज दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीवर इराण आणि अमेरिकेमध्ये चर्चा होणार आहे. या चर्चेमध्ये सकारात्मक तोडगा काढला जाणार की पुन्हा एकदा जगाला युद्धाला सामोरे जावं लागणार याचे उत्तर मिळणार आहे. इस्लामाबादमध्ये पंचतारांकित सेरेना हॉटेलमध्ये दोन्ही देशांच्या विशेष दुतांची चर्चा होणार आहे. दरम्यान, या चर्चेत लेबनॉन हा कळीचा मुद्दा असेल. इस्त्रायलच्या मानवी कत्तली सुरुच असल्याने आणि लेबनॉन युद्धविरामाचा भाग नसल्याचा दावा इस्त्रायल आणि अमेरिकेकडून केला जात असल्याने या चर्चेमध्ये तोडगा कसा काढला जाईल याकडे सुद्धा अवघ्या जगाचे लक्ष आहे. या चर्चेसाठी इस्लामाबादमध्ये अत्यंत तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून लॉकडाऊन लागल्यासारखी स्थिती आहे. दोन दिवस सुट्टी देण्यात आली आहे
11 Apr 2026, 08:20 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : होर्मुझ सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण कायम
इराण-अमेरिका-इस्रायल यांच्यात दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर इस्लामाबादमध्ये चर्चा सुरू असताना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण अद्यापही कायम असल्याचे दिसून आलंय... शुक्रवारी 'निडी' नावाचा बोत्सवानाचा ध्वज असलेला एक एलएनजी टँकर इराणच्या रिवोल्यूशनरी गाईसने ठरवून दिलेल्या मार्गावरून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत होता. मात्र, अचानक त्याला माघारी फिरावे लागले. या घटनेमुळे या सागरी मार्गावर इराणची लष्करी जरब आजही कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे...
11 Apr 2026, 08:19 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : 'रिश्ते मायने रखते है'- सुप्रिया सुळे
बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवारांना पाठिबा दिल्यानंतर, आता पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते आणि त्यातही खासदार सुप्रिया सुळे प्रचारात उतरणार का? अशी चर्चा सुरू आहे. या प्रश्नाचं उत्तर देताना आता सुप्रिया सुळेंनी सूचक विधान केलंय..'रिश्ते मायने रखते है' असं म्हणत सुप्रिया सुळेंनी कुटुंब एकसंध असल्याचं पुन्हा अधोरेखीत केलंय.. तसंच'प्रचारासाठी विचारल्यावरच भूमिका ठरवू' असं म्हणत त्यांनी बारामतीत प्रचार करण्याचेही संकेत दिलेयेत.
11 Apr 2026, 08:18 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : बॅनरवर लावण्यात आलेला शरद पवारांचा फोटो हटवला
बारामतीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या प्रचाराच्या बॅनरवर लावण्यात आलेला शरद पवारांचा फोटो हटवण्यात आला आहे...बारामती पोटनिवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या पोस्टरवर महायुतीच्या नेत्यांसोबत शरद पवारांचा फोटो लावण्यात आला होता... अडीच वर्षांनंतर पहिल्यांदाच राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर शरद पवारांचा फोटो झळकला होता मात्र काही तासातच हा फोटो हटवण्यात आला आहे... दरम्यान शरद पवारांच्या परवानगीशिवाय फोटो लावल्यामुळं आता महायुतीनं शरद पवारांची माफी मागावी अशी मागणी आता पवारांच्या राष्ट्रवादीनं केलीय..