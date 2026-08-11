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Maharashtra Breaking News Today LIVE: राष्ट्रवादी विलीनीकरणासंदर्भातली मोठी बातमी, दोन बडे नेते दिल्लीत दाखल

Maharashtra Breaking News Today LIVE: 11 ऑगस्ट 2026 च्या लाईव्ह ब्लॉगमधून तुम्ही जगातील, देशातील आणि शहरातील आज दिवसभरात घडणाऱ्या सर्व घडामोडींचा आढावा घेऊ शकता. 

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 11, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:14 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राष्ट्रवादी विलीनीकरणासंदर्भातली मोठी बातमी, दोन बडे नेते दिल्लीत दाखल
11 August 2026 12:14 PM (IST)

'सरकारच्या धोरणामुळे उद्योजक चालले'

पुण्यातील चाकण MIDCवरुन खासदार संजय राऊतांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय.. सरकारच्या धोरणामुळे उद्योगधंदे राज्यातून जात असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय. तर राऊतांचा दावा उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी फेटाळून लावलाय.. पुण्याच्या चाकण एमआयडीसीतील 20 कंपन्या खंडाळा एमआयडीतील स्थलांतर करणार आहे..कंपन्यांनी स्थलांतरासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत..चाकण MIDC परिसरातील खड्डे, सततची होणारी वाहतूक कोंडीला कंटाळून कंपन्यांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतलाय.. याचा चाकण MIDCतील उलाढालीवर मोठा परिणाम होणार आहे..तसच यामुळे अनेक हात बेरोजगार होणार आहेत.. यावरु आता विरोधकांनी सत्ताधा-यांना धारेवर धरण्यास सुरुवात केलीये..  

11 August 2026 11:36 AM (IST)

नाशिकसह पालघरला भूकंपाचे हादरे...

नाशिकसह पालघरला भूकंपाचे हादरे

नाशिक जिल्ह्यात भूकंपाचे चार सौम्य धक्के. जव्हार, विक्रमगड तालुक्यात 3.2 आणि 3.4 रिश्टर स्केलचा भूकंप... 

11 August 2026 11:23 AM (IST)

शिवसेनेच्या मंत्र्यांची आज बैठक...

शिवसेनेच्या मंत्र्यांची आज बैठक

- आमदारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा होणार
- मंत्री भेटत नसल्याच्या आमदारांच्या तक्रारी - सूत्र
- नंदनवन येथे होणार शिंदेंच्या उपस्थितीत  बैठक

11 August 2026 11:20 AM (IST)

ठाकरेंचा स्वीकृत नगरसेवक शिवसेनेच्या बैठकीत ...

ठाकरेंचा स्वीकृत नगरसेवक शिवसेनेच्या बैठकीत 

ठाकरेंच्या शिवसेनेचा स्वीकृत नगरसेवक असणारा- बेस्ट समिती सदस्य काल थेट शिंदे सेनेच्या बैठकीला उपस्थित राहिल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. बेस्ट समितीचे स्वीकृत सदस्य सुनिल अहिर हे काल झालेल्या शिंदे सेनेच्या बैठकीत हजर होते. विधानभवनात शिंदे सेनेच्या नगरसेवकांची सचिन अहिर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. सुनील अहिर वारंवार शिंदे सेनेच्या कार्यक्रमात हजर राहत असताना अजूनही ठाकरेंच्या सेनेकडून कारवाई नाही. सुनील अहिर हे उपसभापती सचिन अहिर यांचे भाऊ आहेत

मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर सुनील अहिर यांना बेस्ट समितीवर स्वीकृत सदस्य म्हणून ठाकरेंच्या सेनेकडून नियुक्त करण्यात आलं होत. सचिन अहिर यांनी शिंदेंच्या सेनेत प्रवेश केल्यानंतर सुनील अहिर हे देखील राजीनामा देण्याची शक्यता होती मात्र अजूनही सुनील अहिर ठाकरे सेनेतून बेस्ट समितीवर सदस्य आहेत

11 August 2026 11:19 AM (IST)

राष्ट्रवादी विलीनीकरणासंदर्भातली मोठी बातमी,  दोन बडे नेते दिल्लीत दाखल...

राष्ट्रवादी विलीनीकरणासंदर्भातली मोठी बातमी,  दोन बडे नेते दिल्लीत दाखल

दिल्लीत राष्ट्रवादी विलिनीकरणाच्या हालचालींना वेग आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे... विलिनीकरणासाठी राष्ट्रवादीचे दोन बडे नेते दिल्लीत दाखल झाल्याची माहिती देखील सूत्रांकडून मिळाली आहे. विलिनीकरणाच्या चर्चेपासून सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार हे अनभिज्ञ असल्याचंही सूत्रांकडून कळतंय.. कारण मागील अनेक दिवसांपासून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरू आहेत. त्यामुळे आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात  राजकीय भूकंप होणार असल्याच्या चर्चा  सुरू झाल्या आहेत.

11 August 2026 11:17 AM (IST)

गडचिरोलीतील 3 मत्यू अपघात नसून प्रशासकीय खून...

'गडचिरोलीतील 3 मत्यू अपघात नसून प्रशासकीय खून'

गडचिरोली येथील आश्रमशाळेतील ३ निष्पाप विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे झालेला मृत्यू हा केवळ अपघात नाही, तर या निर्दयी व्यवस्थेने केलेला 'प्रशासकीय खून' आहे! आज गरीब-सामान्य आदिवासी कुटुंबातील लेकींचा नाहक बळी गेला, पण या निष्ठूर आणि सत्तांध सरकारच्या डोळ्यात थेंबभरही पाणी नाही. आश्रमशाळांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटला जातो, तरीही आपल्या लेकींना जमिनीवर झोपावं लागतं. त्यांना साध्या खाटांची सोय देखील करता येत नसेल, तर हा निधी नेमका कुणाच्या खिशात जातो? स्वतःला 'गतिमान' म्हणवून घेणारं हे सरकार या लाजीरवाण्या कारभाराची चौकशी करण्याचं धाडस दाखवणार की नेहमीप्रमाणे पांघरूण घालणार?, असा सवाल रोहित पवारांनी केला आहे.

या निष्पाप मुलींच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होऊन पीडित कुटुंबियांना तत्काळ भरीव आर्थिक मदत मिळावी आणि राज्यातील सर्व आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेची तत्काळ उच्चस्तरीय तपासणी करावी, ही आमची मागणी आहे, असं ट्विट रोहित पवारांनी केलं आहे.

11 August 2026 11:16 AM (IST)

सर्पदंश झालेल्या विद्यार्थिनीचं एअरलिप्ट,  2 विद्यार्थिनींवर उपचार सुरू...

सर्पदंश झालेल्या विद्यार्थिनीचं एअरलिप्ट,  2 विद्यार्थिनींवर उपचार सुरू 

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातल्या जपतलाई आश्रम शाळेत सर्पदंशाची धक्कादायक घटना उजेडात आली आहे.  या घटनेत तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला असून तीन विद्यार्थिनींची प्रकृती गंभीर आहे..यापैकी एका विद्यार्थीनीला पुढील उपचारासाठी काल हेलिकॉप्टरने नागपूला एअरलिप्ट करण्यात आलंय.. तर दोन विद्यार्थिनींवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहेत..जपतालाई येथील खाजगी अनुदानित निवासी आश्रम शाळेत हा प्रकार घडला असून सर्पदंशाची घटना उघडकीस आल्यानंतर तातडीने या विद्यार्थिनींना गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आंलं होतं... दरम्यान कांग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विश्वजीत कोवासे यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित ही आश्रम शाळा असल्याची माहिती पुढे आली आहे...

11 August 2026 11:15 AM (IST)

आश्रमशाळेतील सर्पदंशाबाबत मुख्यमंत्री चर्चा करणार...

आश्रमशाळेतील सर्पदंशाबाबत मुख्यमंत्री चर्चा करणार

जागतिक आदिवासी दिन साजरा करुन आनंदात झोपलेल्या सहा विद्यार्थिनींना साखरझोपेत पहाटे अडीच वाजता सर्पदंश झाला. यात तीन विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर अन्य तिघींची मृत्यूशी झुंज सुरू आहे. दरम्या या घटनेची सरकारकडून गंभर दखल घेण्यात आलीये. पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आश्रमशाळेला भेट दिली.. साप चावल्याचं सुरुवातीला कळलंच नाही असं ते यावेळी म्हणाले.. वसतिगृहात योग्य सोयीसुविधा दिल्या नाहीत-जयस्वाल

11 August 2026 11:07 AM (IST)

राष्ट्रवादीच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चा, काँग्रेसची भूमिका काय?...

राष्ट्रवादीच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चा, काँग्रेसची भूमिका काय?

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी मोदींची भेट घेतल्याने राजकीय समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे...याबाबत काँग्रेसच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे... यासह राहुल गांधींच्या आक्रमक भूमिकेचा महाराष्ट्रात विस्तार आणि आगामी निवडणुकांसाठी पक्षाची रणनीती ठरवण्याबाबतही चर्चा होईल... सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले यांच्यासह कोअर कमिटी सदस्यांची उपस्थिती राहणारेत...

11 August 2026 11:07 AM (IST)

विद्यार्थी आंदोलनाबाबत लोकसभेत चर्चा होणार...

विद्यार्थी आंदोलनाबाबत लोकसभेत चर्चा होणार

विद्यार्थी आंदोलनावर सरकार संसदेत उत्तर देणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसदेत उत्तर देणार असल्याची माहिती मंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिलीय. विरोधकांनी मात्र सभात्याग करु नये असंही रिजीजूंनी म्हटलंय. यावेळी विरोधकांनी लोकसभेत जोरदार घोषणाबाजी केलीय.. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्जवरुन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा बराच काळ पाण्यात गेलाय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी संसदेत उत्तर द्यावं अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. तसंच अमित शाह, मोदी संसदेत का येत नाहीत असा सवालही विरोधकांनी केला होता... 

11 August 2026 11:06 AM (IST)

अभिजीत दिपकेंकडून झारखंड लाठीचार्जचा निषेध ...

अभिजीत दिपकेंकडून झारखंड लाठीचार्जचा निषेध 

झारखंडमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष लाठीहल्ल्याचा CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे...रुग्णालयात उपचार घेत असलेले विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महातो यांच्याशी त्यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधलाय..तसेच आपला आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचंही दिपकेंनी यावेळी महातो यांना सांगितलंय...तर सीजेपीने पोलिसांच्या या मनमानी कारभाराची तात्काळ आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली असून, उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशीही मागणी केलीय...

11 August 2026 11:04 AM (IST)

आंदोलकांवर हिंसक हल्ला अमान्य-राहुल गांधी...

आंदोलकांवर हिंसक हल्ला अमान्य-राहुल गांधी

- "विद्यार्थ्यांविरोधातील हिंसेला समर्थन नाही"
- "झारखंडमधील लाठीचार्जचा निषेध"
- राहुल गांधी यांच्याकडून भूमिका स्पष्ट
- आंदोलकांवर हिंसक हल्ला अमान्य-राहुल गांधी

11 August 2026 10:06 AM (IST)

वणी-सापुतारा महामार्गावर भीषण अपघात...

वणी-सापुतारा महामार्गावर भीषण अपघात

नाशिकच्या वणी-सापुतारा राष्ट्रीय महामार्गावर दिंडोरी तालुक्यातील पांडाणे येथील देवनदी पुलावर दुचाकी आणि क्रेटा कारची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात दुचाकीवरील मंगेश पांडू खराटे (वय ३५, रा. खोबळा, ता. सुरगाणा) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार जण जखमी झाले. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना पुढील उपचारासाठी नाशिक जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहे. खोबळा येथून वणीकडे येणारी दुचाकी आणि वणीकडून सापुताऱ्याकडे जाणार क्रेटा कार यांची पांडाणे येथील देवनदी पुलावर सामोरा समोर धडक झाली,अपघाताची तीव्रता एवढी होती की, धडकेनंतर दुचाकीने पेट घेतला आणि ती पूर्णपणे जळून खाक झाली. तर क्रेटा कारच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला,दरम्यान अपघातात जखमी झालेल्या दोघांना नाशिक तर दोघांवर वणीच्या ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले

11 August 2026 10:05 AM (IST)

टीईटी पेपरफुटीप्रकरणी महाराष्ट्रात पहिली अटक...

'टीईटी' पेपरफुटीप्रकरणी महाराष्ट्रात पहिली अटक

शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) पेपरफुटीचे धागेदोरे परराज्यापर्यंत पसरले असले तरी प्रथमच यातील 'महाराष्ट्र कनेक्शन' समोर आले आहे. सोलापूरमध्ये पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अकादमी चालवणाऱ्या प्रकाश पवार याला याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केली असून, संपर्कात असलेल्यांना तो 'टीईटी'चा पेपर देणार होता, असे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.

11 August 2026 10:03 AM (IST)

खड्ड्यांमुळे गणपतीपुळेचा प्रवास खडतर; पर्यटकांसह वाहनधारक हैराण!...

खड्ड्यांमुळे गणपतीपुळेचा प्रवास खडतर; पर्यटकांसह वाहनधारक हैराण!

प्रसिद्ध पर्यटन व तीर्थक्षेत्र असलेल्या गणपतीपुळे मंदिराकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याची खड्ड्यांमुळे दुर्दशा झाली असून,रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. या खराब रस्त्यातूनच भाविक आणि पर्यटकांना आपला प्रवास करावा लागत आहे. रस्त्यावरील मोठ्या खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका वाढला असून प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऐन पर्यटनाच्या काळातच रस्त्याची ही अवस्था झाल्याने स्थानिक व्यावसायिक,प्रवासी वाहतूकदार आणि येणारे भाविक यांच्याकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन रस्त्याची दुरुस्ती करावी,अशी जोरदार मागणी आता जोर धरत आहे.

11 August 2026 09:44 AM (IST)

लासलगाव जवळील टाकळी-विंचूर येथील नाफेडच्या गोदामातील सडलेल्या कांद्याची...

लासलगाव जवळील टाकळी-विंचूर येथील नाफेडच्या गोदामातील सडलेल्या कांद्याची पोलखोल

लासलगाव जवळील टाकळी-विंचूर येथील नाफेडच्या गोदामात मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट व सडलेला कांदा साठवून ठेवल्याचा आरोप छावा क्रांतिवीर सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे सडलेल्या कांद्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरल्याचा दावा करत प्रदेश जनसंपर्कप्रमुख गोरख संत व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गोदामाची पोलखोल दरम्यान केला यावेळी लासलगावचे प्रभारी तलाठी आणि टाकळी-विंचूरचे तलाठी उपस्थित होते मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी करूनही कांद्याचा पंचनामा करण्यात आला नसल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला नाफेड-एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीत शासनाच्या नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करत, ६०० ते ७०० रुपये प्रतिक्विंटल दरातील कांदा व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करून साठवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे येत्या आठ दिवसांत चौकशी व कारवाई न झाल्यास नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा गोरख संत व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिला आहे. 

11 August 2026 09:42 AM (IST)

वडापाव खरेदी करताना पाय लागल्याने गणेश पेठेत तरुणाची हत्या ...

वडापाव खरेदी करताना पाय लागल्याने गणेश पेठेत तरुणाची हत्या 

वडापाव खरेदी करताना पाय लागल्याने गणेश पेठेत तरुणाची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गणेश पेठेतील डुल्या मारुती चौकात  ही घटना घडली असून शिवम परदेशी असं 28 वर्षीय हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. याप्रकरणी वैभव साळुंखे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलंय.  
वडापाव घेताना एकमेकांच्या पायाला पाय लागला आणि त्यानंतर वैभवने शिवम च्या छातीवर बुक्क्या मारल्याने अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याने उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. शिवम आणि वैभव दोघं गणेश पेठ परिसरात राहतात. दोघांची तोंड ओळख आहे. वैभव हा बिल्डरकडे अकाउंटंट म्हणून नोकरी करतो आणि दोघांचंही वडील रिक्षा चालक आहेत.

11 August 2026 09:41 AM (IST)

अमरावतीच्या दर्यापूर बांधकाम विभागात वृक्ष लागवडीत महाघोटाळा...

अमरावतीच्या दर्यापूर बांधकाम विभागात वृक्ष लागवडीत महाघोटाळा

अमरावतीच्या दर्यापूर बांधकाम विभागात रस्ते विकासासोबत वृक्षारोपणाचा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. एडीबी प्रकल्पांतर्गत ५ हजार ५९० झाडांपैकी तब्बल ४ हजार २५ झाडे मृत पावल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. दर्यापूर-ऋणमोचन मार्गावर ३ हजार २५० पैकी २ हजार ८३५, तर वलगाव-दर्यापूर मार्गावर २ हजार ४०० पैकी १ हजार १९० झाडे कागदोपत्रीच वाळल्याचे दाखवले गेले. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांना पत्र लिहून कंत्राटदारांची सर्व देयके तात्काळ रोखण्याची आणि जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांवरील वृक्ष लागवडीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

11 August 2026 09:40 AM (IST)

विरारमध्ये एक कोटींच्या बनावट नोटा जप...

विरारमध्ये एक कोटींच्या बनावट नोटा जप

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील शिरसाट फाटा ब्रिजखाली वसई क्राईम ब्रँच युनिट-२ने कारवाई करत एक कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या. गुजरातहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या MH 48 BT 8686 क्रमांकाच्या कारमधून ५०० रुपयांच्या तब्बल २० हजार बनावट नोटा एका बॅगेत आढळून आल्या. 

11 August 2026 09:39 AM (IST)

 घणसोली सेक्टर 9 परिसरात ड्रिंक अँड हिटची घटना...

 घणसोली सेक्टर 9 परिसरात ड्रिंक अँड हिटची घटना

घणसोली सेक्टर 9 परिसरात ड्रिंक अँड हिटची घटना घडली आहे. स्विफ्ट गाडीमध्ये बसलेल्या मद्यपी चालकाने 4 ते 5 गाड्यांना दिली जोरदार धडक दिली. परिसरातील नागरिकांनी मद्यपी चालकाला चांगलाच चोप देत संतप्त नागरिकांनी गाडी फोडली. मद्यपी चालक घटनास्थळा वरून पसार होण्याच्या प्रयत्नात होता मात्र नागरिकांनी मद्यपी चालकाला पकडून पोलीसांच्या ताब्यात दिले. याप्रकरणी रबाळे पोलिस ठाण्यात मद्यपी चालका विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास सुरु आहे. 

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TAGS:
amit thackeray
marathi news
Mumbai news
pune news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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