Maharashtra Breaking News Today LIVE: तडे गेलेल्या वर्गखोल्या आणि संकटात सापडलेलं शिक्षण; कसा घडणार भविष्यातील महाराष्ट्र?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 February 2026: एनडीए आघाडीची उद्या महत्त्वाची बैठक संसदेत राहुल गांधी यांना बोलू दिले जात नसल्याबद्दल बैठकीत चर्चा होणार बैठकीत विरोधी पक्षाची भूमिका ठरविली जाणार शिवाय केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी पुढील रणनीतीवरही या बैठकीत चर्चा होणार आहे. ही बैठक सकाळी दहा वाजता सुरू होणार आहे. संसदेतील कोंडी दूर करण्याचे आवाहन लोकसभा अध्यक्षांनी केले आहे. तर बजेट वरील चर्चापूर्वी राहुल गांधी यांना बोलण्याची संधी द्यावी, असा मुद्दा कांग्रेसनं लावून धरला आहे. त्यामुळे या सर्व मुद्द्यांवर बैठकीत रणनीती ठरविली जाणार आहे
रोहित पवार आज दिल्ली दौऱ्यावर दिल्लीत पत्रकार परिषद घेणार रोहित पवार काही नेत्यांना भेटण्याची शक्यता सुनेत्रा पवार यांच्या दिल्लीवारी नंतर रोहित पवार देखील आज दिल्लीत अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत सभापती आसनावर बसणार नाहीत अविश्वास प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला आसनावर बसणार नसल्याची माहिती. सदनातील सध्याच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. वरील घडामोडींसह राज्यात आणि देशात दिवसभरात काय घडणार? पाहा एका क्लिकवर...
11 Feb 2026, 10:32 वाजता
शेतकरी आत्महत्यांसाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना
राज्यात शेतकरी आत्महत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कृषी विभागाद्वारे राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली असून, हा टास्क फोर्स आत्महत्येस कारणीभूत घटकांचा अभ्यास करणार आहे.
11 Feb 2026, 10:19 वाजता
44 वर्षांनंतर मुंबईत भाजपचा महापौर; आज बिनविरोध निवड
मुंबई महापालिकेतील 1434 दिवसांची प्रशासकीय राजवट संपून आजपासून लोकप्रतिनिधींमार्फत कारभार सुरू होणार असून, भाजपच्या रितू तावडे यांची महापौरपदी आणि शिवसेनेच्या संजय घाडी यांची उपमहापौरपदी निवड बिनविरोध पार पडणार आहे; या प्रक्रियेसाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत.
11 Feb 2026, 09:55 वाजता
बारावीच्या परीक्षा केंद्रात सामूहिक कॉपीचा प्रकार उघड
छत्रपती संभाजीनगरच्या कन्नड तालुक्यातील जैतापूरात बारावीच्या परीक्षा केंद्रात सामूहिक कॉपीचा प्रकार उघड झालाय .... त्या प्रकरणी आता बोर्डकडून विद्यार्थ्यांवर कारवाई होणार आहे .... यातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या उत्तर पत्रिका बोर्डाने जप्त केल्या आहेत...
11 Feb 2026, 09:33 वाजता
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाचं मोठं पाऊल
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक उपाययोजना राबविण्यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने आठ सदस्यीय टास्क फोर्स स्थापन केला आहे... कृषी विभागाचे संचालक रफीक नाईकवाडी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे दल कार्यरत राहणार आहे...आत्महत्येस कारणीभूत आर्थिक, सामाजिक, मानसिक व शेतीविषयक घटकांचा अभ्यास, आपत्ती व्यवस्थापन आणि अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्याचे काम कृती दल करणार आहे
11 Feb 2026, 09:10 वाजता
अभिनेता गोविंदानं राजकारण सोडलं; कुटुंबासाठी घेतला निर्णय
अभिनेता गोविंदानं राजकारण सोडल्याचे जाहीर करत सांगितले की, हा निर्णय त्यांनी कुटुंबावर राजकारणाचा परिणाम होऊ नये यासाठी घेतला आहे.
11 Feb 2026, 09:04 वाजता
अजित पवारांच्या अपघातावर रोहित पवारांचा घातपाताचा आरोप
अजित पवारांच्या अपघातासंबंधी रोहित पवार यांनी शंभर टक्के घातपात असल्याचा दावा करत विमानाच्या VSR कंपनीवर आणि पायलटवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
11 Feb 2026, 08:59 वाजता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा पहिलाच दिल्ली दौरा, मोदी-अमित शाहांशी भेट
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच दिल्ली दौऱ्यावर दाखल झाली असून, तेथे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत.
11 Feb 2026, 08:42 वाजता
राज्यात पोलीस भरती प्रक्रिया आजपासून; 15 हजारांहून अधिक पदांसाठी संधी
राज्यात आजपासून पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू होत असून, 15 हजारांहून अधिक पदांसाठी चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत, जे तरुणांसाठी मोठी संधी ठरणार आहे.
11 Feb 2026, 08:24 वाजता
भंडारा जिल्ह्यात तडे गेलेल्या वर्गखोल्या; पालकांचा आक्रोश
भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील केसलवाडा जिल्हा परिषद शाळेत तडे गेलेल्या वर्गखोल्या, एका खोलीत ३२ विद्यार्थी आणि फक्त एक शिक्षक अशी परिस्थिती पाहून पालक आक्रमक झाले असून, शासनाने योग्य भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
11 Feb 2026, 08:21 वाजता
रणवीर सिंगला धमकीचा मेसेज, घराबाहेर पोलिसांची सुरक्षा वाढवली
बॉलीवूडमध्ये खळबळ उडवणाऱ्या घटनांमध्ये रणवीर सिंगलाही व्हॉट्सअॅपवरून कोट्यवधींच्या खंडणीची मागणी करणारा धमकीचा मेसेज आल्यानंतर त्यांच्या घराबाहेर पोलिसांची सुरक्षा वाढवण्यात आली असून, मुंबई पोलिसांची क्राईम ब्रँच पाठवणाऱ्याचा शोध घेत आहे.