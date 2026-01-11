English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE: LIVE Updates: एक दिवस हिजाब घातलेली महिला देशांची पंतप्रधान बनेल- ओवैसीं

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 January 2026: महापालिकांच्या निवडणुकीला अवघे काही दिवस उरले आहेत. त्यामुळे आजचा प्रचाराचा सुपर संडे आहे. याबद्दलचे सर्व अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून घ्या...नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा..   

Tejashree Gaikwad | Jan 11, 2026, 08:18 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 January 2026: आज उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची संयुक्त सभा होणार आहे. संध्याकाळी 6 वाजता ,शिवाजी पार्क येथे सेभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.  मुंबई महापलिकेसाठी उद्या महायुतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होणार,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत जाहीरनामा प्रकाशित होणार बीकेसीमधील एमसीए मध्ये जाहीरनामा सकाळी 11.30 वाजता प्रसिद्ध केला जाणार आहे.  यासह आज राजकारणाचा सुपर संडे आहे. निवडणुकीला अवघे काही दिवस उरले आहेत. त्यामुळे याच संदर्भातील अनेक अपडेट्स आज असतील. याशिवाय राज्यात घडणाऱ्या इतर घटनांचाही आढावा या ब्लॉगच्या माध्यमातून घ्या...नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा.. 

 

11 Jan 2026, 08:16 वाजता

एक दिवस हिजाब घातलेली महिला देशांची पंतप्रधान बनेल- ओवैसीं

एक दिवस हिजाब घातलेली महिला देशांची पंतप्रधान बनेल...सोलापूरच्या सभेत असदुद्दीन ओवैसींचं विधान... तर ओवैसींची भाषा देशाची जनता सहन करणार नाही, बावनकुळेंचा पलटवार

11 Jan 2026, 07:41 वाजता

चंद्रपूरमध्ये भाजपच्या प्रचार सभेत गोंधळ

चंद्रपूरमध्ये भाजपच्या प्रचार सभेत गोंधळ घालून व्यत्यय आणणा-या बंडखोर उमेदवारांना पोलिसांची तंबी. दोन दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या दोन सभांमध्ये बंडखोर उमेदवारांनी गोंधळ.. 

11 Jan 2026, 07:41 वाजता

पालकमंत्री चंद्रकात पाटलांचा एक दावा

सांगली महानगरपालिका निवडणुकीनिमित्त पालकमंत्री चंद्रकात पाटलांनी एक दावा.. आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या 55 जागा निवडून येतील असं भाकीत.  

11 Jan 2026, 07:39 वाजता

अकोला महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग

अकोला महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग.. विविध राजकीय पक्षांकडून जाहीर सभा आणि प्रचार फे-यांचा धडाका.. मात्र प्रचारासाठी आवश्यक असलेल्या महापालिकेच्या परवानगीस विलंब होत असल्यानं उमेदवारांमध्ये नाराजी 

11 Jan 2026, 07:37 वाजता

या संवेदनशील मतदान केंद्रांवर पोलिसांचे विशेष लक्ष

कोल्हापूर महानगरपालिकेसाठी 595 केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार.. 595 पैकी तब्बल 111 मतदानकेंद्र संवेदनशील.. या संवेदनशील मतदान केंद्रांवर पोलिसांचे विशेष लक्ष. 

11 Jan 2026, 07:36 वाजता

नांदेडमध्ये काँग्रेसनं 2017चा जाहीरनामा 2026मध्ये कॉपी पेस्ट

नांदेडमध्ये काँग्रेसनं 2017चा जाहीरनामा 2026मध्ये कॉपी पेस्ट केल्याचा आरोप... काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात भाजपमध्ये गेलेल्या अशोक चव्हाणांचं मनोगत

11 Jan 2026, 07:36 वाजता

हिजाब घातलेली महिला देशांची पंतप्रधान बनेल-ओवैसींचं विधान

एक दिवस हिजाब घातलेली महिला देशांची पंतप्रधान बनेल...सोलापूरच्या सभेत असदुद्दीन ओवैसींचं विधान... तर ओवैसींची भाषा देशाची जनता सहन करणार नाही, बावनकुळेंचा पलटवार

11 Jan 2026, 07:35 वाजता

धारावी खासगी व्यक्तीला दिलेली नाही- मुख्यमंत्री

धारावी खासगी व्यक्तीला दिलेली नाही... अपात्र लोकांना राहण्यासाठी हक्काचं घर देणार... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ग्वाही...

