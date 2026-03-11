Maharashtra Breaking News Today LIVE: 11 मार्चच्या महत्त्वाच्या बातम्या एकाच ठिकाणी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 March 2026: महाराष्ट्रासोबतच देशातील ताज्या घडामोडींचा धावता आढावा आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत. राज्यात सुरु असलेलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासोबतच देशभरातील घडामोडींसंदर्भात तुम्ही या ठिकाणी महत्त्वाच्या अपडेट्स या ठिकाणी वाचता येतील. लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करा...
11 Mar 2026, 06:40 वाजता
70 टक्के हॉटेल व लग्न कार्यकांचे हॉल होणार बंद?
एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यावर तोडगा निघाला नाही तर ठाण्यातील 70 टक्के हॉटेल व लग्न कार्यकांचे हॉल येत्या रविवारपर्यंत बंद होणार. आज या बाबत ठाण्यात हॉटेल मालकांची महत्वाची बैठक वर्तकनगरमधील कल्पवृक्ष हॉटेलमध्ये होणार आहे . सरकारने मार्ग काढावा या बाबत सरकारशी चर्चा केली जाणार आहे.
11 Mar 2026, 06:40 वाजता
नाशिकमध्ये 262 एकर जमिनीचा घोटाळा; 194 जणांविरोधात गुन्हा दाखल
नाशिकमध्ये म्हाडा 20 टक्के राखीव भूखंड घोटाळ्यात अखेर नावासह गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरात एकूण 262 एकर जमिनीसंदर्भात घोटाळा झाला आहे. 194 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
11 Mar 2026, 06:40 वाजता
पोलिस भरतीसाठी आलेल्या चौघांवर गुन्हा दाखल
नवी मुंबई पोलिस दलाच्या भरतीसाठी आलेल्या 4 उमेदवारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चाचणी वेळी उत्तेजकता वाढवण्यासाठी इंजेक्शनचा वापर केला जाणार त्यापूर्वीच पोलिसांच्या निदर्शनात हा प्रकार आल्याने या चौघांना पकडण्यात आले.
11 Mar 2026, 06:40 वाजता
आम्ही आमिर खानच्या 'तारे जमीन पर'सारखा 'सारे जमीन पर' चित्रपट काढला: एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत अनुभवी अभिनेते आमिर खान यांनी घेतली. याचा संदर्भ देताना एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना टोला लगावला. "अभिनेते आमिर खान यांचा 'तारे जमीन पर' हा चित्रपट प्रचंड हिट झाला होता. असाच एक चित्रपट आम्ही विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी काढला, तो म्हणजे 'सारे जमीन पर'. याचाच अर्थ आम्ही त्यावेळी सर्व विरोधकांना जमिनीवर आणले.
11 Mar 2026, 06:36 वाजता
तीन दिवस आधीच फुटला होता दहावीचा गणिताचा पेपर
दहावीचा गणिताचा पेपर टेलिग्रामवर लीक पुणे बोर्डाची पोलिसांत तक्रार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेत गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. गणित भाग-1 आणि भाग-2 चे पेपर परीक्षा होण्यापूर्वीच एका टेलिग्राम ग्रुपवर प्रसारित झाल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे गणित भाग-2 चा पेपर तीन दिवस आधीच ग्रुपवर टाकण्यात आल्याचे आढळले.
11 Mar 2026, 06:36 वाजता
पुणे, नाशिक, मुंबईत दोन ते चार दिवस टीकेल एवढाचा गॅसचा साठा
इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. पुणे, नाशिक, मुंबईत दोन ते चार दिवस टीकेल एवढाचा गॅसचा साठा शिल्लक आहे. परिस्थिती नियंत्रणात न आल्यास हॉटेल बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
11 Mar 2026, 06:36 वाजता
पुण्यातील 80 टक्के हॉटेल्स उद्यापर्यंत बंद होण्याची भीती
आजपासून आम्हाला व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडर्स मिळणं बंद झालंय त्यामुळे एलपीजी गँस सिलेंडर अभावी देशभरातली 80 टक्के हॉटेल्स उद्यापर्यंत बंद झालेली असतील, अशी भीती हॉटेल अँड रेस्टारंट असोसिएशनचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष गणेश शेट्टी व्यक्त केली आहे.