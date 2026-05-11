Maharashtra Breaking News Today LIVE: DCM सुनेत्रा पवार रायगडसाठी कोणत्या मोठ्या घोषणा करणार?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 May 2026: देश विदेशातील सर्व घडामोडींचे अपडेट एका क्लिकवर.
रोहा येथे सुनेत्रा पवार यांचे आगमन. रोहा नगरपरिषद च्या वतीने आयोजित विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळ्यासाठी उपस्थिती. खासदार सुनील तटकरे , मंत्री अदिती तटकरे , माजी आमदार अनिकेत तटकरे उपस्थित. सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच रायगड दौऱ्यावर. रायगड साठी काय नवीन घोषणा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष.
शेअर बाजार कोसळला, सेन्सेक्स 1000 अंकांनी आणि निफ्टी 300 अंकांनी घसरला, मोदींच्या आवाहनानंतर आणि ट्रम्प यांचा निर्णयानंतर वाढत्या दरांमुळे शेअर बाजारावर ‘ब्लॅक मंडे’चे परिणाम. गुंतवणूकदारांना सावध राहण्याचा इशारा.
अमरावतीत पुन्हा माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना. पीडितेचा पती कारागृहात असताना भाच्याकडून 40 वर्षीय मामीवर अत्याचार. नागपुरी गेट पोलिसात 25 वर्षीय आरोपी विरुद्ध अत्याचाराचा गुन्हा दाखल. आरोपीकडून पीडित महिलेवर दोन वेळा अत्याचार करीत मारण्याची धमकी. सततच्या त्रासाला कंटाळून पीडितेने पोलीस स्टेशनमध्ये आपबिती सांगितली. या प्रकरणाचा अधिक तपास सद्या पोलिस करीत आहे.
PUNE : पुण्यात उन्हाचा तडाखा पहायला मिळतोय..उकाड्यामुळे पुणेकर हैराण झाले असून पुणेकरांच्या जीवाची लाहीलाही होताना दिसत आहे.. पुणे शहरात 41.4 अंश तापमानाची नोंद झालीये.. तर लोहगावात पारा 42.7 अंशावर गेलाय.. 2016 नंतर मे महिन्यातील हे सर्वाधिक तापमान आहे..
सांगलीच्या वाळवा तालुक्यातील आष्टा येथे नशेसाठी वापरणाऱ्या ट्रेमीमाईड इंजेक्शनची तस्करी करणाऱ्या दोघांना स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. त्यांच्याकडून ट्रेमीमाईड इंजेक्शनच्या 74 बाटल्या व दुचाकी,असा एक लाख 27 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. नशेसाठी वापरले जाणारे ट्रेमीमाईड इंजेक्शन घेऊन दोघे आष्टामध्ये विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली होती.त्यानुसार पथकाने सापळा रचून अभिषेक भीमराव सरवदे आणि रेहान रफिक मुजावर या दोघांना अटक केली आहे. दोघांनी ट्रेमीमाईड हे इंजेक्शन इंडिया मार्ट या एप्लीकेशन वरून ऑनलाईन मागवल्याची कबुली दिली आहे,याबाबत पोलीस अधिकचा तपास करीत आहेत.
मालेगावातील माजी महापौर एमआयएमचे गटनेते अब्दुल मलिक मोहम्मद युसुफ यांच्याविरोधात गोवंश तस्करीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मालेगावच्या पवारवाडी व किल्ला पोलिसांनी स्वतंतपणे कारवाई करीत सवंदगाव येथील फॉर्महाऊस व इस्लामबादच्या राहत्या घराजवळील गोदामातून सुमारे अश्या तीन ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यात 3 लाख 20 हजार रुपये किंमतीचे 18 गोवंश जनावरे ताब्यात घेतली.दरम्यान घराजवळ कारवाई सुरू असताना मलिक याने शासकीय कामात अडथळा आणत गोवंश जनावरे पळवून लावत फरार झाला आहे.बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर ही जनावरे विक्रीसाठी आणल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत घेतलेल्या दहावी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत अपेक्षेप्रमाणे यश न मिळाल्याच्या विचाराने अनेक विद्यार्थी प्रचंड तणावाखाली येतात. आता या परिस्थितीतून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी राज्य मंडळाकडून 10 विशेष समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निकालाच्या दिवसापासून समुपदेशक 8 दिवस रोज सकाळी 8 ते रात्री 8 यावेळेत उपलब्ध असतील. ही सेवा पूर्णपणे मोफत असून, जास्तीत जास्त विद्यार्थी-पालकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन शिक्षण मंडळाने केले आहे.
भोंदू अशोक खरात प्रकरण. ED आज अशोक खरातचा ताबा घेणार, सूत्रांची माहिती. खरातचा ताबा मिळवण्यासाठी ED कडून न्यायालयात अर्ज. न्यायालयाने ED अर्ज मंजूर केल्याची माहिती. अध्यात्म आणि आशीर्वादाचा बनाव रचून अशोक खरातने उभे केलेले साम्राज्य नेमके कशाच्या जोरावर? ED कडून केला जाणार तपास. खरातच्या विविध बँक खात्यांतील संशयास्पद व्यवहार आणि मालमत्तेच्या खरेदी विक्रीत मनी लाँड्रिंग झाल्याचा ED ला दाट संशय. भक्तांना गुंतवणूक करण्यास, परदेशात परीस पूजा, अवतार पूजेच्या नावाखाली मरणाची भीती दाखवून कोट्यावधी रुपये, महागड्या गाड्या आणि प्लॉट घेत कोट्यवधी रुपये उकळले. अनेक बनावट कंपन्या स्थापन करत पैसा विविध शेल कंपन्यांमार्फत वळवण्यात आल्याचा संशय. अशोक खरातला ताब्यात घेतल्यानंतर ED च्या तपासाला येणार वेग.
नाशिकच्या बहुराष्ट्रीय कंपनीतील धर्मांतरण आणि महिला कर्मचाऱ्यांचं लैंगिक शोषण प्रकरण. आरोपी निदा खानला आज कोर्टात हजर करणार. निदा खानची 4 दिवसांची पोलीस कोठडी संपत असल्यानं आज पुन्हा कोर्टात हजर करणार. तर निदा खानचा जप्त केलेला मोबाईल पोलिसांनी तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवला. SIT कडून निदा खानच्या कुटुंबीयांची देखील चौकशी. पुढील तपासासाठी आज पुन्हा SIT कडून निदा खानच्या पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात येणार. कोर्टाच्या निर्णयावर पोलिसांच्या तपासाची पुढील दिशा ठरणार
छत्रपती संभाजीनगर च्या खुलताबाद तालुक्यातील सुलतानपूर मंडळातील माटरगाव शिवारात महसूल पथकाने अवैध वाळूने भरलेला ट्रॅक्टर पकडला. तरीही चालकाने चलाखीने ट्रॅक्टर पळवला. शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. या प्रकरणी खुलताबाद ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून किरण गायकवाड या आरोपीवर वर गुन्हा दाखल झाला. मंडळ अधिकारी कावळे यांना 8 मे रोजी फुलमस्ता नदीपात्रातून काही जण अवैधरित्या वाळूचे उत्खनन, वाहतूक करत असल्याचे सांगण्यात आले. 9 मे पहाटे महसूल पथक कारवाईसाठी रवाना झाले.तपासणी सुरू असताना तेथे दुधाची गाडी आली. त्या वाहनाला रस्ता देण्याच्या बहाण्याने चालकाने ट्रॅक्टर बाजूला घेतल्याचे भासवत सुलतानपूरच्या दिशेने धूम ठोकली. पथकाने पाठलाग केला. मात्र ट्रॅक्टरने ओव्हरटेक करू दिले नाही. यावेळी ट्रॅक्टर चालकाने माझ्याकडे परवाना नाही. काय करायचे ते करून घ्या, असे म्हणाल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे.
वैजापूर तालुक्यातील शिऊर बंगला परिसरात रात्री एका हॉटेलला भीषण आग लागल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आगीने इतके रौद्र रूप धारण केले होते की, पाहता पाहता संपूर्ण हॉटेल आगीच्या भडक्यात खाक झाले. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, आगीचे लोळ लांबूनच दिसून येत होते. आता आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले असले ,तरीही मोठ्याप्रमाणात नुकसान झालं आहे... आजूबाजूचे सात ते आठ दुकाने यात जळून खाक झाली आहे
मध्य रेल्वेच्या महत्वपूर्ण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मनमाड रेल्वे जंक्शन स्थानकात लोहमार्ग पोलीस आणि रेल्वे सुरक्षा दल दलाच्या संयुक्त पथकाने रेल्वे स्थानकात संशयास्पद रित्या फिरणाऱ्या तिघांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून 4 लाख आठ हजार रुपये किमतीचे 28 मोबाईल असा मुद्देमाल जप्त केला. तिघही आरोपी आणि चोरीचा हा मुद्देमाल कर्नाटक राज्यातील कलबुर्गी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.
उरण तालुक्यातील कोप्रोलीत एक आणि पाणदिवे गावात दोन असे तीन डेंग्यू सदृश्य रुग्ण आढळून आले आहेत. डाऊरनगरमध्ये आरोग्य पथक तैनात केले आहे. दोन दिवसांच्या तपासणीत डेंग्यूसदृश एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही. चाणजे ग्रामपंचातीतील डाऊरनगरमध्ये डेंग्यू सदृश्य संशयित एक महिला खासगी रुग्णालयात उपचाराच्या दरम्यान दगावली असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्याचा अहवाल अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. महिलेचा मृत्यू नेमका डेंग्यूमुळे की, अन्य कारणांमुळे झाला याचा उलगडा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच होणार असल्याचे आरोग्य अधिकारी वंदन कुमार पाटील यांनी सांगितले.
शिरूर तालुक्यातील आंधळगाव फाटा येथे भिषण अपघात झालाय. सीएनजी पंपाजवळ पिकअप आणि कंटेनरची जोरदार धडक होऊन झालेल्या दुर्घटनेत दोन ऊसतोड मजूरांचा मृत्यू झाला आहे, तर 12 जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये रवींद्र सोनवणे आणि जळगावच्या संगीता मोरे यांचा समावेश आहे. ऊसतोड मजूरांना घेऊन जाणारी पिकअप चौफुल्याच्या दिशेने जात असताना, समोरून येणाऱ्या भरधाव कंटेनरने तिला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की पिकअपमधील मजूर रस्त्याच्या कडेला फेकले गेले. घटनेचा आवाज ऐकताच स्थानिक नागरिकांनी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. मांढवगण फराटा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात हलवले आहे. जखमींपैकी एका महिलेची प्रकृती गंभीर असून पोलीस या अपघाताचा पुढील तपास करत आहेत.
‘माती सांगे कुंभाराला’ तसेच ‘तुझ्या मुरलीत माझी प्रतिमा’ अशा अनेक भावगीतांतून महाराष्ट्रसाध्य घराघरात पोहचलेला आवाज काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. जेष्ठ आणि सुप्रसिद्ध गायक तसेच संगीतकार गोविंदराव पोवळे यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 94 व्या वर्षी त्यांनी प्राण सोडले असून वयोमानाने त्यांचे निधन झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. व्हायच्या अगदी 15 व्या वर्षांपासून ते गायन क्षेत्रात आहेत, त्यामुळे मराठी भावगीतांमध्ये त्यांचे योगदान अफाट आहे. अनेक दशकेच नाही तर गेल्या अर्धा शतकापेक्षाही जास्त काळ त्यांनी मराठी संगीतक्षेत्राची तसेच मायबाप रसिकांची सेवा केली आहे. त्यांच्या निधनाच्या बातमीमुळे संपूर्ण संगीतक्षेत्र शोकाकुल आहे.
उल्हासनगरच्या शहाड परिसरात भर रस्त्यावर बर्निंग कारचा थरार पाहायला मिळाला , रस्त्यावरून जात असलेल्या एका कारने अचानक पेट घेतला , मात्र चालकाच्या प्रसावधानाने मोठी दुर्घटना टळली, सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, माझं कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सर्व वाहन थांबवण्यात आली त्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली त्यानंतर अग्निशमन दलाला जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले , आगीचे कारण मात्र समजू शकले नाही.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 May 2026: पेट्रोल, डिझेल जपून वापरा,पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं नागरिकांना आवाहन केले आहे. परदेशी उत्पादनं खरेदी करणं बंद करा,एक वर्ष सोनं खरेदी करू नका,पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी मेट्रोने प्रवास करा, रेल्वेने पार्सल पाठवा, कारचा वापर टाळा,खाद्य तेलाचा वापर कमी करा,रासायनिक खतांचा वापर निम्म्याने कमी करा आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळा,परदेशी ब्रँडेड उत्पादने वापरू नका अस मोंदीनी म्हंटल आहे. यावर आता देशभरात कसा प्रतिसाद मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारतीय हवामान विभागाने महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व पावसाची शक्यता आहे. अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे.विदर्भ आणि मराठवाड्यात मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 12 मे रोजी आसाममध्ये शपथविधी सोहळा होणार आहे. अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांची एसआयटीकडून साडेपाच तास झाली. हिमंता बिस्वा दुस-यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. सर्व घडामोंडींचे ताजे अपडेट