Maharashtra Breaking News Today LIVE: लाल किल्ला 3 दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात येणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 November 2025: बिहारमध्ये आज पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडत आहे. बिहारच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं असताना, राजधानी दिल्ली मात्र स्फोटाने हादरली आहे. दिल्लीमधील स्फोटानंतर मुंबईसह संपूर्ण देशभरात हाय-अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान राज्यात सध्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकीचे वारे वाहत असून अनेक ठिकाणी नव्या युती, आघाडी पाहायला मिळत आहेत. 11 नोव्हेंबरनंतर राज आणि उद्धव ठाकरे युती जाहीर करण्याचीही शक्यता आहे. या सर्व घडामोडी तुम्ही एका क्लिकवर जाणून घेऊ शकता.
11 Nov 2025, 11:38 वाजता
घसरणीनंतर पुन्हा महागले सोनं, ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत उच्चांकी दरवाढ, वाचा 24 कॅरेटचे दर
11 Nov 2025, 11:37 वाजता
दिल्ली स्फोट प्रकरणी डॉ. शाहीन शाहिदला अटक, जैशमध्ये महिलांना भरती करण्याची होती जबाबदारी
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फरिदाबादमध्ये अटक करण्यात आलेली डॉ. शाहीन शाहिद ही भारतात जैश दहशतवादी संघटनेसाठी महिला शाखा स्थापन करण्याची आणि भरती करण्याची जबाबदारी होती. जमात-उल-मोमिनत ही जैशची महिला शाखा आहे, ज्याची भारतातील कमांड डॉ. शाहीन शाहिद याच्याकडे सोपवण्यात आली होती. सादिया अझहर ही पाकिस्तानमध्ये जैशच्या महिला शाखेचे प्रमुख असलेल्या मसूद अझहरची बहीण आहे. सादिया अझहरचा पती युसूफ अझहर हा कंधार अपहरणातील सूत्रधार होता.
11 Nov 2025, 11:34 वाजता
पुणे महापालिकेची आरक्षण सोडत प्रक्रिया सुरू
पुणे महापालिकेची आरक्षण सोडत प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 41 प्रभाग आणि 165 सदस्यपदासाठी आरक्षण सोडत होणार आहे. पुणे महापालिकेत 83 जागा महिलांसाठी तर 82 जागा पुरुषांसाठी असणार आहेत. महिलांच्या 83 जागामध्ये महिला खुला प्रवर्ग 48,ओबीसी महिला 23,एसी महिला 11, एसटी महिला 1 अशा जागा होणार आहेत. तर पुरुष मध्ये सर्वसाधारण 48,ओबीसी सर्वसाधारण 22,एस सी पुरुष 11, एस टी पुरुष 1 अशी आहे.
11 Nov 2025, 11:33 वाजता
दिल्ली स्फोट प्रकरण - गुप्तचर सूत्रांनुसार, i20 कारच्या हालचाली
10 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी 8.13 वाजता, कार बदरपूर टोल बूथवरून दिल्लीत दाखल झाली.
सकाळी 8.20 वाजता, ओखला औद्योगिक क्षेत्राजवळील पेट्रोल पंपावर कार दिसली.
दुपारी 3.19 वाजता, कार लाल किल्ला संकुलाजवळील पार्किंग क्षेत्रात आली
सायंकाळी 6 वाजता, कार लाल किल्ला पार्किंग क्षेत्रातून बाहेर पडली (अचूक वेळ तपासात आहे).
i20 कार दर्यागंज, काश्मिरी गेट आणि सुन्हेरी मशिदीच्या आसपास देखील दिसली.
11 Nov 2025, 11:30 वाजता
बनावट कॅश वाऊचकर अन् घसघशीत पगार..कर्मचारीच कंपनीला चुना लावत होते; कसं फुटलं बिंग?

कंपनीत मालकाविरुद्ध रचला सापळा... कशी लांबवली इतकी मोठी रक्कम?
कंपनीत मालकाविरुद्ध रचला सापळा... कशी लांबवली इतकी मोठी रक्कम? #news #crimes #job #theft
11 Nov 2025, 10:54 वाजता
स्फोटानंतर लाल किल्ला 3 दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.
11 Nov 2025, 10:46 वाजता
'हे अक्षम्य आहे...', धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातम्या ऐकून हेमा मालिनींचा संताप, 'तुमचा अनादर आणि बेजबाबदारपणा...'
11 Nov 2025, 10:45 वाजता
धर्मेंद्र यांच्या निधनाचं वृत्त खरं की खोटं? मुलगी ईशा देओलची Instagram पोस्ट, 'ते आता...'
11 Nov 2025, 10:44 वाजता
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली स्फोटातील पहिल्या संशयिताचा फोटो समोर; लाल किल्ल्याजवळ 3 तास कार होती उभी
11 Nov 2025, 10:43 वाजता
दिल्लीतील स्फोट आत्मघाती हल्ला? 3 तास कारमध्ये बसून होता उमर, फरिदाबाद मॉड्यूल कनेक्शन उघड
