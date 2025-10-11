English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : 'आपण स्वत: सहभागी होऊन...' राऊतांचं फडणवीसांना पत्र? कारणही स्पष्ट...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 Oct 2025: आज काय विशेष? जाणून घ्या दिवसभरात राज्यात, देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेमकं काय घडणार...  

Sayali Patil | Oct 11, 2025, 09:08 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 Oct 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज मुंबईत भाजपची महत्वाची बैठक कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणूक बाबतीत बैठक बैठकीला मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि कोकणातील प्रमुख पदाधिकारी राहणार हजर निवडणूका युती म्हणून एकत्र लढवाव्यात का? याबाबतीत बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त लाडकी बहीण योजना, राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी यांच्यासंजदर्भातही काही महत्त्वाच्या घडामोडी लक्ष वेधताना दिसतील.

इथं मुंबईत सर्वांचं लक्ष असेल ते म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील घडामोडींवर. जाणून घ्या आजचा दिवस नेमकं कोण गाजवणार... कुठे काय घडणार... 

11 Oct 2025, 09:08 वाजता

Breaking News LIVE Updates : अमली पदार्थ तस्करीत 100 कोटींचे व्यवहार; ईडीचे नऊ ठिकाणी छापे

कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहीम याच्या टोळीशी निगडित असलेल्या फैजल जावेद शेख व अलफिया फैजल शेख या दोघांनी अमलीपदार्थाच्या व्यवहारातून निर्माण केलेल्या मालमत्तेच्या शोधासाठी ईडीने मुंबईत बुधवारी केलेल्या छापेमारीत 100 कोटींच्या बेनामी व्यवहारांची कागदपत्रे ईडीच्या हाती लागली आहेत. या कारवाईत ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी 41 लाखांची रोख, 3 सेकंड हँड आलिशान गाड्या, मालमत्तांची कागदपत्रे, बँक लॉकरची कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे जप्त केली आहेत.गेल्या काही वर्षापासून या दोघांनी अमलीपदार्थ विक्रीतून अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. त्यांचा शोध आता ईडीने सुरू केला आहे. कुख्यात अमलीपदार्थ तस्कर सलिम डोला याच्या माध्यमातून हे दोघे जण हा व्यवसाय करत होते. अमलीपदार्थ विक्री प्रकरणात डोला याचा शोध सुरू असून, त्याची माहिती देणाऱ्यास एनसीबीने बक्षीसही जाहीर केले. दाऊदच्या टोळीशी संबंधित असलेल्या फैजल याला 2023 मध्ये एनसीबीने अटक केली असून, त्यानंतर त्याला आर्थर रोड कारागृहात ठेवले होते. मात्र, तेथून तो सक्रिय होऊ नये यासाठी त्याला चेन्नई कारागृहात हलविण्यात आले आहे.

11 Oct 2025, 09:01 वाजता

11 Oct 2025, 08:37 वाजता

Railway Megablock: मुंबईकरांनो लक्षात घ्या! रविवारी कोणत्या मार्गावर ब्लॉक? टाईमटेबल बघूनच घराबाहेर पडा 

 

11 Oct 2025, 08:26 वाजता

11 Oct 2025, 08:24 वाजता

'निवडणूक आयोगाला भेटणे ही आता एक औपचारिकता आहे तरीही लोकशाही व्यवस्थेतील या सर्वोच्च संस्थेशी संवाद ठेवायला हवा. 14 ऑक्टोबर 12.30 वाजता राज्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री चोकलिंगम यांची भेट घेणार आहेत. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळ आणि राज ठाकरे यांच्यासह प्रमुख नेते या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. राज्याचे मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात सहभागी व्हावे अशी विनंती केली आहे,' अशी माहिती संजय राऊत यांनी X पोस्टच्या माध्यमातून दिली. 

11 Oct 2025, 07:27 वाजता

Hardik Pandya Birthday: हार्दिक पांड्या पुन्हा प्रेमात! करवाचौथच्या दिवशी दिली प्रेमाची कबुली! जाणून घ्या कोण आहे ती मिस्ट्री गर्ल 

 

11 Oct 2025, 07:09 वाजता

Breaking News LIVE Updates : म्हाडाच्या 5,354 घरांची सोडत

म्हाडा कोकण मंडळाच्या ठाणे आणि वसईतील 5 हजार 354 सदनिकांच्या विक्रीसाठी आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते संगणकीय सोडत काढली जाणार आहे. ठाण्यातील डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात सकाळी 11 वाजता संगणकीय सोडत काढली जाणारेय. तर ठाणे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 77 भूखंड विक्रीचीही सोडत यावेळी निघणार आहे. या सोडतीसाठी 1 लाख 84 हजार 994 अर्ज प्राप्त झाले असून, अनामत रकमेसह 1 लाख 58 हजार 424 अर्ज आहेत. 

11 Oct 2025, 07:02 वाजता

Breaking News LIVE Updates : 'ठाकरे ब्रँडची अजून सुरुवात झाली नाही'- उद्धव ठाकरे

बेस्ट सोसायटी निवडणुकीत पराभवानंतर शिवसेना UBTचा शुक्रवारी मेळावा पार पडला. यावेळी मार्गदर्शन करताना ठाकरेंनी पदाधिका-यांना पराभव झाला म्हणून खचून जायचं नाही. पराभव हा कायमस्वरूपी नसतो असा कानमंत्र दिला. तसेच ठाकरे ब्रँडला अजुन सुरुवात झाली नसून सुरुवात झाली की बघा तुमचा कसा बँड वाजतो ते असं म्हणत  सत्ताधा-यावर निशाणा साधलाय.

 

11 Oct 2025, 07:01 वाजता

Breaking News LIVE Updates : ठाण्यात मनसे, शिवसेना UBTचा एकत्र मोर्चा

ठाण्यात नागरिकांच्या समस्यांसंदर्भात मनसे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष एकत्र मोर्चा काढणार आहे. येता 13 तारखेला मासुंदा तलाव ते  ते महापालिका भवन मार्गावर असणार हा भव्य मोर्चा असेल.

 

11 Oct 2025, 07:00 वाजता

Breaking News LIVE Updates : पूरग्रस्त शेतक-यांसाठी ठाकरे मैदानात 

मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतक-यांसाठी ठाकरे मैदानात उतरले असून शनिवारी संभाजीनगरात शिवसेना UBTचा हंबरडा मोर्चा निघणार आहे. द्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघणार आहे...सरसकट कर्जमाफीसह शेतक-यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदतीच्या मागणीसाठी हा मोर्चा होत आहे... तसेच सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी असल्याचा दावा पक्षाने केलाय... त्यामुळे आता शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठाकरे स्वत: मैदानात उतरले आहेत.

 

सोशल मीडियावर चर्चेत मायराची भन्नाट बकेट लिस्ट; नेटकरी म्हणतात…

Diwali 2025 : दिवाळीच्या पहिला दिवशी गाय वासराची पूजा का करता? वसुबारस सणाचं महत्त्व तुम्हाला माहितीय का?

हिंदू अभिनेत्याशी विवाहावर ट्रोल करणाऱ्यांना सारा खानची सडेतोड प्रतिक्रिया: &#039;धर्म आमच्यासाठी…&#039;

फुग्यांनी सजवलं मुलीचं पार्थिव, चितेवर ठेवण्यापूर्वी कापला केक; बाप हमसून हमसून रडला अन्....

Cancer Causing Food : शरीरात कॅन्सर &#039;या&#039; 6 पदार्थांमुळे पसरतो, WHO चा इशारा, आता करा बंद नाहीतर...

Diwali 2025: दिवाळीपूर्वी चमकवा तांब्याची भांडी, फॉलो करा &#039;हे&#039; 4 सोपे घरगुती उपाय; करतील कमाल!

&#039;सलमान आणि ऐश्वर्याची जवळीक इतकी की…&#039; इस्माइल दरबारने केला मोठा खुलासा

देवाच्या किंवा नक्षत्रांच्या नावांवरुन मुलांची नावे ठेवणे योग्य आहे का? ज्योतिषी काय सांगतात

&#039;भारताला ट्रॉफी देऊ नका जोपर्यंत...&#039;, मोहसिन नक्वीने ACC ऑफिसमध्ये लपवली आशिया कप ट्रॉफी

&#039;मराठवाडा आजही निजाम राजवाटीखाली&#039;; संजय राऊतांचा सरकारला टोला, &#039;तर उद्धव ठाकरेंच्याच काळात...&#039;

