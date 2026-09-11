Maharashtra Breaking News Today LIVE: सर्वात मोठी बातमी! मनोज जरांगे-पाटील उद्या...

ओबीसींच्या वतीने आगरी, कोळी, कराडी आणि भंडारी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी करण्यासाठी कोकण भवनावर मोर्चा काढण्यात आलाय. कोकण विभागीय आयुक्तांची भेट घेत यावेळी समाजाच्या समस्या सांगण्यात आल्या असून या समस्यांची जलद गतीने सोडवणूक करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे अशी आग्रही मागणी ओबीसी नेत्यांमार्फत करण्यात आलेय. यासोबतच समाजाचे नेते दि बा पाटील यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा अशी देखिल मागणी यावेळी करण्यात आलेय
वसई-विरार महापालिकेतील गणेशोत्सवाच्या कामांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. गणेशोत्सवातील कामे गैरहिंदू ठेकेदारांना देऊ नयेत, अशी मागणी भाजपचे गटनेते अशोक शेळके यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे गणेशोत्सवासाठी आवश्यक असलेली विविध कामे गैरहिंदू ठेकेदारांना देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी शेळके यांनी पत्राद्वारे केली आहे. गैरहिंदू ठेकेदारांकडून कामे केल्यास हिंदू धर्माचे पावित्र्य नष्ट होते, असा दावा त्यांनी पत्रात केला आहे दरम्यान, या मागणीमुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. गणेशोत्सवातील बहुतांश कामे गैरहिंदूंकडून केली जात असल्याचे अशोक शेळके यांनी म्हटले आहे. काही व्यक्ती मांसाहार करून काम करतात, त्यामुळे हिंदू सणांचे पावित्र्य नष्ट होते, असा दावा त्यांनी केला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थकांनी मुंबई आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. जालना ते मुंबई जाण्यासाठी जालन्यात मीडिया व्हॅन तयार करण्यात आली आहे.मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांचाग आमरण उपोषण सुरू असून आज आमरण उपोषणाचा 14 वा दिवस आहे.अंतरवाली सराटीत मागण्या मान्य झाल्या नाही तर मुंबईला धडक देऊ असा निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केलेला होता त्या पार्श्वभूमीवर उद्या त्यांनी अंतरवाली सराटीत मराठा समाजाची बैठक देखील बोलावली आहे. दुसऱ्या बाजूला सकल मराठा समाजाच्या वतीने मुंबईला जाण्यासाठी तयारी केली जात असून जालन्यात मीडिया व्हॅन तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील मुंबईला जाणार असल्याचं बोलल जात आहे.
अमेरिकेत स्थायिक होण्याचे व 'ग्रीनकार्ड' (कायमस्वरूपी निवास परवाना) मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी व तंत्रज्ञान व्यावसायिकांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे. अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने जारी केलेल्या नव्या व्हिसा बुलेटिननुसार, चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच भारतीय अर्जदारांसाठी असलेल्या मुख्य व्हिसा श्रेणींचा कोटा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे 'ईबी-1' आणि 'ईबी-2' या दोन्ही प्रमुख श्रेणी 'अनॲव्हेलेबल' घोषित करण्यात आल्या आहेत. कोट्याची मर्यादा संपल्याने नवीन ग्रीनकार्ड मंजुरी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे अनेक भारतीयांचा प्रतीक्षा कालावधी आता दशकांपर्यंत पोहोचला आहे. दीर्घ प्रतीक्षेमुळे अर्जदारांच्या 21 वर्षांवरील मुलांचा 'डिपेंडंट' व्हिसा दर्जा संपण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना नोकरी बदलण्यावरही बंधने येत आहेत.
दरम्यान, इमिग्रेशन तज्ज्ञांच्या मते ही टाळेबंदी तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून अमेरिकेचे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार असून, त्यावेळी व्हिसाचा नवीन कोटा पुन्हा उपलब्ध होईल. मात्र, वार्षिक मर्यादेचा मूलभूत नियम बदलत नाही तोपर्यंत भारतीयांसमोरील ही मोठी प्रतीक्षा संपणार नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. अमेरिकेच्या नियमानुसार, रोजगारावर आधारित ग्रीनकार्डसाठी दरवर्षी निश्चित कोटा असतो. यात कोणत्याही एका देशाला एकूण कोट्याच्या ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्हिसा दिले जात नाहीत. भारत, चीन यांसारख्या देशांमधून 3 अर्जदारांची संख्या लाखोंमध्ये असल्याने व वार्षिक मर्यादा अवघी काही हजारांची असल्याने दरवर्षी बॅकलॉग तयार होतो. विशेषतः 'ईबी-2' श्रेणी आधीपासूनच थांबलेली असताना, आता 'ईबी-1' श्रेणीतही कोटा पूर्ण झाला.
नेपाळ-तिबेटमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या महाराष्ट्रातील 406 नागरिकांपैकी 67 नागरिकांचा अद्याप शोध लागलेला नाही. बेपत्ता नागरिकांचा शोध, ओळख आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. या पर्यटकांचे मोबाइलवरील शेवटचे लोकेशन आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून घेण्यात आलेल्या 'डीएनए' द्वारे या नागरिकांचा शोध घेण्यात येत आहे. पूरस्थितीत राज्यातील नागरिक अडकले असल्याचे वृत्त प्राप्त होताच महाराष्ट्र राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र तातडीने 24 तास आले. कार्यान्वित करण्यात अडकलेल्या नागरिकांची माहिती संकलित करणे, तिची पडताळणी करणे तसेच बचाव व मदतकार्याचा समन्वय साधण्यासाठी विविध स्तरांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे असे या केंद्राने कळविले आहे. नागरिकांची माहिती तातडीने संकलित करण्यासाठी वेब-आधारित लिंक विकसित करण्यात आली. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अडकलेल्या नागरिकांची माहिती गोळा करून तिची पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्राप्त अद्ययावत माहिती परराष्ट्र मंत्रालयासह संबंधित यंत्रणांना पाठवण्यात आली. परराष्ट्र मंत्रालय, नेपाळ व चीनमधील भारतीय दूतावास, दूरसंचार विभाग तसेच बेपत्ता नागरिकांचे कुटुंबीय यांच्याशी समन्वय साधण्यात येत आहे.
'पुस्तकांच्या पीडीएफ प्रती जवळ बाळगल्याने एखाद्या व्यक्तीची माओवादी मानसिकता आहे, असे सिद्ध होत नाही', असे निरीक्षण नोंदवत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचा (टीस) माजी विद्यार्थी अभिरूप पॉल याला गुरुवारी एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर जामीन मंजूर केला. दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांच्या निधनाला एक वर्ष झाल्याच्या औचित्याने 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी देवनार येथील 'टीस'च्या आवारात परवानगीविना कार्यक्रम आयोजित केला तसेच आरोपी उमर खालिद व शर्जिल इमाम यांच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या, अशा आरोपाखाली ट्रॉम्बे पोलिसांनी नऊ विद्यार्थ्यांवर एफआयआर दाखल केला होता. त्यापैकी पॉलला पोलिसांनी 7 ऑगस्ट रोजी अटक केली होती. 'प्रथमदर्शनी केवळ संशय वगळता आरोपीच्या कृत्यांचा माओवादी मानसिकतेशी, देशविरोधी मानसिकतेशी किंवा भारताविरुद्ध कारवाया करणाऱ्या प्रतिबंधित संघटनेशी संबंध असल्याचे दाखवणारे कोणतेच पुरावे उपलब्ध नाहीत', असे निरीक्षण अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवले.
गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आळा घालून कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पुणे पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. परिमंडळ दोनमधील 12 सराईत गुन्हेगारांना दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. यामध्ये दहशत माजवणे, खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, घरफोडी, दरोडा, पोलिसांवर हल्ला आणि अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या आरोपींचा समावेश आहे. पोलीस उपायुक्तांनी आदेश जारी केले असून, पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे जिल्हा हद्दीतून त्यांना तडीपार करण्यात आले आहे.
दिवंगत सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियनच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास सुरू करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून, सीबीआय शुक्रवारी तिचे वडील सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदवण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, सीबीआयने मालवणी पोलिसांना पत्र लिहून दिशा सालियनच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची मागणी केली होती. गेल्या आठवड्यात, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आणि नव्याने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले, तसेच या चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका वरिष्ठ सीबीआय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यास सांगितले. सालियन 8 जून 2020 रोजी मालाड येथील एका गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये मृतावस्थेत आढळली होती. मुंबई पोलिसांच्या तपासात तिने आत्महत्या केल्याचा निष्कर्ष निघाला होता. सालियनच्या वडिलांनी तिच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
महाराष्ट्रातील नांदेड येथे झालेल्या दुर्घटनेत प्राण गमावल्याच्या घटनेमुळे दुःख झाले आहे. या कठीण प्रसंगी शोकग्रस्त कुटुंबांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. जखमींच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी मी प्रार्थना करतो. मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना PMNRF मधून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. तसेच, जखमींना 50 हजार रुपये दिले जातील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलंय. नांदेड येथे झालेल्या अपघातामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झालाय.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाकड परिसरात विक्रीसाठी आणलेला जवळपास 26 किलो गांजा वाकड पोलिसांनी जप्त केलाय. वाकड पोलीस स्टेशन हद्दीतील कस्पटे वस्ती परिसरातील नदीवरील पुलावर वाकड पोलिसांनी सापळा लावून ही कारवाई केली. या कारवाईत एका चार चाकी वाहनातून जवळपास 12 लाख रुपये किमतीचा 26 किलो गांजा आणि एक चार चाकी वाहन जप्त करण्यात आलं आहे. गांजा विक्रीसाठी आलेल्या तीनही आरोपींना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. आबा मल्हारी खलाटे, प्रमोद भीमराव गारुडकर आणि गोरक्षनाथ शिवाजी वाळके अशी पोलिसांनी बेड्या ठोकलेल्या आरोपींची नाव आहेत.
नागपूरच्या सक्करदरा पोलीस स्टेशनअंतर्गत एसबीआय बँकेच्या शाखेत काल संध्याकाळी रोख रखमेच्या लुटीची घटना घडली. सुरज बोरकर नावाच्या आरोपीने बँकेची वेळ संपल्यानंतर बँकेला लागून असलेल्या एटीएममध्ये पैसे भरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात मिरचीची पूड टाकून त्यांच्या हातातून 4 लाख 53 हजार रुपयांची बॅग लुटून नेली. यावेळी त्याने शाखेच्या आतून प्रवेश करून तेथील कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात ही मिरचीची पूड फेकली. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला होता. कर्मचाऱ्यांनी आरडाओरडा केल्यानंतर पोलिसांच्या मदतीने बँकेपासून काही अंतरावर अवघ्या काही मिनिटात सुरज बोरकरला 4 लाख 53 हजाराच्या रोकडसह अटक करण्यात आली. त्यामुळे बँकेचे नुकसान टळले. सुरजने आधीपासूनच एटीएममध्ये कर्मचारी केव्हा पैसे टाकतात याची रेकी केली असावी आणि तो बँकेजवळ दबा धरून बसला होता अशी प्राथमिक माहिती आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथील आमसभेत महावितरणच्या मनमानी कारभारावर मंत्री योगेश कदम चांगलेच आक्रमक झाले. वाढीव वीजबिल ही ग्राहकांची उघड फसवणूक असून,अवाजवी बिल आले असल्यास नागरिकांनी ते भरू नये आणि वीज किंवा मीटर कापायला आल्यास त्यांना थेट ‘शिवसेना स्टाईल’ने उत्तर द्या,असा थेट आदेश त्यांनी जनतेला दिला. महावितरण खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने अशा कारभारामुळे सरकारची नाहक बदनामी होत असल्याचा संताप व्यक्त करत,घर बंद असताना रीडिंग न घेताच बिले पाठवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी धारेवर धरले. तसेच यापुढे जनतेची कामे न करणाऱ्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची केवळ बदली न करता त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करू, असा कडक इशाराही कदमांनी दिला.
मुंबईतील 1993 च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आणि कुख्यात गैंगस्टर अबू सालेमला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. 25 वर्षांचा तुरुंगवास पूर्ण केल्याच्या आधारावर सुटका करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. त्यामुळे सालेमला तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. मुंबईत 1993 मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांप्रकरणी अबू सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. त्याला 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी पोर्तुगालमधून प्रत्यार्पण करून हिंदुस्थानात आणले होते. आपल्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त काळाची शिक्षा देण्यात येणार नाही, असे आश्वासन भारत सरकारने प्रत्यार्पणावेळी दिल्याचा दावा सालेमने केला होता. तो जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने फेटाळला.
नाशिकमध्ये मालमत्ता नाव बदलासाठी आता फक्त 50 रुपये विलंब शुल्क आकरेल जाणार आहे. हजारो प्रलंबित प्रकरणांना नाशिक मनपाकडून मोठा दिलासा देण्यात आलाय. पूर्वी आकारण्यात येणारे हजारो रुपयांचे विलंब शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. मालमत्ता करासाठी प्रति 50 रुपये मोजावे लागणार. पूर्वी यासाठी आठ हजार रुपये शुल्क होते.
* पाणीपट्टीसाठी 30 रुपये, पूर्वी 5 हजार रुपये शुल्क होते.
* आता प्रति प्रकरण केवळ एकदाच 50 रुपये विलंब शुल्क आकारले जाणार
* स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर प्रलंबित आणि पुढील प्रकरणांना निर्णयाचा लाभ
सक्त वसुली संचालनालय (ईडी), भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई) यांची कार्यालये वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये (बीकेसी) स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी या तीनही संस्थांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज भूखंड वाटप करण्यात आले. त्यातून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) तिजोरीत 2652 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला.
बीकेसी एक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होत असून तिथे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तसेच सरकारी कार्यालये आहेत. त्यामुळे बीकेसीतील भूखंडांना मोठा भाव आणि मागणी आली आहे. रिझर्व्ह बँक, आयसीआयसीआय, स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या अनेक बँकांनी आपली प्रमुख कार्यालये बीकेसीत हलवली आहेत. ईडी, सेबी आणि एनएसईनही बीकेसीमध्ये भूखंड मिळावा अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानुसार त्यांना बीकेसीत भूखंड देण्यात आला आहे. इंडीचे कार्यालय सध्या बॅलार्ड पिअर येथे आहे. बीकेसीची जागा ही एमएमआरडीएच्या अखत्यारित येते. एमएमआरडीएने त्या जार्गाचे दरही निश्चित केले आहेत. जागेची मागणी, मागणीप्रमाणे उपलब्धता पाहून एमएमआरडीएकडून जागा दिली जाते. देशातील सरकारी संस्थांना त्यात प्राधान्य दिले जाते.
भारताच्या अण्वस्त्रसाठ्यात सुमारे 190 अण्वस्त्रे असल्याचा अंदाज अमेरिकेतील 'फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सायंटिस्ट्स' (एफएएस) या धोरणविषयक संस्थेने व्यक्त केला आहे. यामध्ये उत्पादनाच्या प्रक्रियेत असलेल्या नव्या क्षेपणास्त्रांसाठीची 30 अतिरिक्त अण्वस्त्रेही समाविष्ट आहेत. 'एफएएस'ने खुल्या स्रोतांमधील माहिती, सरकारी आकडेवारी आणि व्यावसायिक उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे हा अंदाज मांडला आहे. 'एफएएस' च्या अणु माहिती प्रकल्पाचे संचालक हान्स क्रिस्टेन्सन यांनी लिहिलेल्या 'इंडियाज न्यूक्लिअर वेपन्स 2026' या लेखात ही माहिती देण्यात आली आहे. भारताकडे सध्या कार्यरत क्षेपणास्त्र आणि इतर प्रक्षेपण प्रणालींसाठी 160 हून अधिक अण्वस्त्रे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. करण्यात आले आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दगडूशेठ गणपती ट्रस्टकडून भक्तांसाठी 50 कोटी रुपयांचा विमा काढण्यात आला आहे. गर्दीत काही दुर्दैवी घटना घडल्यास विम्याचा लाभ मिळणार आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी परिसरात चार एलईडी स्क्रीन बसवण्यात येणार आहेत. सुरक्षेसाठी देखाव्याच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर राहणार आहे पोलिसांसोबत ट्रस्टचे 250 पुरुष आणि महिला सुरक्षारक्षक तैनात असणार आहेत.
सणासुदीच्या काळात महाप्रसाद, अन्नछत्र, लंगर, भंडारा आदी सामूहिक अन्नवाटप कार्यक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या परवानाधारक केटररना कार्यक्रमाच्या किमान सात दिवस आधी अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीआय) पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने 'एफडीआय'ने हा निर्णय घेतला आहे. ही पूर्वसूचना 'एफडीआय'च्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यासाठी ठरावीक नमुन्यात माहिती देणे आवश्यक असेल. यात केटररचा परवाना क्रमांक, कार्यक्रमाचे ठिकाण, तारीख, मेन्यू, पाण्याचा स्रोत, अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे, पर्यवेक्षकाची माहिती तसेच कच्च्या मालाच्या पुरवठादारांची माहिती नमूद 'एफडीआय'चा निर्णय करावी लागणार आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर 'एफडीआय'ने मुंबईतील अन्न आस्थापनांविरोधात तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे. या मोहिमेदरम्यान गंभीर स्वच्छता व अन्नसुरक्षा त्रुटी आढळलेल्या पाच आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. एकवीरा झुणका भाकर केंद्र, मनीषा स्वीट्स, नवाब सीख कॉर्नर आणि हॉटेल अश्विन यांचे अन्न परवाने तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
म्हाडाच्या माध्यमातून मुंबई प्रदेशात खासगी महानगर विकासकाच्या प्रकल्पातील घर परवडणाऱ्या किमतीत घेण्याची संधी लवकरच इच्छुकांना उपलब्ध होणार आहे. मात्र ही शेवटची संधी असणार आहे. यापुढे म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून महामुंबईतील 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील घरांची सोडत काढली जाणार नाही. 12 ऑगस्टपर्यंत 20 टक्के उपलब्ध झालेल्या अंदाजे 550 घरांसाठी महिनाभरात जाहिरात काढली जाणार आहे. नोव्हेंबरमध्ये सोडत पार पडणार आहे. या सोडतीत 20 टक्के योजनेसह कोकण मंडळाच्या गृहनिर्माण योजनेतील अंदाजे 450 घरांचाही समावेश असणार आहे. 20 टक्के योजनेसह म्हाडा - योजनेतील एकूण एक हजार घरांसाठी सोडत काढली जाणार असून या सोडतीद्वारे 15 लाख ते 42 लाख रुपयांमध्ये हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी इच्छुकांना उपलब्ध होणार आहे.
सरलेल्या ऑगस्ट महिन्यात घरगुती मांसाहारी थाळीच्या खर्चात 5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बटाटे आणि टोमॅटोचे दर कमी झाल्याचा दिलासा असला तरी, चिकन, कांद्याच्या दरातील मोठी वाढ, तसेच स्वयंपाकाचा गॅस आणि खाद्यतेल महागल्याचा परिणाम मोठा ठरला आहे. शाकाहारी थाळीसाठी येणारा सरासरी खर्च गेल्यावर्षीच्या ऑगस्टमधील 29 रुपयांवरून, विद्यमान वर्षातील सरलेल्या ऑगस्टमध्ये 29.50 रुपयांपर्यंत वाढला. मांसाहारी थाळीचा खर्च मात्र 55 रुपयांवरून 57.50 रुपये झाला. त्यामुळे रोजच्या आहारातील समान पदार्थ तयार करण्यासाठी कुटुंबांना पूर्वीपेक्षा अधिक खर्च करावा लागत आहे. वार्षिक आधारावर, हा खर्च वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत 5 टक्क्यांनी अधिक आहे. शाकाहारी जेवणाच्या बाबतीत, कांदा हे खर्चात वाढ होण्याचे मुख्य कारण ठरले. पुरवठा मर्यादित राहिल्यामुळे, ऑगस्टमध्ये कांद्याचे दर वार्षिक आधारावर 43 टक्क्यांनी वाढून 40 रुपये प्रति किलो झाले (जे वर्षभरापूर्वी 28 रुपये प्रति किलो होते). मार्च-एप्रिल दरम्यान महाराष्ट्रात झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे हंगामाचे नुकसान झाले.
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) औषधांशी संबंधित येणाऱ्या तक्रारींमध्ये मागील तीन महिन्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. एफडीएकडे मागील वर्षाच्या तुलनेत जून ते ऑगस्टदरम्यान आलेल्या तक्रारींमध्ये ५५७ टक्क्यांनी वाढ झाली असून तब्बल १ हजार ३९७ तक्रारींची नोंद झाली आहे. त्याचबरोबर एफडीएकडून तक्रारींवरील चौकशीच्या संख्येतही वाढ झाली असून कारवाईलाही वेग आला आहे. विशेष म्हणजे मागील संपूर्ण वर्षभरात ८५० तक्रारींची नोंद झाली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या औषध विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये ८५० तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी ७७३ तक्रारींची चौकशी करण्यात आली. मात्र या वर्षी फक्त जून ते ऑगस्ट २०२६ या तीन महिन्यांत तक्रारींची संख्या १ हजार ३९७ वर पोहोचली. त्यापैकी ९२४ तक्रारींची चौकशी करण्यात आली. गतवर्षी जप्तीची कारवाई झालेल्या प्रकरणांची संख्या १३१ होती. यंदा तीन महिन्यांतच १०४ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्याचप्रमाणे एफडीएने गतवर्षी फक्त ६६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून १३.६४ कोटींचा माल जप्त केला. मात्र यंदा जून ते ऑगस्ट या कालावधीत २० जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून ११.४१ कोटी रुपयांचा माल जप्त केला. यात २३४ टक्के इतकी वाढ झाली आहे.
प्राईम पॉईंट फाउंडेशनतर्फे देण्यात येणाऱ्या संसदरत्न पुरस्काराने राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांचा गौरव करण्यात आला. राज्यसभेतील एकूण कामगिरीत ‘ओव्हरऑल टॉपर’ म्हणूनही त्यांना सन्मान मिळाला. माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार आणि हंसराज अहिर यांच्या उपस्थितीत पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. रेल्वे, महिला सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक न्यायासह विविध विषयांवर त्यांनी संसदेत प्रभावी मांडणी केली.
पुण्यातील दिवे घाट आज दुपारी 12 ते 2 या वेळेत वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद राहणार आहे. आळंदी-पंढरपूर मार्गावरील दिवे घाटात रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी ब्लास्टिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत घाटातून होणारी वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. पुणे शहर पोलिसांच्या वाहतूक विभागाने नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील मध्यवर्ती भागात जड-अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. 12 ते 26 सप्टेंबरदरम्यान प्रमुख रस्त्यांवर 24 तास वाहतूकबंदी राहणार आहे. शास्त्री, टिळक, कुमठेकर, लक्ष्मी, केळकर, बाजीराव, शिवाजी रोडसह कर्वे रोड, एफसी रोड, जेएम रोडवर निर्बंध असतील. सिंहगड रोडवरील राजाराम ब्रिज-सावरकर चौक मार्ग, गणेश रोड आणि मुदलियार रोडवरही बंदी राहणार आहे.
पुणे विमानतळाच्या जुन्या टर्मिनल इमारतीचे नूतनीकरण करून विस्तारित चेक-इन आणि सिक्युरिटी होल्ड एरिया उभारण्यात आला आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पाहणी केली. प्रवाशांची वाढती संख्या आणि पीक अवर्समधील गर्दी लक्षात घेऊन अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. बहुतांश प्रक्रिया पूर्ण असून ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीची अंतिम परवानगी बाकी आहे. परवानगीनंतर हे क्षेत्र लवकरच प्रवाशांसाठी खुले होणार आहे.
हिंदू देवी-देवता आणि गणेशोत्सवाचा अवमान केल्याचा आरोप करत हिंदू सेवा संघाने विद्यानंद बापट यांना गणेशोत्सव काळात पुण्यातून हद्दपार करण्याची मागणी केली आहे. संघाचे अध्यक्ष रोहित मारणे यांनी ही आक्रमक मागणी केली. बापट यांनी हिंदू भाविक, गणेश मंडळे आणि वारकरी संप्रदायाची बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 48 तासांत माफी न मागितल्यास 11 ते 26 सप्टेंबरदरम्यान हद्दपारीची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यात काही भागात पावसाची हलक्या सरी हजेरी लावत असल्या तरी बहुतांश भागात अद्याप उघडीप आहे. त्यामुळे शेतकरी पावसाची प्रतीक्षा करत आहेत. आजपासून म्हणजेच शुक्रवारपासून काही भागात पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे. तर आज मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी हजेरी लावण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
ओबीसी समाजाच्या वतीने आज धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. अंतरवालीमधील ओबीसींचे उपोषण बळाचा वापर करून मोडीत काढल्याच्या निषेधार्थ तसेच विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन होणार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, कॅम्प येथे सकाळी ११ वाजता आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील ओबीसी, अलुतेदार-बलुतेदार आणि भटक्या-विमुक्त बांधवांच्या संविधानिक आरक्षणामध्ये होणाऱ्या घुसखोरीला विरोध करण्यात येणार आहे.
मनसे आणि मराठी एकीकरण समितीच्या इशाऱ्यानंतर नरेंद्र मेहतांच्या शाळेतील निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. मनसेच्या आणि मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या दणक्यानंतर सेव्हन स्क्वेअर शाळा तसेच आमदार नरेंद्र मेहता यांनी शाळेच्या पोर्टलवरून पवित्र पर्युषण काळात कंदमुळे खाऊ नयेत, असे जारी केलेले परिपत्रक अखेर मागे घेतले आहे.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी "मोदी एक्सप्रेस" गणपती स्पेशल पहिली ट्रेन आज सकाळी 10.30 वाजता दादर स्टेशन, प्लॅटफॉर्म क्र. 14 वरून सुटणार आहे.
लक्ष्मण हाके आज जालन्यातील वडीगोद्री दौऱ्यावर आहेत. ते ओबीसी बांधवांची बैठक घेऊन पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत. सकाळी 10 वाजता हाके वडीगोद्री दौऱ्यावर जाणार आहेत.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत पाथर्डी येथे आढावा बैठक पार पडणार आहे. शेवगाव-पाथर्डी या दोन तालुक्यांमध्ये अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने या तालुक्यातील खरीपाची पीक उध्वस्त झाली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांची त्यांचाही बैठक पार पडत आहे.
काँग्रेस नेते नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस नेत्यांचे शिष्टमंडळ आज दुपारी साडेबारा वाजता लोकभवन, मलबार हिल येथे राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा यांची भेट घेणार आहेत.
आज मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या चालू आमरण उपोषणाचा 14 वा दिवस आहे.
मुख्यमंत्री दुपारी 12 वाजून 15 मिनिटांनी मारबत पाहण्याकरता पोहचणार आहेत. याशिवाय परदेशी पाहुणे आणि काही सेलिब्रिटी ही आज मारबतो उत्सव पाहण्याकरता पोहचणार आहेत. संध्याकाळी मुख्यमंत्री तान्हा पोळ्याच्या एका कार्यक्रमाला जाणार आहेत. याशिवाय ही मुख्यमंत्र्यांचे इतर कार्यक्रम नियोजित आहेत.
18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारतात दाखल झाले आहेत. पुतिन हे ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी उपस्थित राहणार असून त्यांचा हा दौरा 11 ते 13 सप्टेंबर दरम्यान आहे. या दौऱ्यात ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत चर्चा करणार आहेत. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 11 सप्टेंबर रोजी, पुतिन वार्षिक 'ब्रिक्स बिझनेस फोरम'च्या पूर्ण सत्राला संबोधित करतील. आजच राष्ट्राध्यक्ष पुतिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील. यावेळी दोन्ही नेते उद्योग व व्यापार मंत्रालयांनी आयोजित केलेल्या 'इनोप्रॉम' प्रदर्शनाला भेट देतील.
ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी भारत सज्ज झाला आहे. दिल्लीतील तयारीचा परराष्ट्र मंत्रालयाने व्हिडिओ जारी केला आहे. आज ब्रिक्स देशांचे राष्ट्रप्रमुख दिल्लीत पोहोचणार आहेत. 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी भारत मंडपम येथे ब्रिक्स परिषदेचे आयोजन करण्यात आलं आहे.
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