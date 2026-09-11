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Maharashtra Breaking News Today LIVE:एमपीएससी सचिवांना काळे फासल्याप्रकरणी 3 जणांना अटक

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 September 2026: मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. उद्या मराठा बांधवांची राज्यव्यापी बैठक अंतरवाली सराटीमध्ये बोलावण्यात आली आहे. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर याविरोधात हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.पुणे जिल्ह्यात  गणेशोत्सवातील १२ दिवस दारूबंदी केल्याचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेलाय. 
केवळ पुणे जिल्ह्यातच दारूबंदी केल्याने मुंबई हायकोर्टाने प्रशासनाला फटकारल.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Sep 11, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:51 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE:एमपीएससी सचिवांना काळे फासल्याप्रकरणी 3 जणांना अटक
11 September 2026 05:50 PM (IST)

एमपीएससी सचिवांना काळे फासल्याप्रकरणी 3 जणांना अटक

 

संभाजी ब्रिगेड चे कार्यकर्ते काल सचिवांना भेटायला आले होते. त्यावेळी त्यांनी एमपीएससी पेपर फुटी प्रकरणी चर्चा केली. यानंतर काही कागदपत्रे दाखवायची आहेत यासाठी आजची वेळ घेतली.आज परत एकदा सचिवांना भेटले.. यावेळी मोबाईल मध्ये कागदपत्र असल्याचे सांगून मोबाईल घेवून सचिव कार्यालयात गेले. यावेळी पुस्तक देण्याच्या बहाण्याने सचिंवा जवळ जात काळी फुकटी त्यांच्या अंगावर टाकण्यात आली. पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. एमपीएससी कार्यालयात प्रवेश देण्याबाबत काही महत्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

11 September 2026 05:48 PM (IST)

पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात!

 

सुमारे ४० दिवसांपासून पावसाने पाठ फिरवल्याने बुलढाणा जिल्ह्यातील खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. कापूस, सोयाबीन, मका, तूर आणि ज्वारीसह अनेक पिके पाण्याअभावी करपू लागली असून, पिकांची वाढही खुंटली आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेण्याची मागणी करत पुन्हई ग्रामस्थांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला.

11 September 2026 05:46 PM (IST)

पाटोदा तालुक्यात चिमुकलीवर अत्याचार

 

बीडच्या पाटोदा तालुक्यातील एका गावात सात वर्षांच्या चिमुकलीवर 62 वर्षीय आरोपीकडून लैंगिक अत्याचाराची संतापजनक घटना घडली. या घटनेने संपूर्ण बीड जिल्हा हादरला असून, सर्वत्र संतापाची लाट उसळली आहे. आरोपीला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत, मात्र आता या नराधमाला कठोरात कठोर शिक्षा, फाशीची शिक्षा द्यावी, या मागणीसाठी पाटोदा शहरात जनआक्रोशाचा एल्गार पाहायला मिळतोय. आज आयोजित करण्यात आलेल्या मूक मोर्चात हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सहभागी झाले आहेत. चिमुकलीला न्याय मिळालाच पाहिजे, आरोपीला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी संतप्त मागणी या मोर्चातून केली जातेय. 

11 September 2026 05:44 PM (IST)

शिक्षक नाही म्हणून शाळेला कुलूप; पालकांचा उद्रेक!

 

मोताळा तालुक्यातील उऱ्हा गावातून एक संतापजनक बातमी समोर आली आहे.गावातील जिल्हा परिषद शाळेत सहा महिन्यांपासून शिक्षक गैरहजर असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. आणि शिक्षकाअभावी विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने अखेर संतप्त पालक आणि विद्यार्थ्यांनी शाळेलाच कुलूप ठोकलं आहे.

11 September 2026 05:42 PM (IST)

झी समूहाच्या गणपती बाप्पांचे जल्लोषात आगमन

 

मुंबईत गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला असताना एस्सेल ग्रुप- झी समूहाच्या गणपती बाप्पांचे आगमन मोठ्या उत्साहात पार पडले. ढोल-ताशांचा गजर, पारंपरिक वाद्ये आणि भक्तिमय वातावरणात बाप्पांचे स्वागत करण्यात आले.या आगमन सोहळ्याला झी समूहाचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सुभाष चंद्रा यांनी गणरायाचे दर्शन घेतले आणि उपस्थितांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या.झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतारही यावेळी उपस्थित होते. झी समूहातील अधिकारी, कर्मचारी आणि गणेशभक्त मोठ्या संख्येने या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. बाप्पांच्या आगमनामुळे संपूर्ण परिसरात उत्साहाचे आणि भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळाले. 

11 September 2026 05:40 PM (IST)

वाशीम जिल्ह्यात 44 दिवसांनंतर पाऊस

 

वाशिम जिल्ह्यात तब्बल 44 दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर पावसाने हजेरी लावली आहे. कारंजा,धनज, मनभा तसेच मंगरुळपीर तालुक्यातील पोटी आणि पारवा परिसरात रिमझिम पावसाला सुरुवात झाली.मात्र, महिनाभराच्या पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीन,तूर आणि कापसाची पिकं वाळून पिवळी पडली आहेत. पिकांना सावरण्यासाठी मोठ्या पावसाची गरज असताना केवळ रिमझिम पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित दिलासा मिळालेला नाही. 44 दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर पाऊस आला, मात्र तोपर्यंत हातातोंडाशी आलेली पिकं करपल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे.

11 September 2026 05:36 PM (IST)

मुंब्रामधील 19 वर्षीय मुलगी महाराष्ट्र एटीएसच्या रडारवर

 

मुंब्रामधील 19 वर्षीय मुलगी महाराष्ट्र एटीएसच्या रडारवर आलीय. मुलीचे वडील इंडियन मुजाहिदीन आणि सिमीसाठी एक प्रमुख भरती करणारे होते आणि सध्या परदेशात लपून बसले आहेत.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नमिरा तारिक खान नावाच्या १९ वर्षीय मुलीने अपूर्ण माहितीच्या आधारे मुंब्रामधून आपला पासपोर्ट मिळवला असल्याची माहिती एटीएसला मिळाली.एका पासपोर्टमधील माहिती दुसऱ्या पासपोर्टमध्ये बदलली.

11 September 2026 05:32 PM (IST)

पुण्यात गणेशोत्सवातील 12 दिवस दारूबंदी केल्याचा वाद मुंबई हायकोर्टात

पुणे जिल्ह्यात  गणेशोत्सवातील 12 दिवस दारूबंदी केल्याचा वाद मुंबई हायकोर्टात पोहोचला. केवळ पुणे जिल्ह्यातच दारूबंदी केल्याने मुंबई हायकोर्टाने प्रशासनाला फटकारल.पुणे जिल्ह्यात दारूविक्रीवर घातलेल्या १२ दिवसांच्या सरसकट बंदीवर कोर्टाची तीव्र नाराजी. प्रत्येक मद्यपान करणारी व्यक्ती कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे नाही असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. “ब्लँकेट बॅनमुळे नियमित मद्यपान करणाऱ्यांना आरोग्याच्या गंभीर समस्या तसेच रुग्णालयांत गर्दी होऊ शकते असंही त्यांनी म्हटल. कुठल्याही तर्काशिवाय असे ब्लँकेट आदेश देता येणार नाहीत उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

11 September 2026 05:29 PM (IST)

व्लादिमीर पुतिन-पंतप्रधान मोदी भेटीत काय घडलं?

 

ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी दिल्लीत आलेल्या रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट घेतली.दोन्ही नेत्यांमध्ये भारत-रशिया संबंध, संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार, अंतराळ आणि ब्रिक्समधील सहकार्यावर चर्चा झाली. पश्चिम आशिया आणि ब्लॅक सी परिसरातील संघर्षावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. संघर्ष सोडवण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच योग्य मार्ग असल्याचं मोदींनी स्पष्ट केलं. शांततेच्या प्रयत्नांसाठी भारत मदत करण्यास तयार असल्याचंही मोदींनी सांगितलं.दरम्यान, पुतिन यांनी मोदींना 24व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी रशियाला येण्याचं निमंत्रण दिलं. मोदींनी हे निमंत्रण स्वीकारलं आहे. 

11 September 2026 05:25 PM (IST)

मनोज जरांगेंना हायकोर्टाने काय म्हटलं?

मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. उद्या मराठा बांधवांची राज्यव्यापी बैठक अंतरवाली सराटीमध्ये बोलावण्यात आली आहे. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर याविरोधात हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली, सुनावणीवेळी हाय कोर्टाकडून महत्त्वाचा आदेश देण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना परवानगीशिवाय मुंबईत आंदोलन करता येणार नाही, असं हाय कोर्टाने म्हटलं आहे. आधी परवानगी घ्या आणि मग मुंबईत येऊन आंदोलन करा असं हाय कोर्टाने या सुनावणीवेली म्हटलं आहे.

11 September 2026 05:23 PM (IST)

राखी सावंतविरोधात NIAकडे तक्रार; पाकिस्तानशी कथित संबंधांच्या चौकशीची मागणी

बॉलिवूड अभिनेत्री राखी सावंत, म्हणजेच तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे राखी सावंत ऊर्फ फातिमा, यांच्याविरोधात NIAकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पाकिस्तानशी कथित संबंध, परदेशी संस्था किंवा प्रॉक्सी नेटवर्कशी संभाव्य संपर्क आणि कथित भारतविरोधी कारवायांच्या आरोपांची तातडीने चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

11 September 2026 05:19 PM (IST)

लालबागच्या राजाच्या प्रसादातून आता ऊर्जा निर्माण होणार

 

गणेशोत्सवात लालबागचा राजा मंडळाच्या प्रसाद कक्ष आणि अन्नछत्रातून निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यापासून महानगरपालिका रुग्णालयांसाठी वीज तयार केली जाणार आहे.मुंबई महापालिकेने लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या सहकार्याने ‘प्रसाद ते ऊर्जा’ हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे.गणेशोत्सवाच्या ११ दिवसांत सुमारे ८० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर बायोमिथेनेशन प्रक्रियेद्वारे प्रक्रिया केली जाणार आहे. यातून अंदाजे ७ हजार ७४४ युनिट नवीकरणीय वीज निर्माण करण्याचे नियोजन आहे.

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TAGS:
Manoj Jarange
PM Modi
Ganeshotsav 2026
maratha reservation

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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