Maharashtra Breaking News Today LIVE:एमपीएससी सचिवांना काळे फासल्याप्रकरणी 3 जणांना अटक

संभाजी ब्रिगेड चे कार्यकर्ते काल सचिवांना भेटायला आले होते. त्यावेळी त्यांनी एमपीएससी पेपर फुटी प्रकरणी चर्चा केली. यानंतर काही कागदपत्रे दाखवायची आहेत यासाठी आजची वेळ घेतली.आज परत एकदा सचिवांना भेटले.. यावेळी मोबाईल मध्ये कागदपत्र असल्याचे सांगून मोबाईल घेवून सचिव कार्यालयात गेले. यावेळी पुस्तक देण्याच्या बहाण्याने सचिंवा जवळ जात काळी फुकटी त्यांच्या अंगावर टाकण्यात आली. पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. एमपीएससी कार्यालयात प्रवेश देण्याबाबत काही महत्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सुमारे ४० दिवसांपासून पावसाने पाठ फिरवल्याने बुलढाणा जिल्ह्यातील खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. कापूस, सोयाबीन, मका, तूर आणि ज्वारीसह अनेक पिके पाण्याअभावी करपू लागली असून, पिकांची वाढही खुंटली आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेण्याची मागणी करत पुन्हई ग्रामस्थांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला.
बीडच्या पाटोदा तालुक्यातील एका गावात सात वर्षांच्या चिमुकलीवर 62 वर्षीय आरोपीकडून लैंगिक अत्याचाराची संतापजनक घटना घडली. या घटनेने संपूर्ण बीड जिल्हा हादरला असून, सर्वत्र संतापाची लाट उसळली आहे. आरोपीला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत, मात्र आता या नराधमाला कठोरात कठोर शिक्षा, फाशीची शिक्षा द्यावी, या मागणीसाठी पाटोदा शहरात जनआक्रोशाचा एल्गार पाहायला मिळतोय. आज आयोजित करण्यात आलेल्या मूक मोर्चात हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सहभागी झाले आहेत. चिमुकलीला न्याय मिळालाच पाहिजे, आरोपीला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी संतप्त मागणी या मोर्चातून केली जातेय.
मोताळा तालुक्यातील उऱ्हा गावातून एक संतापजनक बातमी समोर आली आहे.गावातील जिल्हा परिषद शाळेत सहा महिन्यांपासून शिक्षक गैरहजर असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. आणि शिक्षकाअभावी विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने अखेर संतप्त पालक आणि विद्यार्थ्यांनी शाळेलाच कुलूप ठोकलं आहे.
मुंबईत गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला असताना एस्सेल ग्रुप- झी समूहाच्या गणपती बाप्पांचे आगमन मोठ्या उत्साहात पार पडले. ढोल-ताशांचा गजर, पारंपरिक वाद्ये आणि भक्तिमय वातावरणात बाप्पांचे स्वागत करण्यात आले.या आगमन सोहळ्याला झी समूहाचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सुभाष चंद्रा यांनी गणरायाचे दर्शन घेतले आणि उपस्थितांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या.झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतारही यावेळी उपस्थित होते. झी समूहातील अधिकारी, कर्मचारी आणि गणेशभक्त मोठ्या संख्येने या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. बाप्पांच्या आगमनामुळे संपूर्ण परिसरात उत्साहाचे आणि भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळाले.
वाशिम जिल्ह्यात तब्बल 44 दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर पावसाने हजेरी लावली आहे. कारंजा,धनज, मनभा तसेच मंगरुळपीर तालुक्यातील पोटी आणि पारवा परिसरात रिमझिम पावसाला सुरुवात झाली.मात्र, महिनाभराच्या पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीन,तूर आणि कापसाची पिकं वाळून पिवळी पडली आहेत. पिकांना सावरण्यासाठी मोठ्या पावसाची गरज असताना केवळ रिमझिम पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित दिलासा मिळालेला नाही. 44 दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर पाऊस आला, मात्र तोपर्यंत हातातोंडाशी आलेली पिकं करपल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे.
मुंब्रामधील 19 वर्षीय मुलगी महाराष्ट्र एटीएसच्या रडारवर आलीय. मुलीचे वडील इंडियन मुजाहिदीन आणि सिमीसाठी एक प्रमुख भरती करणारे होते आणि सध्या परदेशात लपून बसले आहेत.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नमिरा तारिक खान नावाच्या १९ वर्षीय मुलीने अपूर्ण माहितीच्या आधारे मुंब्रामधून आपला पासपोर्ट मिळवला असल्याची माहिती एटीएसला मिळाली.एका पासपोर्टमधील माहिती दुसऱ्या पासपोर्टमध्ये बदलली.
पुणे जिल्ह्यात गणेशोत्सवातील 12 दिवस दारूबंदी केल्याचा वाद मुंबई हायकोर्टात पोहोचला. केवळ पुणे जिल्ह्यातच दारूबंदी केल्याने मुंबई हायकोर्टाने प्रशासनाला फटकारल.पुणे जिल्ह्यात दारूविक्रीवर घातलेल्या १२ दिवसांच्या सरसकट बंदीवर कोर्टाची तीव्र नाराजी. प्रत्येक मद्यपान करणारी व्यक्ती कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे नाही असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. “ब्लँकेट बॅनमुळे नियमित मद्यपान करणाऱ्यांना आरोग्याच्या गंभीर समस्या तसेच रुग्णालयांत गर्दी होऊ शकते असंही त्यांनी म्हटल. कुठल्याही तर्काशिवाय असे ब्लँकेट आदेश देता येणार नाहीत उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी दिल्लीत आलेल्या रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट घेतली.दोन्ही नेत्यांमध्ये भारत-रशिया संबंध, संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार, अंतराळ आणि ब्रिक्समधील सहकार्यावर चर्चा झाली. पश्चिम आशिया आणि ब्लॅक सी परिसरातील संघर्षावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. संघर्ष सोडवण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच योग्य मार्ग असल्याचं मोदींनी स्पष्ट केलं. शांततेच्या प्रयत्नांसाठी भारत मदत करण्यास तयार असल्याचंही मोदींनी सांगितलं.दरम्यान, पुतिन यांनी मोदींना 24व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी रशियाला येण्याचं निमंत्रण दिलं. मोदींनी हे निमंत्रण स्वीकारलं आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. उद्या मराठा बांधवांची राज्यव्यापी बैठक अंतरवाली सराटीमध्ये बोलावण्यात आली आहे. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर याविरोधात हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली, सुनावणीवेळी हाय कोर्टाकडून महत्त्वाचा आदेश देण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना परवानगीशिवाय मुंबईत आंदोलन करता येणार नाही, असं हाय कोर्टाने म्हटलं आहे. आधी परवानगी घ्या आणि मग मुंबईत येऊन आंदोलन करा असं हाय कोर्टाने या सुनावणीवेली म्हटलं आहे.
बॉलिवूड अभिनेत्री राखी सावंत, म्हणजेच तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे राखी सावंत ऊर्फ फातिमा, यांच्याविरोधात NIAकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पाकिस्तानशी कथित संबंध, परदेशी संस्था किंवा प्रॉक्सी नेटवर्कशी संभाव्य संपर्क आणि कथित भारतविरोधी कारवायांच्या आरोपांची तातडीने चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
गणेशोत्सवात लालबागचा राजा मंडळाच्या प्रसाद कक्ष आणि अन्नछत्रातून निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यापासून महानगरपालिका रुग्णालयांसाठी वीज तयार केली जाणार आहे.मुंबई महापालिकेने लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या सहकार्याने ‘प्रसाद ते ऊर्जा’ हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे.गणेशोत्सवाच्या ११ दिवसांत सुमारे ८० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर बायोमिथेनेशन प्रक्रियेद्वारे प्रक्रिया केली जाणार आहे. यातून अंदाजे ७ हजार ७४४ युनिट नवीकरणीय वीज निर्माण करण्याचे नियोजन आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 September 2026: बॉलिवूड अभिनेत्री राखी सावंत, म्हणजेच तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे राखी सावंत ऊर्फ फातिमा, यांच्याविरोधात NIAकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. आरती रेडेकर या महिलेची विनयभंगाची तक्रार आहे तो गुन्हा दाखल करून घ्यावा,अशी मागणी रोहित पवारांनी केलीय. आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रशांत आंबी यांना केलेल्या शिवीगाळी मुळे मलाही लज्जास्पद वाटतंय.म्हणून माझाही गुन्हा दाखल करून घ्या, असेही ते म्हणाले.