Maharashtra Breaking News Today LIVE: कसारा घाटात ऑइलनं भरलेल्या कंटेनरचा अपघात झालायं

Maharashtra Breaking News Today LIVE 12 April : आज मुख्यमंत्री नागपूर दौऱ्यावर असून विकास योजनांच्या बाबतीत काही महत्त्वाच्या बैठका अपेक्षित आहे. बावनकुळे आणि गडकरी पण उपस्थित राहू शकतात. बारामती पोटनिवडणुकीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचे उमेदवार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचाराचा शुभारंभ आज सकाळी दहा वाजता बारामती तालुक्यातील कण्हेरी येथून होणार. यासाठी अनेक नेते उपस्थित राहणार. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून पुण्यनगरी वृत्तपत्राच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात हजेरी लावणार. ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना उपचारासाठी ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले,ह्रदयविकार आणि फुप्फुसांच्या आजारसंदर्भात त्यांना दाखल करण्यात आल्या असल्याची माहीती,ब्रीच कॅंडी रूग्णालयाचे डॅा प्रतित समदानी यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या आणि अशा सर्व घडामोडींचे अपडेट्स एका क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवा. नवीन अपडेट्स बघण्यासाठी पेज सतत रिफ्रेश करा...
12 Apr 2026, 08:33 वाजता
कसारा घाटात ऑइलनं भरलेल्या कंटेनरचा अपघात झालायं... अहिल्यादेवी होळकर बावडीजवळ हा अपघात झाला... या अपघातात कंटेनरमधील दोन जण जखमी झाले... या अपघातामुळे वाहतूक कोंडी झाली असून नाशिककडेजाणारी एक लेन सुरु आहे....
12 Apr 2026, 08:14 वाजता
खासदार श्रीकांत शिंदे आज छत्रपती संभाजी नगरच्या दौऱ्यावर आहेत , आज ते छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना लोकसभेचा आढावा घेणार आहेत.. दुपारी बारा वाजता या बैठकीला सुरुवात होणार आहे.. दोन्ही जिल्ह्यातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांना बैठकीसाठी बोलवण्यात आले आहेत.. पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी या बैठका असल्याचं सांगण्यात येत आहे.. दरम्यान छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महापालिका आणि जिल्हा परिषद दोन्ही निवडणुकीत शिवसेनेला फटका बसला आहे.. त्याबाबतही बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे..
12 Apr 2026, 08:07 वाजता
भोंदू खरातच्या पत्नीच्या तपासाला वेग
--मैत्रिणी आणि नोकरांकडे चौकशी
--कल्पना खरातवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल
--गुन्हा दाखल झाल्यापासून कल्पना खरात फरार
12 Apr 2026, 08:06 वाजता
'अजितदादांच्या अपघाताचे धागेदोरे खरातपर्यंत जातात' - अमोल मिटकरी
--आमदार अमोल मिटकरी यांचं मोठं विधान
--ईशान्येश्वर मंदिरात अघोरी पूजा झाल्याचा दावा
--पायलट सुमित कपूर जिवंत असल्याची शंका
--DGCAच्या अहवालावरही मिटकरींना शंका
--खरातचे समता पतसंस्थेतील व्यवहार तपासण्याची मागणी
--28 जानेवारीला झालेले व्यवहार संशयास्पद- अमोल मिटकरी
12 Apr 2026, 08:05 वाजता
शहरात अनधिकृत केबलवरील कारवाई थांबवा
ओव्हरहेड केबल साठी धोरण तयार करेपर्यंत कारवाई करू नका
केबल ऑपरेटर्स ची असोशीएशनची मागणी
पुणे शहरात अनधिकृत केबल वर कारवाई सुरू आहे
मात्र ते काढत असताना इतर ठिकाणी पण अनेक केबल्स ना अडचण निर्माण झाली आहे.
12 Apr 2026, 08:04 वाजता
शैक्षणिक साहित्याची नको सक्ती - शिक्षण मंत्री दादा भुसे
शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांचा खाजगी शाळांना थेट इशारा
पुढील काही दिवसात राज्य शासन काढणार जी आर
काल खानवडीतील शाळेच्या उद्घाटनाला आल्यावर दिली माहिती
येत्या काही दिवसात राज्य शासन काढणार जी आर
शाळांनी सक्ती केल्यास होणार थेट कारवाई
12 Apr 2026, 07:47 वाजता
पावसाळ्यात पीएमपी बस पाण्यात बंद पडू नये यासाठी प्रशासन कामाला
ब्रेकडाउन होवू नये यासाठी निश्चित केली एक एस ओ पी
पाणी साचणाऱ्या मार्गात मैपिंग करून बदल केले जाणार
बस मार्ग बदलण्याचं नियोजन सुरू आहे
पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी पाणी साचून बस पाण्यात बंद पडतात
12 Apr 2026, 07:29 वाजता
अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धबंदी झाल्यानंतरही होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुला करण्यात इराण असमर्थ ठरलाय.. कारण इराणनं समुद्रात पसरलेले भूसुरुंग त्यांनाच सापडत नाहीत, ते हटवण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने लवकरात लवकर होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याची मागणी इराण पूर्ण करू शकत नाही असं अमेरिकन अधिका-यांनी सांगितलंय.. या महत्त्वाच्या सागरी जलमार्गावरून जास्तीत जास्त जहाजांची वाहतूक सुरू व्हावी असं अमेरिकेला वाटते. त्यामुळे हा मार्ग सुरु करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे.. दरम्यान दोन अमेरिकन विनाशिकांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी पार केल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केलाय..
12 Apr 2026, 07:14 वाजता
--अमेरिका-इराणमधील शांतता चर्चा निष्फळ
--21 तासांच्या चर्चेत कुठलाही तोडगा नाही
--पाकिस्तानमधील शांतता बैठक तोडग्याविनाच
--अमेरिका-इराण संघर्ष चिघळणार?
इस्लामाबादमधील चर्चा अयशस्वी. २१ तासांच्या वाटाघाटींनंतरही अमेरिका-इराण कोणत्याही करारावर पोहोचू शकले नाहीत, असे अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी सांगितले.
12 Apr 2026, 06:50 वाजता
बी.कॉम तिस-या वर्षाचा पेपर फुटला
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या बी.कॉम तिस-या वर्षाचा पेपर फुटला, परीक्षेच्या 1 तास आधी व्हॉट्सअॅपवर पेपर, 140 रुपयांत प्रश्नपत्रिका विकल्याचं समोर