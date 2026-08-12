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Maharashtra Breaking News Today LIVE: घाटकोपर दरड कोसळल्याच्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 6 जणांचा मृत्यू

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 Aug 2026: मुंबई, पुणे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामधील ताज्या बातम्यांबरोबरच देश तसेच विदेशातील ताज्या घडामोडींचे सर्व अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 12, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:42 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: घाटकोपर दरड कोसळल्याच्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 6 जणांचा मृत्यू
12 August 2026 10:27 AM (IST)

घाटकोपर दरड कोसळल्याच्या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांची संख्या वाढली, 6 मृतदेह...

घाटकोपर दरड कोसळल्याच्या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांची संख्या वाढली, 6 मृतदेह काढण्यात यश 

आज सकाळी मुंबईतील घाटकोपरमध्ये चाळीवर दरड कोसळली असून काहीजण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता होती. या दरम्यान मदतकार्य सुरु झालं असून आतापर्यंत यात सहा जणांचे मृतदेह सापडले आहे. 

12 August 2026 10:24 AM (IST)

मराठी येत नसल्यास आता चालकाचे लायसन्स होणार रद्द...

मराठी येत नसल्यास आता चालकाचे लायसन्स होणार रद्द

मोटर व्हेहिकल ऐक्ट 1988 मध्ये बदल करून मोटर अमेंडमेंट रूल्स 2026 आज लागू होणार आहे. या नवीन नियमाप्रमाणे जर रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकाला मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान नसेल, जुजबी मराठी देखील बोलता येत नसेल तर त्याला आधीच एका महिन्याची नोटीस देण्यात येणार आहे. त्या एका महिन्यात देखील चालकाने मराठी शिकली नाही, तर त्याचे लायसन्स 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी रद्द करण्यात येणार आहे. या नंतर देखील चालक मराठी शिकत नसेल तर त्याचे लायसन्स कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरदूत आहे. परिवहन विभागातर्फे शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाला कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, तो मंजूर झाल्याने आज शासन निर्णय जाहीर होणार आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मराठीच्या मोहिमेला आता कायद्याचे संरक्षण मिळणार. 

12 August 2026 10:23 AM (IST)

विसर्जन मार्गावरील खड्डे तत्काळ बुजवा, सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची...

विसर्जन मार्गावरील खड्डे तत्काळ बुजवा, सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची बैठकीत मागणी

मुंबई आणि उपनगरांत अनेक ठिकाणी खड्ड्यांची समस्या आहे. खड्डे भरण्याचे कंत्राट वारंवार पालिकेकडून काढण्यात येत आहे. अशातच गणेशोत्सवाला अवघा महिना उरला आहे. त्यामुळे गणरायाच्या आगमनापूर्वी विसर्जन रस्त्यांवरील खड्डे तत्काळ भरण्यात यावे, तसेच रस्त्यांचे डांबरीकरण करावे, अशी आग्रही मागणी आज बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने केली. तसेच विसर्जन मार्गांवरील फांद्याची छाटणी आणि लटकणाऱ्या केबल्स काढाव्यात अशी मागणीही करण्यात आली. गणेशोत्सवाच्या पूर्वतयारीसाठी महापालिकेच्या डी वॉर्ड कार्यालयात आज बैठक पार पडली. कौशल्य विकास मंत्री तथा सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या सूचनेनुसार ही बैठक झाली. 

12 August 2026 10:22 AM (IST)

८६ हजार एसटी कामगारांना अखेर पगार मिळाला!...

८६ हजार एसटी कामगारांना अखेर पगार मिळाला!

'महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी' असलेल्या एसटीची बससेवा सांभाळणाऱ्या ८६ हजार एसटी कामगारांना जुलैचा पगार अखेर मंगळवारी मिळाला. कामगारांच्या कर्जाचे हप्ते चुकल्यानंतर पगार देण्यात आला. राज्य सरकारच्या खात्यांतर्गत घोळामुळे कामगारांना आर्थिक भुर्दंड बसल्याने कामगार संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यापुढे पगाराची रखडपट्टी झाल्यास थेट फौजदारी दावा करणार असल्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे. वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६च्या तरतुदीनुसार एसटी कामगारांना १० तारखेपर्यंत वेतन देण्याची तरतूद आहे.

12 August 2026 10:21 AM (IST)

राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकाम रोखणार...

राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकाम रोखणार

राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीत (राईट ऑफ वे अंतर्गत) असणारे अनधिकृत धाबे, हॉटेल्स आणि इतर व्यावसायिक बांधकामांवर आता हातोडा पडणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग एनएचएआयवर असलेल्या अतिक्रमण आणि अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

12 August 2026 10:11 AM (IST)

राज्यातील वैटाकीरा शिक्षणाचा दर्जा उचावला...

राज्यातील वैटाकीरा शिक्षणाचा दर्जा उचावला

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा राष्ट्रीय पातळीवरही ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्कच्या २०२६च्या महाविद्यालयांच्या वैद्यकीय क्रमवारीत देशातील पहिल्या १०० संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील ११ महाविद्यालयांनी स्थान मिळवले आहे. यापैकी आठ महाविद्यालये राज्य सरकारची आहेत. ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्न जे. जे. रुग्णालयाने ९२९.२७ गुणांसह देशात १८वे स्थान पटकावत राज्यात अव्वल क्रमांक मिळवला.

12 August 2026 10:07 AM (IST)

घाटकोपरमध्ये चाळीवर दरड कोसळली, आतापर्यंत चार मृतदेह बाहेर काढण्यात यश...

घाटकोपरमध्ये चाळीवर दरड कोसळली, आतापर्यंत चार मृतदेह बाहेर काढण्यात यश

आज सकाळी मुंबईतील घाटकोपरमध्ये चाळीवर दरड कोसळली असून काहीजण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता होती. या दरम्यान मदतकार्य सुरु झालं असून आतापर्यंत चार जणांचे मृतदेह सापडले आहे. दीड वर्षाचा मुलगा आणि ३ वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले आहे. आणखी ४ जणांचा शोध सुरू झाला आहे. 

12 August 2026 09:59 AM (IST)

आयुर्वेदिक औषधांत त्रुटी; पुण्यातील या 3 कंपन्याचे परवाने कायमचे रद्द...

आयुर्वेदिक औषधांत त्रुटी; पुण्यातील 'या' 3 कंपन्याचे परवाने कायमचे रद्द

आयुर्वेदिक औषधांच्या निर्मितीत गंभीर त्रुटी आढळल्याने पुणे जिल्ह्यातील तीन कंपन्यांचे उत्पादन परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील आयुर्वेदिक औषध उत्पादक कंपन्यांची तपासणी केली या तपासणी त्रुटी आढळल्या. बारामतीतील कृष्णा हर्बल, पुण्यातील कालिदास गांधी आणि जेजुरीतील इंडू केअर फार्मा या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

12 August 2026 09:59 AM (IST)

कोणतीही व्यक्ती हरवल्यास अपहरणाचा गुन्हा नोंदवलाच पाहिजे : सर्वोच्च...

कोणतीही व्यक्ती हरवल्यास अपहरणाचा गुन्हा नोंदवलाच पाहिजे : सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळताच तात्काळ अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून, याची अंमलबजावणी नाकारणाऱ्या राज्यांच्या गृह सचिव व पोलिस महासंचालकांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता सध्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये केवळ अल्पवयीन बेपत्ता झाल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येतो. प्रौढ व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास पोलिस हरवलेल्या व्यक्तीच्या नोंदवहीत त्याची नोंद करून शोध घेण्यात येतो. पुढे चौकशीत अपहरण, बेकायदेशीर बंदिवास, तस्करी, अन्य गुन्ह्याचे संकेत मिळाल्यास त्यानुसार एफआयआर दाखल करण्यात येतो. 22 मे रोजी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत मानती तस्करीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी कोर्टाने सूचना जारी केल्या.

12 August 2026 09:50 AM (IST)

फॅन्सी नंबर हवा तर खिशातून पैसे भरा; शासकीय वाहनांवरील खर्चाला चाप...

'फॅन्सी नंबर' हवा तर खिशातून पैसे भरा; शासकीय वाहनांवरील खर्चाला चाप

मुंबई शासकीय वाहनांना आकर्षक किंवा पसंतीचा आरटीओ क्रमांक मिळवण्यासाठी होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला राज्य शासनाने चाप लावला आहे. शासकीय वाहनांसाठी विशेष क्रमांक घेण्याची तरतूद नसताना काही कार्यालयांकडून त्यासाठी खर्च केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापुढे विशिष्ट क्रमांकासाठी केलेला खर्च शासन मंजूर करणार नाही. वाहन खरेदी, देखभाल, इंधन व चालकांच्या वेतनावर आधीच मोठा खर्च होतो. त्यामुळे काटकसरीच्या दृष्टीने 'फॅन्सी नंबर'साठी खर्चाला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

12 August 2026 09:50 AM (IST)

विले पार्लेतील शांताभवन इमारतीत 11 व्या मजल्यावर लागलेल्या आगीत 2 जणांचा...

विले पार्लेतील शांताभवन इमारतीत 11 व्या मजल्यावर लागलेल्या आगीत 2 जणांचा मृत्यू 

मंगळवारी रात्री 11 च्या सुमारास विले पार्लेतील शांताभवन इमारतीत आगीची घटना घडली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले असून 6 जणांना रेक्स्यू करण्यात आले असून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले यातील काहींना उपचार करून घरी सोडण्यात आले आहे. 2 जवनांना देखील उपचार करून घरी सोडण्यात आले.  यातील 2 जणांना मृत घोषित करण्यात आले, यात अडीच वर्षांचा चिमुकल्याचा आणि 23 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला आहे. तर चार जणांवर नानावटी रुग्णालयात उपचार सुरू असून प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. विले पार्लेतील 12 मजली इमारतीच्या 11 व्या मजल्यावर आगीची घटना घडली असून शॉक सर्किटमुळे आग लागल्याची माहिती मिळत आहे.  आगीवर रात्री 12 वाजता नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाला यश आले.

12 August 2026 09:45 AM (IST)

एआयने बँकिंग व्यवहारात चूक केली तर जबाबदारी कोणाची? RBI ने स्पष्टच सांगितलं...

'एआय'ने बँकिंग व्यवहारात चूक केली तर जबाबदारी कोणाची? RBI ने स्पष्टच सांगितलं

बँकिंग क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर वेगाने वाढतो आहे. परंतु, एआयच्या मॉडेलकडून झालेल्या चुकांचे खापर तंत्रज्ञानावर फोडून बँकांना आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मंगळवारी दिला. फिक्की आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या (आयबीए) कार्यक्रमात ते बोलत होते. मल्होत्रा म्हणाले की, एआयचा वापर मानवी बुद्धिमत्ता आणि निर्णयक्षमतेला पर्याय म्हणून नाही, तर ती अधिक सक्षम करण्यासाठी केला गेला पाहिजे, एआयने घेतलेल्या निर्णयाची अंतिम जबाबदारी बँकेचीच असेल, कोणत्याही सेवा पुरवठादाराची किंवा 'अल्गोरिदम'ची नाही. एआयच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची क्षमता बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे असायला हवी.

12 August 2026 09:45 AM (IST)

गटारीनिमित्ताने नाशिक शहरात असणार कडक नाकेबंदी; मद्यपींवर पोलिसांची राहणार...

गटारीनिमित्ताने नाशिक शहरात असणार कडक नाकेबंदी; मद्यपींवर पोलिसांची राहणार करडी नजर

-  गटारी अमावस्येच्या पार्श्वभूमीवर शहरात हुुल्लडबाजी आणि मद्यपी वाहनचालकांना लगाम घालण्यासाठी नाशिक पोलिसांकडून कडक नाकेबंदी करण्यात आली आहे. 
-  मुंबई नाका, गंगापूर रोड, त्र्यंबकरोड, कॉलेजरोडसह प्रमुख रस्ते आणि प्रवेशद्वारांवर पोलिसांची करडी नजर आहे.
- प्रत्येक नाकेबंदी पॉईंटवर ‘ब्रिथ अॅनलायझर’ मशीनद्वारे वाहनचालकांची तपासणी केली जात आहे. 
-  दारू पिऊन वाहन चालवल्यास कोठडीत रवानगी करण्याचा पोलिसांचा इशारा दिला आहे.
- मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून वाहन जप्तीचीही कारवाई होणार आहे. 
-  ढाबे, हॉटेल आणि बिअर बारवर सायंकाळपासून पोलिसांची गस्त घालतील.
-  रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांकडून नाकाबंदी आणि तपासणी सुरू राहणार आहे.

12 August 2026 09:45 AM (IST)

शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये पुणे प्रथम; 92 पैकी 87 विद्यार्थी जिल्हा परिषद...

शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये पुणे प्रथम; 92 पैकी 87 विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांतील

इयत्ता चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत तळेगाव ढमढेरे शिरूर येथील जिल्हा परिषद शाळेचा यशवर्धन थोरात यांनी 98.66% गुण मिळवत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला तर सातवीच्या परीक्षेत वसेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेची प्रतिभा गाडी घेणे 96 टक्के गुणांसह राज्यात प्रथम क्रमांक लावला यासह पुणे जिल्ह्याने गुणवत्ता यादीत महाराष्ट्रात अव्वल स्थान कायम राखले आहे.

12 August 2026 09:37 AM (IST)

महिला सुरक्षेमध्ये हलगर्जीपणा केल्याचा सरकारी कार्यालयांनाच बसला फटका; आता......

महिला सुरक्षेमध्ये हलगर्जीपणा केल्याचा सरकारी कार्यालयांनाच बसला फटका; आता...

महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण देणाऱ्या 'पॉश' कायद्याच्या अंमलबजावणीत हलगर्जी करणाऱ्या राज्यातील 672 शासकीय आणि खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम, 2013' आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने जून 2026 पासून राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली. चार हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांमार्फत शासकीय कार्यालये, खासगी कंपन्या, संस्था आणि त्यांच्या शाखांची तपासणी केली जात आहे.
राज्यातील स्थिती राज्यात 3 हजार 579 शासकीय आणि 3 हजार 296 खासगी अशा एकूण 6 हजार 875 आस्थापनांची तपासणी झाली. त्यापैकी 294 शासकीय आणि 378 खासगी कार्यालयांत त्रुटी आढळल्या.

काय आहे बंधनकारक?

दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तकार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. 'शी-बॉक्स' संकेतस्थळावर कार्यालय व समितीची नोंदणी, सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, जनजागृती, तक्रारींचे गोपनीय निवारण, वार्षिक अहवाल तसेच माहिती अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. त्रुटी निर्धारित मुदतीत दूर न केल्यास कंपनीविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.

12 August 2026 09:37 AM (IST)

महाराष्ट्रात नेमके किती हत्ती आहेत? समोर आली आकडेवारी...

महाराष्ट्रात नेमके किती हत्ती आहेत? समोर आली आकडेवारी

राज्यात सध्या 63 हत्ती असल्याची माहिती आहे. त्यापैकी 26 हत्ती पश्चिम घाटात, तर 37 हत्ती गडचिरोली परिसरात असल्याची नोंद "स्टेटस ऑफ एलिफंट्स इन इंडिया' अहवालात देण्यात आली आहे. 12 ऑगस्ट-आंतरराष्ट्रीय हत्ती दिनाच्या निमित्ताने ही आकडेवारी महाराष्ट्रातील बदलत्या वन्यजीव अधिवासाची नवी कहाणी सांगते. दरम्यान, पिटा इंडिया या संस्थेने बॉलिवूड, टीव्ही सीरिअल, वेब सीरिज आणि अन्य मनोरंजन माध्यमातून खऱ्या हत्तींऐवजी यांत्रिक हत्ती वापरण्याच्या आवाहनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगितले.

12 August 2026 09:09 AM (IST)

महाराष्ट्रातील महिलांना कर्नाटकसारखी सवलत का नाही?...

महाराष्ट्रातील महिलांना कर्नाटकसारखी सवलत का नाही?

एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावरील आर्थिक संकट दूर व्हावे, यासाठी प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या विविध सवलर्तीच्या प्रतिपूर्ती रकमेत वाढ करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही महिलांना तिकीट दरात 100 टक्के सवलत दिल्यास सवलत प्रतिपूर्ती रकमेत मोठी वाढ होऊन महामंडळाच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यास मदत होईल, असा दावा त्यांनी केला.

12 August 2026 09:09 AM (IST)

राज ठाकरे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीसाठी अचानक वर्षा बंगल्यावर...

राज ठाकरे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीसाठी अचानक 'वर्षा' बंगल्यावर

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आज सकाळी अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या 'वर्षा' या निवासस्थानी पोहोचले. या भेटीचं नेमकं कारण समोर आलं नसलं तरी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुरावस्थेसंदर्भात दोघांमध्ये चर्चा होऊ शकते असं सांगितलं जात आहे. तसेच, रिक्षा चालकांच्या मराठी सक्तीकरणाचा मुद्दाही दोघांच्या चर्चेत असू शकतो, अशी शक्यता आहे.

12 August 2026 09:09 AM (IST)

पाच वर्षात सरकारी बँकांच्या 4093 शाखांना टाळे...

पाच वर्षात सरकारी बँकांच्या 4093 शाखांना टाळे

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत देशभरात एकूण 6255 नवीन शाखा सुरू केल्या आहेत, तर याच काळात 4093 शाखा बंद करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी संसदेत दिली. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचा हवाला देत ही माहिती दिली. राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, बँकांच्या महाविलीनीकरणामुळे क्षेत्रवार सुसूत्रीकरण आणि डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या प्रभावामुळे शाखा बंद होण्याचे प्रमाण आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये सर्वाधिक होते. त्या वर्षात 2564 बँक शाखा बंद झाल्या. तर त्या उलट आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 1823 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक 1967 नवीन शाखांची भर पडली. 

12 August 2026 09:05 AM (IST)

पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली...

पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली

परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विभागाने मार्गदर्शक नियमावली तयार करून ती प्रसिद्ध करावी, पेपरफुटी रोखण्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारे परिपत्रक प्रसिद्ध करावे, अशा सूचना उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी विद्यापीठांना दिल्या. यासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक पार पडली. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, शैक्षणिक प्रश्न जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाच्या कुलगुरू, प्र-कुलगुरूंनी आठवड्यातून एक दिवस 50 विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधावा, अशी सूचनाही मंत्री पाटील यांनी केली.

12 August 2026 09:04 AM (IST)

हल्ल्याच्या भीतीने ट्रम्प यांच्या विमानात बदल; केटरिंग ट्रकने प्रवास...

हल्ल्याच्या भीतीने ट्रम्प यांच्या विमानात बदल; केटरिंग ट्रकने प्रवास

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जुलैमध्ये तुर्की येथून ब्रिटनला जात असताना त्यांनी गोपनीयरित्या विमान बदलले होते, असे वृत्त 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'ने दिले आहे. अमेरिका आणि इराणदरम्यान तणाव असताना इराणकडून धोका वाढल्याची माहिती अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाला मिळाली होती. डोनाल्ड ट्रम्प हे नेटो परिषदेसाठी तुर्कीला गेले होते. परिषद संपल्यानंतर ब्रिटनला रवाना होताना ट्रम्प यांनी अंकारा विमानतळावर नेहमीच्या 'एअर फोर्स वन जंबो जेट' ऐवजी 'एअर फोर्स सी-32 अ' या विमानात प्रवेश केला. त्यासाठी त्यांनी विमानतळावरील केटरिंग ट्रकचा वापर केला होता, असे 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'च्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

12 August 2026 09:04 AM (IST)

Pune Bike Theft | पुण्यात दिवसाढवळ्या दुचाकी चोरी; CCTVत चोर कैद...

Pune Bike Theft | पुण्यात दिवसाढवळ्या दुचाकी चोरी; CCTVत चोर कैद

12 August 2026 09:02 AM (IST)

अंधार, किंकाळ्या, आक्रोश अन्... मुंबईत चाळीवर पडली दरड! घटनास्थळावरील मन...

अंधार, किंकाळ्या, आक्रोश अन्... मुंबईत चाळीवर पडली दरड! घटनास्थळावरील मन सुन्न करणारे 10 Shocking Photos

मुंबईत रात्रभर सुरु असलेल्या पावसामुळे मोठी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेच्या घटनास्थळवरील मन हेलावून टाकणारे फोटो आणि तपशील पाहा येथे क्लिक करुन...

12 August 2026 09:02 AM (IST)

Ghatkopar Landslide | घाटकोपरमधील दरड दुर्घटनेनंतरचे दृश्य...

Ghatkopar Landslide | घाटकोपरमधील दरड दुर्घटनेनंतरचे दृश्य

12 August 2026 08:59 AM (IST)

अकरावी प्रवेशासाठी आजपासून अंतिम फेरी...

अकरावी प्रवेशासाठी आजपासून अंतिम फेरी

अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत नियमित तीन फेऱ्या आणि पाच विशेष फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतरही प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आजपासून अंतिम प्रवेश फेरी राबविण्यात येणार आहे. या फेरीचे शिक्षण संचालनालयाकडून अद्यापपर्यंत प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अंतिम फेरी राबविण्याचा निर्णय शिक्षण संचालनालयाकडून घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार 12 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 ते 16 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत नवीन विद्यार्थ्यांची नोंदणी, अर्जातील दुरुस्ती आणि भाग-2 भरता येणार आहे.

12 August 2026 08:59 AM (IST)

शाळांमध्ये वंदे मातरम्चे दैनंदिन समूहगायन...

शाळांमध्ये 'वंदे मातरम्'चे दैनंदिन समूहगायन

शाळांमध्ये 'वंदे मातरम्'चे दैनंदिन समूहगायन अनिवार्य करण्यात आले आहे. आता ‘जन-गण-मन’ अगोदर ‘वंदे मातरम्’ प्रथम गायले जाणार आहे. सर्व सहा कडवी गायली जातील. यासाठी 3 मिनिटे 10 सेकंदांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

12 August 2026 08:59 AM (IST)

संसद मोर्चादरम्यान पॅलेट गनमुळे 10 जण जखमी, आरटीआयमधून माहिती समोर...

संसद मोर्चादरम्यान पॅलेट गनमुळे 10 जण जखमी, आरटीआयमधून माहिती समोर

20 जुलै रोजी संसदेवर विद्यार्थ्यांचा मोर्चा निघाला होता, संसद मोर्चादरम्यान पॅलेट गनमुळे 10 जण जखमी झाले होते.  तृणमूल काँग्रेसचे माजी खासदार साकेत गोखले यांना दोन रुग्णालयांनी दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या उत्तरांनुसार ही बाब समोर आली आहे.

12 August 2026 08:58 AM (IST)

राज्यात पावसाचा जोर कायम; मुसळधार पावसाचा इशारा...

राज्यात पावसाचा जोर कायम; मुसळधार पावसाचा इशारा

राज्यात पावसाचा जोर कायम आहे. मुंबईसह शहापूर आणि कल्याण ग्रामीण भागात आज पुन्हा एकदा पावसाने जोरदार हजेरी लावली. पहाटेपासून सुरू झालेल्या रिपरिपने दुपारनंतर कोसळधार रूप धारण केले. हवामान विभागानं पुढील 24 तासांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा दिलाय. त्यामुळे सखल भागातील नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

12 August 2026 08:58 AM (IST)

कुणबी प्रमाणपत्र प्रकरणात थेट पोलीस चौकशी...

कुणबी प्रमाणपत्र प्रकरणात थेट पोलीस चौकशी

धाराशिवमध्ये कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत मोठा संशय निर्माण झालाय. कुणबी सह 25 प्रमाणपत्रांची पोलीस चौकशी होणार आहे. मागील तीन महिन्यांत 14 कुणबी प्रमाणपत्रांवर जात पडताळणी समितीनं आक्षेप घेतला आहे. तसेच 11 शैक्षणिक जात पडताळणी प्रमाणपत्राचीही चौकशी केली जाणार आहे. वंशावळीचे पुरावे आणि रहिवास सिद्ध करणारी कागदपत्रे अपुरी असल्यानं आक्षेप घेण्यात आला आहे. प्रमाणपत्रांवरील कागदपत्रे बनावट आहेत का, याची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. 

12 August 2026 08:49 AM (IST)

मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाची कानउघाडणी केली...

मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाची कानउघाडणी केली

तुमच्याकडे अधिकाररूपी तलवार आहे, पण तुम्ही त्याचा वापर केवळ डास मारण्यासाठी करता. हीच खरी समस्या आहे, तुम्ही त्याचा वापर केवळ डास मारण्यासाठी करता का? असा सवाल एफडीएला मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. कॅडिला फार्मास्युटिकल्स या नामांकित औषध कंपनीवर एफडीएने केलेल्या अचानक जप्ती आणि विक्री बंदीच्या कारवाईवरून उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

12 August 2026 08:49 AM (IST)

कनेक्टिंग लिंकवरील पुणे-मुंबई मार्गिका आज तीन तास बंद...

कनेक्टिंग लिंकवरील पुणे-मुंबई मार्गिका आज तीन तास बंद

मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्गावरील कनेक्टींग लिंकवरील पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणारी मार्गिका बुधवारी तीन तासांसाठी पूर्णपणे बंद असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) या मार्गिकेच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामासह येथे माॅकड्रिल घेण्यात येणार आहे. या कामासाठी ही मार्गिका बुधवारी दुपारी तीन तास बंद राहणार असून या दरम्यान वाहतूक मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील घाट परिसरातून वळविण्यात येणार आहे.

12 August 2026 08:49 AM (IST)

आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी...

आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

गडचिरोलीमध्ये सर्पदंशामुळे तीन मुलींचा मृत्यू, तर तीन मुली गंभीर जखमी आहेत. आदिवासी विकास मंत्री आज गडचिरोली दौऱ्यावर जाणार तर आदिवासी विद्यार्थी संघ आक्रमक झाला असून त्यांनी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईकेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई सर्पदंश मृत्यू प्रकरण गंभीर वळण घेत आहे. आदिवासी विद्यार्थी संघाने राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

12 August 2026 08:45 AM (IST)

अर्थ खाते मिळण्याबाबतच्या चर्चेसाठी सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री फडणवीसांना...

अर्थ खाते मिळण्याबाबतच्या चर्चेसाठी सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री फडणवीसांना भेटणार 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत पक्षाचे मंत्री देखील बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. राज्यातील आमदारांचे प्रलंबित प्रश्न, अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणी सुरू असलेली चौकशी आणि अर्थ खाते मिळण्याबाबत भेटीत चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे.  अर्थखात्याच्या अनुषंगाने देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांची यापूर्वीही सुनेत्रा पवार यांनी भेट घेतली आहे.

12 August 2026 08:45 AM (IST)

ठाकरेंच्या मानसिकतेला जनता कंटाळली; म्हस्केंचा टोला...

ठाकरेंच्या मानसिकतेला जनता कंटाळली; म्हस्केंचा टोला

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सोमवारच्या सुनावणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "आता शिवसेनेला न्याय मिळेल," असा विश्वास खासदार संजय राऊतांनी व्यक्त केलाय. तर बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे पक्षाचं चिन्ह गोठवलं पाहिजे, अशी ठाकरेंची मानसिकता असल्याचा टोला खासदार नरेश म्हस्के यांनी लगावला आहे. ठाकरेंच्या मानसिकतेला जनता कंटाळली, असा आरोपही म्हस्के यांनी केला.

12 August 2026 08:44 AM (IST)

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असतानाच दोन्ही शिवसेनेकडून एकमेकांवर आरोप...

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असतानाच दोन्ही शिवसेनेकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी

मंगळवारच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर दोन्ही शिवसेनेत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णायांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आयोगाच्या भूमिकेतील विरोधाभास न्यायालयासमोर मांडला. जर तीन पत्रव्यवहारांवरून पक्षात फूट पडल्याचे आयोग मानत असेल, तर त्याचा आधार चुकीचा आहे आणि फूट पडली नाही असे मानले तर परिच्छेद 15 अंतर्गत आयोगाला अधिकारक्षेत्रच मिळत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

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About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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